디지털화로 인해 비디오, 음성 및 채팅 API의 중요성이 높아졌습니다. 고객은 이제 비즈니스에서 보다 매력적이고 상호작용적인 경험을 요구하며, 이에 따라 실시간 커뮤니케이션 기능이 필요하게 되었습니다. 비디오, 음성 및 채팅 API를 통해 기업은 화상 통화, VoIP 및 인스턴트 메시징과 같은 기능을 애플리케이션에 통합할 수 있습니다.

이 통합 기능 세트는 보다 매력적인 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 이는 고객 만족도와 충성도를 높일 수 있습니다. 또한 비디오, 음성 및 채팅 API는 기업이 인간 상호 작용의 필요성을 줄여 고객 서비스 비용을 절약하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한, 이들은 앞뒤 통신이 없어져 시간 효율적입니다. 개발자는 이러한 API를 사용하여 약간의 코딩으로 짧은 시간 내에 애플리케이션에 비디오, 음성 및 채팅 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다.

10가지 최고의 비디오, 음성, 채팅 API

시장은 그러한 API로 가득 차 있지만 프로젝트에 가장 적합한 API를 선택하는 것은 어려운 작업일 수 있습니다. 따라서 웹 또는 모바일 앱 프로젝트에 사용할 수 있는 10가지 최고의 비디오, 음성 및 채팅 API 목록을 작성했습니다. 한 번 보자:

아고라.io

이 고성능 영상, 음성, 라이브 방송 SDK 또는 소프트웨어 개발 키트는 실시간 통신 서비스를 제공합니다. 또한 Agora.io는 개발자가 몇 줄의 코드로 비디오, 음성 및 라이브 방송 기능을 애플리케이션에 추가할 수 있도록 하는 사용하기 쉬운 API를 제공합니다.

API는 Android, iOS, Windows, 웹 등 다양한 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. 또한 Agora.io는 에코 제거, 짧은 대기 시간 통신, 고화질 음성 및 비디오 품질과 같은 다양한 기능도 제공합니다.

아고라 고객:

고객으로는 Talkspace, Hallo, Bunch 앱, Run World, ARUtility, Loop Team, Pragli, TVU Networks 및 MeetMe와 같은 유명 기업이 있습니다.

Agora.io의 특징:

주요 기능은 다음과 같습니다.

고품질 음성 및 화상 통화 제공

에코 및 배경 소음 감소

실시간 통신을 위한 짧은 대기 시간

확장 가능한 아키텍처

여러 플랫폼 지원

적극적인 고객 지원 서비스

아고라 서비스:

라이브 오디오

라이브 영상 통화

온라인 교육

인터랙티브 라이브 스트리밍

소셜 커뮤니티

녹음

실시간 메시징

소매

노름

원격 의료 및 인력 솔루션

아고라 가격:

가격은 서비스에 따라 다릅니다. 예를 들어 음성 서비스를 이용하는 경우 1000분당 $0.99가 부과됩니다. 따라서 비용은 월 $0.99에서 $23,760 사이입니다.

트윌리오

이 클라우드 커뮤니케이션 플랫폼은 모바일 및 웹 애플리케이션에 음성, 비디오 및 메시징을 추가할 수 있는 동급 최고의 API를 제공합니다. 모든 기능은 쉽게 확장 가능하고 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 내장된 인텔리전스, 유연한 API, 글로벌 인프라 등이 함께 제공되므로 모든 애플리케이션과 통합할 수 있으므로 플랫폼을 사용할 수 있는 더 큰 유연성을 제공합니다.

Twilio는 Android, iOS, Windows, Ruby, PHP 등과 같은 다양한 플랫폼용 API를 제공합니다. 따라서 모든 기업과 개발자에게 가장 적합합니다. 또한 플랫폼을 사용하는 동안 문제가 발생하면 고객 지원 팀이 항상 당신을 도울 것입니다.

