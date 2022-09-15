أدت الرقمنة إلى زيادة أهمية واجهات برمجة تطبيقات الفيديو والصوت والدردشة. يطالب العملاء الآن بتجربة أكثر تفاعلية وتفاعلية من الشركات ، مما أدى إلى الحاجة إلى إمكانات الاتصال في الوقت الفعلي. تسمح واجهات برمجة تطبيقات الفيديو والصوت والدردشة للشركات بدمج ميزات مثل مكالمات الفيديو و VoIP والمراسلة الفورية في تطبيقاتها.

يمكن أن توفر مجموعة الميزات المتكاملة هذه تجربة عملاء أكثر جاذبية. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وولائهم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد واجهات برمجة تطبيقات الفيديو والصوت والدردشة الشركات أيضًا في توفير المال على خدمة العملاء عن طريق تقليل الحاجة إلى التفاعل البشري.

علاوة على ذلك ، فهي أيضًا فعالة من حيث الوقت حيث يتم التخلص من الاتصال ذهابًا وإيابًا. يمكن للمطورين استخدام واجهات برمجة التطبيقات هذه لإضافة وظائف الفيديو والصوت والدردشة بسهولة إلى تطبيقاتهم في وقت قصير مع القليل من الترميز.

أفضل 10 واجهات برمجة تطبيقات للفيديو والصوت والدردشة

حسنًا ، السوق مليء بمثل هذه واجهات برمجة التطبيقات ، ولكن اختيار أفضلها لمشروعك قد يكون مهمة صعبة. وبالتالي ، قمنا بتجميع قائمة من أفضل 10 واجهات برمجة تطبيقات لمقاطع الفيديو والصوت والدردشة التي يمكنك استخدامها لمشروع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. لنلقي نظرة:

Agora.io

توفر SDK عالية الأداء للفيديو والصوت والبث المباشر أو مجموعة أدوات تطوير البرامج خدمات اتصال في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر Agora.io واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام تمكن المطورين من إضافة إمكانات الفيديو والصوت والبث المباشر إلى تطبيقاتهم باستخدام بضعة أسطر من التعليمات البرمجية.

واجهة برمجة التطبيقات متاحة لأنظمة أساسية مختلفة ، مثل Android و iOS و Windows والويب. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر Agora.io أيضًا مجموعة واسعة من الميزات ، مثل إلغاء الصدى والتواصل منخفض الكمون وجودة الصوت والفيديو عالية الوضوح.

عملاء أجورا:

يشمل عملائها بعض الأسماء الكبيرة مثل Talkspace و Hallo و Bunch app و Run the World و ARUtility و Loop Team و Pragli و TVU Networks و MeetMe.

ميزات Agora.io:

ميزاته الرئيسية هي:

يوفر مكالمات صوتية ومرئية عالية الجودة

يقلل من صدى الصوت وضوضاء الخلفية

زمن انتقال منخفض للتواصل في الوقت الفعلي

هندسة معمارية قابلة للتطوير

يدعم منصات متعددة

خدمات دعم العملاء النشطة

خدمات أجورا:

الصوت الحي

مكالمات فيديو حية

التعليم عبر الإنترنت

البث المباشر التفاعلي

المجتمعات الاجتماعية

تسجيل

المراسلة في الوقت الفعلي

بيع بالتجزئة

الألعاب

حلول الرعاية الصحية عن بعد والقوى العاملة

تسعير أجورا:

تختلف أسعارها حسب خدماتها. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم خدمات صوتية ، فستخصم منك 0.99 دولارًا لكل 1000 دقيقة. لذلك ، تتراوح تكلفته بين 0.99 دولارًا و 23760 دولارًا شهريًا.

