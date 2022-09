La digitalización ha llevado a un aumento en la importancia de las API de video, voz y chat. Los clientes ahora exigen una experiencia más atractiva e interactiva de las empresas, lo que ha resultado en la necesidad de capacidades de comunicación en tiempo real. Las API de video, voz y chat permiten a las empresas integrar funciones como videollamadas, VoIP y mensajería instantánea en sus aplicaciones.

Este conjunto de características integradas puede proporcionar una experiencia de cliente más atractiva. Esto puede conducir a una mayor satisfacción y lealtad del cliente. Además, las API de video, voz y chat también pueden ayudar a las empresas a ahorrar dinero en el servicio al cliente al reducir la necesidad de interacción humana.

Además, estos también son eficientes en el tiempo ya que se elimina la comunicación de ida y vuelta. Los desarrolladores pueden usar estas API para agregar fácilmente funciones de video, voz y chat a sus aplicaciones en muy poco tiempo y con poca codificación.

Las 10 mejores API de video, voz y chat

Bueno, el mercado está lleno de este tipo de API, pero elegir la mejor para su proyecto puede ser una tarea difícil. Por lo tanto, hemos compilado una lista de las 10 mejores API de videos, voz y chat que puede usar para su proyecto web o aplicación móvil. Vamos a ver:

Ágora.io

Este kit de desarrollo de software o SDK de video, voz y transmisión en vivo de alto rendimiento proporciona servicios de comunicación en tiempo real. Además, Agora.io ofrece una API fácil de usar que permite a los desarrolladores agregar capacidades de video, voz y transmisión en vivo a sus aplicaciones con solo unas pocas líneas de código.

La API está disponible para varias plataformas, como Android, iOS, Windows y la web. Además, Agora.io también ofrece una amplia gama de funciones, como cancelación de eco, comunicación de baja latencia y calidad de voz y video de alta definición.

Clientes de Ágora:

Sus clientes incluyen algunos nombres importantes como Talkspace, Hallo, Bunch app, Run the World, ARUtility, Loop Team, Pragli, TVU Networks y MeetMe.

Características de Agora.io:

Sus principales características son:

Proporciona llamadas de voz y video de alta calidad.

Reduce el eco y el ruido de fondo.

Baja latencia para comunicación en tiempo real

Arquitectura escalable

Soporta múltiples plataformas

Servicios activos de atención al cliente.

Servicios de Ágora:

audio en vivo

Videollamadas en vivo

Educación en línea

Transmisión en vivo interactiva

Comunidades Sociales

Grabación

Mensajería en tiempo real

Venta minorista

Juego de azar

Solución de telesalud y fuerza laboral

Precios de Ágora:

Su precio varía según sus servicios. Por ejemplo, si está tomando servicios de voz, le cobrará $ 0.99 por 1000 minutos. Entonces, su costo oscila entre $0.99 y $23,760 por mes.

Twilio

Esta plataforma de comunicaciones en la nube proporciona las mejores API de su clase para agregar voz, video y mensajería a sus aplicaciones móviles y web. Todas sus características son fácilmente escalables y totalmente personalizadas. Ofrece una mayor flexibilidad para usar la plataforma, ya que se puede integrar con cualquier aplicación porque viene con inteligencia integrada, API flexibles, infraestructura global y mucho más.

Twilio proporciona API para varias plataformas, como Android, iOS, Windows, Ruby, PHP y más. Esto lo convierte en la mejor opción para todas las empresas y desarrolladores. Además, si te quedas atascado mientras usas la plataforma, su equipo de atención al cliente siempre está ahí para ayudarte.

Twilio es la mejor solución para todas las empresas, pequeñas o grandes. Atraería a sus usuarios de principio a fin. Su API flexible se alinea con todos los canales con inteligencia integrada y soporte de infraestructura global.

Clientes de Twilio:

Sus clientes conocidos incluyen Wix, Trulia, Airbnb, Yelp, Spotify, Uber, Zendesk, Foursquare y más.

Características de Twilio:

API flexibles

Infraestructura mundial

Inteligencia incorporada

Seguridad simplificada

Atención al cliente 24/7

Créditos de prueba gratis

Chat y video programables

Servicios de Twilio:

SMS y fax programables

Chat programable por voz

Vídeo programable

Twilio Primera línea Nuevo

Herramienta de campañas de marketing

Twilio Flex para contacto en la nube

API de Twilio para WhatsApp

Precios de Twilio:

Twillio es una solución rentable para pequeñas y grandes empresas. La compañía ofrece una prueba gratuita de sus diversos servicios con algo de crédito. Después de eso, sus planes de precios comienzan desde $ 0.0075 por minuto de voz y continúan de acuerdo con sus servicios.