Twilio는 규모에 상관없이 모든 기업을 위한 최고의 솔루션입니다. 처음부터 끝까지 사용자의 참여를 유도합니다. 유연한 API는 내장된 인텔리전스 및 글로벌 인프라 지원을 통해 모든 채널과 일치합니다.

Twilio 고객:

잘 알려진 고객으로는 Wix, Trulia, Airbnb, Yelp, Spotify, Uber, Zendesk, Foursquare 등이 있습니다.

Twilio의 기능:

유연한 API

글로벌 인프라

내장된 인텔리전스

단순화된 보안

연중무휴 고객 지원

무료 평가판 크레딧

프로그래밍 가능한 채팅 및 비디오

Twilio 서비스:

프로그래밍 가능한 SMS 및 팩스

음성 프로그래밍 가능 채팅

프로그래밍 가능한 비디오

트윌리오 프론트라인 신규

마케팅 캠페인 도구

클라우드 연락처용 Twilio Flex

WhatsApp용 Twilio API

Twilio 가격:

Twillio는 중소기업 및 대기업을 위한 비용 효율적인 솔루션입니다. 회사는 일부 크레딧으로 다양한 서비스에 대한 무료 평가판을 제공합니다. 그 후 가격 계획은 음성 분당 $0.0075부터 시작하여 서비스에 따라 계속됩니다.

미러플라이

MirrorFly는 웹사이트, Android, IOS 및 앱 개발 을 위한 맞춤형 채팅 솔루션을 제공하는 실시간 채팅 API 및 SDK 제공업체입니다. 코딩을 거의 하지 않고도 모든 애플리케이션에 통합할 수 있는 사용하기 쉬운 API를 제공합니다.

또한 Saab 및 SaaS 인프라 공급자와 협력하여 번거롭지 않은 채팅 솔루션을 달성하는 데 도움이 됩니다. WebRTC 기술은 번거로움 없이 1000명 이상의 참가자를 수용할 수 있는 화상 회의 솔루션도 지원합니다. 또한 무제한 온라인 세미나, 회의, 웨비나 및 기타 온라인 이벤트를 수행하여 전 세계의 전문가, 팀 및 파트너와 더 잘 연결할 수 있습니다.

VideoSDK.live

강력하고 사용자 친화적인 화상 통화 API 및 SDK입니다. 실시간 음성 및 영상 채팅 응용 프로그램 을 개발할 수 있는 풍부한 기능을 제공합니다. 또한 적은 노력으로 모든 웹 또는 모바일 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있는 직관적인 API를 제공합니다.

VideoSDK.live는 또한 자체 화상 채팅 인터페이스를 개발하는 데 드는 시간과 노력을 절약하는 데 도움이 되는 사전 빌드된 UI 구성 요소와 함께 제공됩니다. 또한 플랫폼을 사용하는 동안 문제가 발생하면 자세한 문서와 연중무휴 고객 지원 팀이 항상 대기 중입니다.

VideoSDK.live 고객:

그들의 만족스러운 고객은 Let's Upgrade, Miss Malini, Kajabi, Wistia 및 저지입니다.

VideoSDK.live의 기능:

사전 빌드된 UI 구성요소

자세한 문서

연중무휴 고객 지원

실시간 음성 및 영상 통화

플랫폼 간 호환성

다자간 통화

높은 확장성 및 안정성

사용 및 통합 용이

실시간 클라우드

무제한 객실

VideoSDK.live 서비스:

오디오 및 비디오 SDK

대화형 라이브 스트리밍 SDK

화이트보드 SDK

실시간 문자 채팅

파일, 위치 및 화면 공유

VideoSDK.live 가격:

이 플랫폼은 다양한 서비스에 대한 무료 평가판을 제공합니다. 그 후 VideoSDK.live는 음성 분당 $0.0006, 비디오 분당 $0.002를 청구합니다. 음, 그들은 또한 Pay as you go 옵션이 있습니다. 추가 서비스 비용을 지불할 수도 있습니다.

