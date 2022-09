Die Digitalisierung hat zu einer steigenden Bedeutung von Video-, Sprach- und Chat-APIs geführt. Kunden verlangen jetzt von Unternehmen ein ansprechenderes und interaktiveres Erlebnis, was zu einem Bedarf an Echtzeit-Kommunikationsfunktionen geführt hat. Video-, Sprach- und Chat-APIs ermöglichen es Unternehmen, Funktionen wie Videoanrufe, VoIP und Instant Messaging in ihre Anwendungen zu integrieren.

Dieser integrierte Funktionssatz kann ein ansprechenderes Kundenerlebnis bieten. Dies kann zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit und Loyalität führen. Darüber hinaus können Video-, Sprach- und Chat-APIs Unternehmen dabei helfen, beim Kundenservice Geld zu sparen, indem sie den Bedarf an menschlicher Interaktion reduzieren.

Darüber hinaus sind diese auch zeiteffizient, da das Hin- und Her-Kommunikation entfällt. Entwickler können diese APIs verwenden, um ihren Anwendungen im Handumdrehen mit wenig Programmieraufwand Video-, Sprach- und Chat-Funktionen hinzuzufügen.

Die 10 besten Video-, Sprach- und Chat-APIs

Nun, der Markt ist voll von solchen APIs, aber die Auswahl der besten für Ihr Projekt kann eine schwierige Aufgabe sein. Daher haben wir eine Liste der 10 besten Video-, Sprach- und Chat-APIs zusammengestellt, die Sie für Ihr Web- oder mobiles App-Projekt verwenden können. Lass uns einen Blick darauf werfen:

Agora.io

Dieses leistungsstarke Video-, Sprach- und Live-Übertragungs-SDK oder Software Development Kit bietet Echtzeit-Kommunikationsdienste. Darüber hinaus bietet Agora.io eine benutzerfreundliche API, die es Entwicklern ermöglicht, ihren Anwendungen mit nur wenigen Codezeilen Video-, Sprach- und Live-Übertragungsfunktionen hinzuzufügen.

Die API ist für verschiedene Plattformen wie Android, iOS, Windows und das Web verfügbar. Darüber hinaus bietet Agora.io auch eine breite Palette von Funktionen, wie z. B. Echounterdrückung, Kommunikation mit geringer Latenz sowie hochauflösende Sprach- und Videoqualität.

Agora-Kunden:

Zu seinen Kunden gehören einige große Namen wie Talkspace, Hallo, Bunch App, Run the World, ARUtility, Loop Team, Pragli, TVU Networks und MeetMe.

Funktionen von Agora.io:

Seine Hauptmerkmale sind:

Bietet qualitativ hochwertige Sprach- und Videoanrufe

Reduziert Echo und Hintergrundgeräusche

Niedrige Latenz für Echtzeitkommunikation

Skalierbare Architektur

Unterstützt mehrere Plattformen

Aktiver Kundendienst

Agora-Leistungen:

Live-Audio

Live-Videoanrufe

Online-Bildung

Interaktives Live-Streaming

Soziale Gemeinschaften

Aufzeichnung

Echtzeit-Messaging

Einzelhandel

Spielen

Telemedizin- und Workforce-Lösung

Agora-Preise:

Die Preise variieren je nach Dienstleistungen. Wenn Sie beispielsweise Sprachdienste in Anspruch nehmen, werden Ihnen 0,99 USD pro 1000 Minuten berechnet. Die Kosten liegen also zwischen 0,99 $ und 23.760 $ pro Monat.

Twilio

Diese Cloud-Kommunikationsplattform bietet erstklassige APIs zum Hinzufügen von Sprache, Video und Messaging zu Ihren Mobil- und Webanwendungen. Alle Funktionen sind einfach skalierbar und vollständig anpassbar. Es bietet eine größere Flexibilität bei der Nutzung der Plattform, da es in jede Anwendung integriert werden kann, da es mit integrierter Intelligenz, flexiblen APIs, globaler Infrastruktur und vielem mehr ausgestattet ist.

Twilio bietet APIs für verschiedene Plattformen wie Android, iOS, Windows, Ruby, PHP und mehr. Dies macht es zur besten Lösung für alle Unternehmen und Entwickler. Wenn Sie bei der Nutzung der Plattform nicht weiterkommen, ist das Kundensupport-Team außerdem immer für Sie da, um Ihnen zu helfen.

