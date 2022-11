การแปลงเป็นดิจิทัลทำให้ API ของวิดีโอ เสียง และแชทมีความสำคัญเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน ลูกค้าต้องการประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมและโต้ตอบได้มากขึ้นจากธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ความต้องการความสามารถในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ API ของวิดีโอ เสียง และการแชทช่วยให้ธุรกิจสามารถผสานรวมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การโทรผ่านวิดีโอ, VoIP และการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีเข้ากับแอปพลิเคชันของตน

ชุดคุณสมบัติแบบบูรณาการนี้สามารถมอบประสบการณ์ที่ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ API ของวิดีโอ เสียง และการแชทยังสามารถช่วยให้ธุรกิจประหยัดเงินในการบริการลูกค้าโดยลดความจำเป็นในการโต้ตอบของมนุษย์

นอกจากนี้ยังประหยัดเวลาเนื่องจากการสื่อสารกลับไปกลับมาหมดไป นักพัฒนาสามารถใช้ API เหล่านี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชันวิดีโอ เสียง และแชทลงในแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายในเวลาไม่นานด้วยการเข้ารหัสเพียงเล็กน้อย

10 API วิดีโอ เสียง แชทที่ดีที่สุด

ตลาดเต็มไปด้วย API ดังกล่าว แต่การเลือก API ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของคุณอาจเป็นงานที่ยาก ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมรายชื่อ API วิดีโอ เสียง และการแชทที่ดีที่สุด 10 รายการที่คุณสามารถใช้สำหรับโครงการเว็บหรือแอพมือถือของคุณ ลองดู:

Agora.io

SDK วิดีโอเสียงและการถ่ายทอดสดประสิทธิภาพสูงหรือชุดพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ให้บริการการสื่อสารแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ Agora.io ยังมี API ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถเพิ่มความสามารถด้านวิดีโอ เสียง และการแพร่ภาพสดไปยังแอปพลิเคชันของตนด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด

API พร้อมใช้งานสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Android, iOS, Windows และเว็บ นอกจากนี้ Agora.io ยังมีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การยกเลิกเสียงสะท้อน การสื่อสารที่มีความหน่วงต่ำ และคุณภาพเสียงและวิดีโอความละเอียดสูง

ลูกค้า Agora:

ลูกค้าของบริษัทมีทั้งชื่อใหญ่ๆ เช่น Talkspace, Hallo, Bunch app, Run the World, ARUtility, Loop Team, Pragli, TVU Networks และ MeetMe

คุณสมบัติของ Agora.io:

คุณสมบัติหลักคือ:

ให้การโทรด้วยเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง

ลดเสียงสะท้อนและเสียงรบกวนรอบข้าง

เวลาแฝงต่ำสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์

สถาปัตยกรรมที่ปรับขนาดได้

รองรับหลายแพลตฟอร์ม

บริการสนับสนุนลูกค้าที่ใช้งานอยู่

บริการของ Agora:

ราคา Agora:

ราคาของมันแตกต่างกันไปตามบริการ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้บริการเสียง ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณ 0.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 1,000 นาที ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงอยู่ระหว่าง $0.99 ถึง $23,760 ต่อเดือน

ทวิลิโอ

แพลตฟอร์มการสื่อสารบนคลาวด์นี้มอบ API ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันเพื่อเพิ่มเสียง วิดีโอ และข้อความลงในแอปพลิเคชันมือถือและเว็บของคุณ คุณสมบัติทั้งหมดสามารถปรับขนาดได้ง่ายและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้แพลตฟอร์ม เนื่องจากสามารถรวมเข้ากับแอปพลิเคชันใดก็ได้ เนื่องจากมาพร้อมกับระบบอัจฉริยะในตัว, API ที่ยืดหยุ่น, โครงสร้างพื้นฐานส่วนกลาง และอื่นๆ อีกมากมาย

Twilio ให้บริการ API สำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Android, iOS, Windows, Ruby, PHP และอื่นๆ สิ่งนี้ทำให้เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรและนักพัฒนาทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณติดขัดระหว่างใช้แพลตฟอร์ม ทีมสนับสนุนลูกค้าจะคอยช่วยเหลือคุณเสมอ

Twilio เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ มันจะดึงดูดผู้ใช้ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ API ที่ยืดหยุ่นนั้นสอดคล้องกับทุกช่องทางด้วยระบบข่าวกรองในตัวและการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก

ลูกค้า Twilio:

ลูกค้าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Wix, Trulia, Airbnb, Yelp, Spotify, Uber, Zendesk, Foursquare และอีกมากมาย