메시보

강력한 실시간 메시징 API 및 SDK 플랫폼. 웹 및 모바일 애플리케이션에 실시간 채팅, 음성 및 영상 통화 기능을 추가하는 데 도움이 됩니다. 몇 번의 코딩 클릭만으로 모든 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있는 직관적인 API를 제공합니다.

또한 Mesibo는 온라인 이벤트 및 웨비나를 쉽게 진행할 수 있도록 합니다. 또한 팀이 다양한 프로젝트에서 연결하고 협업할 수 있는 안전한 개인 공간을 만들 수 있습니다. 또한 플랫폼을 사용하는 동안 문제가 발생하는 경우 자세한 설명서가 항상 제공되어 도움이 됩니다.

메시보 고객:

Fortune 500대 기업, Infosys, IBM, AOL, Viacom, Music Television 및 SkyLight는 만족스러운 고객입니다.

메시보의 특징:

사용자 친화적 인 인터페이스

화면 및 파일 공유

위치 공유

플랫폼 간 호환성

자세한 문서

높은 확장성 및 안정성

메시보 서비스:

음성 및 영상 통화 SDK

메시징 API 및 SDK

라이브 스트리밍 API 및 SDK

클라우드 서비스 및 커뮤니케이션 플랫폼

메시보 가격:

Mesibo는 선택할 수 있는 여러 가지 유연한 요금제를 제공합니다. 가격은 1센트에서 시작하여 사용량 및 패키지에 따라 올라갑니다. 또한 최초 가입 시 $50 크레딧을 사용할 수 있습니다.

인에이블렉스

비즈니스 커뮤니케이션 요구 사항을 더 잘 충족할 수 있는 또 다른 최고의 API 및 SDK 플랫폼입니다. 고객, 직원 및 파트너를 위한 매력적인 비디오 및 음성 애플리케이션을 신속하게 구축하는 데 도움이 됩니다. Enablex를 사용하면 웹 또는 모바일 애플리케이션에 실시간 음성, 비디오 및 메시징 기능을 추가할 수 있습니다. 최소한의 코딩으로 모든 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있는 사용자 친화적이고 직관적인 API를 제공합니다. 다른 플랫폼과 마찬가지로 문제가 발생할 때 도움이 되는 문서도 제공합니다.

Enablex 고객:

Enablex는 더 많은 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 그 중 몇 가지는 Connectable Life, BFC, Hida, RX, Technovators, Tapplent, Motherson, Paytm, Tata Communications, Tech Mahindra, VLCC 및 Smart Events입니다.

Enablex의 특징:

사용자 친화적 인 인터페이스

우수한 고객 지원

플랫폼 간 호환성

직관적인 API

저렴한 요금제

Enablex 서비스:

화상 통화 API 및 SDK

음성 통화 API 및 SDK

SMS API 및 FaceAI

MMS API

로우 코드 비디오

Enablex 가격:

Enablex에서는 여러 요금제 중에서 선택할 수 있습니다. 요금제에는 종량제, 수량 및 기간 할인, 맞춤형 가격의 세 가지 범주가 있습니다.

동영상

고품질 화상 통화 기능을 앱 프로젝트에 빠르게 추가할 수 있도록 지원하는 일류 비디오 API 및 SDK 플랫폼입니다. 비디오는 모든 유형의 애플리케이션에 즉시 쉽게 통합할 수 있는 직관적인 API를 제공합니다.

또한 자세한 설명서로 제품을 포장하여 제품을 이해하고 사용하는 데 어려움을 겪지 않아도 됩니다. 모든 규모의 기업이 이 플랫폼을 사용하여 오디오 및 비디오 커뮤니케이션 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

비디오 고객:

Concern, BCU, 공군, ASU, Cyberfish, Demand Media, Akamai, Bloomberg, BNP Paribas, Circles 및 DBee는 귀중한 고객 중 일부입니다.