تويليو

توفر منصة الاتصالات السحابية أفضل واجهات برمجة تطبيقات في فئتها لإضافة الصوت والفيديو والمراسلة إلى تطبيقات الهاتف المحمول والويب. جميع ميزاته قابلة للتطوير بسهولة ومخصصة بالكامل. يوفر مرونة أكبر في استخدام النظام الأساسي حيث يمكن دمجه مع أي تطبيق لأنه يأتي بذكاء مدمج وواجهات برمجة تطبيقات مرنة وبنية تحتية عالمية وغير ذلك الكثير.

يوفر Twilio واجهات برمجة تطبيقات لأنظمة أساسية مختلفة مثل Android و iOS و Windows و Ruby و PHP والمزيد. هذا يجعلها الأنسب لجميع المؤسسات والمطورين. علاوة على ذلك ، إذا واجهتك مشكلة أثناء استخدام النظام الأساسي ، فإن فريق دعم العملاء موجود دائمًا لمساعدتك.

Twilio هو الحل الأفضل لجميع المؤسسات الصغيرة أو الكبيرة. سيشرك المستخدمين لديك من البداية إلى النهاية. تتوافق واجهة برمجة التطبيقات المرنة الخاصة بها مع جميع القنوات مع دعم الذكاء المدمج والبنية التحتية العالمية.

عملاء Twilio:

من بين عملائها المشهورين Wix و Trulia و Airbnb و Yelp و Spotify و Uber و Zendesk و Foursquare والمزيد.

ميزات تويليو:

واجهات برمجة التطبيقات المرنة

البنية التحتية العالمية

ذكاء مدمج

أمن مبسط

24/7 دعم العملاء

ائتمانات تجريبية مجانية

دردشة وفيديو قابلة للبرمجة

خدمات تويليو:

رسائل وفاكس قابلة للبرمجة

دردشة صوتية قابلة للبرمجة

فيديو قابل للبرمجة

Twilio Frontline جديد

أداة الحملات التسويقية

Twilio Flex للاتصال السحابي

Twilio API لتطبيق WhatsApp

تسعير Twilio:

Twillio هو حل فعال من حيث التكلفة للمؤسسات الصغيرة والكبيرة. تقدم الشركة نسخة تجريبية مجانية لخدماتها المتنوعة مع بعض الائتمان. بعد ذلك ، تبدأ خطط التسعير الخاصة بها من 0.0075 دولار لكل دقيقة صوتية وتستمر وفقًا لخدماتك.

ميرور فلاي

MirrorFly هو مزود واجهة برمجة تطبيقات للدردشة في الوقت الفعلي و SDK يقدم حلول دردشة قابلة للتخصيص لمواقع الويب ، و Android ، و IOS ، وتطوير التطبيقات . يوفر واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام يمكن دمجها في أي تطبيق مع القليل من الجهد في الترميز.

كما أنها تتعاون مع موفري البنية التحتية Saab و SaaS ، مما يساعد على تحقيق حل دردشة خالٍ من المتاعب. تدعم تقنية WebRTC أيضًا حل مؤتمرات الفيديو ، والتي يمكن أن تستوعب أكثر من 1000 مشارك دون متاعب. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يمكّنك من إجراء ندوات واجتماعات وندوات عبر الإنترنت وأحداث أخرى عبر الإنترنت غير محدودة للتواصل بشكل أفضل مع المحترفين والفرق والشركاء في جميع أنحاء العالم.

VideoSDK.live

هذه واجهة برمجة تطبيقات (API) و (SDK) للاتصال بالفيديو قوية وسهلة الاستخدام. يوفر ميزات غنية لتطوير تطبيقات الدردشة الصوتية والمرئية في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام يمكن أن تندمج بسهولة في أي تطبيق ويب أو جوال مع القليل من الجهد.

يأتي VideoSDK.live أيضًا مع مكونات واجهة مستخدم مبنية مسبقًا تساعدك على توفير الوقت والجهد في تطوير واجهة دردشة الفيديو الخاصة بك. علاوة على ذلك ، فإن وثائقه التفصيلية وفريق دعم العملاء الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع موجود دائمًا لمساعدتك إذا واجهتك مشكلة في أي وقت أثناء استخدام النظام الأساسي.

