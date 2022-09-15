数字化导致视频、语音和聊天 API 的重要性不断提高。客户现在要求企业提供更具吸引力和互动性的体验，这导致了对实时通信能力的需求。视频、语音和聊天 API 允许企业将视频通话、VoIP 和即时消息等功能集成到他们的应用程序中。

这种集成的功能集可以提供更具吸引力的客户体验。这可以提高客户满意度和忠诚度。此外，视频、语音和聊天 API 还可以通过减少人工交互的需求来帮助企业节省客户服务费用。

此外，这些也是省时的，因为取消了来回通信。开发人员可以使用这些 API 轻松地将视频、语音和聊天功能添加到他们的应用程序中，只需很少的编码。

10 个最佳视频、语音、聊天 API

好吧，市场上到处都是这样的 API，但是为您的项目选择最好的 API 可能是一项艰巨的任务。因此，我们编制了 10 个可用于 Web 或移动应用程序项目的最佳视频、语音和聊天 API 的列表。让我们来看看：

集市

这种高性能的视频、语音和直播 SDK 或软件开发套件提供实时通信服务。此外，Agora.io 提供了一个易于使用的 API，使开发人员只需几行代码即可将视频、语音和直播功能添加到他们的应用程序中。

该 API 可用于各种平台，例如 Android、iOS、Windows 和 Web。此外，Agora.io 还提供了广泛的功能，例如回声消除、低延迟通信以及高清语音和视频质量。

安哥拉客户：

它的客户包括一些知名品牌，例如 Talkspace、Hallo、Bunch app、Run the World、ARUtility、Loop Team、Pragli、TVU Networks 和 MeetMe。

Agora.io 的特点：

其主要特点是：

提供高质量的语音和视频通话

减少回声和背景噪音

实时通信的低延迟

可扩展架构

支持多种平台

积极的客户支持服务

集市服务：

现场音频

实时视频通话

在线教育

互动直播

社会社区

记录

实时消息

零售

赌博

远程医疗和劳动力解决方案

集市定价：

它的定价根据其服务而有所不同。例如，如果您使用语音服务，每 1000 分钟将收取 0.99 美元。因此，其成本在每月 0.99 美元到 23,760 美元之间。

特维利奥

此云通信平台提供一流的 API，可将语音、视频和消息传递到您的移动和 Web 应用程序。它的所有功能都可以轻松扩展和完全定制。它为使用该平台提供了更大的灵活性，因为它可以与任何应用程序集成，因为它具有内置智能、灵活的 API、全球基础设施等等。

Twilio 为各种平台提供 API，例如 Android、iOS、Windows、Ruby、PHP 等。这使其最适合所有企业和开发人员。此外，如果您在使用该平台时遇到困难，其客户支持团队将随时为您提供帮助。

Twilio 是所有企业的最佳解决方案，无论大小。它会从头到尾吸引您的用户。其灵活的 API 通过内置智能和全球基础设施支持与所有渠道保持一致。

Twilio 客户：

其知名客户包括 Wix、Trulia、Airbnb、Yelp、Spotify、Uber、Zendesk、Foursquare 等。

Twilio 的特点：

灵活的 API

全球基础设施

内置智能

简化的安全性

24/7 客户支持

免费试用积分

可编程聊天和视频

Twilio 服务：

可编程短信和传真

语音可编程聊天

可编程视频

Twilio 前线新

营销活动工具

用于云联系人的 Twilio Flex

适用于 WhatsApp 的 Twilio API

Twilio 定价：

Twillio 是适用于小型和大型企业的具有成本效益的解决方案。该公司为其各种服务提供免费试用，并提供一定的信誉。之后，它的定价计划从每语音分钟 0.0075 美元起，并根据您的服务继续。

镜飞

MirrorFly 是一个实时聊天 API 和 SDK 提供商，为网站、Android、IOS 和应用程序开发提供可定制的聊天解决方案。它提供了一个易于使用的 API，只需很少的编码工作即可集成到任何应用程序中。

它还与 Saab 和SaaS基础设施提供商合作，这有助于实现无障碍的聊天解决方案。其 WebRTC 技术还支持视频会议解决方案，可轻松容纳 1000 多名参与者。此外，它使您能够举办无限制的在线研讨会、会议、网络研讨会和其他在线活动，以更好地与全球专业人士、团队和合作伙伴建立联系。

视频SDK.live

这是一个功能强大且用户友好的视频通话 API 和 SDK。它提供了丰富的功能来开发实时语音和视频聊天应用程序。此外，它提供了一个直观的 API，可以轻松集成到任何 Web 或移动应用程序中。

VideoSDK.live 还带有预构建的 UI 组件，可帮助您节省开发自己的视频聊天界面的时间和精力。此外，如果您在使用该平台时遇到困难，其详细的文档和 24/7 客户支持团队将随时为您提供帮助。