비디오의 특징:

사용자 친화적 인 인터페이스

우수한 고객 지원

플랫폼 간 호환성

직관적인 API

고품질 비디오 및 오디오

유연한 요금제

비디오 서비스:

화상 통화 API 및 SDK

음성 통화 API 및 SDK

화면 공유

브랜딩 및 화이트 라벨링

엔터프라이즈 비디오 관리

라이브 방송 등

비디오 가격:

비디오는 비즈니스 요구 사항에 따라 월별, 연간 및 맞춤형 요금제를 제공합니다. 월간 기본 구독 계획은 호스트당 $20.99부터 시작합니다.

신치

가장 효율적이고 최고의 SDK 플랫폼을 사용하면 앱 프로젝트에 음성 및 영상 통화 기능을 빠르게 추가할 수 있습니다. 이러한 실시간 커뮤니케이션 기능을 통해 고객의 참여도를 높일 수 있습니다. 또한 최신 트렌드와 기술을 따라잡기 위해 정기적으로 제품을 업데이트합니다.

Sinch는 제품을 원활하게 시작할 수 있도록 효과적인 통합 및 문서를 제공합니다. 번거로움 없이 iOS, Android 또는 웹 애플리케이션에 음성 및 영상 통화 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다. 이 플랫폼의 가장 좋은 점은 모든 신규 고객에게 무료 평가판을 제공한다는 것입니다.

고객 이후:

충성 고객 중 일부는 Nissans, Foyer, FirstBank, Yespark, Mobicom, Nets, TeIASK, Penarol Score, Nationwide, Unitel, Budebee 및 Proximus입니다.

신치의 특징:

사용자 친화적 인 인터페이스

신규 고객을 위한 무료 평가판

플랫폼 간 호환성

정기 업데이트

우수한 고객 지원

유연한 요금제

효과적인 통합

신치 서비스:

음성 통화 API 및 SDK

SMS 및 MMS

WhatsApp API 및 SDK

데이터 호출

금융 소매

여행 및 운송

미디어 및 엔터테인먼트

라이브 영상 채팅 솔루션

보건 의료

통신

신치 가격:

무료 평가판부터 종량제 및 사용자 정의에 이르기까지 Sinch는 다양한 요금제를 제공합니다. 비즈니스 요구 사항과 예산에 가장 적합한 플랜을 선택할 수 있습니다.

애피텍트

AI 기반 실시간 화상 통화 솔루션을 사용하면 개발 프로젝트에 고품질 화상 및 음성 통화 기능을 추가할 수 있습니다. 이 플랫폼의 가장 좋은 점은 처음 1,000분 동안 무료 화상 통화 기능을 제공한다는 것입니다. 또한 모든 규모의 기업이 고객을 더 잘 참여시킬 수 있도록 지원합니다.

Appitect 고객:

Apphitect 행복한 고객은 World Bank, Mahindra Rise, Dr. Reddy's, Accenture, bazaar 및 기타 1000+입니다.

Apphitect의 특징:

모든 플랫폼에서 쉽고 원활한 통합

모든 유형의 장치 지원

처음 1,000분 동안 무료 영상 통화

유연하고 사용자 정의 가능한 요금제

우수한 고객 지원

최고 수준의 비디오 및 오디오 품질

확장 가능한 미디어 서버

TURN/ICE/STUN 서버

WebRTC는 서비스를 가능하게 합니다.

Appitect 서비스:

음성 및 영상 통화 API 및 SDK

라이브 채팅

화면 공유

SIP 트렁킹

클라우드 호출

SIP 트렁킹 번호

Apphitect 가격:

Apphitect 요금제는 웹사이트에 표시되지 않습니다. 대신 판매 팀에 연락하여 최신 가격 책정 계획을 얻어야 합니다.

GetStream API

바로 사용 가능하고 확장 가능하며 통합하기 쉬운 화상 채팅 API 및 SDK 솔루션으로 다양한 인상적인 기능을 제공합니다. GetStream API는 또한 앱 프로젝트에 화상 채팅 기능을 추가하는 데 사용할 수 있는 사용자 지정 가능한 UI 키트를 제공합니다. 또한 처음 6개월 동안 무료 지원 및 유지 보수를 제공합니다.