VideoSDK.live العملاء:

عملاؤهم الراضون هم Let's Upgrade و Miss Malini و Kajabi و Wistia و Judge.

ميزات VideoSDK.live:

مكونات واجهة المستخدم المبنية مسبقًا

وثائق مفصلة

24/7 دعم العملاء

المكالمات الصوتية والمرئية في الوقت الفعلي

التوافق عبر الأنظمة الأساسية

اتصال متعدد الأطراف

قابلية عالية وموثوق بها

سهل الاستخدام والتكامل

سحابة في الوقت الحقيقي

غرف غير محدودة

خدمات VideoSDK.live:

الصوت والفيديو SDK

SDK البث المباشر التفاعلي

SDK السبورة

الدردشة النصية في الوقت الحقيقي

الملف والموقع ومشاركة الشاشة

تسعير VideoSDK.live:

تقدم هذه المنصة نسخة تجريبية مجانية لخدماتها المتنوعة. بعد ذلك ، يتقاضى VideoSDK.live 0.0006 دولار لكل دقيقة صوتية و 0.002 دولار لكل دقيقة فيديو. حسنًا ، لديهم أيضًا خيار الدفع الفوري. يمكنك أيضًا الدفع مقابل خدمات dd-on.

Mesibo

منصة API & SDK قوية وفي الوقت الحقيقي للمراسلة. يساعدك هذا في إضافة ميزات الدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو في الوقت الفعلي إلى تطبيقات الويب والجوال. يوفر واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام يمكن دمجها بسهولة في أي تطبيق ببضع نقرات للتشفير.

يقدم لك Mesibo أيضًا إجراء أحداث وندوات عبر الإنترنت عبر الإنترنت بسهولة. يمكنك أيضًا إنشاء مساحة آمنة وخاصة لفريقك للتواصل والتعاون في مشاريع مختلفة. علاوة على ذلك ، فإن وثائقه التفصيلية موجودة دائمًا لمساعدتك إذا واجهتك مشكلة في أي وقت أثناء استخدام النظام الأساسي.

عملاء Mesibo:

Fortune 500 و Infosys و IBM و AOL و Viacom و Music Television و SkyLight هم بعض من عملائهم الراضين.

ميزات Mesibo:

واجهة سهلة الاستخدام

الشاشة ومشاركة الملفات

مشاركة الموقع

التوافق عبر الأنظمة الأساسية

وثائق مفصلة

قابلية عالية وموثوق بها

خدمات Mesibo:

SDK لمكالمات الصوت والفيديو

واجهة برمجة تطبيقات المراسلة و SDK

واجهة برمجة تطبيقات البث المباشر و SDK

الخدمات السحابية ومنصة الاتصالات

تسعير Mesibo:

تقدم Mesibo خطط تسعير متعددة ومرنة للاختيار من بينها. تبدأ أسعارها من سنت واحد وترتفع حسب استخدامك وباقتك. يمكنك أيضًا الاستفادة من أرصدة 50 دولارًا عند التسجيل لأول مرة.

Enablex

أفضل واجهات برمجة تطبيقات ومنصة SDK أخرى لتلبية احتياجات اتصالات عملك بشكل أفضل. يساعدك على إنشاء تطبيقات فيديو وصوت جذابة بسرعة لعملائك وموظفيك وشركائك. باستخدام Enablex ، يمكنك إضافة ميزات الصوت والفيديو والمراسلة في الوقت الفعلي إلى تطبيقات الويب أو الأجهزة المحمولة. إنه يوفر واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام وبديهية يمكنها الاندماج بسهولة في أي تطبيق بأقل قدر من الترميز. مثل الأنظمة الأساسية الأخرى ، فإنها توفر أيضًا وثائق لمساعدتك إذا واجهتك مشكلة في أي وقت.