VideoSDK.live 客户：

他们满意的客户是 Let's Upgrade、Miss Malini、Kajabi、Wistia 和 Judge。

VideoSDK.live的特点：

预构建的 UI 组件

详细文档

24/7 客户支持

实时语音和视频通话

跨平台兼容性

多方通话

高度可扩展和可靠

易于使用和集成

实时云

无限房间

VideoSDK.live 服务：

音视频SDK

互动直播 SDK

白板 SDK

实时文字聊天

文件、位置和屏幕共享

VideoSDK.live 定价：

该平台为其各种服务提供免费试用。之后，VideoSDK.live 每分钟语音收费 0.0006 美元，每分钟视频收费 0.002 美元。好吧，他们还可以选择随用随付。您还可以为 dd-on 服务付费。

梅西博

强大的实时消息传递 API 和 SDK 平台。这有助于您向 Web 和移动应用程序添加实时聊天、语音和视频通话功能。它提供了一个直观的 API，只需单击几下编码即可轻松集成到任何应用程序中。

Mesibo 还为您提供轻松举办在线活动和网络研讨会的机会。您还可以为您的团队创建一个安全和私密的空间，以便在各种项目上进行联系和协作。此外，如果您在使用该平台时遇到任何问题，它的详细文档总是可以帮助您。

美思博客户：

财富 500 强、Infosys、IBM、AOL、维亚康姆、音乐电视和 SkyLight 都是他们满意的客户。

美思博的特点：

用户友好的界面

屏幕和文件共享

位置分享

跨平台兼容性

详细文档

高度可扩展和可靠

美思博服务：

音视频通话SDK

消息 API 和 SDK

直播 API 和 SDK

云服务和通信平台

美思博定价：

Mesibo 提供多种灵活的定价计划供您选择。他们的价格从 1 美分开始，根据您的使用情况和包装价格上涨。您还可以在首次注册时获得 50 美元的积分。

启用

另一个最好的 API 和 SDK 平台，可以更好地满足您的业务通信需求。它可以帮助您快速为您的客户、员工和合作伙伴构建引人入胜的视频和语音应用程序。使用 Enablex，您可以将实时语音、视频和消息传递功能添加到您的 Web 或移动应用程序。它提供了一个用户友好且直观的 API，可以通过最少的编码轻松集成到任何应用程序中。与其他平台一样，它们还提供文档以帮助您在任何时候遇到困难。

Enablex 客户：

Enablex 正在为更多的客户提供服务。其中一些是 Connectable Life、BFC、Hida、RX、Technovators、Tapplent、Motherson、Paytm、Tata Communications、Tech Mahindra、VLCC 和 Smart Events。

Enablex的特点：

用户友好的界面

出色的客户支持

跨平台兼容性

直观的 API

负担得起的定价计划

Enablex 服务：

视频通话 API & SDK

语音通话 API & SDK

SMS API 和 FaceAI

彩信接口

低码视频

Enablex 定价：

在 Enablex，您可以从多个定价计划中进行选择。他们的定价计划分为三类，即用即付、批量和期限折扣以及可定制定价。

视频

一流的视频 API & SDK 平台，支持您快速为您的应用项目添加高质量的视频通话功能。 Video 提供了一个直观的 API，可以立即轻松地集成到任何类型的应用程序中。

此外，他们用详细的文档包装他们的产品，因此您不必面对任何理解和使用他们的产品的麻烦。各种规模的企业都可以利用这个平台更好地满足他们的音视频通信需求。

视频客户：

Concern、BCU、Air Force、ASU、Cyberfish、Demand Media、Akamai、Bloomberg、BNP Paribas、Circles 和 DBee 是他们的一些重要客户。

视频特点：

用户友好的界面

出色的客户支持

跨平台兼容性

直观的 API

高质量的视频和音频

灵活的定价计划

视频服务：

视频通话 API & SDK

语音通话 API & SDK

屏幕共享

品牌和白标

企业视频管理

直播等等

视频定价：

Video 根据您的业务需求为您提供每月、每年和定制的定价计划。他们的每月基本订阅计划从每台主机 20.99 美元起。

辛奇

最高效、最好的 SDK 平台让您可以快速将语音和视频通话功能添加到您的应用项目中。它可以帮助您通过这些实时通信功能更好地吸引客户。此外，他们定期更新产品以跟上最新趋势和技术。

Sinch 提供有效的集成和文档，以顺利开始使用其产品。您可以轻松地将语音和视频通话功能添加到您的 iOS、Android 或 Web 应用程序中。这个平台最好的部分是它为所有新客户提供免费试用。

由于客户：

他们的一些忠实客户是 Nissans、Foyer、FirstBank、Yespark、Mobicom、Nets、TeIASK、Penarol Score、Nationwide、Unitel、Budebee 和 Proximus。

