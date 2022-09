La numérisation a conduit à une augmentation de l'importance des API vidéo, vocales et de chat. Les clients exigent désormais une expérience plus attrayante et interactive de la part des entreprises, ce qui a entraîné un besoin de capacités de communication en temps réel. Les API vidéo, vocales et de chat permettent aux entreprises d'intégrer des fonctionnalités telles que les appels vidéo, la VoIP et la messagerie instantanée dans leurs applications.

Cet ensemble de fonctionnalités intégrées peut offrir une expérience client plus engageante. Cela peut conduire à une satisfaction et une fidélité accrues des clients. De plus, les API vidéo, vocales et de chat peuvent également aider les entreprises à économiser de l'argent sur le service client en réduisant le besoin d'interaction humaine.

De plus, ceux-ci sont également efficaces en termes de temps car la communication aller-retour est supprimée. Les développeurs peuvent utiliser ces API pour ajouter facilement des fonctionnalités vidéo, vocales et de chat à leurs applications en un rien de temps avec peu de codage.

10 meilleures API vidéo, voix et chat

Eh bien, le marché regorge de telles API, mais choisir la meilleure pour votre projet peut être une tâche difficile. Ainsi, nous avons compilé une liste des 10 meilleures API de vidéos, de voix et de chat que vous pouvez utiliser pour votre projet d'application Web ou mobile. Nous allons jeter un coup d'oeil:

Agora.io

Ce SDK ou kit de développement logiciel hautes performances pour la vidéo, la voix et la diffusion en direct fournit des services de communication en temps réel. De plus, Agora.io propose une API facile à utiliser qui permet aux développeurs d'ajouter des fonctionnalités de vidéo, de voix et de diffusion en direct à leurs applications avec seulement quelques lignes de code.

L'API est disponible pour diverses plates-formes, telles qu'Android, iOS, Windows et le Web. De plus, Agora.io fournit également un large éventail de fonctionnalités, telles que l'annulation d'écho, la communication à faible latence et la qualité vocale et vidéo haute définition.

Clients Agora :

Ses clients incluent de grands noms tels que Talkspace, Hallo, Bunch app, Run the World, ARUtility, Loop Team, Pragli, TVU Networks et MeetMe.

Fonctionnalités d'Agora.io :

Ses principales caractéristiques sont :

Fournit des appels vocaux et vidéo de haute qualité

Réduit l'écho et le bruit de fond

Faible latence pour une communication en temps réel

Architecture évolutive

Prend en charge plusieurs plates-formes

Services d'assistance client actifs

Services Agora :

Audio en direct

Appel vidéo en direct

Éducation en ligne

Diffusion interactive en direct

Communautés sociales

Enregistrement

Messagerie en temps réel

Détail

Jeux

Solution de télésanté et de main-d'œuvre

Tarif Agora :

Sa tarification varie en fonction de ses services. Par exemple, si vous prenez des services vocaux, cela vous facturera 0,99 $ par 1000 minutes. Ainsi, son coût varie entre 0,99 $ et 23 760 $ par mois.

Twilio

Cette plate-forme de communication cloud fournit les meilleures API de sa catégorie pour ajouter de la voix, de la vidéo et de la messagerie à vos applications mobiles et Web. Toutes ses fonctionnalités sont facilement évolutives et entièrement personnalisables. Il offre une plus grande flexibilité d'utilisation de la plate-forme car il peut être intégré à n'importe quelle application car il est livré avec une intelligence intégrée, des API flexibles, une infrastructure mondiale et bien plus encore.

Twilio fournit des API pour diverses plates-formes telles qu'Android, iOS, Windows, Ruby, PHP, etc. Cela en fait la meilleure solution pour toutes les entreprises et tous les développeurs. De plus, si vous êtes bloqué lors de l'utilisation de la plateforme, son équipe de support client est toujours là pour vous aider.