GetStream API 고객:

NBC Sports, Crunchbase, Armour 및 기타 여러 기업과 같은 대부분의 유명 기업에서 커뮤니케이션 요구 사항에 이 솔루션을 사용하고 있습니다.

GetStream API의 기능:

강력한 영상 채팅 기능

광범위한 통합

완전히 사용자 정의 가능한 UI 키트

Android, React Native, React 및 IOS용 컴포넌트 라이브러리

AI 중재

그룹 및 채널 메시징

사용자 정의 개체 및 슬래시 명령

온라인 존재 및 훨씬 더

처음 6개월 동안 무료 지원 및 유지 관리

GetStream API 서비스:

음성 통화 API 및 SDK

인앱 메시지

푸시 알림

영상통화

GetStream API 가격:

다른 브랜드와 마찬가지로 종량제 가격 모델과 월간 요금제가 있습니다. 예를 들어 월간 표준 스트림 채팅 요금제는 499달러입니다.

마지막 생각들

오늘 우리는 웹 또는 모바일 애플리케이션에 인상적인 영상 통화 기능을 추가하는 데 사용할 수 있는 10가지 최고의 영상, 음성 및 채팅 API에 대해 논의했습니다. 오늘날 기업은 고객과 실시간으로 소통할 수 있는 커뮤니케이션 솔루션이 필요합니다. 더 나은 커뮤니케이션 채널 없이는 고객의 참여를 유도하기 어렵기 때문에 고객 경험이 좋지 않고 전환율이 낮아질 수 있습니다. 이 최고의 API 및 SDK 목록은 비즈니스를 한 단계 업그레이드하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 이를 검토하고 비즈니스 요구 사항과 예산에 가장 적합한 플랫폼을 선택하십시오.

따라서 AppMaster와 같은 코드가 없는 플랫폼으로 이동할 수도 있습니다. AppMaster는 코딩 없이 모바일 및 웹 앱을 구축하고 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 또한 AppMaster는 시각적 코딩 을 위한 다양한 끌어서 놓기 편집기를 제공합니다.

자주 묻는 질문:

웹사이트에 삽입할 화상 채팅에 가장 적합한 API는 무엇입니까?

많은 웹사이트 영상 채팅 API가 시장에 나와 있지만 모두가 똑같이 좋은 것은 아닙니다. Twilio API, Agora, MirrorFly 및 Enablex를 사용할 수 있습니다. 웹사이트에 영상 채팅 API를 삽입하는 가장 좋은 옵션입니다.

화상 통화에 가장 적합한 API는 무엇인가요?

최고의 화상 통화 API를 찾고 있다면 Twilio API, Sinch, Mesibo, Vidyo 및 Enablex를 사용할 수 있습니다. 그러나 위의 최고의 화상 채팅 API 목록에서 모두 우수한 화상 통화 기능을 제공하므로 선택할 수도 있습니다.

최고의 화상 채팅 프로그램은 무엇입니까?

MirrorFly, Video SDK.live, Apphitect 및 Vidyo는 최고의 화상 채팅 프로그램입니다. 이들 모두는 화상 채팅을 더욱 매력적이고 즐겁게 만드는 다양한 기능을 제공합니다.

내 웹사이트에 화상 통화를 통합하려면 어떻게 합니까?

최고의 영상 채팅 API 또는 SDK를 사용하여 영상 통화 기능을 웹사이트에 통합할 수 있습니다. 예산과 비즈니스 요구 사항에 가장 적합한 API 또는 SDK를 선택하기만 하면 됩니다. 그런 다음 통합 가이드에 따라 웹사이트에 화상 통화 기능을 추가하세요.

모바일 앱을 위한 최고의 영상 통화 API 및 SDK는 무엇입니까?

모바일 앱 개발에 사용할 수 있는 많은 영상 통화 API 및 SDK가 있습니다. 그러나 고려할 수 있는 최고의 것들은 Agora, Twilio, MirrorFly, Sinch, Apphitect 및 GetStream API입니다.