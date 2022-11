Digitalisering heeft geleid tot een toename van het belang van video-, spraak- en chat-API's. Klanten eisen nu een meer aantrekkelijke en interactieve ervaring van bedrijven, wat heeft geleid tot een behoefte aan real-time communicatiemogelijkheden. Met video-, spraak- en chat-API's kunnen bedrijven functies als videobellen, VoIP en instant messaging in hun toepassingen integreren.

Deze geïntegreerde functies kunnen zorgen voor een aantrekkelijkere klantervaring. Dit kan leiden tot meer klanttevredenheid en loyaliteit. Bovendien kunnen video-, spraak- en chat-API's bedrijven ook helpen geld te besparen op klantenservice doordat er minder menselijke interactie nodig is.

Bovendien zijn deze ook tijdbesparend omdat de heen-en-weer communicatie wegvalt. Ontwikkelaars kunnen deze API's gebruiken om in een mum van tijd en met weinig codering video-, spraak- en chatfunctionaliteit aan hun toepassingen toe te voegen.

10 beste video, stem, chat API's

Nou, de markt is vol van dergelijke API's, maar het kiezen van de beste voor uw project kan een moeilijke taak zijn. Daarom hebben we een lijst samengesteld van de 10 beste video-, spraak- en chat-API's die u kunt gebruiken voor uw web- of mobiele app-project. Laten we eens kijken:

Agora.io

Deze hoogwaardige SDK of Software Development Kit voor video, spraak en live-uitzendingen biedt real-time communicatiediensten. Bovendien biedt Agora.io een eenvoudig te gebruiken API waarmee ontwikkelaars video-, spraak- en live-uitzendmogelijkheden aan hun toepassingen kunnen toevoegen met slechts een paar regels code.

De API is beschikbaar voor verschillende platforms, zoals Android, iOS, Windows en het web. Daarnaast biedt Agora.io ook een breed scala aan functies, zoals echo-onderdrukking, low-latency communicatie en high-definition spraak- en videokwaliteit.

Agora klanten:

Zijn klanten omvatten enkele grote namen zoals Talkspace, Hallo, Bunch app, Run the World, ARUtility, Loop Team, Pragli, TVU Networks, en MeetMe.

Kenmerken van Agora.io:

De belangrijkste kenmerken zijn:

Biedt spraak- en videogesprekken van hoge kwaliteit

Vermindert echo en achtergrondgeluiden

Lage latentie voor real-time communicatie

Schaalbare architectuur

Ondersteunt meerdere platforms

Actieve diensten voor klantenondersteuning

Agora-diensten:

Live audio

Live videogesprekken

Online onderwijs

Interactieve live streaming

Sociale gemeenschappen

Opname

Real-time berichtenverkeer

Detailhandel

Gaming

Telehealth & personeelsoplossing

Agora prijzen:

De prijzen variëren afhankelijk van de diensten. Bijvoorbeeld, als u spraakdiensten neemt, zal het u $0.99 per 1000 minuten aanrekenen. De kosten variëren dus van $0,99 tot $23.760 per maand.

Twilio

Dit cloud-communicatieplatform biedt de beste API's om spraak, video en berichten toe te voegen aan uw mobiele en webapplicaties. Alle functies zijn gemakkelijk schaalbaar en volledig aanpasbaar. Het biedt een grotere flexibiliteit om het platform te gebruiken omdat het kan worden geïntegreerd met elke toepassing omdat het wordt geleverd met ingebouwde intelligentie, flexibele API's, wereldwijde infrastructuur en nog veel meer.

Twilio biedt API's voor verschillende platforms zoals Android, iOS, Windows, Ruby, PHP en meer. Dit maakt het de beste pasvorm voor alle ondernemingen en ontwikkelaars. Bovendien, als je vast komt te zitten tijdens het gebruik van het platform, is het klantenserviceteam er altijd om je te helpen.

Twilio is de beste oplossing voor alle ondernemingen, klein of groot. Het zou uw gebruikers van begin tot eind betrekken. Zijn flexibele API is afgestemd op alle kanalen met ingebouwde intelligentie en wereldwijde infrastructuurondersteuning.

Twilio klanten:

Zijn bekende klanten omvatten Wix, Trulia, Airbnb, Yelp, Spotify, Uber, Zendesk, Foursquare, en meer.

Kenmerken van Twilio:

Flexibele API's

Wereldwijde infrastructuur

Ingebouwde intelligentie

Vereenvoudigde beveiliging

24/7 klantenondersteuning

Gratis proefkredieten

Programmeerbare Chat & Video

Twilio diensten:

Programmeerbare SMS & Fax

Spraak Programmeerbare Chat

Programmeerbare video

Twilio Frontline Nieuw

Hulpmiddel voor marketingcampagnes

Twilio Flex voor Cloud Contact

Twilio API voor WhatsApp

Twilio prijzen:

Twillio is een kosteneffectieve oplossing voor kleine en grote ondernemingen. Het bedrijf biedt een gratis proefperiode voor zijn verschillende diensten met wat krediet. Daarna beginnen de prijsplannen vanaf $0,0075 per spraakminuut en gaan ze verder volgens uw diensten.