EspejoFly

MirrorFly es un proveedor de SDK y API de chat en tiempo real que ofrece soluciones de chat personalizables para sitios web, Android, IOS y desarrollo de aplicaciones . Proporciona una API fácil de usar que se puede integrar en cualquier aplicación con poco esfuerzo de codificación.

También colabora con los proveedores de infraestructura de Saab y SaaS , lo que ayuda a lograr una solución de chat sin problemas. Su tecnología WebRTC también es compatible con la solución de videoconferencia, que puede acomodar a más de 1000 participantes sin problemas. Además, le permite realizar seminarios, reuniones, seminarios web y otros eventos en línea ilimitados para conectarse mejor con profesionales, equipos y socios en todo el mundo.

VideoSDK.live

Esta es una API y SDK de videollamadas potente y fácil de usar. Ofrece ricas funciones para desarrollar aplicaciones de chat de voz y video en tiempo real. Además, proporciona una API intuitiva que puede integrarse fácilmente en cualquier aplicación web o móvil con poco esfuerzo.

VideoSDK.live también viene con componentes de interfaz de usuario preconstruidos que lo ayudan a ahorrar tiempo y esfuerzo en el desarrollo de su propia interfaz de chat de video. Además, su documentación detallada y su equipo de atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre están ahí para ayudarte si te quedas atascado en algún momento mientras usas la plataforma.

Clientes de VideoSDK.live:

Sus clientes satisfechos son Let's Upgrade, Miss Malini, Kajabi, Wistia y Judge.

Características de VideoSDK.live:

Componentes de interfaz de usuario preconstruidos

Documentación detallada

Atención al cliente 24/7

Llamadas de voz y video en tiempo real

Compatibilidad multiplataforma

Llamadas multipartita

Altamente escalable y confiable

Fácil de usar e integrar

Nube en tiempo real

Habitaciones ilimitadas

Servicios de VideoSDK.live:

SDK de audio y vídeo

SDK interactivo de transmisión en vivo

SDK de pizarra

Chat de texto en tiempo real

Compartir archivos, ubicación y pantalla

Precios de VideoSDK.live:

Esta plataforma ofrece una prueba gratuita para sus diversos servicios. Después de eso, VideoSDK.live cobra $0.0006 por minuto de voz y $0.002 por minuto de video. Bueno, también tienen la opción Pay as you go. También puede pagar los servicios adicionales.

Mesibo

Una potente plataforma de API y SDK de mensajería en tiempo real. Esto lo ayuda a agregar funciones de chat, voz y videollamadas en tiempo real a sus aplicaciones web y móviles. Proporciona una API intuitiva que se puede integrar fácilmente en cualquier aplicación con solo unos pocos clics de codificación.

Mesibo también le ofrece realizar eventos en línea y seminarios web con facilidad. También puede crear un espacio seguro y privado para que su equipo se conecte y colabore en varios proyectos. Además, su documentación detallada siempre está ahí para ayudarte si te quedas atascado en algún momento mientras usas la plataforma.

Clientes Mesibo:

Fortune 500, Infosys, IBM, AOL, Viacom, Music Television y SkyLight son algunos de sus clientes satisfechos.

Características de Mesibo:

Interfaz amigable

Compartir pantalla y archivos

Compartir ubicación

Compatibilidad multiplataforma

Documentación detallada

Altamente escalable y confiable

Servicios Mesibo:

SDK de llamadas de audio y video

SDK y API de mensajería

SDK y API de transmisión en vivo

Servicios en la nube y plataforma de comunicación

Precio Mesibo:

Mesibo ofrece planes de precios múltiples y flexibles para elegir. Sus precios van desde 1 céntimo y van hasta según su uso y paquete. También puede aprovechar los créditos de $ 50 al registrarse por primera vez.

Enablex

Otra de las mejores plataformas de API y SDK para satisfacer mejor las necesidades de comunicación de su empresa. Le ayuda a crear rápidamente aplicaciones atractivas de video y voz para sus clientes, empleados y socios. Con Enablex, puede agregar funciones de voz, video y mensajería en tiempo real a sus aplicaciones web o móviles. Proporciona una API intuitiva y fácil de usar que se puede integrar fácilmente en cualquier aplicación con una codificación mínima. Al igual que otras plataformas, también proporcionan documentación para ayudarte si te quedas atascado en algún momento.