คุณสมบัติของ Twilio:

API ที่ยืดหยุ่น

โครงสร้างพื้นฐานระดับโลก

ความฉลาดในตัว

การรักษาความปลอดภัยที่ง่ายขึ้น

การสนับสนุนลูกค้า 24/7

เครดิตทดลองเล่นฟรี

แชทและวิดีโอที่ตั้งโปรแกรมได้

บริการของ Twilio:

โปรแกรม SMS และแฟกซ์

โปรแกรมแชทด้วยเสียง

โปรแกรมวิดีโอ

Twilio Frontline ใหม่

เครื่องมือแคมเปญการตลาด

Twilio Flex สำหรับการติดต่อบนคลาวด์

Twilio API สำหรับ WhatsApp

ราคา Twilio:

Twillio เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บริษัทเสนอการทดลองใช้ฟรีสำหรับบริการต่างๆ พร้อมเครดิตบางส่วน หลังจากนั้น แผนการกำหนดราคาจะเริ่มต้นที่ 0.0075 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อนาทีเสียง และดำเนินต่อไปตามบริการของคุณ

มิเรอร์ฟลาย

MirrorFly เป็นผู้ให้บริการ API และ SDK สำหรับการแชทแบบเรียลไทม์ ซึ่งนำเสนอโซลูชันการแชทที่ปรับแต่งได้สำหรับเว็บไซต์, Android, IOS และ การพัฒนาแอป มี API ที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถรวมเข้ากับแอปพลิเคชันใดก็ได้โดยใช้การเข้ารหัสเพียงเล็กน้อย

นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของ Saab และ SaaS ซึ่งช่วยให้ได้โซลูชันการแชทที่ไม่ยุ่งยาก เทคโนโลยี WebRTC ของบริษัทยังสนับสนุนโซลูชันการประชุมผ่านวิดีโอ ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนโดยไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการสัมมนาออนไลน์ การประชุม การสัมมนาผ่านเว็บ และกิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ ได้ไม่จำกัดเพื่อเชื่อมต่อกับมืออาชีพ ทีม และพันธมิตรทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น

VideoSDK.live

นี่คือ API และ SDK วิดีโอคอลที่ทรงพลังและเป็นมิตรกับผู้ใช้ มีคุณลักษณะมากมายในการพัฒนาแอปพลิเคชันเสียงและ วิดีโอแชท แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมี API ที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถรวมเข้ากับเว็บหรือแอปพลิเคชันมือถือได้อย่างง่ายดายด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย

VideoSDK.live ยังมาพร้อมกับส่วนประกอบ UI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายามในการพัฒนาอินเทอร์เฟซวิดีโอแชทของคุณเอง ยิ่งไปกว่านั้น เอกสารโดยละเอียดและทีมสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอหากคุณติดขัดขณะใช้งานแพลตฟอร์ม

ลูกค้า VideoSDK.live:

ลูกค้าที่พึงพอใจคือ Let's Upgrade, Miss Malini, Kajabi, Wistia และ Judge

คุณสมบัติของ VideoSDK.live:

ส่วนประกอบ UI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า

เอกสารรายละเอียด

การสนับสนุนลูกค้า 24/7

การโทรด้วยเสียงและวิดีโอตามเวลาจริง

ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม

การโทรหลายฝ่าย

ปรับขนาดได้สูงและเชื่อถือได้

ใช้งานง่ายและบูรณาการ

คลาวด์แบบเรียลไทม์

ไม่จำกัดจำนวนห้อง

บริการ VideoSDK.live:

SDK เสียงและวิดีโอ

SDK การสตรีมสดแบบโต้ตอบ

ไวท์บอร์ด SDK

การแชทด้วยข้อความตามเวลาจริง

ไฟล์ ตำแหน่ง และการแชร์หน้าจอ

ราคา VideoSDK.live:

แพลตฟอร์มนี้เสนอการทดลองใช้ฟรีสำหรับบริการต่างๆ หลังจากนั้น VideoSDK.live จะเรียกเก็บเงิน 0.0006 ดอลลาร์ต่อนาทีเสียง และ 0.002 ดอลลาร์ต่อนาทีวิดีโอ พวกเขายังมีตัวเลือก Pay as you go คุณยังสามารถชำระค่าบริการเสริมได้อีกด้วย

เมซิโบ

แพลตฟอร์ม API และ SDK การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ที่ทรงพลัง ซึ่งจะช่วยคุณในการเพิ่มคุณสมบัติการแชทแบบเรียลไทม์ เสียง และวิดีโอคอลลงในเว็บและแอปพลิเคชันมือถือของคุณ มี API ที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถรวมเข้ากับแอปพลิเคชันใด ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยการคลิกเข้ารหัสเพียงไม่กี่ครั้ง

