A digitalização levou a um aumento na importância das APIs de vídeo, voz e bate-papo. Os clientes agora exigem uma experiência mais envolvente e interativa das empresas, o que resultou na necessidade de recursos de comunicação em tempo real. As APIs de vídeo, voz e bate-papo permitem que as empresas integrem recursos como chamadas de vídeo, VoIP e mensagens instantâneas em seus aplicativos.

Esse conjunto de recursos integrados pode fornecer uma experiência de cliente mais envolvente. Isso pode levar a uma maior satisfação e fidelização do cliente. Além disso, as APIs de vídeo, voz e bate-papo também podem ajudar as empresas a economizar dinheiro no atendimento ao cliente, reduzindo a necessidade de interação humana.

Além disso, eles também são eficientes em termos de tempo, pois a comunicação de ida e volta é eliminada. Os desenvolvedores podem usar essas APIs para adicionar facilmente funcionalidades de vídeo, voz e bate-papo aos seus aplicativos em pouco tempo com pouca codificação.

10 melhores APIs de vídeo, voz e bate-papo

Bem, o mercado está cheio dessas APIs, mas escolher a melhor para o seu projeto pode ser uma tarefa difícil. Assim, compilamos uma lista das 10 melhores APIs de vídeo, voz e bate-papo que você pode usar para seu projeto de aplicativo web ou móvel. Vamos dar uma olhada:

Agora.io

Este SDK ou Kit de Desenvolvimento de Software de vídeo, voz e transmissão ao vivo de alto desempenho fornece serviços de comunicação em tempo real. Além disso, o Agora.io oferece uma API fácil de usar que permite aos desenvolvedores adicionar recursos de vídeo, voz e transmissão ao vivo aos seus aplicativos com apenas algumas linhas de código.

A API está disponível para várias plataformas, como Android, iOS, Windows e web. Além disso, o Agora.io também oferece uma ampla gama de recursos, como cancelamento de eco, comunicação de baixa latência e qualidade de voz e vídeo de alta definição.

Clientes Agora:

Seus clientes incluem alguns grandes nomes, como Talkspace, Hallo, aplicativo Bunch, Run the World, ARUtility, Loop Team, Pragli, TVU Networks e MeetMe.

Recursos do Agora.io:

Suas principais características são:

Fornece chamadas de voz e vídeo de alta qualidade

Reduz o eco e o ruído de fundo

Baixa latência para comunicação em tempo real

Arquitetura escalável

Suporta várias plataformas

Serviços ativos de suporte ao cliente

Agora serviços:

Áudio ao vivo

Chamada de vídeo ao vivo

Educação online

Transmissão ao vivo interativa

Comunidades sociais

Gravação

Mensagens em tempo real

Retalho

Jogos

Solução de Telessaúde e Força de Trabalho

Preço agora:

Seu preço varia de acordo com seus serviços. Por exemplo, se você estiver usando serviços de voz, será cobrado US$ 0,99 por 1.000 minutos. Portanto, seu custo varia entre US $ 0,99 e US $ 23.760 por mês.

Twilio

Essa plataforma de comunicações em nuvem fornece as melhores APIs da categoria para adicionar voz, vídeo e mensagens aos seus aplicativos móveis e da web. Todos os seus recursos são facilmente escaláveis e totalmente personalizados. Ele oferece maior flexibilidade para usar a plataforma, pois pode ser integrado a qualquer aplicativo, pois vem com inteligência integrada, APIs flexíveis, infraestrutura global e muito mais.

Twilio fornece APIs para várias plataformas, como Android, iOS, Windows, Ruby, PHP e muito mais. Isso o torna o melhor ajuste para todas as empresas e desenvolvedores. Além disso, se você ficar preso ao usar a plataforma, sua equipe de suporte ao cliente está sempre disponível para ajudá-lo.

Twilio é a melhor solução para todas as empresas, pequenas ou grandes. Isso envolveria seus usuários do começo ao fim. Sua API flexível se alinha a todos os canais com inteligência integrada e suporte de infraestrutura global.

Clientes Twilio:

Seus clientes conhecidos incluem Wix, Trulia, Airbnb, Yelp, Spotify, Uber, Zendesk, Foursquare e muito mais.

Características do Twilio:

APIs flexíveis

Infraestrutura global

Inteligência incorporada

Segurança simplificada

Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana

Créditos de teste grátis

Bate-papo e vídeo programáveis

Serviços Twilio:

SMS e fax programáveis

Bate-papo programável por voz

Vídeo programável

Twilio Frontline Novo

Ferramenta de campanhas de marketing

Twilio Flex para contato na nuvem

API Twilio para WhatsApp

Preço do Twilio:

Twillio é uma solução econômica para pequenas e grandes empresas. A empresa oferece uma avaliação gratuita para seus vários serviços com algum crédito. Depois disso, seus planos de preços começam em US$ 0,0075 por minuto de voz e continuam de acordo com seus serviços.