Twilio est la meilleure solution pour toutes les entreprises, petites ou grandes. Cela engagerait vos utilisateurs du début à la fin. Son API flexible s'aligne sur tous les canaux avec une intelligence intégrée et une prise en charge de l'infrastructure mondiale.

Clients Twilio :

Ses clients bien connus incluent Wix, Trulia, Airbnb, Yelp, Spotify, Uber, Zendesk, Foursquare, etc.

Caractéristiques de Twillio :

API flexibles

Infrastructure mondiale

Intelligence intégrée

Sécurité simplifiée

Assistance client 24h/24 et 7j/7

Crédits d'essai gratuits

Chat et vidéo programmables

Prestations Twilio :

SMS et fax programmables

Conversation vocale programmable

Vidéo programmable

Twilio Frontline Nouveau

Outil de campagnes marketing

Twilio Flex pour les contacts cloud

API Twilio pour WhatsApp

Tarifs Twilio :

Twillio est une solution rentable pour les petites et grandes entreprises. La société propose un essai gratuit pour ses différents services avec un certain crédit. Après cela, ses plans tarifaires commencent à partir de 0,0075 $ par minute de voix et continuent en fonction de vos services.

MiroirFly

MirrorFly est un fournisseur d'API et de SDK de chat en temps réel qui propose des solutions de chat personnalisables pour le développement de sites Web, d'Android, d'IOS et d'applications . Il fournit une API facile à utiliser qui peut être intégrée dans n'importe quelle application avec peu d'effort de codage.

Il collabore également avec les fournisseurs d'infrastructure Saab et SaaS , ce qui permet d'obtenir une solution de chat sans tracas. Sa technologie WebRTC prend également en charge la solution de visioconférence, qui peut accueillir plus de 1000 participants sans tracas. De plus, il vous permet d'organiser des séminaires, des réunions, des webinaires et d'autres événements en ligne illimités pour mieux vous connecter avec des professionnels, des équipes et des partenaires du monde entier.

VideoSDK.live

Il s'agit d'une API et d'un SDK d'appel vidéo puissants et conviviaux. Il offre des fonctionnalités riches pour développer des applications de chat vocal et vidéo en temps réel. De plus, il fournit une API intuitive qui peut facilement s'intégrer dans n'importe quelle application Web ou mobile avec peu d'effort.

VideoSDK.live est également livré avec des composants d'interface utilisateur prédéfinis qui vous aident à gagner du temps et des efforts pour développer votre propre interface de chat vidéo. De plus, sa documentation détaillée et son équipe de support client 24h/24 et 7j/7 sont toujours là pour vous aider si vous êtes bloqué à tout moment lors de l'utilisation de la plateforme.

Clients VideoSDK.live :

Leurs clients satisfaits sont Let's Upgrade, Miss Malini, Kajabi, Wistia et Judge.

Fonctionnalités de VideoSDK.live :

Composants d'interface utilisateur prédéfinis

Documentation détaillée

Assistance client 24h/24 et 7j/7

Appels vocaux et vidéo en temps réel

Compatibilité multiplateforme

Appels multipartites

Hautement évolutif et fiable

Facile à utiliser et à intégrer

Nuage en temps réel

Chambres illimitées

Services VideoSDK.live :

SDK audio et vidéo

SDK interactif de diffusion en direct

Kit de développement logiciel pour tableau blanc

Chat textuel en temps réel

Partage de fichiers, de localisation et d'écran

Tarification de VideoSDK.live :

Cette plateforme propose un essai gratuit de ses différents services. Après cela, VideoSDK.live facture 0,0006 $ par minute vocale et 0,002 $ par minute vidéo. Eh bien, ils ont aussi l'option Pay as you go. Vous pouvez également payer pour des services supplémentaires.