Mesibo ยังให้คุณจัดกิจกรรมออนไลน์และการสัมมนาผ่านเว็บได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยสำหรับทีมของคุณเพื่อเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น เอกสารโดยละเอียดพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอหากคุณติดขัดขณะใช้งานแพลตฟอร์ม

ลูกค้าของ Mesibo:

Fortune 500, Infosys, IBM, AOL, Viacom, Music Television และ SkyLight เป็นลูกค้าที่พึงพอใจบางส่วนของพวกเขา

คุณสมบัติของเมซิโบ:

ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่าย

การแชร์หน้าจอและไฟล์

การแชร์ตำแหน่ง

ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม

เอกสารรายละเอียด

ปรับขนาดได้สูงและเชื่อถือได้

บริการของ Mesibo:

SDK การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ

API การส่งข้อความ & SDK

API การสตรีมสด & SDK

บริการคลาวด์และแพลตฟอร์มการสื่อสาร

ราคาเมซิโบ:

Mesibo มีแผนการกำหนดราคาที่หลากหลายและยืดหยุ่นให้เลือก ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1 เซ็นต์ขึ้นไปตามการใช้งานและแพ็คเกจของคุณ คุณสามารถใช้เครดิต $50 ในการลงชื่อสมัครใช้เป็นครั้งแรก

Enablex

อีกหนึ่งแพลตฟอร์ม API และ SDK ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารทางธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันวิดีโอและเสียงที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Enablex คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติเสียง วิดีโอ และการส่งข้อความตามเวลาจริงให้กับเว็บหรือแอปพลิเคชันมือถือของคุณ มี API ที่ใช้งานง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งสามารถรวมเข้ากับแอปพลิเคชันใด ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยการเข้ารหัสเพียงเล็กน้อย เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ พวกเขายังมีเอกสารเพื่อช่วยเหลือคุณหากคุณติดขัด ณ จุดใดจุดหนึ่ง

ลูกค้า Enablex:

Enablex ให้บริการลูกค้าจำนวนมากขึ้น บางส่วน ได้แก่ Connectable Life, BFC, Hida, RX, Technovators, Tapplent, Motherson, Paytm, Tata Communications, Tech Mahindra, VLCC และ Smart Events

คุณสมบัติของ Enablex:

ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่าย

การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม

API ที่ใช้งานง่าย

แผนการกำหนดราคาที่เหมาะสม

บริการ Enablex:

API การโทรวิดีโอและ SDK

API การโทรด้วยเสียงและ SDK

SMS API และ FaceAI

MMS API

วิดีโอรหัสต่ำ

ราคา Enablex:

ที่ Enablex คุณสามารถเลือกจากแผนการกำหนดราคาที่หลากหลาย พวกเขามีสามประเภทในแผนการกำหนดราคา จ่ายตามที่คุณใช้ ส่วนลดตามปริมาณและระยะเวลา และการกำหนดราคาที่ปรับแต่งได้

วิดีโอ

แพลตฟอร์มวิดีโอ API และ SDK ระดับเฟิร์สคลาสที่สนับสนุนให้คุณเพิ่มฟีเจอร์วิดีโอคอลคุณภาพสูงในโครงการแอปของคุณได้อย่างรวดเร็ว วิดีโอนำเสนอ API ที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถรวมเข้ากับแอปพลิเคชันประเภทใดก็ได้ในเวลาไม่นาน

นอกจากนี้ พวกเขาบรรจุผลิตภัณฑ์ของตนด้วยเอกสารรายละเอียด ดังนั้นคุณจึงไม่มีปัญหาในการทำความเข้าใจและใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขา ธุรกิจทุกขนาดสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอได้ดียิ่งขึ้น

ลูกค้าวิดีโอ:

Concern, BCU, Air Force, ASU, Cyberfish, Demand Media, Akamai, Bloomberg, BNP Paribas, Circles และ DBee เป็นลูกค้าที่มีค่าของพวกเขา

คุณสมบัติของวิดีโอ:

ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่าย

การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม

API ที่ใช้งานง่าย

วิดีโอและเสียงคุณภาพสูง

แผนการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่น

บริการวิดีโอ:

API การโทรวิดีโอและ SDK

API การโทรด้วยเสียงและ SDK

การแชร์หน้าจอ

การสร้างแบรนด์และการติดฉลากสีขาว

การจัดการวิดีโอระดับองค์กร

การถ่ายทอดสดและอื่น ๆ อีกมากมาย

ราคาวิดีโอ:

