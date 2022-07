O setor imobiliário é uma das maiores indústrias geradoras de renda em todo o mundo. Mesmo no auge da pandemia, gerou receitas de mercado de mais de US$ 10,5 trilhões em 2020. Muitos proprietários de imóveis e investidores imobiliários optaram por entrar no lucrativo negócio do mercado de aluguel com base em sua lucratividade.

Muitos proprietários começaram a utilizar plataformas de negócios de mercado para agilizar com eficiência o processo de aluguel. Estas plataformas de marketplace tornaram-se ferramentas indispensáveis no seu negócio de arrendamento de alojamento. Os proprietários de imóveis apreciam que as plataformas de aluguel de mercado simplificam significativamente suas tarefas administrativas diárias. Isso inclui acomodações de publicidade, reservas e cobrança de pagamentos por meio do mercado.

Entre os usuários mais significativos dessas plataformas de mercado também estão os inquilinos ou locatários. Esses usuários preferem conveniência, facilidade de reserva e gateways de pagamento seguros, como boas razões para usar plataformas de marketplace de aluguel. Com base em sua funcionalidade, versatilidade e camada adicional de segurança para ambos os usuários, fica claro que as plataformas de aluguel de mercado estão aqui para ficar.

O que é uma Plataforma de Locação?

Uma plataforma de aluguel é um mercado virtual que conecta comerciantes com locatários. Essa plataforma online permite que os usuários aluguem vários itens listados em um mercado por indivíduos ou empresas mediante o pagamento de uma taxa. Os itens do mercado de aluguel incluem equipamentos, veículos, móveis ou imóveis.

As plataformas de aluguel são populares entre os usuários do mercado imobiliário devido à sua conveniência. Ele conecta perfeitamente compradores e vendedores no mercado de aluguel de imóveis e cobra uma taxa dos usuários. Os proprietários pagam à plataforma de aluguel uma taxa de anúncio para anunciar suas acomodações no mercado. Esses usuários entendem que as plataformas do mercado de aluguel são a maneira mais eficiente e descomplicada de conhecer e selecionar possíveis locatários. Os marketplaces online simplificam o processo e são excelentes plataformas para os proprietários alugarem suas acomodações com segurança.

As plataformas de mercado de aluguel também são populares entre os locatários que buscam acomodações de curto ou longo prazo. Algumas plataformas de mercado permitem que inquilinos ou locatários pesquisem nas listagens de propriedades gratuitamente. No entanto, outras empresas do mercado imobiliário podem cobrar uma taxa de associação ou 'taxa de localização' para obter detalhes adicionais sobre as acomodações. Isso pode incluir o endereço da propriedade, fotos detalhadas do preço do aluguel do interior e do exterior. Com base em seu crescimento constante, há uma oportunidade de construir plataformas de marketplace de aluguel, para atender às necessidades desses usuários.

Quais são os principais recursos de uma plataforma de aluguel?



Durante o desenvolvimento do produto, os principais recursos de uma plataforma de aluguel podem ser chamados de produto variável mínimo ou MVP de mercado. Um marketplace MVP requer o desenvolvimento de uma plataforma básica de marketplace de aluguel em sua versão mais descomplicada. Este MVP é simples; recursos básicos suficientes para atender às necessidades da maioria dos usuários. O objetivo do MVP de mercado é coletar feedback e avaliar a reação de usuários em potencial. Com base na resposta dos usuários aos recursos do MVP do mercado, é determinado se é necessário mais desenvolvimento de produtos. Uma empresa de mercado de aluguel pode criar uma plataforma básica com recursos mínimos de produtos variáveis que incluem o seguinte:

Portal de inscrição/login



Opção de filtro de pesquisa



Mapa/ Locais



Página de acomodação



Recurso de bate-papo



Comentários

Principais recursos do MVP

Portal de inscrição/login:

Uma página de inscrição/login é um recurso principal do MVP para a maioria das plataformas de mercado. Ele é criado para que seus usuários iniciem uma conta e façam login no mercado de aluguel para desenvolvimento de aplicativos de aluguel. O recurso MVP de inscrição permite que os anfitriões se registrem, façam login no portal de negócios da plataforma e gerenciem listagens de propriedades. O portal de inscrição de convidado registra usuários para iniciar seu perfil de mercado. Este perfil de conta permite que os hóspedes pesquisem e confirmem sua acomodação. Um MVP do mercado de aluguel também facilita a integração com plataformas de mídia social durante o processo de inscrição ou login.

Filtros de pesquisa:

O MVP do mercado de aluguel deve incluir o desenvolvimento de filtros de pesquisa para os usuários. Os filtros de pesquisa são recursos do marketplace MVP que facilitam a pesquisa, classificação e seleção do candidato ideal ou das acomodações ideais para locação. Os anfitriões podem usar filtros de pesquisa do mercado como uma ferramenta de triagem para encontrar hóspedes de um determinado grupo demográfico. Os locatários podem usar filtros de pesquisa para acomodações em um determinado local que seja considerado mais adequado para seu deslocamento diário. Eles também podem utilizar filtros de pesquisa com base em preferências pessoais, como tamanho do quarto ou comodidades das instalações, como ar-condicionado.

Mapa/ Locais:

Um MVP do mercado de aluguel inclui um recurso de mapa que ajuda os visitantes em potencial a encontrar facilmente a localização da propriedade. Durante o desenvolvimento da plataforma do marketplace, a equipe deve garantir que os mapas sejam precisos e atualizados. Os mapas do Marketplace devem ser acessíveis e integrar-se bem com aplicativos de localização baseados em dados, como o Google Maps na Web, Android e iOS.