Mésibo

Une plate-forme API et SDK de messagerie puissante et en temps réel. Cela vous aide à ajouter des fonctionnalités de chat, de voix et d'appel vidéo en temps réel à vos applications Web et mobiles. Il fournit une API intuitive qui peut être facilement intégrée dans n'importe quelle application en quelques clics de codage.

Mesibo vous propose également d'organiser facilement des événements en ligne et des webinaires. Vous pouvez également créer un espace sécurisé et privé pour que votre équipe se connecte et collabore sur divers projets. De plus, sa documentation détaillée est toujours là pour vous aider si vous êtes bloqué à tout moment lors de l'utilisation de la plate-forme.

Clients Mesibo :

Fortune 500, Infosys, IBM, AOL, Viacom, Music Television et SkyLight font partie de leurs clients satisfaits.

Caractéristiques de Mesibo :

Interface conviviale

Partage d'écran et de fichiers

Partage de position

Compatibilité multiplateforme

Documentation détaillée

Hautement évolutif et fiable

Services Mesibo :

SDK d'appel audio et vidéo

API de messagerie et SDK

API et SDK de diffusion en direct

Services cloud et plateforme de communication

Tarifs Mesibo :

Mesibo propose des plans tarifaires multiples et flexibles parmi lesquels choisir. Leurs prix commencent à partir de 1 centime et augmentent en fonction de votre utilisation et de votre forfait. Vous pouvez également bénéficier de crédits de 50 $ lors de votre première inscription.

Enablex

Une autre meilleure plate-forme d'API et de SDK pour mieux répondre à vos besoins de communication d'entreprise. Il vous aide à créer rapidement des applications vidéo et vocales attrayantes pour vos clients, employés et partenaires. Avec Enablex, vous pouvez ajouter des fonctionnalités vocales, vidéo et de messagerie en temps réel à vos applications Web ou mobiles. Il fournit une API conviviale et intuitive qui peut facilement s'intégrer dans n'importe quelle application avec un minimum de codage. Comme d'autres plates-formes, ils fournissent également une documentation pour vous aider si vous êtes bloqué à un moment donné.

Clients d'Enablex :

Enablex dessert un plus grand nombre de clients. Certains d'entre eux sont Connectable Life, BFC, Hida, RX, Technovators, Tapplent, Motherson, Paytm, Tata Communications, Tech Mahindra, VLCC et Smart Events.

Fonctionnalités d'Enablex :

Interface conviviale

Excellent support client

Compatibilité multiplateforme

API intuitive

Plans tarifaires abordables

Services Enablex :

API et SDK d'appel vidéo

API et SDK d'appel vocal

API SMS et FaceAI

API MMS

Vidéo à faible code

Tarifs Enablex :

Chez Enablex, vous pouvez choisir parmi plusieurs plans tarifaires. Ils ont trois catégories dans leur plan tarifaire, Pay-as-you-use, Volume and term discount, et Customizable pricing.

Vidéo

Une API vidéo et une plate-forme SDK de première classe qui vous permettent d'ajouter rapidement des fonctionnalités d'appel vidéo de haute qualité à vos projets d'application. La vidéo fournit une API intuitive qui peut être facilement intégrée à tout type d'application en un rien de temps.

De plus, ils ont emballé leurs produits avec une documentation détaillée, vous n'avez donc pas à faire face à des problèmes de compréhension et d'utilisation de leurs produits. Les entreprises de toutes tailles peuvent utiliser cette plateforme pour mieux répondre à leurs besoins de communication audio et vidéo.

Clients vidéo :

Concern, BCU, Air Force, ASU, Cyberfish, Demand Media, Akamai, Bloomberg, BNP Paribas, Circles et DBee sont quelques-uns de leurs précieux clients.

