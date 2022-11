La digitalizzazione ha portato a un aumento dell'importanza delle API per video, voce e chat. I clienti chiedono alle aziende un'esperienza più coinvolgente e interattiva, con conseguente necessità di funzionalità di comunicazione in tempo reale. Le API per video, voce e chat consentono alle aziende di integrare nelle loro applicazioni funzionalità quali videochiamate, VoIP e messaggistica istantanea.

Questo set di funzionalità integrate può fornire un'esperienza più coinvolgente ai clienti. Questo può portare a una maggiore soddisfazione e fedeltà dei clienti. Inoltre, le API per video, voce e chat possono aiutare le aziende a risparmiare sul servizio clienti, riducendo la necessità di interazione umana.

Inoltre, sono anche efficienti dal punto di vista del tempo, in quanto eliminano la necessità di una comunicazione avanti e indietro nel tempo. Gli sviluppatori possono utilizzare queste API per aggiungere facilmente funzionalità video, vocali e di chat alle loro applicazioni in pochissimo tempo e con poca codifica.

Le 10 migliori API per video, voce e chat

Il mercato è pieno di API di questo tipo, ma scegliere la migliore per il proprio progetto può essere un compito difficile. Per questo motivo, abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori API per video, voce e chat che potete utilizzare per il vostro progetto di applicazione web o mobile. Diamo un'occhiata:

Agora.io

Questo SDK (Software Development Kit) ad alte prestazioni per video, voce e live broadcasting fornisce servizi di comunicazione in tempo reale. Inoltre, Agora.io offre un'API facile da usare che consente agli sviluppatori di aggiungere funzionalità di trasmissione video, voce e live alle loro applicazioni con poche righe di codice.

L'API è disponibile per diverse piattaforme, come Android, iOS, Windows e il web. Inoltre, Agora.io offre un'ampia gamma di funzionalità, come la cancellazione dell'eco, la comunicazione a bassa latenza e la qualità di voce e video ad alta definizione.

Clienti di Agora:

I suoi clienti includono alcuni grandi nomi come Talkspace, Hallo, Bunch app, Run the World, ARUtility, Loop Team, Pragli, TVU Networks e MeetMe.

Caratteristiche di Agora.io:

Le sue caratteristiche principali sono:

Offre chiamate vocali e video di alta qualità

Riduce l'eco e il rumore di fondo

Bassa latenza per comunicazioni in tempo reale

Architettura scalabile

Supporta più piattaforme

Servizi di assistenza clienti attivi

Servizi Agora:

Audio in diretta

Videochiamate in diretta

Formazione online

Streaming interattivo dal vivo

Comunità sociali

Registrazione

Messaggistica in tempo reale

Vendita al dettaglio

Gioco d'azzardo

Soluzioni perla teleassistenza e la forza lavoro

Prezzi di Agora:

I prezzi variano a seconda dei servizi offerti. Ad esempio, se si usufruisce di servizi vocali, il costo è di 0,99 dollari per 1000 minuti. Quindi, il costo varia da 0,99 a 23.760 dollari al mese.

Twilio

Questa piattaforma di comunicazione cloud fornisce le migliori API per aggiungere voce, video e messaggistica alle vostre applicazioni mobili e web. Tutte le sue funzionalità sono facilmente scalabili e completamente personalizzate. Offre una maggiore flessibilità di utilizzo della piattaforma, che può essere integrata con qualsiasi applicazione grazie all'intelligenza integrata, alle API flessibili, all'infrastruttura globale e a molto altro ancora.

Twilio fornisce API per diverse piattaforme come Android, iOS, Windows, Ruby, PHP e altre ancora. Questo la rende la soluzione migliore per tutte le aziende e gli sviluppatori. Inoltre, se vi trovate in difficoltà durante l'utilizzo della piattaforma, il team di assistenza clienti è sempre pronto ad aiutarvi.

Twilio è la soluzione migliore per tutte le aziende, piccole o grandi che siano. Coinvolge gli utenti dall'inizio alla fine. La sua API flessibile si allinea a tutti i canali con l'intelligenza integrata e il supporto dell'infrastruttura globale.

Clienti di Twilio:

I suoi clienti più noti includono Wix, Trulia, Airbnb, Yelp, Spotify, Uber, Zendesk, Foursquare e altri ancora.

Caratteristiche di Twilio:

API flessibili

Infrastruttura globale

Intelligenza integrata

Sicurezza semplificata

Assistenza clienti 24/7

Crediti di prova gratuiti

Chat e video programmabili

Servizi Twilio:

SMS e fax programmabili

Chat programmabile a voce

Video programmabile

Twilio Frontline Nuovo

Strumento per le campagne di marketing

Twilio Flex per Cloud Contact

Twilio API per WhatsApp

Prezzi Twilio:

Twilio è una soluzione conveniente per le piccole e grandi imprese. L'azienda offre una prova gratuita per i suoi vari servizi con un certo credito. In seguito, i suoi piani tariffari partono da 0,0075 dollari al minuto di voce e proseguono in base ai servizi offerti.