Twilio ist die beste Lösung für alle Unternehmen, ob klein oder groß. Es würde Ihre Benutzer von Anfang bis Ende einbeziehen. Seine flexible API passt sich mit integrierter Intelligenz und globaler Infrastrukturunterstützung an alle Kanäle an.

Twilio-Kunden:

Zu den bekannten Kunden gehören Wix, Trulia, Airbnb, Yelp, Spotify, Uber, Zendesk, Foursquare und mehr.

Funktionen von Twilio:

Flexible APIs

Globale Infrastruktur

Eingebaute Intelligenz

Vereinfachte Sicherheit

24/7 Kundensupport

Kostenlose Testguthaben

Programmierbarer Chat & Video

Twilio-Dienste:

Programmierbare SMS & Fax

Sprachprogrammierbarer Chat

Programmierbares Video

Twilio Frontline Neu

Tool für Marketingkampagnen

Twilio Flex für Cloud-Kontakt

Twilio-API für WhatsApp

Twilio-Preise:

Twillio ist eine kostengünstige Lösung für kleine und große Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine kostenlose Testversion für seine verschiedenen Dienste mit etwas Guthaben an. Danach beginnen die Preispläne bei 0,0075 $ pro Sprachminute und gehen entsprechend Ihren Diensten weiter.

MirrorFly

MirrorFly ist ein Echtzeit-Chat-API- und SDK-Anbieter, der anpassbare Chat-Lösungen für Website-, Android-, IOS- und App-Entwicklung anbietet. Es bietet eine benutzerfreundliche API, die mit geringem Programmieraufwand in jede Anwendung integriert werden kann.

Es arbeitet auch mit Saab- und SaaS -Infrastrukturanbietern zusammen, was zu einer problemlosen Chat-Lösung beiträgt. Die WebRTC-Technologie unterstützt auch die Videokonferenzlösung, die problemlos mehr als 1000 Teilnehmer aufnehmen kann. Darüber hinaus können Sie unbegrenzt Online-Seminare, Meetings, Webinare und andere Online-Veranstaltungen durchführen, um sich besser mit Fachleuten, Teams und Partnern weltweit zu vernetzen.

VideoSDK.live

Dies ist eine leistungsstarke und benutzerfreundliche API und ein SDK für Videoanrufe. Es bietet umfangreiche Funktionen zur Entwicklung von Sprach- und Video-Chat-Anwendungen in Echtzeit. Darüber hinaus bietet es eine intuitive API, die sich mit geringem Aufwand problemlos in jede Web- oder mobile Anwendung integrieren lässt.

VideoSDK.live wird auch mit vorgefertigten UI-Komponenten geliefert, die Ihnen helfen, Zeit und Mühe bei der Entwicklung Ihrer eigenen Video-Chat-Oberfläche zu sparen. Darüber hinaus sind die detaillierte Dokumentation und das 24/7-Kundendienstteam immer da, um Ihnen zu helfen, wenn Sie bei der Nutzung der Plattform an irgendeiner Stelle stecken bleiben.

VideoSDK.live-Kunden:

Ihre zufriedenen Kunden sind Let's Upgrade, Miss Malini, Kajabi, Wistia und Judge.

Funktionen von VideoSDK.live:

Vorgefertigte UI-Komponenten

Ausführliche Dokumentation

24/7 Kundensupport

Sprach- und Videoanrufe in Echtzeit

Plattformübergreifende Kompatibilität

Anrufe mit mehreren Teilnehmern

Hochgradig skalierbar und zuverlässig

Einfach zu bedienen und zu integrieren

Cloud in Echtzeit

Unbegrenzte Zimmer

VideoSDK.live-Dienste:

Audio- und Video-SDK

Interaktives Live-Streaming-SDK

Whiteboard-SDK

Text-Chat in Echtzeit

Datei-, Standort- und Bildschirmfreigabe

VideoSDK.live-Preise:

Diese Plattform bietet eine kostenlose Testversion für ihre verschiedenen Dienste an. Danach berechnet VideoSDK.live 0,0006 $ pro Sprachminute und 0,002 $ pro Videominute. Nun, sie haben auch die Option Pay as you go. Sie können auch für Zusatzdienste bezahlen.