Caractéristiques de la vidéo :

Interface conviviale

Excellent support client

Compatibilité multiplateforme

API intuitive

Vidéo et audio de haute qualité

Plans tarifaires flexibles

Prestations vidéo :

API et SDK d'appel vidéo

API et SDK d'appel vocal

Partage d'écran

Image de marque et marque blanche

Gestion vidéo d'entreprise

Diffusion en direct et bien plus encore

Tarif vidéo :

La vidéo vous propose des plans tarifaires mensuels, annuels et personnalisés en fonction des besoins de votre entreprise. Leur plan d'abonnement de base mensuel commence à partir de 20,99 $ par hôte.

Sinch

Les plates-formes SDK les plus efficaces et les meilleures vous permettent d'ajouter rapidement des fonctionnalités d'appel vocal et vidéo à vos projets d'application. Il vous aide à mieux impliquer vos clients grâce à ces fonctionnalités de communication en temps réel. De plus, ils mettent régulièrement à jour leurs produits pour suivre les dernières tendances et technologies.

Sinch fournit une intégration et une documentation efficaces pour démarrer en douceur avec ses produits. Vous pouvez facilement ajouter des fonctionnalités d'appels vocaux et vidéo à vos applications iOS, Android ou Web sans tracas. La meilleure partie de cette plate-forme est qu'elle offre un essai gratuit à tous ses nouveaux clients.

Puisque les clients :

Quelques-uns de leurs clients fidèles sont Nissans, Foyer, FirstBank, Yespark, Mobicom, Nets, TeIASK, Penarol Score, Nationwide, Unitel, Budebee et Proximus.

Caractéristiques de Sinch :

Interface conviviale

Essai gratuit pour les nouveaux clients

Compatibilité multiplateforme

Mises à jour régulières

Excellent support client

Plans tarifaires flexibles

Intégration efficace

Services Sinch :

API et SDK d'appel vocal

SMS et MMS

API et SDK WhatsApp

Appel de données

Commerce de détail financier

Voyages et transports

Médias et divertissement

Solution de chat vidéo en direct

Soins de santé

Télécommunications

Tarif Sinch :

De l'essai gratuit à l'utilisation au fur et à mesure et personnalisable, Sinch vous propose plusieurs plans tarifaires. Vous pouvez sélectionner n'importe quel plan qui convient le mieux aux besoins et au budget de votre entreprise.

Apphite

Une solution d'appel vidéo en temps réel alimentée par l'IA vous permet d'ajouter des fonctionnalités d'appel vidéo et audio de haute qualité à vos projets de développement. La meilleure partie de cette plate-forme est qu'elle offre des fonctionnalités d'appel vidéo gratuites pendant les 1 000 premières minutes. De plus, il aide mieux les entreprises de toutes tailles à mieux engager leurs clients.

Clients candidats :

Les clients satisfaits d'Apphitect sont la Banque mondiale, Mahindra rise, Dr. Reddy's, Accenture, bazar et plus de 1000 autres.

Caractéristiques d'Apphitect :

Intégration facile et fluide sur toutes les plateformes

Prise en charge de tous les types d'appareils

Appel vidéo gratuit pendant les 1 000 premières minutes

Plans tarifaires flexibles et personnalisables

Excellent support client

Une qualité vidéo et audio de première classe

Serveur multimédia évolutif

Serveur TURN/ICE/STUN

WebRTC active les services

Services aux candidats :

API et SDK d'appels vocaux et vidéo

Chat en direct

Partage d'écran

Liaison SIP

Appel en nuage

Numéro de liaison SIP

Tarifs d'application :

Les plans tarifaires d'Apphitect ne sont pas visibles sur leur site Web. Au lieu de cela, vous devez contacter leur équipe de vente pour obtenir les derniers plans tarifaires.

API GetStream

Une API de chat vidéo et une solution SDK prêtes à l'emploi, évolutives et faciles à intégrer qui offrent un large éventail de fonctionnalités impressionnantes. L'API GetStream propose également un kit d'interface utilisateur personnalisable que vous pouvez utiliser pour ajouter des fonctionnalités de chat vidéo à vos projets d'application. De plus, il fournit une assistance et une maintenance gratuites pendant les 6 premiers mois.