عملاء Enablex:

تخدم Enablex عددًا أكبر من العملاء. عدد قليل منها هو Connectable Life و BFC و Hida و RX و Technovators و Tapplent و Motherson و Paytm و Tata Communications و Tech Mahindra و VLCC و Smart Events.

ميزات Enablex:

واجهة سهلة الاستخدام

دعم عملاء ممتاز

التوافق عبر الأنظمة الأساسية

واجهة برمجة تطبيقات بديهية

خطط تسعير في المتناول

خدمات Enablex:

واجهة برمجة تطبيقات مكالمات الفيديو و SDK

Voice Calling API & SDK

SMS API و FaceAI

واجهة برمجة تطبيقات MMS

فيديو منخفض الكود

تسعير Enablex:

في Enablex ، يمكنك الاختيار من بين خطط تسعير متعددة. لديهم ثلاث فئات في خطة التسعير الخاصة بهم ، الدفع عند الاستخدام ، الحجم والخصم لأجل ، والتسعير القابل للتخصيص.

فيديو

منصة API & SDK من الدرجة الأولى للفيديو تدعمك بسرعة إضافة ميزات مكالمات الفيديو عالية الجودة إلى مشاريع تطبيقاتك. يوفر الفيديو واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام يمكن دمجها بسهولة في أي نوع من التطبيقات في أي وقت من الأوقات.

علاوة على ذلك ، قاموا بتعبئة منتجاتهم بوثائق مفصلة ، لذلك لن تضطر إلى مواجهة أي مشكلة في فهم واستخدام منتجاتهم. يمكن للشركات من جميع الأحجام استخدام هذه المنصة لتلبية احتياجات اتصالات الصوت والفيديو بشكل أفضل.

عملاء الفيديو:

تعد شركة Concern و BCU و Air Force و ASU و Cyberfish و Demand Media و Akamai و Bloomberg و BNP Paribas و Circles و DBee عددًا قليلاً من عملائها القيمين.

ميزات الفيديو:

واجهة سهلة الاستخدام

دعم عملاء ممتاز

التوافق عبر الأنظمة الأساسية

واجهة برمجة تطبيقات بديهية

فيديو وصوت عالي الجودة

خطط تسعير مرنة

خدمات الفيديو:

واجهة برمجة تطبيقات مكالمات الفيديو و SDK

Voice Calling API & SDK

مشاركة الشاشة

العلامات التجارية والعلامات البيضاء

إدارة فيديو المؤسسة

البث المباشر وأكثر من ذلك بكثير

تسعير الفيديو:

يقدم لك الفيديو خطط تسعير شهرية وسنوية ومخصصة وفقًا لمتطلبات عملك. تبدأ خطة الاشتراك الأساسية الشهرية الخاصة بهم من 20.99 دولارًا لكل مضيف.

سينش

تسمح لك منصات SDK الأكثر فاعلية وأفضلها بإضافة ميزات مكالمات الصوت والفيديو إلى مشاريع تطبيقاتك بسرعة. يساعدك على إشراك عملائك بشكل أفضل من خلال ميزات الاتصال في الوقت الفعلي هذه. علاوة على ذلك ، يقومون بتحديث منتجاتهم بانتظام لمواكبة أحدث الاتجاهات والتقنيات.

توفر Sinch تكاملًا وتوثيقًا فعالين لبدء استخدام منتجاتها بسلاسة. يمكنك بسهولة إضافة ميزات مكالمات الصوت والفيديو إلى تطبيقات iOS أو Android أو الويب دون أي متاعب. أفضل جزء في هذه المنصة هو أنها توفر نسخة تجريبية مجانية لجميع عملائها الجدد.

منذ العملاء:

عدد قليل من عملائها المخلصين هم Nissans و Foyer و FirstBank و Yespark و Mobicom و Nets و TeIASK و Penarol Score و Nationwide و Unitel و Budebee و Proximus.