Mesibo

Eine leistungsstarke API- und SDK-Plattform für Messaging in Echtzeit. Dies unterstützt Sie beim Hinzufügen von Chat-, Sprach- und Videoanruffunktionen in Echtzeit zu Ihren Web- und Mobilanwendungen. Es bietet eine intuitive API, die mit nur wenigen Programmierklicks einfach in jede Anwendung integriert werden kann.

Mesibo bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Online-Events und Webinare ganz einfach durchzuführen. Sie können auch einen sicheren und privaten Raum für Ihr Team schaffen, um sich zu verbinden und an verschiedenen Projekten zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus ist die detaillierte Dokumentation immer da, um Ihnen zu helfen, wenn Sie bei der Nutzung der Plattform an irgendeinem Punkt stecken bleiben.

Mesibo-Kunden:

Zu den zufriedenen Kunden zählen Fortune 500, Infosys, IBM, AOL, Viacom, Music Television und SkyLight.

Eigenschaften von Mesibo:

Benutzerfreundliches Bedienfeld

Bildschirm- und Dateifreigabe

Standort teilen

Plattformübergreifende Kompatibilität

Ausführliche Dokumentation

Hochgradig skalierbar und zuverlässig

Mesibo-Leistungen:

SDK für Audio- und Videoanrufe

Messaging-API und -SDK

Live-Streaming-API und -SDK

Cloud-Dienste und Kommunikationsplattform

Mesibo-Preise:

Mesibo bietet mehrere und flexible Preispläne zur Auswahl. Ihre Preise beginnen bei 1 Cent und steigen je nach Nutzung und Paket auf. Sie können bei der ersten Anmeldung auch Guthaben in Höhe von 50 USD in Anspruch nehmen.

Aktivieren

Eine weitere beste APIs- und SDK-Plattform, um Ihre geschäftlichen Kommunikationsanforderungen besser zu erfüllen. Es hilft Ihnen, schnell ansprechende Video- und Sprachanwendungen für Ihre Kunden, Mitarbeiter und Partner zu erstellen. Mit Enablex können Sie Ihren Web- oder Mobilanwendungen Sprach-, Video- und Messaging-Funktionen in Echtzeit hinzufügen. Es bietet eine benutzerfreundliche und intuitive API, die sich mit minimalem Programmieraufwand problemlos in jede Anwendung integrieren lässt. Wie andere Plattformen bieten sie auch Dokumentation, um Ihnen zu helfen, wenn Sie an irgendeinem Punkt nicht weiterkommen.

Enablex-Kunden:

Enablex bedient eine größere Anzahl von Kunden. Einige von ihnen sind Connectable Life, BFC, Hida, RX, Technovators, Tapplent, Motherson, Paytm, Tata Communications, Tech Mahindra, VLCC und Smart Events.

Funktionen von Enablex:

Benutzerfreundliches Bedienfeld

Ausgezeichnete Kundenbetreuung

Plattformübergreifende Kompatibilität

Intuitive API

Erschwingliche Preispläne

Enablex-Dienste:

API und SDK für Videoanrufe

Sprachanruf-API und SDK

SMS-API und FaceAI

MMS-API

Low-Code-Video

Enablex-Preise:

Bei Enablex können Sie aus mehreren Preisplänen wählen. Sie haben drei Kategorien in ihrem Preisplan, Pay-as-you-use, Volumen- und Laufzeitrabatt und anpassbare Preise.

Video

Eine erstklassige Video-API- und SDK-Plattform, mit der Sie Ihren App-Projekten schnell hochwertige Videoanruffunktionen hinzufügen können. Video bietet eine intuitive API, die sich im Handumdrehen in jede Art von Anwendung integrieren lässt.

Darüber hinaus haben sie ihre Produkte mit detaillierter Dokumentation verpackt, sodass Sie keine Probleme haben müssen, ihre Produkte zu verstehen und zu verwenden. Unternehmen jeder Größe können diese Plattform nutzen, um ihre Anforderungen an die Audio- und Videokommunikation besser zu erfüllen.

Videokunden:

Concern, BCU, Air Force, ASU, Cyberfish, Demand Media, Akamai, Bloomberg, BNP Paribas, Circles und DBee sind einige ihrer wertvollen Kunden.

