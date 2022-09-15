Dijitalleşme, Video, ses ve sohbet API'lerinin öneminin artmasına neden oldu. Müşteriler artık işletmelerden daha ilgi çekici ve etkileşimli bir deneyim talep ediyor ve bu da gerçek zamanlı iletişim yeteneklerine ihtiyaç duymasıyla sonuçlandı. Video, ses ve sohbet API'leri, işletmelerin görüntülü arama, VoIP ve anlık mesajlaşma gibi özellikleri uygulamalarına entegre etmelerine olanak tanır.

Bu entegre özellik seti, daha ilgi çekici bir müşteri deneyimi sağlayabilir. Bu, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırabilir. Ayrıca Video, ses ve sohbet API'leri, insan etkileşimi ihtiyacını azaltarak işletmelerin müşteri hizmetlerinde tasarruf etmesine yardımcı olabilir.

Ayrıca, ileri geri iletişim ortadan kalktığı için bunlar da zaman açısından verimlidir. Geliştiriciler, bu API'leri, çok az kodlama ile kısa sürede uygulamalarına kolayca Video, ses ve sohbet işlevselliği eklemek için kullanabilirler.

En iyi 10 video, ses, sohbet API'si

Piyasa bu tür API'lerle dolu, ancak projeniz için en iyisini seçmek zor bir iş olabilir. Bu nedenle, web veya mobil uygulama projeniz için kullanabileceğiniz en iyi 10 video, ses ve sohbet API'sinin bir listesini derledik. Hadi bir bakalım:

Agora.io

Bu yüksek performanslı Video, ses ve canlı yayın SDK'sı veya Yazılım Geliştirme Kiti, gerçek zamanlı iletişim hizmetleri sağlar. Ayrıca Agora.io, geliştiricilerin uygulamalarına yalnızca birkaç satır kodla Video, ses ve canlı yayın yetenekleri eklemelerini sağlayan, kullanımı kolay bir API sunar.

API, Android, iOS, Windows ve web gibi çeşitli platformlar için kullanılabilir. Ayrıca Agora.io, yankı giderme, düşük gecikmeli iletişim ve yüksek tanımlı ses ve video kalitesi gibi çok çeşitli özellikler de sunar.

Agora müşterileri:

Müşterileri arasında Talkspace, Hallo, Bunch uygulaması, Run the World, ARUtility, Loop Team, Pragli, TVU Networks ve MeetMe gibi bazı büyük isimler yer alıyor.

Agora.io'nun Özellikleri:

Başlıca özellikleri şunlardır:

Yüksek kaliteli sesli ve görüntülü aramalar sağlar

Yankı ve arka plan gürültüsünü azaltır

Gerçek zamanlı iletişim için düşük gecikme

Ölçeklenebilir mimari

Birden fazla platformu destekler

Aktif müşteri destek hizmetleri

Agora hizmetleri:

Canlı Ses

Canlı Görüntülü Görüşme

Çevrimiçi eğitim

Etkileşimli Canlı Akış

Sosyal Topluluklar

Kayıt

Gerçek Zamanlı Mesajlaşma

Perakende

oyun

Telesağlık ve İş Gücü Çözümü

Agora fiyatlandırması:

Verdiği hizmetlere göre fiyatları değişmektedir. Örneğin, ses hizmeti alıyorsanız, 1000 dakika başına 0,99 ABD doları ücret alacaktır. Bu nedenle, maliyeti aylık 0,99 ABD Doları ile 23,760 ABD Doları arasında değişmektedir.

Twilio

Bu bulut iletişim platformu, mobil ve web uygulamalarınıza ses, Video ve mesajlaşma eklemek için sınıfının en iyisi API'ler sağlar. Tüm özellikleri kolayca ölçeklenebilir ve tamamen özelleştirilebilir. Yerleşik zeka, esnek API'ler, küresel altyapı ve çok daha fazlası ile birlikte geldiğinden, herhangi bir uygulamayla entegre edilebildiği için platformu kullanmak için daha fazla esneklik sunar.

Twilio, Android, iOS, Windows, Ruby, PHP ve daha fazlası gibi çeşitli platformlar için API'ler sağlar. Bu, onu tüm işletmeler ve geliştiriciler için en uygun hale getirir. Ayrıca, platformu kullanırken takılırsanız, müşteri destek ekibi size yardımcı olmak için her zaman oradadır.