MirrorFly

MirrorFly is een real-time chat API & SDK provider die aanpasbare chat oplossingen biedt voor website, Android, IOS, en app ontwikkeling. Het biedt een eenvoudig te gebruiken API die kan worden geïntegreerd in elke toepassing met weinig inspanning van codering.

Het werkt ook samen met Saab en SaaS-infrastructuurproviders, wat helpt om een probleemloze chatoplossing te realiseren. De WebRTC-technologie ondersteunt ook de oplossing voor videoconferenties, die zonder problemen 1000+ deelnemers kan ontvangen. Bovendien kunt u onbeperkt online seminars, vergaderingen, webinars en andere online evenementen houden om beter in contact te komen met professionals, teams en partners wereldwijd.

VideoSDK.live

Dit is een krachtige en gebruiksvriendelijke video calling API & SDK. Het biedt rijke functies om real-time spraak en video chat applicaties te ontwikkelen. Bovendien biedt het een intuïtieve API die gemakkelijk kan worden geïntegreerd in elke web- of mobiele toepassing met weinig inspanning.

VideoSDK.live wordt ook geleverd met vooraf gebouwde UI-componenten die u helpen tijd en moeite te besparen bij het ontwikkelen van uw eigen videochat-interface. Bovendien, zijn gedetailleerde documentatie en 24/7 klantenondersteuning team zijn er altijd om u te helpen als je vast komt te zitten op elk punt tijdens het gebruik van het platform.

VideoSDK.live klanten:

Hun tevreden klanten zijn Let's Upgrade, Miss Malini, Kajabi, Wistia, en Judge.

Kenmerken van VideoSDK.live:

Vooraf gebouwde UI-componenten

Gedetailleerde documentatie

24/7 klantenondersteuning

Real-time stem & video bellen

Cross-platform verenigbaarheid

Bellen met meerdere partijen

Zeer schaalbaar en betrouwbaar

Gemakkelijk te gebruiken en te integreren

Real-time cloud

Onbeperkte kamers

VideoSDK.live diensten:

SDK voor audio en video

Interactieve live streaming SDK

SDK voor whiteboards

Realtime tekst chatten

Delen van bestanden, locaties en schermen

VideoSDK.live prijzen:

Dit platform biedt een gratis proef aan voor zijn verschillende diensten. Daarna rekent VideoSDK.live $0.0006 per spraak minuut en $0.002 per video minuut. Welnu, ze hebben ook de optie Pay as you go. U kunt ook betalen voor dd-on diensten.

Mesibo

Een krachtig en real-time messaging API & SDK platform. Dit helpt u bij het toevoegen van real-time chat, voice, en Video calling functies aan uw web en mobiele applicaties. Het biedt een intuïtieve API die gemakkelijk geïntegreerd kan worden in elke applicatie met slechts enkele coderingsklikken.

Mesibo biedt u ook de mogelijkheid om gemakkelijk online evenementen en webinars te organiseren. U kunt ook een veilige en private ruimte creëren voor uw team om samen te werken aan verschillende projecten. Bovendien is er altijd gedetailleerde documentatie om u te helpen als u op een bepaald punt vast komt te zitten tijdens het gebruik van het platform.

Mesibo klanten:

Fortune 500, Infosys, IBM, AOL, Viacom, Music Television en SkyLight zijn enkele van hun tevreden klanten.

Kenmerken van Mesibo:

Gebruiksvriendelijke interface

Delen van schermen en bestanden

Delen van locaties

Cross-platform compatibiliteit

Gedetailleerde documentatie

Zeer schaalbaar en betrouwbaar

Mesibo diensten:

SDK voor audio- en videogesprekken

Messaging API & SDK

Live streaming API & SDK

Cloud diensten en communicatieplatform

Mesibo prijzen:

Mesibo biedt meerdere en flexibele prijsplannen om uit te kiezen. Hun prijzen beginnen vanaf 1 cent en gaan omhoog naargelang uw gebruik en pakket. U kunt ook profiteren van $50 credits als u zich voor het eerst aanmeldt.