Clients de l'API GetStream :

La plupart des entreprises célèbres utilisent cette solution pour leurs besoins de communication, telles que NBC Sports, Crunchbase, Armour et bien d'autres.

Fonctionnalités de l'API GetStream :

Puissantes fonctionnalités de chat vidéo

Une large gamme d'intégrations

Kit d'interface utilisateur entièrement personnalisable

Bibliothèques de composants pour Android, React Native, React et IOS

Modération IA

Messagerie de groupe et de canal

Objets personnalisés et commandes Slash

Présence en ligne et bien plus encore

Assistance et maintenance gratuites pendant les 6 premiers mois

Services d'API GetStream :

API et SDK d'appel vocal

Messagerie intégrée à l'application

Notifications push

Appel video

Tarification de l'API GetStream :

Comme d'autres marques, il a un modèle de tarification par répartition et des forfaits mensuels. Par exemple, son forfait mensuel de discussion en continu standard vous coûte 499 $.

Dernières pensées

Aujourd'hui, nous avons discuté des 10 meilleures API vidéo, vocales et de chat que vous pouvez utiliser pour ajouter des fonctionnalités d'appel vidéo impressionnantes à vos applications Web ou mobiles. De nos jours, les entreprises ont besoin d'une solution de communication pour pouvoir communiquer avec leurs clients en temps réel. Il est difficile d'engager les clients sans un meilleur canal de communication, ce qui peut entraîner de mauvaises expériences client et de faibles taux de conversion. Cette liste des meilleures API et SDK peut vous aider à faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Alors examinez-les et choisissez la bonne plateforme qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget.

Par conséquent, vous pouvez également opter pour une plate -forme sans code telle qu'AppMaster. AppMaster peut créer vos applications mobiles et Web sans codage et vous faire gagner du temps et de l'argent. De plus, AppMaster vous propose une large gamme d'éditeurs glisser-déposer incroyables pour votre codage visuel .

Questions fréquemment posées:

Quelle est la meilleure API pour le chat vidéo à intégrer dans votre site Web ?

De nombreuses API de chat vidéo de sites Web sont disponibles sur le marché, mais toutes ne sont pas aussi bonnes. Vous pouvez opter pour l'API Twilio, Agora, MirrorFly et Enablex. Il s'agit de la meilleure option pour intégrer l'API de chat vidéo dans votre site Web.

Quelle API est la meilleure pour les appels vidéo ?

Si vous recherchez la meilleure API d'appel vidéo, vous pouvez opter pour l'API Twilio, Sinch, Mesibo, Vidyo et Enablex. Cependant, vous pouvez également choisir parmi la liste ci-dessus des meilleures API de chat vidéo, car elles offrent toutes d'excellentes fonctionnalités d'appel vidéo.

Quel est le meilleur programme de chat vidéo ?

MirrorFly, Video SDK.live, Apphitect et Vidyo sont les meilleurs programmes de chat vidéo considérables. Tous offrent un large éventail de fonctionnalités pour rendre vos chats vidéo plus engageants et divertissants.

Vous pouvez utiliser l'une des meilleures API ou SDK de chat vidéo pour intégrer des fonctionnalités d'appel vidéo à votre site Web. Tout ce que vous avez à faire est de choisir la bonne API ou SDK qui correspond le mieux à votre budget et aux exigences de votre entreprise. Suivez ensuite leur guide d'intégration pour ajouter des fonctionnalités d'appel vidéo à votre site Web.

Quels sont les meilleurs API et SDK d'appel vidéo pour une application mobile ?

Il existe de nombreuses API et SDK d'appel vidéo disponibles pour le développement d'applications mobiles. Mais certains des meilleurs que vous pouvez considérer sont Agora, Twilio, MirrorFly, Sinch, Apphitect et GetStream API.