ميزات Sinch:

واجهة سهلة الاستخدام

تجربة مجانية للعملاء الجدد

التوافق عبر الأنظمة الأساسية

تحديثات منتظمة

دعم عملاء ممتاز

خطط تسعير مرنة

التكامل الفعال

خدمات سينش:

Voice Calling API & SDK

الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة

واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp و SDK

استدعاء البيانات

التجزئة المالية

السفر والمواصلات

وسائل الإعلام والترفيه

حل دردشة الفيديو الحية

رعاية صحية

الإتصالات

تسعير Sinch:

بدءًا من الإصدار التجريبي المجاني وحتى الاستخدام الفوري والقابل للتخصيص ، توفر لك Sinch خطط تسعير متعددة. يمكنك اختيار أي خطة تناسب متطلبات عملك وميزانيتك.

مهندس معماري

يتيح لك حل مكالمات الفيديو في الوقت الفعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي إضافة ميزات مكالمات الفيديو والصوت عالية الجودة إلى مشاريع التطوير الخاصة بك. أفضل جزء في هذا النظام الأساسي هو أنه يوفر ميزات مكالمات فيديو مجانية لأول 1000 دقيقة. علاوة على ذلك ، فهي تدعم بشكل أفضل الشركات من جميع الأحجام لإشراك عملائها بشكل أفضل.

عملاء Apphitect:

عملاء Apphitect السعداء هم البنك الدولي ، و Mahindra Rise ، و Dr. Reddy's ، و Accenture ، و bazaar ، وأكثر من 1000 شركة أخرى.

ميزات Apphitect:

تكامل سهل وسلس على جميع المنصات

دعم لجميع أنواع الأجهزة

مكالمات فيديو مجانية لأول 1000 دقيقة

خطط تسعير مرنة وقابلة للتخصيص

دعم عملاء ممتاز

جودة فيديو وصوت من الدرجة الأولى

خادم وسائط قابل للتطوير

خادم TURN / ICE / STUN

يمكّن WebRTC الخدمات

خدمات مهندس معماري:

واجهة برمجة تطبيقات مكالمات الصوت والفيديو و SDK

دردشة مباشرة

مشاركة الشاشة

الكابلات SIP

الاتصال السحابي

رقم توصيل SIP

تسعير Apphitect:

خطط تسعير Apphitect غير مرئية على موقع الويب الخاص بهم. بدلاً من ذلك ، تحتاج إلى الاتصال بفريق البيع للحصول على أحدث خطط الأسعار.

GetStream API

حل API & SDK جاهز للاستخدام وقابل للتطوير وسهل الدمج للدردشة المرئية يوفر مجموعة واسعة من الميزات الرائعة. تقدم GetStream API أيضًا مجموعة أدوات واجهة مستخدم قابلة للتخصيص يمكنك استخدامها لإضافة ميزات دردشة الفيديو إلى مشاريع تطبيقاتك. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر الدعم والصيانة مجانًا لأول 6 أشهر.

عملاء GetStream API:

تستخدم معظم الشركات الشهيرة هذا الحل لتلبية احتياجات الاتصال الخاصة بهم ، مثل NBC Sports و Crunchbase و Armor وغيرها الكثير.

ميزات GetStream API:

ميزات دردشة فيديو قوية

مجموعة واسعة من عمليات الدمج

مجموعة UI قابلة للتخصيص بالكامل

مكتبات المكونات لنظام Android و React Native و React و IOS

اعتدال الذكاء الاصطناعي

الرسائل الجماعية والقناة

كائنات مخصصة وأوامر مائلة

التواجد على الإنترنت وأكثر من ذلك بكثير

دعم وصيانة مجانية لأول 6 أشهر

خدمات GetStream API:

Voice Calling API & SDK

المراسلة داخل التطبيق

دفع الإخطارات

مكالمات الفيديو

تسعير GetStream API:

مثل العلامات التجارية الأخرى ، لديها نموذج تسعير الدفع أولاً بأول وخطط شهرية. على سبيل المثال ، تكلفك خطة الدردشة القياسية الشهرية 499 دولارًا.