Twilio, küçük veya büyük tüm işletmeler için en iyi çözümdür. Kullanıcılarınızı baştan sona meşgul eder. Esnek API'si, yerleşik zeka ve küresel altyapı desteğiyle tüm kanallarla uyumludur.

Twilio müşterileri:

Tanınmış müşterileri Wix, Trulia, Airbnb, Yelp, Spotify, Uber, Zendesk, Foursquare ve daha fazlasını içerir.

Twilio'nun Özellikleri:

Esnek API'ler

Küresel Altyapı

Dahili zeka

Basitleştirilmiş güvenlik

7/24 müşteri desteği

Ücretsiz deneme kredileri

Programlanabilir Sohbet ve Video

Twilio hizmetleri:

Programlanabilir SMS ve Faks

Sesli Programlanabilir Sohbet

Programlanabilir Video

Twilio Ön Cephe Yeni

Pazarlama Kampanyaları Aracı

Bulut İletişimi için Twilio Flex

WhatsApp için Twilio API'si

Twilio fiyatlandırması:

Twillio, küçük ve büyük işletmeler için uygun maliyetli bir çözümdür. Şirket, çeşitli hizmetleri için bir miktar kredi ile ücretsiz deneme sunuyor. Bundan sonra, fiyatlandırma planları ses dakikası 0,0075 dolardan başlar ve hizmetlerinize göre devam eder.

Ayna Sinek

MirrorFly, web sitesi, Android, IOS ve uygulama geliştirme için özelleştirilebilir sohbet çözümleri sunan gerçek zamanlı bir sohbet API'si ve SDK sağlayıcısıdır. Çok az kodlama çabasıyla herhangi bir uygulamaya entegre edilebilen, kullanımı kolay bir API sağlar.

Ayrıca, sorunsuz bir sohbet çözümü elde etmeye yardımcı olan Saab ve SaaS altyapı sağlayıcılarıyla işbirliği yapar. WebRTC teknolojisi, 1000'den fazla katılımcıyı sorunsuz bir şekilde barındırabilen Video konferans çözümünü de destekler. Ek olarak, dünya çapındaki profesyoneller, ekipler ve ortaklarla daha iyi bağlantı kurmak için sınırsız çevrimiçi seminer, toplantı, web semineri ve diğer çevrimiçi etkinlikler düzenlemenize olanak tanır.

VideoSDK.live

Bu, güçlü ve kullanıcı dostu bir görüntülü arama API'si ve SDK'dır. Gerçek zamanlı sesli ve görüntülü sohbet uygulamaları geliştirmek için zengin özellikler sunar. Ayrıca, herhangi bir web veya mobil uygulamaya çok az çabayla kolayca entegre olabilen sezgisel bir API sağlar.

VideoSDK.live ayrıca, kendi görüntülü sohbet arayüzünüzü geliştirirken zamandan ve emekten tasarruf etmenize yardımcı olan önceden oluşturulmuş UI bileşenleriyle birlikte gelir. Ayrıca, ayrıntılı belgeleri ve 7/24 müşteri destek ekibi, platformu kullanırken herhangi bir noktada takılırsanız size yardımcı olmak için her zaman oradadır.

VideoSDK.live müşterileri:

Memnun müşterileri Let's Upgrade, Miss Malini, Kajabi, Wistia ve Judge'dir.

VideoSDK.live'ın özellikleri:

Önceden oluşturulmuş UI bileşenleri

Ayrıntılı belgeler

7/24 müşteri desteği

Gerçek zamanlı sesli ve görüntülü arama

Platformlar arası uyumluluk

Çok Taraflı Arama

Yüksek Ölçeklenebilir ve Güvenilir

Kullanımı ve Entegrasyonu Kolay

Gerçek zamanlı bulut

Sınırsız oda

VideoSDK.live hizmetleri:

Ses ve Video SDK'sı

Etkileşimli Canlı Akış SDK'sı

Beyaz tahta SDK'sı

Gerçek Zamanlı Metin Sohbeti

Dosya, Konum ve Ekran Paylaşımı

VideoSDK.live fiyatlandırması:

Bu platform, çeşitli hizmetleri için ücretsiz deneme sürümü sunar. Bundan sonra, VideoSDK.live, ses dakikası başına 0,0006 ABD Doları ve video dakikası başına 0,002 ABD Doları ücret alır. Ayrıca Kullandıkça öde seçeneğine de sahipler. Ayrıca dd-on hizmetleri için ödeme yapabilirsiniz.

mesibo

Güçlü ve gerçek zamanlı bir mesajlaşma API'si ve SDK platformu. Bu, web ve mobil uygulamalarınıza gerçek zamanlı sohbet, sesli ve Görüntülü arama özellikleri eklemenize yardımcı olur. Sadece birkaç kodlama tıklamasıyla herhangi bir uygulamaya kolayca entegre edilebilen sezgisel bir API sağlar.