Enablex

Nog een beste API's en SDK-platform om beter te voldoen aan uw zakelijke communicatiebehoeften. Het helpt u snel boeiende video- en spraaktoepassingen te bouwen voor uw klanten, werknemers en partners. Met Enablex kunt u real-time spraak-, video- en berichtenfuncties toevoegen aan uw web- of mobiele toepassingen. Het biedt een gebruiksvriendelijke en intuïtieve API die gemakkelijk kan worden geïntegreerd in elke toepassing met minimale codering. Net als andere platforms bieden ze ook documentatie om u te helpen als u op een bepaald punt vastloopt.

Klanten van Enablex:

Enablex bedient een groter aantal klanten. Enkele daarvan zijn Connectable Life, BFC, Hida, RX, Technovators, Tapplent, Motherson, Paytm, Tata Communications, Tech Mahindra, VLCC en Smart Events.

Kenmerken van Enablex:

Gebruiksvriendelijke interface

Uitstekende klantenondersteuning

Cross-platform compatibiliteit

Intuïtieve API

Betaalbare prijsplannen

Enablex-diensten:

Video-oproep API & SDK

Spraakoproepen API & SDK

SMS API en FaceAI

MMS API

Lage code video

Enablex prijzen:

Bij Enablex kun je kiezen uit meerdere prijsplannen. Ze hebben drie categorieën in hun prijsplan, Pay-as-you-use, Volume en termijnkorting, en Customisable pricing.

Video

Een eersteklas video API & SDK platform dat u ondersteunt bij het snel toevoegen van hoogwaardige Video calling functies aan uw app projecten. Video biedt een intuïtieve API die in een mum van tijd gemakkelijk kan worden geïntegreerd in elk type applicatie.

Bovendien hebben ze hun producten verpakt met gedetailleerde documentatie, zodat u geen problemen hebt om hun producten te begrijpen en te gebruiken. Bedrijven van elke omvang kunnen dit platform gebruiken om beter aan hun audio- en videocommunicatiebehoeften te voldoen.

Video klanten:

Concern, BCU, Air Force, ASU, Cyberfish, Demand Media, Akamai, Bloomberg, BNP Paribas, Circles en DBee zijn enkele van hun waardevolle klanten.

Kenmerken van Video:

Gebruiksvriendelijke interface

Uitstekende klantenondersteuning

Cross-platform compatibiliteit

Intuïtieve API

Video en audio van hoge kwaliteit

Flexibele prijsplannen

Videodiensten:

Video Oproepen API & SDK

Spraakoproepen API & SDK

Scherm delen

Branding en white labelling

Enterprise Video Management

Live uitzending en nog veel meer

Prijzen voor video:

Video biedt u maandelijkse, jaarlijkse en aangepaste prijsplannen volgens uw bedrijfsvereisten. Hun maandelijkse basisabonnement begint vanaf $20,99 per host.

Sinch

Met de meest efficiënte en beste SDK-platforms kunt u snel spraak- en videobelfuncties toevoegen aan uw app-projecten. Het helpt u uw klanten beter te betrekken via deze realtime communicatiefuncties. Bovendien werken ze hun producten regelmatig bij om bij te blijven met de nieuwste trends en technologieën.

Sinch biedt effectieve integratie en documentatie om vlot aan de slag te gaan met zijn producten. U kunt zonder problemen spraak- en videobelfuncties toevoegen aan uw iOS-, Android- of webapplicaties. Het beste deel over dit platform is dat het een gratis proefperiode voor alle nieuwe klanten biedt.

Sinds klanten:

Enkele van hun trouwe klanten zijn Nissans, Foyer, FirstBank, Yespark, Mobicom, Nets, TeIASK, Penarol Score, Nationwide, Unitel, Budebee en Proximus.

Kenmerken van Sinch:

Gebruiksvriendelijke interface

Gratis proefperiode voor nieuwe klanten

Cross-platform compatibiliteit

Regelmatige updates

Uitstekende klantenondersteuning

Flexibele prijsplannen

Effectieve integratie

Sinch-diensten:

Voice Calling API & SDK

SMS en MMS

WhatsApp API's en SDK's

Gegevens bellen

Financiële detailhandel

Reizen en vervoer

Media en amusement

Live videochat-oplossing

Gezondheidszorg

Telecommunicatie

Sinch prijzen:

Van gratis proefperiode tot as-you-go en aanpasbaar, Sinch biedt u meerdere prijsplannen. U kan een plan kiezen dat het best past bij uw bedrijfsvereisten en budget.

Apphitect

Een AI-aangedreven real-time video calling oplossing laat u toe om hoge kwaliteit Video en audio call features toe te voegen aan uw ontwikkelingsprojecten. Het beste aan dit platform is dat het gratis Video calling features biedt voor de eerste 1.000 minuten. Bovendien ondersteunt het bedrijven van elke grootte om hun klanten beter te engageren.

Apphitect klanten:

Apphitect tevreden klanten zijn The World Bank, Mahindra rise, Dr. Reddy's, Accenture, bazaar, en 1000+ meer.