วิดีโอนำเสนอแผนการกำหนดราคาแบบรายเดือน รายปี และกำหนดเองตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ แผนการสมัครสมาชิกพื้นฐานรายเดือนเริ่มต้นที่ $20.99 ต่อโฮสต์

ซิงก์

แพลตฟอร์ม SDK ที่มีประสิทธิภาพและดีที่สุดช่วยให้คุณเพิ่มคุณสมบัติการโทรด้วยเสียงและวิดีโอในโครงการแอปของคุณได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ดีขึ้นผ่านคุณสมบัติการสื่อสารแบบเรียลไทม์เหล่านี้ นอกจากนี้ พวกเขายังอัปเดตผลิตภัณฑ์ของตนอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับเทรนด์และเทคโนโลยีล่าสุด

Sinch จัดเตรียมการผสานรวมและเอกสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติการโทรด้วยเสียงและวิดีโอไปยัง iOS, Android หรือเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายโดยไม่ยุ่งยาก ส่วนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้คือให้ทดลองใช้ฟรีสำหรับลูกค้าใหม่ทั้งหมด

เนื่องจากลูกค้า:

ลูกค้าที่ภักดีบางส่วน ได้แก่ Nissans, Foyer, FirstBank, Yespark, Mobicom, Nets, TeIASK, Penarol Score, Nationwide, Unitel, Budebee และ Proximus

คุณสมบัติของ Sinch:

ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่าย

ทดลองใช้ฟรีสำหรับลูกค้าใหม่

ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม

อัพเดทเป็นประจำ

การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

แผนการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่น

การบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

บริการซิงก์:

API การโทรด้วยเสียงและ SDK

SMS และ MMS

WhatsApp API และ SDK

การโทรข้อมูล

การค้าปลีกทางการเงิน

การเดินทางและขนส่ง

สื่อและความบันเทิง

โซลูชันวิดีโอแชทสด

ดูแลสุขภาพ

โทรคมนาคม

ราคาซิงก์:

ตั้งแต่ช่วงทดลองใช้ฟรีไปจนถึงการใช้งานและปรับแต่งได้ Sinch มีแผนราคาที่หลากหลายให้คุณ คุณสามารถเลือกแผนใดก็ได้ที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของธุรกิจของคุณมากที่สุด

สมัคร

โซลูชันวิดีโอคอลแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณเพิ่มฟีเจอร์วิดีโอคอลและเสียงคุณภาพสูงให้กับโครงการพัฒนาของคุณ ส่วนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้คือมีฟีเจอร์วิดีโอคอลฟรีสำหรับ 1,000 นาทีแรก นอกจากนี้ยังสนับสนุนธุรกิจทุกขนาดเพื่อดึงดูดลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ลูกค้าที่ต้องการ:

ลูกค้าที่มีความสุขของ Apphitect คือ The World Bank, Mahindra rise, Dr. Reddy's, Accenture, bazaar และอีกกว่า 1,000 แห่ง

คุณสมบัติของ Apphitect:

การผสานรวมที่ง่ายและราบรื่นบนทุกแพลตฟอร์ม

รองรับอุปกรณ์ทุกประเภท

วิดีโอคอลฟรี 1,000 นาทีแรก

แผนการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้

การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

คุณภาพวิดีโอและเสียงระดับเฟิร์สคลาส

เซิร์ฟเวอร์สื่อที่ปรับขนาดได้

เปิด/น้ำแข็ง/งันเซิร์ฟเวอร์

WebRTC เปิดใช้บริการ

บริการรับสมัคร:

API การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ & SDK

แชทสด

การแชร์หน้าจอ

การเดินสาย SIP

การโทรบนคลาวด์

หมายเลขการเดินสายไฟ SIP

ราคาผู้สมัคร:

แผนการกำหนดราคา Apphitect ไม่ปรากฏบนเว็บไซต์ของพวกเขา คุณต้องติดต่อทีมขายเพื่อรับแผนการกำหนดราคาล่าสุดแทน

GetStream API

โซลูชัน API และ SDK วิดีโอแชทที่พร้อมใช้งาน ปรับขนาดได้ และผสานรวมได้ง่ายซึ่งนำเสนอฟีเจอร์ที่น่าประทับใจมากมาย GetStream API ยังมีชุด UI ที่ปรับแต่งได้ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มฟีเจอร์วิดีโอแชทในโครงการแอปของคุณ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนและบำรุงรักษาฟรีสำหรับ 6 เดือนแรก