MirrorFly

MirrorFly è un fornitore di API e SDK per chat in tempo reale che offre soluzioni di chat personalizzabili per lo sviluppo di siti web, Android, IOS e app. Fornisce un'API facile da usare che può essere integrata in qualsiasi applicazione con un minimo sforzo di codifica.

Collabora inoltre con fornitori di infrastrutture Saab e SaaS, che aiutano a ottenere una soluzione di chat senza problemi. La sua tecnologia WebRTC supporta anche la soluzione di videoconferenza, che può ospitare oltre 1000 partecipanti senza problemi. Inoltre, consente di condurre seminari online illimitati, riunioni, webinar e altri eventi online per connettersi meglio con professionisti, team e partner in tutto il mondo.

VideoSDK.live

È un'API e un SDK per videochiamate potente e facile da usare. Offre ricche funzionalità per sviluppare applicazioni di chat vocale e video in tempo reale. Inoltre, fornisce un'API intuitiva che può essere facilmente integrata in qualsiasi applicazione web o mobile con poco sforzo.

VideoSDK.live è dotato anche di componenti dell'interfaccia utente precostituiti che consentono di risparmiare tempo e fatica nello sviluppo della propria interfaccia di chat video. Inoltre, la sua documentazione dettagliata e il team di assistenza clienti 24/7 sono sempre a disposizione per aiutarvi se vi trovate in difficoltà in qualsiasi momento durante l'utilizzo della piattaforma.

Clienti di VideoSDK.live:

I clienti soddisfatti sono Let's Upgrade, Miss Malini, Kajabi, Wistia e Judge.

Caratteristiche di VideoSDK.live:

Componenti dell'interfaccia utente precostituiti

Documentazione dettagliata

Assistenza clienti 24/7

Chiamate vocali e video in tempo reale

Compatibilità multipiattaforma

Chiamata multiparty

Altamente scalabile e affidabile

Facile da usare e da integrare

Cloud in tempo reale

Sale illimitate

Servizi VideoSDK.live:

SDK audio e video

SDK per lo streaming interattivo in diretta

SDK per lavagne bianche

Chat di testo in tempo reale

Condivisione di file, posizioni e schermi

Prezzi di VideoSDK.live:

Questa piattaforma offre una prova gratuita per i suoi vari servizi. In seguito, VideoSDK.live addebita 0,0006 dollari per minuto di voce e 0,002 dollari per minuto di video. È prevista anche l'opzione Pay as you go. È inoltre possibile pagare per i servizi dd-on.

Mesibo

Una piattaforma API e SDK di messaggistica potente e in tempo reale. Consente di aggiungere funzioni di chat, voce e videochiamata in tempo reale alle applicazioni web e mobili. Fornisce un'API intuitiva che può essere facilmente integrata in qualsiasi applicazione con pochi clic di codifica.

Mesibo offre anche la possibilità di condurre eventi e webinar online con facilità. Potete anche creare uno spazio sicuro e privato per il vostro team, per connettervi e collaborare su vari progetti. Inoltre, la sua documentazione dettagliata è sempre a disposizione per aiutarvi se vi trovate in difficoltà in qualsiasi momento durante l'utilizzo della piattaforma.

Clienti di Mesibo:

Fortune 500, Infosys, IBM, AOL, Viacom, Music Television e SkyLight sono alcuni dei loro clienti soddisfatti.

Caratteristiche di Mesibo:

Interfaccia facile da usare

Condivisione di schermi e file

Condivisione della posizione

Compatibilità multipiattaforma

Documentazione dettagliata

Altamente scalabile e affidabile

Servizi Mesibo:

SDK per chiamate audio e video

API e SDK di messaggistica

API e SDK per lo streaming in diretta

Servizi cloud e piattaforma di comunicazione

Prezzi Mesibo:

Mesibo offre piani tariffari multipli e flessibili tra cui scegliere. I prezzi partono da 1 centesimo e aumentano a seconda dell'utilizzo e del pacchetto. È inoltre possibile usufruire di 50 dollari di credito alla prima iscrizione.

Enablex

Un'altra migliore piattaforma di API e SDK per soddisfare al meglio le esigenze di comunicazione aziendale. Vi aiuta a creare rapidamente applicazioni video e vocali coinvolgenti per i vostri clienti, dipendenti e partner. Con Enablex è possibile aggiungere funzioni di voce, video e messaggistica in tempo reale alle proprie applicazioni web o mobili. Offre un'API intuitiva e facile da usare, che può essere facilmente integrata in qualsiasi applicazione con una codifica minima. Come altre piattaforme, fornisce anche una documentazione che aiuta l'utente in caso di problemi.