Kenmerken van Apphitect:

Eenvoudige en vlotte integratie op alle platformen

Ondersteuning voor alle type devices

Gratis videobellen voor de eerste 1.000 minuten

Flexibele en aanpasbare prijsplannen

Uitstekende klantenondersteuning

Eersteklas video- en audiokwaliteit

Schaalbare mediaserver

TURN/ICE/STUN-server

WebRTC maakt diensten mogelijk

Apphitect diensten:

Voice en Video Calling API & SDK

Live chat

Scherm delen

SIP-koppeling

Cloud Bellen

SIP-nummer

Apphitect prijzen:

Apphitect prijsplannen zijn niet zichtbaar op hun website. In plaats daarvan moet je contact opnemen met hun verkoopsteam om de laatste prijsplannen te krijgen.

GetStream API

Een kant-en-klare, schaalbare en eenvoudig te integreren video chat API & SDK oplossing die een breed scala aan indrukwekkende functies biedt. GetStream API biedt ook een aanpasbare UI-kit die u kunt gebruiken om video-chat functies toe te voegen aan uw app projecten. Bovendien biedt het gratis ondersteuning en onderhoud voor de eerste 6 maanden.

GetStream API klanten:

De meeste bekende bedrijven gebruiken deze oplossing voor hun communicatie behoeften, zoals NBC Sports, Crunchbase, Armour, en vele anderen.

Kenmerken van GetStream API:

Krachtige videochatfuncties

Een breed scala aan integraties

Volledig aanpasbare UI-kit

Componentenbibliotheken voor Android, React Native, React en IOS

AI-moderatie

Groeps- en kanaalberichten

Aangepaste objecten en Slash-commando's

Online aanwezigheid en nog veel meer

Gratis ondersteuning en onderhoud voor de eerste 6 maanden

GetStream API diensten:

Voice Calling API & SDK

In-app berichten

Push meldingen

Videogesprekken

GetStream API prijzen:

Net als andere merken heeft het een pay-as-you-go prijsmodel en maandelijkse plannen. Bijvoorbeeld, zijn maandelijkse standaard stream chat plan kost u $ 499.

Laatste gedachten

Vandaag hebben we de 10 beste video-, spraak- en chat-API's besproken die u kunt gebruiken om indrukwekkende functies voor videobellen toe te voegen aan uw web- of mobiele toepassingen. Tegenwoordig moeten bedrijven een communicatieoplossing hebben zodat ze in realtime contact kunnen maken met hun klanten. Klanten betrekken is moeilijk zonder een beter communicatiekanaal, wat kan leiden tot slechte klantervaringen en lage conversiepercentages. Deze lijst met de beste API's en SDK's kan u helpen uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Bekijk ze dus en kies het juiste platform dat het beste past bij uw zakelijke eisen en budget.

Daarom kunt u ook gaan voor een no-code platform zoals AppMaster. AppMaster kan uw mobiele en webapps bouwen zonder codering en bespaart u tijd en geld. Daarnaast biedt AppMaster u een breed scala aan verbazingwekkende drag-and-drop editors voor uw visuele codering.

Veelgestelde vragen:

Wat is de beste API voor videochat om in uw website in te sluiten?

Er zijn veel website videochat API's beschikbaar op de markt, maar ze zijn niet allemaal even goed. U kunt gaan voor Twilio API, Agora, MirrorFly en Enablex. Dit zijn de beste opties om videochat-API in uw website in te bouwen.

Welke API is het beste voor videobellen?

Als u op zoek bent naar de beste video calling API, dan kunt u gaan voor de Twilio API, Sinch, Mesibo, Vidyo, en Enablex. U kunt echter ook kiezen uit de bovenstaande lijst van de beste videochat-API's, omdat ze allemaal uitstekende functies voor videobellen bieden.

Wat is het beste videochatprogramma?

MirrorFly, Video SDK.live, Apphitect en Vidyo zijn de beste aanzienlijke videochatprogramma's. Ze bieden allemaal een breed scala aan functies om uw videochats boeiender en leuker te maken.

Hoe integreer ik videogesprekken in mijn website?

U kunt een van de beste videochat-API's of SDK's gebruiken om video-oproepfuncties in uw website te integreren. U hoeft alleen maar de juiste API of SDK te kiezen die het beste past bij uw budget en zakelijke vereisten. Volg vervolgens hun integratiegids om functies voor videobellen toe te voegen aan uw website.

Wat is de beste Video calling API en SDK voor een mobiele app?

Er zijn veel Video calling API's en SDK's beschikbaar voor de ontwikkeling van mobiele apps. Maar enkele van de beste die je kunt overwegen zijn Agora, Twilio, MirrorFly, Sinch, Apphitect en GetStream API.