Mesibo ayrıca çevrimiçi etkinlikleri ve web seminerlerini kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca ekibinizin çeşitli projelerde bağlantı kurması ve işbirliği yapması için güvenli ve özel bir alan da oluşturabilirsiniz. Ayrıca, platformu kullanırken herhangi bir noktada takılırsanız size yardımcı olmak için ayrıntılı belgeleri her zaman oradadır.

Mesibo müşterileri:

Fortune 500, Infosys, IBM, AOL, Viacom, Music Television ve SkyLight memnun müşterilerinden bazılarıdır.

Mesibo'nun Özellikleri:

Kullanıcı dostu arayüz

Ekran ve dosya paylaşımı

Konum paylaşımı

Platformlar arası uyumluluk

Ayrıntılı belgeler

Yüksek Ölçeklenebilir ve Güvenilir

Mesibo hizmetleri:

Sesli ve Görüntülü Arama SDK'sı

Mesajlaşma API'si ve SDK

Canlı Akış API'si ve SDK

Bulut hizmetleri ve İletişim Platformu

Mesibo fiyatları:

Mesibo, aralarından seçim yapabileceğiniz çoklu ve esnek fiyatlandırma planları sunar. Fiyatları 1 kuruştan başlayıp kullanımınıza ve paketinize göre yükseliyor. Ayrıca ilk kez kaydolurken 50 $ krediden yararlanabilirsiniz.

etkinleştirme

İş iletişimi ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için başka bir en iyi API'ler ve SDK platformu. Müşterileriniz, çalışanlarınız ve iş ortaklarınız için hızlı bir şekilde ilgi çekici Video ve ses uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olur. Enablex ile web veya mobil uygulamalarınıza gerçek zamanlı ses, Video ve mesajlaşma özellikleri ekleyebilirsiniz. Minimum kodlama ile herhangi bir uygulamaya kolayca entegre edilebilen kullanıcı dostu ve sezgisel bir API sağlar. Diğer platformlar gibi, herhangi bir noktada takılırsanız size yardımcı olacak belgeler de sağlarlar.

Enablex müşterileri:

Enablex daha fazla sayıda müşteriye hizmet veriyor. Bunlardan birkaçı Connectable Life, BFC, Hida, RX, Technovators, Tapplen, Motherson, Paytm, Tata Communications, Tech Mahindra, VLCC ve Smart Events.

Enablex'in Özellikleri:

Kullanıcı dostu arayüz

Mükemmel müşteri desteği

Platformlar arası uyumluluk

Sezgisel API

Uygun fiyatlandırma planları

Etkinleştirme hizmetleri:

Görüntülü Arama API'sı ve SDK

Sesli Arama API'sı ve SDK

SMS API'si ve FaceAI

MMS API'si

Düşük kodlu Video

Etkinleştirme fiyatlandırması:

Enablex'te birden fazla fiyatlandırma planı arasından seçim yapabilirsiniz. Fiyatlandırma planlarında, Kullandıkça öde, Hacim ve vadeli indirim ve Özelleştirilebilir fiyatlandırma olmak üzere üç kategorisi vardır.

Video

Uygulama projelerinize hızlı bir şekilde yüksek kaliteli Görüntülü arama özellikleri eklemenizi destekleyen birinci sınıf bir video API ve SDK platformu. Video, herhangi bir uygulama türüne çok kısa sürede kolayca entegre edilebilen sezgisel bir API sağlar.

Üstelik ürünlerini detaylı dökümanlarla paketlemişler, bu sayede anlamakta ve ürünlerini kullanmakta herhangi bir sıkıntı yaşamanıza gerek kalmıyor. Her büyüklükteki işletme, ses ve görüntülü iletişim ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için bu platformu kullanabilir.

Video müşterileri:

Concern, BCU, Air Force, ASU, Cyberfish, Demand Media, Akamai, Bloomberg, BNP Paribas, Circles ve DBee değerli müşterilerinden birkaçıdır.