Merkmale des Videos:

Benutzerfreundliches Bedienfeld

Ausgezeichnete Kundenbetreuung

Plattformübergreifende Kompatibilität

Intuitive API

Hochwertiges Video und Audio

Flexible Preispläne

Videodienste:

API und SDK für Videoanrufe

Sprachanruf-API und SDK

Bildschirm teilen

Branding und White Labeling

Unternehmensvideoverwaltung

Liveübertragung und vieles mehr

Videopreise:

Video bietet Ihnen monatliche, jährliche und individuelle Preispläne entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen. Ihr monatlicher Basisabonnementplan beginnt bei 20,99 $ pro Host.

Sinch

Die effizientesten und besten SDK-Plattformen ermöglichen Ihnen das schnelle Hinzufügen von Sprach- und Videoanruffunktionen zu Ihren App-Projekten. Es hilft Ihnen, Ihre Kunden durch diese Echtzeit-Kommunikationsfunktionen besser einzubeziehen. Darüber hinaus aktualisieren sie ihre Produkte regelmäßig, um mit den neuesten Trends und Technologien Schritt zu halten.

Sinch bietet eine effektive Integration und Dokumentation für einen reibungslosen Einstieg in seine Produkte. Sie können problemlos Sprach- und Videoanruffunktionen zu Ihren iOS-, Android- oder Webanwendungen hinzufügen. Das Beste an dieser Plattform ist, dass sie allen Neukunden eine kostenlose Testversion bietet.

Da Kunden:

Einige ihrer treuen Kunden sind Nissans, Foyer, FirstBank, Yespark, Mobicom, Nets, TeIASK, Penarol Score, Nationwide, Unitel, Budebee und Proximus.

Eigenschaften von Sinch:

Benutzerfreundliches Bedienfeld

Kostenlose Testversion für Neukunden

Plattformübergreifende Kompatibilität

Regelmäßige Updates

Ausgezeichnete Kundenbetreuung

Flexible Preispläne

Effektive Integration

Sinch-Dienste:

Sprachanruf-API und SDK

SMS und MMS

WhatsApp-APIs und -SDKs

Datenaufruf

Finanzeinzelhandel

Reisen und Transport

Medien und Unterhaltung

Live-Video-Chat-Lösung

Gesundheitspflege

Telekommunikation

Sinch-Preise:

Von der kostenlosen Testversion bis hin zu As-you-go und anpassbar, Sinch bietet Ihnen mehrere Preispläne. Sie können jeden Plan auswählen, der Ihren geschäftlichen Anforderungen und Ihrem Budget am besten entspricht.

Apphitect

Mit einer KI-gestützten Echtzeit-Videoanruflösung können Sie Ihren Entwicklungsprojekten hochwertige Video- und Audioanruffunktionen hinzufügen. Das Beste an dieser Plattform ist, dass sie für die ersten 1.000 Minuten kostenlose Videoanruffunktionen bietet. Darüber hinaus unterstützt es Unternehmen jeder Größe besser dabei, ihre Kunden besser zu binden.

Apphitect-Kunden:

Zu den zufriedenen Kunden von Apphitect gehören die Weltbank, Mahindra Rise, Dr. Reddy's, Accenture, Bazaar und über 1000 mehr.

Funktionen von Apphitect:

Einfache und reibungslose Integration auf allen Plattformen

Unterstützung für alle Arten von Geräten

Kostenlose Videoanrufe für die ersten 1.000 Minuten

Flexible und anpassbare Preispläne

Ausgezeichnete Kundenbetreuung

Eine erstklassige Video- und Audioqualität

Skalierbarer Medienserver

TURN/ICE/STUN-Server

WebRTC aktiviert Dienste

Dienstleistungen von Apphitect:

API und SDK für Sprach- und Videoanrufe

Live-Chat

Bildschirm teilen

SIP-Trunking

Cloud-Calling

SIP-Trunking-Nummer

Apphitect-Preise:

Apphitect-Preispläne sind auf ihrer Website nicht sichtbar. Stattdessen müssen Sie sich an das Verkaufsteam wenden, um die neuesten Preispläne zu erhalten.

GetStream-API

Eine gebrauchsfertige, skalierbare und einfach zu integrierende Video-Chat-API- und SDK-Lösung, die eine breite Palette beeindruckender Funktionen bietet. Die GetStream-API bietet auch ein anpassbares UI-Kit, mit dem Sie Ihren App-Projekten Video-Chat-Funktionen hinzufügen können. Darüber hinaus bietet es kostenlosen Support und Wartung für die ersten 6 Monate.