Clienti Enablex:

Enablex serve un gran numero di clienti. Alcuni di essi sono Connectable Life, BFC, Hida, RX, Technovators, Tapplent, Motherson, Paytm, Tata Communications, Tech Mahindra, VLCC e Smart Events.

Caratteristiche di Enablex:

Interfaccia facile da usare

Eccellente assistenza clienti

Compatibilità multipiattaforma

API intuitiva

Piani tariffari convenienti

Servizi Enablex:

API e SDK per le videochiamate

API e SDK per le chiamate vocali

API SMS e FaceAI

API MMS

Video a basso codice

Prezzi di Enablex:

Su Enablex è possibile scegliere tra più piani tariffari. I piani tariffari sono suddivisi in tre categorie: a consumo, con sconti a volume e a termine e con prezzi personalizzabili.

Video

Una piattaforma API e SDK video di prim'ordine che consente di aggiungere rapidamente funzioni di chiamata video di alta qualità ai progetti di app. Video fornisce un'API intuitiva che può essere facilmente integrata in qualsiasi tipo di applicazione in pochissimo tempo.

Inoltre, i prodotti sono corredati da una documentazione dettagliata, in modo da non creare problemi nella comprensione e nell'utilizzo dei prodotti. Le aziende di tutte le dimensioni possono utilizzare questa piattaforma per soddisfare le loro esigenze di comunicazione audio e video.

Clienti video:

Concern, BCU, Air Force, ASU, Cyberfish, Demand Media, Akamai, Bloomberg, BNP Paribas, Circles e DBee sono alcuni dei loro preziosi clienti.

Caratteristiche di Video:

Interfaccia facile da usare

Eccellente assistenza clienti

Compatibilità multipiattaforma

API intuitiva

Video e audio di alta qualità

Piani tariffari flessibili

Servizi video:

API e SDK per le videochiamate

API e SDK per le chiamate vocali

Condivisione dello schermo

Branding e White Labelling

Gestione video aziendale

Trasmissione in diretta e molto altro ancora

Prezzi video:

Video offre piani tariffari mensili, annuali e personalizzati in base alle esigenze aziendali. Il piano di abbonamento mensile di base parte da 20,99 dollari per host.

Sinch

Le piattaforme SDK più efficienti e migliori vi permettono di aggiungere rapidamente funzioni di chiamata vocale e video ai vostri progetti di app. Vi aiutano a coinvolgere meglio i vostri clienti attraverso queste funzioni di comunicazione in tempo reale. Inoltre, aggiornano regolarmente i loro prodotti per stare al passo con le ultime tendenze e tecnologie.

Sinch fornisce un'integrazione e una documentazione efficaci per iniziare a utilizzare i suoi prodotti senza problemi. È possibile aggiungere facilmente funzioni di chiamata vocale e video alle applicazioni iOS, Android o Web senza problemi. La cosa migliore di questa piattaforma è che offre una prova gratuita a tutti i suoi nuovi clienti.

Dai clienti:

Alcuni dei loro clienti fedeli sono Nissan, Foyer, FirstBank, Yespark, Mobicom, Nets, TeIASK, Penarol Score, Nationwide, Unitel, Budebee e Proximus.

Caratteristiche di Sinch:

Interfaccia facile da usare

Prova gratuita per i nuovi clienti

Compatibilità multipiattaforma

Aggiornamenti regolari

Eccellente assistenza clienti

Piani tariffari flessibili

Integrazione efficace

Servizi Sinch:

API per le chiamate vocali e SDK

SMS e MMS

API e SDK di WhatsApp

Chiamate dati

Finanza al dettaglio

Viaggi e trasporti

Media e intrattenimento

Soluzione di video chat in diretta

Assistenza sanitaria

Telecomunicazioni

Prezzi convenienti:

Dalla prova gratuita all'opzione "as-you-go" e personalizzabile, Sinch offre diversi piani tariffari. Potete scegliere il piano più adatto alle vostre esigenze aziendali e al vostro budget.

Apphitect

Una soluzione di videochiamata in tempo reale alimentata dall'intelligenza artificiale che consente di aggiungere funzioni di videochiamata e audio di alta qualità ai progetti di sviluppo. L'aspetto migliore di questa piattaforma è che offre funzioni di videochiamata gratuite per i primi 1.000 minuti. Inoltre, supporta meglio le aziende di tutte le dimensioni per coinvolgere meglio i loro clienti.

Clienti di Apphitect:

I clienti soddisfatti di Apphitect sono la Banca Mondiale, Mahindra rise, Dr. Reddy's, Accenture, Bazaar e altri 1000.