Videonun Özellikleri:

Kullanıcı dostu arayüz

Mükemmel müşteri desteği

Platformlar arası uyumluluk

Sezgisel API

Yüksek kaliteli Video ve ses

Esnek fiyatlandırma planları

Video hizmetleri:

Görüntülü Arama API'sı ve SDK

Sesli Arama API'sı ve SDK

Ekran paylaşımı

Markalama ve Beyaz Etiketleme

Kurumsal Video Yönetimi

Canlı Yayın ve çok daha fazlası

Video fiyatlandırması:

Video, iş gereksinimlerinize göre size aylık, yıllık ve özelleştirilmiş fiyatlandırma planları sunar. Aylık temel abonelik planları, ana bilgisayar başına 20,99 ABD dolarından başlar.

Sinç

En verimli ve en iyi SDK platformları, uygulama projelerinize hızlı bir şekilde sesli ve Görüntülü arama özellikleri eklemenize olanak tanır. Bu gerçek zamanlı iletişim özellikleri aracılığıyla müşterilerinizle daha iyi etkileşim kurmanıza yardımcı olur. Ayrıca, en son trendlere ve teknolojilere ayak uydurmak için ürünlerini düzenli olarak güncellerler.

Sinch, ürünlerine sorunsuz bir şekilde başlamak için etkili entegrasyon ve dokümantasyon sağlar. Sesli ve Görüntülü arama özelliklerini iOS, Android veya web uygulamalarınıza sorunsuzca kolayca ekleyebilirsiniz. Bu platformun en iyi yanı, tüm yeni müşterileri için ücretsiz deneme sürümü sağlamasıdır.

Müşterilerden beri:

Sadık müşterilerinden bazıları Nissans, Foyer, FirstBank, Yespark, Mobicom, Nets, TeIASK, Penarol Score, Nationwide, Unitel, Budebee ve Proximus'tur.

Sinch'in Özellikleri:

Kullanıcı dostu arayüz

Yeni müşteriler için ücretsiz deneme

Platformlar arası uyumluluk

Düzenli güncellemeler

Mükemmel müşteri desteği

Esnek fiyatlandırma planları

Etkili entegrasyon

Sinch hizmetleri:

Sesli Arama API'sı ve SDK

SMS ve MMS

WhatsApp API'leri ve SDK'ları

Veri Arama

Finansal Perakende

Seyahat ve Ulaşım

Medya ve Eğlence

Canlı görüntülü sohbet çözümü

Sağlık hizmeti

Telekomünikasyon

Sinc fiyatlandırması:

Ücretsiz denemeden, kullandıkça ve özelleştirilebilire kadar, Sinch size birden fazla fiyatlandırma planı sunar. İş gereksinimlerinize ve bütçenize en uygun planı seçebilirsiniz.

Apphitect

Yapay zeka destekli gerçek zamanlı görüntülü arama çözümü, geliştirme projelerinize yüksek kaliteli Görüntülü ve sesli arama özellikleri eklemenize olanak tanır. Bu platformun en iyi yanı, ilk 1.000 dakika boyunca ücretsiz Görüntülü arama özellikleri sunmasıdır. Ayrıca, müşterileriyle daha iyi etkileşim kurmaları için her büyüklükteki işletmeyi daha iyi destekler.

Apphitect müşterileri:

Apphitect mutlu müşteriler Dünya Bankası, Mahindra yükselişi, Dr. Reddy's, Accenture, çarşı ve 1000'den fazla kişidir.

Apphitect'in Özellikleri:

Tüm platformlarda kolay ve sorunsuz entegrasyon

Her tür cihaz için destek

İlk 1.000 dakika için ücretsiz görüntülü arama

Esnek ve özelleştirilebilir fiyatlandırma planları

Mükemmel müşteri desteği

Birinci sınıf video ve ses kalitesi

Ölçeklenebilir medya sunucusu

TURN/ICE/STUN Sunucusu

WebRTC hizmetleri etkinleştirir

Apphitect hizmetleri:

Sesli ve Görüntülü Arama API'sı ve SDK

Canlı sohbet

Ekran paylaşımı

SIP Bağlantısı

Bulut Araması

SIP Kanal Numarası

Apphitect fiyatlandırması:

Apphitect fiyatlandırma planları web sitelerinde görünmez. Bunun yerine, en son fiyatlandırma planlarını almak için satış ekibiyle iletişime geçmeniz gerekir.