MirrorFly

MirrorFly é um provedor de API e SDK de bate-papo em tempo real que oferece soluções de bate-papo personalizáveis para desenvolvimento de sites, Android, IOS e aplicativos . Ele fornece uma API fácil de usar que pode ser integrada a qualquer aplicativo com pouco esforço de codificação.

Também colabora com provedores de infraestrutura Saab e SaaS , o que ajuda a obter uma solução de bate-papo sem complicações. Sua tecnologia WebRTC também suporta a solução de videoconferência, que pode acomodar mais de 1.000 participantes sem problemas. Além disso, permite que você conduza seminários, reuniões, webinars e outros eventos online ilimitados para se conectar melhor com profissionais, equipes e parceiros em todo o mundo.

VideoSDK.live

Esta é uma API e SDK de chamada de vídeo poderoso e fácil de usar. Ele oferece recursos avançados para desenvolver aplicativos de bate-papo por voz e vídeo em tempo real. Além disso, ele fornece uma API intuitiva que pode ser facilmente integrada a qualquer aplicativo da Web ou móvel com pouco esforço.

O VideoSDK.live também vem com componentes de interface do usuário pré-construídos que ajudam você a economizar tempo e esforço no desenvolvimento de sua própria interface de bate-papo por vídeo. Além disso, sua documentação detalhada e equipe de suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, estão sempre disponíveis para ajudá-lo se você ficar preso a qualquer momento ao usar a plataforma.

Clientes do VideoSDK.live:

Seus clientes satisfeitos são Let's Upgrade, Miss Malini, Kajabi, Wistia e Judge.

Recursos do VideoSDK.live:

Componentes de interface do usuário pré-criados

Documentação detalhada

Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana

Chamadas de voz e vídeo em tempo real

Compatibilidade entre plataformas

Chamada para vários participantes

Altamente escalável e confiável

Fácil de usar e Integrar

Nuvem em tempo real

Quartos ilimitados

Serviços do VideoSDK.live:

SDK de áudio e vídeo

SDK interativo de transmissão ao vivo

SDK do quadro branco

Bate-papo de texto em tempo real

Compartilhamento de arquivo, local e tela

Preços do VideoSDK.live:

Esta plataforma oferece uma avaliação gratuita para seus vários serviços. Depois disso, o VideoSDK.live cobra US$ 0,0006 por minuto de voz e US$ 0,002 por minuto de vídeo. Bem, eles também têm a opção Pay as you go. Você também pode pagar por serviços dd-on.

Mesibo

Uma plataforma API e SDK de mensagens poderosa e em tempo real. Isso ajuda você a adicionar recursos de chat, voz e chamadas de vídeo em tempo real aos seus aplicativos da Web e móveis. Ele fornece uma API intuitiva que pode ser facilmente integrada a qualquer aplicativo com apenas alguns cliques de codificação.

O Mesibo também oferece a você a facilidade de realizar eventos e webinars online. Você também pode criar um espaço seguro e privado para sua equipe se conectar e colaborar em vários projetos. Além disso, sua documentação detalhada está sempre disponível para ajudá-lo se você ficar preso a qualquer momento ao usar a plataforma.

Clientes Mesibo:

Fortune 500, Infosys, IBM, AOL, Viacom, Music Television e SkyLight são alguns de seus clientes satisfeitos.

Características do Mesibo:

Interface amigável

Compartilhamento de tela e arquivos

Compartilhamento de local

Compatibilidade entre plataformas

Documentação detalhada

Altamente escalável e confiável

Serviços Mesibo:

SDK de chamadas de áudio e vídeo

API e SDK de mensagens

API e SDK de transmissão ao vivo

Serviços em nuvem e plataforma de comunicação

Preços do Mesibo:

A Mesibo oferece planos de preços múltiplos e flexíveis para você escolher. Seus preços começam em 1 centavo e vão até de acordo com seu uso e pacote. Você também pode aproveitar os créditos de $ 50 ao se inscrever pela primeira vez.

Enablex

Outra melhor plataforma de APIs e SDK para melhor atender às suas necessidades de comunicação empresarial. Ele ajuda você a criar rapidamente aplicativos de vídeo e voz atraentes para seus clientes, funcionários e parceiros. Com o Enablex, você pode adicionar recursos de voz, vídeo e mensagens em tempo real aos seus aplicativos da Web ou móveis. Ele fornece uma API amigável e intuitiva que pode ser facilmente integrada a qualquer aplicativo com codificação mínima. Como outras plataformas, eles também fornecem documentação para ajudá-lo se você ficar preso em algum momento.