Caratteristiche di Apphitect:

Integrazione facile e senza problemi su tutte le piattaforme

Supporto per tutti i tipi di dispositivi

Videochiamate gratuite per i primi 1.000 minuti

Piani tariffari flessibili e personalizzabili

Eccellente assistenza clienti

Qualità video e audio di prima classe

Server multimediale scalabile

Server TURN/ICE/STUN

WebRTC abilita i servizi

Servizi Apphitect:

API e SDK per chiamate vocali e video

Chat in diretta

Condivisione dello schermo

Trunking SIP

Chiamate in cloud

Numero SIP Trunking

Prezzi di Apphitect:

I piani tariffari di Apphitect non sono visibili sul loro sito web. È invece necessario contattare il loro team di vendita per ottenere gli ultimi piani tariffari.

API GetStream

Una soluzione API e SDK per video chat pronta all'uso, scalabile e facile da integrare, che offre un'ampia gamma di funzioni impressionanti. GetStream API offre anche un kit UI personalizzabile che potete utilizzare per aggiungere funzioni di video chat ai vostri progetti di app. Inoltre, fornisce supporto e manutenzione gratuiti per i primi 6 mesi.

Clienti di GetStream API:

Molte aziende famose utilizzano questa soluzione per le loro esigenze di comunicazione, come NBC Sports, Crunchbase, Armour e molte altre.

Caratteristiche di GetStream API:

Potenti funzioni di video chat

Un'ampia gamma di integrazioni

Kit UI completamente personalizzabile

Librerie di componenti per Android, React Native, React e IOS

Moderazione AI

Messaggistica di gruppo e di canale

Oggetti personalizzati e comandi Slash

Presenza online e molto altro ancora

Supporto e manutenzione gratuiti per i primi 6 mesi

Servizi API GetStream:

API per le chiamate vocali e SDK

Messaggistica in-app

Notifiche push

Videochiamate

Prezzi di GetStream API:

Come altri marchi, ha un modello di prezzo pay-as-you-go e piani mensili. Ad esempio, il piano mensile standard per la chat di streaming costa 499 dollari.

Riflessioni finali

Oggi abbiamo discusso le 10 migliori API per video, voce e chat che potete utilizzare per aggiungere funzioni di videochiamata alle vostre applicazioni web o mobili. Al giorno d'oggi, le aziende hanno bisogno di una soluzione di comunicazione che consenta loro di connettersi con i propri clienti in tempo reale. Coinvolgere i clienti è difficile senza un canale di comunicazione migliore, il che può portare a cattive esperienze dei clienti e a bassi tassi di conversione. Questo elenco delle migliori API e SDK può aiutarvi a portare la vostra attività a un livello superiore. Esaminateli e scegliete la piattaforma più adatta alle vostre esigenze aziendali e al vostro budget.

Pertanto, potete anche scegliere una piattaforma no-code come AppMaster. AppMaster è in grado di costruire le vostre applicazioni mobili e web senza codifica, facendovi risparmiare tempo e denaro. Inoltre, AppMaster offre un'ampia gamma di incredibili editor drag-and-drop per la codifica visiva.

Domande frequenti:

Qual è la migliore API per la video chat da incorporare nel vostro sito web?

Sul mercato sono disponibili molte API per la chat video, ma non tutte sono ugualmente valide. È possibile scegliere Twilio API, Agora, MirrorFly e Enablex. Queste sono le migliori opzioni per incorporare le API di videochiamata nel vostro sito web.

Quale API è la migliore per le videochiamate?

Se state cercando la migliore API per le videochiamate, potete scegliere Twilio API, Sinch, Mesibo, Vidyo e Enablex. Tuttavia, è possibile scegliere anche dall'elenco precedente delle migliori API per le videochiamate, poiché tutte offrono eccellenti funzionalità di videochiamata.

Qual è il miglior programma di video chat?

MirrorFly, Video SDK.live, Apphitect e Vidyo sono i migliori programmi di video chat. Tutti offrono un'ampia gamma di funzioni per rendere le chat video più coinvolgenti e divertenti.

Come posso integrare le videochiamate nel mio sito web?

Per integrare le funzioni di videochiamata nel vostro sito web, potete utilizzare una delle migliori API o SDK per videochiamate. Tutto ciò che dovete fare è scegliere l'API o l'SDK più adatto al vostro budget e alle vostre esigenze aziendali. Seguite poi la loro guida all'integrazione per aggiungere le funzioni di videochiamata al vostro sito web.

Qual è la migliore API e SDK per le videochiamate per un'applicazione mobile?

Esistono molte API e SDK per le videochiamate disponibili per lo sviluppo di applicazioni mobili. Ma alcune delle migliori da prendere in considerazione sono Agora, Twilio, MirrorFly, Sinch, Apphitect e GetStream API.