GetStream API'si

Çok çeşitli etkileyici özellikler sunan, kullanıma hazır, ölçeklenebilir ve entegrasyonu kolay bir görüntülü sohbet API ve SDK çözümü. GetStream API, uygulama projelerinize görüntülü sohbet özellikleri eklemek için kullanabileceğiniz özelleştirilebilir bir kullanıcı arabirimi kiti de sunar. Üstelik ilk 6 ay boyunca ücretsiz destek ve bakım sağlar.

GetStream API müşterileri:

NBC Sports, Crunchbase, Armour ve diğerleri gibi çoğu ünlü işletme bu çözümü iletişim ihtiyaçları için kullanıyor.

GetStream API'nin Özellikleri:

Güçlü görüntülü sohbet özellikleri

Geniş bir entegrasyon yelpazesi

Tamamen özelleştirilebilir UI kiti

Android, React Native, React ve IOS için bileşen kitaplıkları

yapay zeka denetimi

Grup ve kanal mesajlaşma

Özel nesneler ve Eğik Çizgi Komutları

Çevrimiçi varlık ve çok daha fazlası

İlk 6 ay ücretsiz destek ve bakım

GetStream API hizmetleri:

Sesli Arama API'sı ve SDK

Uygulama içi mesajlaşma

Push bildirimleri

Görüntülü arama

GetStream API fiyatlandırması:

Diğer markalar gibi, kullandıkça öde fiyatlandırma modeli ve aylık planları vardır. Örneğin, aylık standart akış sohbet planı size 499 dolara mal oluyor.

Son düşünceler

Bugün, web veya mobil uygulamalarınıza etkileyici Görüntülü arama özellikleri eklemek için kullanabileceğiniz en iyi 10 Video, ses ve sohbet API'sini tartıştık. Günümüzde işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabilmeleri için bir iletişim çözümüne sahip olmaları gerekiyor. Daha iyi bir iletişim kanalı olmadan müşterilerle etkileşim kurmak zordur, bu da kötü müşteri deneyimlerine ve düşük dönüşüm oranlarına neden olabilir. En iyi API'lerin ve SDK'ların bu listesi, işinizi bir sonraki düzeye taşımanıza yardımcı olabilir. Bu yüzden bunları inceleyin ve iş gereksinimlerinize ve bütçenize en uygun platformu seçin.

Bu nedenle, AppMaster gibi kodsuz bir platforma da gidebilirsiniz. AppMaster, mobil ve web uygulamalarınızı kodlamadan oluşturabilir ve zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca AppMaster, görsel kodlamanız için size çok çeşitli harika sürükle ve bırak düzenleyicileri sunar.

Sıkça Sorulan Sorular:

Web sitenize yerleştirmek için görüntülü sohbet için en iyi API nedir?

Piyasada birçok web sitesi görüntülü sohbet API'si mevcuttur, ancak hepsi eşit derecede iyi değildir. Twilio API, Agora, MirrorFly ve Enablex'e gidebilirsiniz. Bunlar, web sitenize görüntülü sohbet API'si yerleştirmek için en iyi seçenektir.

Görüntülü görüşme için en iyi API hangisidir?

En iyi görüntülü arama API'sini arıyorsanız, Twilio API, Sinch, Mesibo, Vidyo ve Enablex ile gidebilirsiniz. Ancak, tümü mükemmel Görüntülü arama özellikleri sunduğundan, yukarıdaki en iyi görüntülü sohbet API'leri listesinden de seçim yapabilirsiniz.

En iyi görüntülü sohbet programı nedir?

MirrorFly, Video SDK.live, Apphitect ve Vidyo en önemli görüntülü sohbet programlarıdır. Hepsi, görüntülü sohbetlerinizi daha ilgi çekici ve eğlenceli hale getirmek için çok çeşitli özellikler sunar.

Görüntülü aramaları web siteme nasıl entegre ederim?

Görüntülü arama özelliklerini web sitenize entegre etmek için en iyi görüntülü sohbet API'lerinden veya SDK'larından herhangi birini kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bütçenize ve iş gereksinimlerinize en uygun API veya SDK'yı seçmek. Ardından, web sitenize Görüntülü arama özellikleri eklemek için entegrasyon kılavuzlarını izleyin.

Bir mobil uygulama için en iyi Görüntülü arama API'sı ve SDK nedir?

Mobil uygulama geliştirme için kullanılabilen birçok Görüntülü arama API'si ve SDK vardır. Ancak göz önünde bulundurabileceğiniz en iyilerden bazıları Agora, Twilio, MirrorFly, Sinch, Apphitect ve GetStream API'dir.