辛奇的特点：

用户友好的界面

新客户免费试用

跨平台兼容性

定期更新

出色的客户支持

灵活的定价计划

有效整合

新奇服务：

语音通话 API & SDK

短信和彩信

WhatsApp API 和 SDK

数据调用

金融零售

旅行和交通

媒体和娱乐

实时视频聊天解决方案

卫生保健

电信

辛奇定价：

从免费试用到随用随用和可定制，Sinch 为您提供多种定价计划。您可以选择最适合您的业务需求和预算的任何计划。

应用程序

人工智能驱动的实时视频通话解决方案允许您将高质量的视频和音频通话功能添加到您的开发项目中。这个平台最好的部分是它在前 1000 分钟内提供免费的视频通话功能。此外，它更好地支持各种规模的企业更好地吸引客户。

应用程序客户：

Apphitect 满意的客户是世界银行、Mahindrarise、Dr. Reddy's、埃森哲、集市和 1000 多家。

Apphitect的特点：

在所有平台上轻松流畅地集成

支持所有类型的设备

前 1,000 分钟免费视频通话

灵活和可定制的定价计划

出色的客户支持

一流的视频和音频质量

可扩展的媒体服务器

TURN/ICE/STUN 服务器

WebRTC 启用服务

应用程序服务：

音视频通话 API & SDK

在线聊天

屏幕共享

SIP 中继

云通话

SIP 中继号码

应用程序定价：

Apphitect 定价计划在其网站上不可见。相反，您需要联系他们的销售团队以获取最新的定价计划。

获取流 API

一个即用型、可扩展且易于集成的视频聊天 API 和 SDK 解决方案，提供广泛的令人印象深刻的功能。 GetStream API 还提供了一个可定制的 UI 工具包，您可以使用该工具包将视频聊天功能添加到您的应用项目中。此外，它还提供前 6 个月的免费支持和维护。

GetStream API 客户：

大多数著名企业都在使用此解决方案来满足其通信需求，例如 NBC Sports、Crunchbase、Armour 等。

GetStream API 的特点：

强大的视频聊天功能

广泛的集成

完全可定制的 UI 套件

适用于 Android、React Native、React 和 IOS 的组件库

人工智能审核

群组和频道消息传递

自定义对象和斜线命令

在线形象等等

前 6 个月的免费支持和维护

GetStream API 服务：

语音通话 API & SDK

应用内消息

推送通知

视频通话

GetStream API 定价：

与其他品牌一样，它采用现收现付定价模式和月度计划。例如，其每月标准流聊天计划的费用为 499 美元。

最后的想法

今天，我们讨论了 10 个最佳视频、语音和聊天 API，您可以使用这些 API 为您的 Web 或移动应用程序添加令人印象深刻的视频通话功能。如今，企业需要有一个通信解决方案，以便他们可以与客户实时联系。如果没有更好的沟通渠道，就很难吸引客户，这可能会导致糟糕的客户体验和低转化率。这份最佳 API 和 SDK 列表可以帮助您将业务提升到一个新的水平。因此，请查看它们并选择最适合您的业务需求和预算的正确平台。

因此，您也可以选择 AppMaster 等无代码平台。 AppMaster 无需编码即可构建您的移动和网络应用程序，为您节省时间和金钱。此外，AppMaster 为您的视觉编码提供了广泛的惊人的拖放编辑器。

经常问的问题：

嵌入您网站的视频聊天的最佳 API 是什么？

市场上有许多网站视频聊天 API，但并非所有 API 都一样好。你可以选择 Twilio API、Agora、MirrorFly 和 Enablex。这些是将视频聊天 API 嵌入您的网站的最佳选择。

哪个 API 最适合视频通话？

如果您正在寻找最好的视频通话 API，那么您可以使用 Twilio API、Sinch、Mesibo、Vidyo 和 Enablex。但是，您也可以从上述最佳视频聊天 API 列表中进行选择，因为它们都提供出色的视频通话功能。

什么是最好的视频聊天程序？

MirrorFly、Video SDK.live、Apphitect 和 Vidyo 是相当不错的视频聊天程序。它们都提供了广泛的功能，使您的视频聊天更具吸引力和娱乐性。

如何将视频通话集成到我的网站中？

您可以使用任何最好的视频聊天 API 或 SDK 将视频通话功能集成到您的网站中。您需要做的就是选择最适合您的预算和业务要求的 API 或 SDK。然后按照他们的集成指南将视频通话功能添加到您的网站。

什么是移动应用程序的最佳视频通话 API 和 SDK？

有许多视频通话 API 和 SDK 可用于移动应用程序开发。但是您可以考虑的一些最好的是 Agora、Twilio、MirrorFly、Sinch、Apphitect 和 GetStream API。