Clientes de Enablex:

Enablex está sirviendo a un mayor número de clientes. Algunos de ellos son Connectable Life, BFC, Hida, RX, Technovators, Tapplent, Motherson, Paytm, Tata Communications, Tech Mahindra, VLCC y Smart Events.

Características de Enablex:

Interfaz amigable

Excelente atención al cliente

Compatibilidad multiplataforma

API intuitiva

planes de precios asequibles

Servicios de Enablex:

SDK y API de videollamadas

SDK y API de llamadas de voz

API de SMS y FaceAI

API MMS

Vídeo de código bajo

Precios de Enablex:

En Enablex, puede elegir entre varios planes de precios. Tienen tres categorías en su plan de precios, pago por uso, descuento por volumen y plazo, y precios personalizables.

Video

Una plataforma SDK y API de video de primera clase que lo ayuda a agregar rápidamente funciones de videollamadas de alta calidad a sus proyectos de aplicaciones. El video proporciona una API intuitiva que se puede integrar fácilmente en cualquier tipo de aplicación en muy poco tiempo.

Además, empaquetaron sus productos con documentación detallada, por lo que no tiene que enfrentar ningún problema para comprender y usar sus productos. Las empresas de todos los tamaños pueden usar esta plataforma para satisfacer mejor sus necesidades de comunicación de audio y video.

Clientes de vídeo:

Concern, BCU, Air Force, ASU, Cyberfish, Demand Media, Akamai, Bloomberg, BNP Paribas, Circles y DBee son algunos de sus valiosos clientes.

Características del vídeo:

Interfaz amigable

Excelente atención al cliente

Compatibilidad multiplataforma

API intuitiva

Vídeo y audio de alta calidad

Planes de precios flexibles

Servicios de vídeo:

SDK y API de videollamadas

SDK y API de llamadas de voz

Compartir pantalla

Branding y Marca Blanca

Gestión de vídeo empresarial

Transmisión en vivo y mucho más

Precios de vídeos:

Video le ofrece planes de precios mensuales, anuales y personalizados de acuerdo con los requisitos de su negocio. Su plan de suscripción básico mensual comienza desde $ 20.99 por host.

sincronizar

Las mejores y más eficientes plataformas SDK le permiten agregar rápidamente funciones de llamadas de voz y videollamadas a sus proyectos de aplicaciones. Le ayuda a involucrar mejor a sus clientes a través de estas funciones de comunicación en tiempo real. Además, actualizan periódicamente sus productos para mantenerse al día con las últimas tendencias y tecnologías.

Sinch proporciona una integración y documentación efectivas para comenzar a usar sus productos sin problemas. Puede agregar fácilmente funciones de llamadas de voz y video a sus aplicaciones iOS, Android o web sin problemas. La mejor parte de esta plataforma es que ofrece una prueba gratuita para todos sus nuevos clientes.

Dado que los clientes:

Algunos de sus clientes leales son Nissans, Foyer, FirstBank, Yespark, Mobicom, Nets, TeIASK, Penarol Score, Nationwide, Unitel, Budebee y Proximus.

Características de Sinch:

Interfaz amigable

Prueba gratuita para nuevos clientes

Compatibilidad multiplataforma

Actualizaciones periódicas

Excelente atención al cliente

Planes de precios flexibles

Integración efectiva

Sinch servicios:

SDK y API de llamadas de voz

SMS y MMS

API y SDK de WhatsApp

Llamadas de datos

Comercio minorista financiero

Viajes y Transporte

Medios y Entretenimiento

Solución de chat de video en vivo

Cuidado de la salud

telecomunicaciones

Precio sinch:

Desde la prueba gratuita hasta la personalización y sobre la marcha, Sinch le ofrece múltiples planes de precios. Puede seleccionar cualquier plan que mejor se adapte a los requisitos y presupuesto de su negocio.

apphitecto

Una solución de videollamadas en tiempo real impulsada por IA le permite agregar funciones de videollamadas y audio de alta calidad a sus proyectos de desarrollo. La mejor parte de esta plataforma es que ofrece funciones de videollamadas gratuitas durante los primeros 1000 minutos. Además, ayuda mejor a las empresas de todos los tamaños a atraer mejor a sus clientes.

Clientes Apphitect:

Los clientes satisfechos de Apphitect son The World Bank, Mahindra Rise, Dr. Reddy's, Accenture, Bazaar y más de 1000 más.