افكار اخيرة

اليوم ، ناقشنا أفضل 10 واجهات برمجة تطبيقات للفيديو والصوت والدردشة يمكنك استخدامها لإضافة ميزات مكالمات الفيديو الرائعة إلى تطبيقات الويب أو الهاتف المحمول. في الوقت الحاضر ، تحتاج الشركات إلى حل اتصال حتى تتمكن من التواصل مع عملائها في الوقت الفعلي. يعد إشراك العملاء أمرًا صعبًا بدون قناة اتصال أفضل ، مما قد يؤدي إلى تجارب سيئة للعملاء ومعدلات تحويل منخفضة. يمكن أن تساعدك هذه القائمة التي تضم أفضل واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات تطوير البرامج (SDK) في الارتقاء بعملك إلى المستوى التالي. لذا قم بمراجعتها واختر النظام الأساسي المناسب الذي يناسب متطلبات عملك وميزانيتك.

لذلك ، يمكنك أيضًا الانتقال إلى نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster. يمكن لـ AppMaster إنشاء تطبيقات الجوال والويب دون الحاجة إلى تشفير وتوفير الوقت والمال. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر لك AppMaster مجموعة واسعة من برامج تحرير السحب والإفلات المذهلة للترميز المرئي .

أسئلة مكررة:

ما هي أفضل واجهة برمجة تطبيقات لدردشة الفيديو لتضمينها في موقع الويب الخاص بك؟

تتوفر العديد من واجهات برمجة تطبيقات الدردشة المرئية لمواقع الويب في السوق ، ولكن ليست جميعها جيدة بنفس الدرجة. يمكنك الذهاب إلى Twilio API و Agora و MirrorFly و Enablex. هذه هي أفضل خيار لتضمين واجهة برمجة تطبيقات دردشة الفيديو في موقع الويب الخاص بك.

ما هي أفضل واجهة برمجة تطبيقات لمكالمات الفيديو؟

إذا كنت تبحث عن أفضل واجهة برمجة تطبيقات للاتصال بالفيديو ، فيمكنك استخدام Twilio API و Sinch و Mesibo و Vidyo و Enablex. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا الاختيار من القائمة أعلاه لأفضل واجهات برمجة تطبيقات دردشة الفيديو حيث توفر جميعها ميزات ممتازة للاتصال عبر الفيديو.

ما هو أفضل برنامج دردشة فيديو؟

تعد MirrorFly و Video SDK.live و Apphitect و Vidyo من أفضل برامج الدردشة المرئية. تقدم كل منهم مجموعة واسعة من الميزات لجعل محادثات الفيديو الخاصة بك أكثر جاذبية وتسلية.

كيف يمكنني دمج مكالمات الفيديو في موقع الويب الخاص بي؟

يمكنك استخدام أي من أفضل واجهات برمجة تطبيقات الدردشة المرئية أو حزم SDK لدمج ميزات مكالمات الفيديو في موقع الويب الخاص بك. كل ما عليك فعله هو اختيار API أو SDK الصحيح الذي يناسب ميزانيتك ومتطلبات عملك. ثم اتبع دليل التكامل الخاص بهم لإضافة ميزات مكالمات الفيديو إلى موقع الويب الخاص بك.

ما هي أفضل واجهة برمجة تطبيقات لمكالمات الفيديو و SDK لتطبيق جوال؟

هناك العديد من واجهات برمجة تطبيقات مكالمات الفيديو و SDKs المتاحة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. ولكن بعضًا من أفضلها التي يمكنك وضعها في الاعتبار هي Agora و Twilio و MirrorFly و Sinch و Apphitect و GetStream API.