ลูกค้า GetStream API:

ธุรกิจที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่กำลังใช้โซลูชันนี้สำหรับความต้องการด้านการสื่อสาร เช่น NBC Sports, Crunchbase, Armour และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติของ GetStream API:

คุณสมบัติวิดีโอแชทที่ทรงพลัง

การผสานรวมที่หลากหลาย

ชุด UI ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

ไลบรารีคอมโพเนนต์สำหรับ Android, React Native, React และ IOS

การกลั่นกรอง AI

การส่งข้อความกลุ่มและแชนเนล

วัตถุที่กำหนดเองและคำสั่ง Slash

สถานะออนไลน์และอื่น ๆ อีกมากมาย

บริการช่วยเหลือและบำรุงรักษาฟรี 6 เดือนแรก

บริการ GetStream API:

API การโทรด้วยเสียงและ SDK

การส่งข้อความในแอป

การแจ้งเตือนแบบพุช

วิดีโอคอล

ราคา GetStream API:

เช่นเดียวกับแบรนด์อื่น ๆ มันมีรูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายตามการใช้งานและแผนรายเดือน ตัวอย่างเช่น แผนการแชทแบบสตรีมมาตรฐานรายเดือนมีค่าใช้จ่าย $499

ความคิดสุดท้าย

วันนี้เราได้พูดถึง API วิดีโอ เสียง และการแชทที่ดีที่สุด 10 รายการที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการสนทนาทางวิดีโอที่น่าประทับใจให้กับเว็บหรือแอปพลิเคชันมือถือของคุณ ปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องมีโซลูชันการสื่อสารเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นเรื่องยากหากไม่มีช่องทางการสื่อสารที่ดีกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีและมีอัตราคอนเวอร์ชั่นต่ำ รายการ API และ SDK ที่ดีที่สุดนี้สามารถช่วยให้คุณพัฒนาธุรกิจไปอีกขั้น ดังนั้น ตรวจสอบพวกเขาและเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการทางธุรกิจและงบประมาณของคุณ

ดังนั้น คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มที่ ไม่มีโค้ด เช่น AppMaster AppMaster สามารถสร้างแอปมือถือและเว็บของคุณโดยไม่ต้องเขียนโค้ด และช่วยคุณประหยัดเวลาและเงิน นอกจากนี้ AppMaster ยังนำเสนอตัวแก้ไขการ ลากและวางที่ น่าทึ่งมากมายสำหรับ การเขียนโค้ดภาพ ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย:

API ที่ดีที่สุดสำหรับวิดีโอแชทที่จะฝังในเว็บไซต์ของคุณคืออะไร

API วิดีโอแชทของเว็บไซต์จำนวนมากมีให้บริการในตลาด แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่ดีเท่ากัน คุณสามารถใช้ Twilio API, Agora, MirrorFly และ Enablex นี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการฝังวิดีโอแชท API ในเว็บไซต์ของคุณ

API ใดดีที่สุดสำหรับการสนทนาทางวิดีโอ

หากคุณกำลังมองหา API การสนทนาทางวิดีโอที่ดีที่สุด คุณสามารถใช้ Twilio API, Sinch, Mesibo, Vidyo และ Enablex อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเลือก API วิดีโอแชทที่ดีที่สุดจากรายการด้านบนได้ เนื่องจากทั้งหมดมีฟีเจอร์วิดีโอคอลที่ยอดเยี่ยม

โปรแกรมวิดีโอแชทที่ดีที่สุดคืออะไร?

MirrorFly, Video SDK.live, Apphitect และ Vidyo เป็นโปรแกรมวิดีโอแชทที่ดีที่สุด ทั้งหมดนี้มีคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อทำให้วิดีโอแชทของคุณมีส่วนร่วมและสนุกสนานยิ่งขึ้น

ฉันจะรวมแฮงเอาท์วิดีโอเข้ากับเว็บไซต์ของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ API หรือ SDK ของวิดีโอแชทที่ดีที่สุดเพื่อรวมคุณสมบัติการโทรผ่านวิดีโอเข้ากับเว็บไซต์ของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือก API หรือ SDK ที่เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด จากนั้นทำตามคำแนะนำในการรวมระบบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการสนทนาทางวิดีโอในเว็บไซต์ของคุณ

API และ SDK การสนทนาทางวิดีโอที่ดีที่สุดสำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่คืออะไร

มี API และ SDK สำหรับการโทรผ่านวิดีโอมากมายสำหรับการพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถพิจารณาได้คือ Agora, Twilio, MirrorFly, Sinch, Apphitect และ GetStream API