GetStream-API-Kunden:

Die meisten bekannten Unternehmen verwenden diese Lösung für ihre Kommunikationsanforderungen, wie NBC Sports, Crunchbase, Armour und viele andere.

Funktionen der GetStream-API:

Leistungsstarke Video-Chat-Funktionen

Eine breite Palette von Integrationen

Vollständig anpassbares UI-Kit

Komponentenbibliotheken für Android, React Native, React und IOS

KI-Moderation

Gruppen- und Kanalnachrichten

Benutzerdefinierte Objekte und Slash-Befehle

Online-Präsenz und vieles mehr

Kostenloser Support und Wartung für die ersten 6 Monate

GetStream-API-Dienste:

Sprachanruf-API und SDK

In-App-Nachrichten

Mitteilungen

Videoanruf

Preise für die GetStream-API:

Wie andere Marken hat es ein Pay-as-you-go-Preismodell und monatliche Pläne. Zum Beispiel kostet Sie der monatliche Standard-Stream-Chat-Plan 499 US-Dollar.

Abschließende Gedanken

Heute haben wir die 10 besten Video-, Sprach- und Chat-APIs besprochen, mit denen Sie beeindruckende Videoanruffunktionen zu Ihren Web- oder Mobilanwendungen hinzufügen können. Heutzutage benötigen Unternehmen eine Kommunikationslösung, damit sie sich in Echtzeit mit ihren Kunden verbinden können. Die Kundenbindung ist ohne einen besseren Kommunikationskanal schwierig, was zu schlechten Kundenerlebnissen und niedrigen Konversionsraten führen kann. Diese Liste der besten APIs und SDKs kann Ihnen dabei helfen, Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Überprüfen Sie sie also und wählen Sie die richtige Plattform, die Ihren Geschäftsanforderungen und Ihrem Budget am besten entspricht.

Daher können Sie sich auch für eine No-Code- Plattform wie AppMaster entscheiden. AppMaster kann Ihre Mobil- und Web-Apps ohne Codierung erstellen und Ihnen Zeit und Geld sparen. Darüber hinaus bietet Ihnen AppMaster eine große Auswahl an erstaunlichen Drag-and-Drop- Editoren für Ihre visuelle Codierung .

Häufig gestellte Fragen:

Was ist die beste API für Video-Chat zum Einbetten in Ihre Website?

Viele Website-Video-Chat-APIs sind auf dem Markt erhältlich, aber nicht alle sind gleich gut. Sie können sich für Twilio API, Agora, MirrorFly und Enablex entscheiden. Dies ist die beste Option, um die Video-Chat-API in Ihre Website einzubetten.

Welche API eignet sich am besten für Videoanrufe?

Wenn Sie nach der besten API für Videoanrufe suchen, können Sie sich für die Twilio-API, Sinch, Mesibo, Vidyo und Enablex entscheiden. Sie können jedoch auch aus der obigen Liste der besten Video-Chat-APIs auswählen, da alle hervorragende Videoanruffunktionen bieten.

Was ist das beste Video-Chat-Programm?

MirrorFly, Video SDK.live, Apphitect und Vidyo sind die bekanntesten Video-Chat-Programme. Alle von ihnen bieten eine breite Palette von Funktionen, um Ihre Video-Chats ansprechender und unterhaltsamer zu gestalten.

Wie integriere ich Videoanrufe in meine Website?

Sie können eine der besten Video-Chat-APIs oder SDKs verwenden, um Videoanruffunktionen in Ihre Website zu integrieren. Sie müssen lediglich die richtige API oder das richtige SDK auswählen, das Ihrem Budget und Ihren Geschäftsanforderungen am besten entspricht. Folgen Sie dann dem Integrationsleitfaden, um Videoanruffunktionen zu Ihrer Website hinzuzufügen.

Was ist die beste Videoanruf-API und das beste SDK für eine mobile App?

Für die Entwicklung mobiler Apps sind viele APIs und SDKs für Videoanrufe verfügbar. Aber einige der besten, die Sie in Betracht ziehen können, sind Agora, Twilio, MirrorFly, Sinch, Apphitect und GetStream API.