Clientes Enablex:

A Enablex está atendendo a um número maior de clientes. Alguns deles são Connectable Life, BFC, Hida, RX, Technovators, Tapplent, Motherson, Paytm, Tata Communications, Tech Mahindra, VLCC e Smart Events.

Características do Enablex:

Interface amigável

Excelente suporte ao cliente

Compatibilidade entre plataformas

API intuitiva

Planos de preços acessíveis

Serviços Enablex:

API e SDK de chamada de vídeo

API e SDK de chamada de voz

API de SMS e FaceAI

API MMS

Vídeo de baixo código

Preços do Enablex:

Na Enablex, você pode escolher entre vários planos de preços. Eles têm três categorias em seu plano de preços, pagamento conforme o uso, desconto por volume e prazo e preços personalizáveis.

Vídeo

Uma plataforma de API e SDK de vídeo de primeira classe que oferece suporte à adição rápida de recursos de videochamada de alta qualidade aos seus projetos de aplicativos. O vídeo fornece uma API intuitiva que pode ser facilmente integrada a qualquer tipo de aplicativo em pouco tempo.

Além disso, eles embalaram seus produtos com documentação detalhada, para que você não tenha problemas para entender e usar seus produtos. Empresas de todos os tamanhos podem usar essa plataforma para atender melhor às suas necessidades de comunicação de áudio e vídeo.

Clientes de vídeo:

Concern, BCU, Força Aérea, ASU, Cyberfish, Demand Media, Akamai, Bloomberg, BNP Paribas, Circles e DBee são alguns de seus valiosos clientes.

Características do vídeo:

Interface amigável

Excelente suporte ao cliente

Compatibilidade entre plataformas

API intuitiva

Vídeo e áudio de alta qualidade

Planos de preços flexíveis

Serviços de vídeo:

API e SDK de chamada de vídeo

API e SDK de chamada de voz

Compartilhamento de tela

Branding e White Label

Gerenciamento de vídeo corporativo

Transmissão ao vivo e muito mais

Preços do vídeo:

O Video oferece planos de preços mensais, anuais e personalizados de acordo com suas necessidades de negócios. Seu plano de assinatura básica mensal começa em $ 20,99 por host.

Sincronizar

As plataformas SDK mais eficientes e melhores permitem que você adicione rapidamente recursos de chamadas de voz e vídeo aos seus projetos de aplicativos. Ele ajuda você a envolver melhor seus clientes por meio desses recursos de comunicação em tempo real. Além disso, eles atualizam regularmente seus produtos para acompanhar as últimas tendências e tecnologias.

A Sinch fornece integração e documentação eficazes para começar a usar seus produtos sem problemas. Você pode adicionar facilmente recursos de chamadas de voz e vídeo aos seus aplicativos iOS, Android ou web sem problemas. A melhor parte desta plataforma é que ela oferece uma avaliação gratuita para todos os seus novos clientes.

Uma vez que os clientes:

Alguns de seus clientes fiéis são Nissans, Foyer, FirstBank, Yespark, Mobicom, Nets, TeIASK, Penarol Score, Nationwide, Unitel, Budebee e Proximus.

Características do Sinch:

Interface amigável

Teste gratuito para novos clientes

Compatibilidade entre plataformas

Atualizações regulares

Excelente suporte ao cliente

Planos de preços flexíveis

Integração eficaz

Serviços de Sincronização:

API e SDK de chamada de voz

SMS e MMS

APIs e SDKs do WhatsApp

Chamada de dados

Varejo Financeiro

Viagens e Transportes

Mídia e entretenimento

Solução de bate-papo por vídeo ao vivo

Assistência médica

Telecomunicações

Preço do Sinch:

Do teste gratuito ao uso e personalizável, o Sinch oferece vários planos de preços. Você pode selecionar qualquer plano que melhor se adapte às suas necessidades e orçamento de negócios.

Appitet

Uma solução de chamada de vídeo em tempo real com inteligência artificial permite adicionar recursos de chamada de vídeo e áudio de alta qualidade aos seus projetos de desenvolvimento. A melhor parte dessa plataforma é que ela oferece recursos gratuitos de chamada de vídeo nos primeiros 1.000 minutos. Além disso, suporta melhor empresas de todos os tamanhos para envolver melhor seus clientes.

Clientes Appitet:

Os clientes satisfeitos da Apphitect são o Banco Mundial, Mahindra rise, Dr. Reddy's, Accenture, bazaar e mais de 1000.