Características de Apphitect:

Integración fácil y fluida en todas las plataformas

Soporte para todo tipo de dispositivos

Videollamadas gratis durante los primeros 1000 minutos

Planes de precios flexibles y personalizables

Excelente atención al cliente

Una calidad de video y audio de primera clase

Servidor de medios escalable

Servidor TURN/ICE/STUN

WebRTC habilita servicios

Servicios de aplicación:

SDK y API de llamadas de voz y video

Chat en vivo

Compartir pantalla

Enlace troncal SIP

Llamadas en la nube

Número de enlace troncal SIP

Precios de aplicaciones:

Los planes de precios de Apphitect no están visibles en su sitio web. En su lugar, debe comunicarse con su equipo de ventas para obtener los últimos planes de precios.

API GetStream

Una solución SDK y API de chat de video lista para usar, escalable y fácil de integrar que ofrece una amplia gama de características impresionantes. GetStream API también ofrece un kit de interfaz de usuario personalizable que puede usar para agregar funciones de chat de video a sus proyectos de aplicaciones. Además, proporciona soporte y mantenimiento gratuitos durante los primeros 6 meses.

Clientes de la API de GetStream:

Las empresas más famosas utilizan esta solución para sus necesidades de comunicación, como NBC Sports, Crunchbase, Armour y muchas otras.

Características de la API GetStream:

Potentes funciones de chat de video

Una amplia gama de integraciones

Kit de interfaz de usuario totalmente personalizable

Bibliotecas de componentes para Android, React Native, React e IOS

Moderación de IA

Mensajes de grupo y canal

Objetos personalizados y comandos de barra

Presencia online y mucho más

Soporte y mantenimiento gratuitos durante los primeros 6 meses

Servicios de la API de GetStream:

SDK y API de llamadas de voz

mensajería en la aplicación

Notificaciones push

Videollamada

Precios de la API de GetStream:

Al igual que otras marcas, tiene un modelo de precios de pago por uso y planes mensuales. Por ejemplo, su plan de chat de transmisión estándar mensual le cuesta $ 499.

Pensamientos finales

Hoy, hemos discutido las 10 mejores API de video, voz y chat que puede usar para agregar impresionantes funciones de videollamadas a su web o aplicaciones móviles. Hoy en día, las empresas necesitan tener una solución de comunicación para poder conectarse con sus clientes en tiempo real. Involucrar a los clientes es difícil sin un mejor canal de comunicación, lo que puede resultar en malas experiencias para los clientes y bajas tasas de conversión. Esta lista de las mejores API y SDK puede ayudarlo a llevar su negocio al siguiente nivel. Así que revíselos y elija la plataforma adecuada que mejor se adapte a los requisitos y presupuesto de su negocio.

Por lo tanto, también puede optar por una plataforma sin código como AppMaster. AppMaster puede crear sus aplicaciones móviles y web sin codificación y ahorrarle tiempo y dinero. Además, AppMaster le ofrece una amplia gama de increíbles editores de arrastrar y soltar para su codificación visual .

Preguntas frecuentes:

¿Cuál es la mejor API para video chat para incrustar en su sitio web?

Muchas API de chat de video de sitios web están disponibles en el mercado, pero no todas son igualmente buenas. Puede optar por la API de Twilio, Agora, MirrorFly y Enablex. Estas son la mejor opción para incrustar la API de chat de video en su sitio web.

¿Qué API es mejor para las videollamadas?

Si está buscando la mejor API de videollamadas, puede optar por la API de Twilio, Sinch, Mesibo, Vidyo y Enablex. Sin embargo, también puede elegir de la lista anterior de las mejores API de chat de video, ya que todas ofrecen excelentes funciones de videollamadas.

¿Cuál es el mejor programa de video chat?

MirrorFly, Video SDK.live, Apphitect y Vidyo son los mejores programas de chat de video considerables. Todos ellos ofrecen una amplia gama de funciones para hacer que sus chats de video sean más atractivos y entretenidos.

¿Cómo integro las videollamadas en mi sitio web?

Puede usar cualquiera de las mejores API o SDK de chat de video para integrar las funciones de videollamadas en su sitio web. Todo lo que necesita hacer es elegir la API o el SDK correcto que mejor se adapte a su presupuesto y requisitos comerciales. Luego, siga su guía de integración para agregar funciones de videollamadas a su sitio web.

¿Cuál es la mejor API y SDK de videollamadas para una aplicación móvil?

Hay muchas API y SDK de videollamadas disponibles para el desarrollo de aplicaciones móviles. Pero algunos de los mejores que puede considerar son Agora, Twilio, MirrorFly, Sinch, Apphitect y GetStream API.