Características do Appitect:

Integração fácil e suave em todas as plataformas

Suporte para todos os tipos de dispositivos

Chamadas de vídeo gratuitas nos primeiros 1.000 minutos

Planos de preços flexíveis e personalizáveis

Excelente suporte ao cliente

Qualidade de vídeo e áudio de primeira classe

Servidor de mídia escalável

Servidor TURN/ICE/STUN

WebRTC habilita serviços

Serviços de aficionado:

API e SDK de chamadas de voz e vídeo

Bate-papo ao vivo

Compartilhamento de tela

Entroncamento SIP

Chamada na nuvem

Número de entroncamento SIP

Preço do Appitet:

Os planos de preços da Apphitect não são visíveis em seu site. Em vez disso, você precisa entrar em contato com a equipe de vendas para obter os planos de preços mais recentes.

API GetStream

Uma solução de API e SDK de bate-papo por vídeo pronta para usar, escalável e fácil de integrar que oferece uma ampla variedade de recursos impressionantes. A API GetStream também oferece um kit de interface do usuário personalizável que você pode usar para adicionar recursos de bate-papo por vídeo aos seus projetos de aplicativos. Além disso, oferece suporte e manutenção gratuitos durante os primeiros 6 meses.

Clientes da API GetStream:

As empresas mais famosas estão usando essa solução para suas necessidades de comunicação, como NBC Sports, Crunchbase, Armour e muitas outras.

Recursos da API GetStream:

Poderosos recursos de bate-papo por vídeo

Uma ampla gama de integrações

Kit de interface do usuário totalmente personalizável

Bibliotecas de componentes para Android, React Native, React e IOS

Moderação de IA

Mensagens de grupo e canal

Objetos personalizados e comandos de barra

Presença online e muito mais

Suporte e manutenção gratuitos nos primeiros 6 meses

Serviços da API GetStream:

API e SDK de chamada de voz

Mensagens no aplicativo

Notificações via push

Chamada de vídeo

Preços da API GetStream:

Assim como outras marcas, possui um modelo de preços de pagamento conforme o uso e planos mensais. Por exemplo, seu plano de chat de fluxo padrão mensal custa US $ 499.

Pensamentos finais

Hoje, discutimos as 10 melhores APIs de vídeo, voz e bate-papo que você pode usar para adicionar recursos impressionantes de chamada de vídeo aos seus aplicativos da Web ou móveis. Atualmente, as empresas precisam ter uma solução de comunicação para que possam se conectar com seus clientes em tempo real. Engajar os clientes é difícil sem um canal de comunicação melhor, o que pode resultar em experiências ruins e baixas taxas de conversão. Esta lista das melhores APIs e SDKs pode ajudar você a levar sua empresa para o próximo nível. Portanto, revise-os e escolha a plataforma certa que melhor se adapta às suas necessidades e orçamento de negócios.

Portanto, você também pode optar por uma plataforma sem código , como AppMaster. O AppMaster pode criar seus aplicativos móveis e da web sem codificação e economizar tempo e dinheiro. Além disso, o AppMaster oferece uma ampla variedade de editores incríveis de arrastar e soltar para sua codificação visual .

Perguntas frequentes:

Qual é a melhor API para vídeo chat para incorporar em seu site?

Muitas APIs de bate-papo por vídeo de sites estão disponíveis no mercado, mas nem todas são igualmente boas. Você pode optar pela API Twilio, Agora, MirrorFly e Enablex. Essa é a melhor opção para incorporar a API de bate-papo por vídeo em seu site.

Qual API é melhor para chamadas de vídeo?

Se você está procurando a melhor API de chamada de vídeo, pode usar a API Twilio, Sinch, Mesibo, Vidyo e Enablex. No entanto, você também pode escolher na lista acima as melhores APIs de bate-papo por vídeo, pois todas elas oferecem excelentes recursos de chamada de vídeo.

Qual é o melhor programa de bate-papo por vídeo?

MirrorFly, Video SDK.live, Apphitect e Vidyo são os melhores programas de bate-papo por vídeo. Todos eles oferecem uma ampla gama de recursos para tornar seus bate-papos por vídeo mais envolventes e divertidos.

Como integro videochamadas ao meu site?

Você pode usar qualquer uma das melhores APIs ou SDKs de bate-papo por vídeo para integrar os recursos de chamada de vídeo ao seu site. Tudo o que você precisa fazer é escolher a API ou SDK certo que melhor se adapte ao seu orçamento e requisitos de negócios. Em seguida, siga o guia de integração para adicionar recursos de videochamada ao seu site.

Qual é a melhor API e SDK de chamada de vídeo para um aplicativo móvel?

Existem muitas APIs e SDKs de chamada de vídeo disponíveis para desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Mas alguns dos melhores que você pode considerar são Agora, Twilio, MirrorFly, Sinch, Apphitect e GetStream API.