MVP do mercado de aluguel

Alojamento:

A página de acomodação no mercado MVP apresenta fotos, mapas, comodidades e outras informações sobre as instalações. Detalhes específicos sobre as instalações e comodidades das acomodações do marketplace são um recurso de produto variável mínimo das plataformas de aluguel. Os usuários podem ver rapidamente as acomodações do mercado antes de confirmar sua reserva. A página MVP do marketplace apresenta detalhes como o número de quartos, sua disponibilidade e o portal de agendamento de calendário.

Recurso de bate-papo:

Deve haver um meio para o anfitrião da propriedade se comunicar com os usuários do mercado de aluguel. Um recurso de bate-papo ou função de mensagens permitiria aos usuários garantir que os arranjos de reserva sejam adequadamente elaborados e também permitir que um fórum faça perguntas ou reclamações, caso surja alguma.

Comentários:



Os usuários das plataformas do mercado de aluguel fornecem feedback sobre sua experiência de acomodação por meio de avaliações on-line. O feedback pode ser tornado público para que os hóspedes em potencial vejam e deixem comentários ou perguntas adicionais. Esses recursos do mercado são importantes porque os visitantes em potencial da plataforma lêem essas avaliações. Eles geralmente baseiam sua decisão de reservar acomodações no local no feedback de locatários anteriores. Os hosts responsivos também podem usar os recursos do mercado de feedback na plataforma para responder aos clientes.

Soluções personalizadas do mercado de aluguel

Gateway de pagamento seguro:

Os pagamentos de aluguéis geralmente são processados por meio de sistemas automatizados nos aplicativos do mercado de aluguel. Os gateways de pagamento seguros permitem que os usuários visualizem informações de cobrança, concluam suas transações e selecionem opções complementares relevantes para suas reservas. A plataforma de pagamento MVP em um mercado de aluguel permite o uso da maioria das moedas e opções de processador de pagamento, como o PayPal.

Galeria de fotos:

Os usuários do mercado de aluguel também podem ter a opção de postar sua experiência de acomodação. Essas fotos ou vídeos seriam armazenados na galeria de fotos e vídeos do marketplace. Essa galeria de mercado facilita para os usuários mostrarem imagens da propriedade a outros possíveis locatários.

Qual é o melhor aplicativo para alugar?

O Airbnb é o produto de mercado de aluguel mais reconhecido em todo o mundo. É visto como uma das melhores plataformas por proprietários e usuários do mercado de aluguel. Essa plataforma permite que as pessoas listem e reservem imóveis para aluguel em um mercado virtual. A plataforma Airbnb possui muitos recursos automatizados, como navegação intuitiva e interface amigável. Seu mercado virtual facilita para os anfitriões anunciarem suas propriedades para milhares de usuários simultaneamente.

Para os proprietários de empresas, ajuda-os a analisar e selecionar os inquilinos mais adequados para a sua propriedade. Ele também mantém dados precisos do cliente para o proprietário da empresa em sua plataforma. Isso torna o Airbnb o produto de mercado de aluguel preferido dos proprietários de empresas. O Airbnb possui um grande banco de dados de listagens de mercado, atendimento ao cliente responsivo e acomodações confiáveis. Seus recursos de segurança facilitam o processamento contínuo de pagamentos e um sistema de reembolso confiável para os usuários caso surjam problemas. Os anfitriões também podem agregar valor ao seu negócio de aluguel de imóveis com outros complementos, como passeios de experiência.

O Liquid Space é um produto popular de mercado de aluguel para alugar espaço de coworking. Ele permite que os usuários aluguem espaço de escritório, equipamentos, móveis e comodidades por hora. Este produto de mercado permite que indivíduos, nômades digitais e empresas iniciantes reservem salas de reunião na propriedade. Ele oferece aos proprietários de empresas e indivíduos a flexibilidade de ter um escritório sem as despesas gerais e os custos de manutenção significativos.

Como crio um aplicativo do Rental Marketplace?

Escolha sua solução de produto:

Antes da fase de desenvolvimento do produto, decida que tipo de plataforma de marketplace de aluguel melhor se adapta às necessidades do seu negócio. Uma plataforma de marketplace pronta seria a melhor solução para um negócio imobiliário de pequena escala que requer apenas MVP básico. No entanto, um mercado virtual de maior escala requer uma pilha de tecnologia mais gigante e escalável. Os desenvolvedores precisariam criar recursos de plataforma de mercado personalizados para atender às necessidades dos negócios.

Fase de descoberta do mercado:

Para avaliar a viabilidade dos negócios do mercado de aluguel, os proprietários de empresas precisam realizar uma fase de descoberta. Antes de começar a criar soluções de plataforma de mercado, os prós e contras precisam ser avaliados durante a fase de descoberta do desenvolvimento. Na fase de descoberta, os desenvolvedores examinam detalhadamente os recursos da plataforma de mercado. A fase de descoberta também inclui avaliar a pilha de tecnologia e a escalabilidade do MVP de mercado para chegar ao melhor tipo de solução.

Implementar solução de mercado:

Após a fase de descoberta, os desenvolvedores precisam implementar a pilha de tecnologia escolhida e criar soluções de mercado mais adequadas à escala do projeto. É mais eficiente construir uma plataforma que tenha um produto mínimo variável que possa ser atualizado facilmente. JavaScript e Python são linguagens de programação de alto nível que podem ser implementadas para criar produtos de plataforma de mercado de aluguel rapidamente. Esses tipos populares de soluções de pilha de tecnologia são ótimos para o desenvolvimento de plataformas de mercado de aluguel. Essa pilha de tecnologia permite que os desenvolvedores criem recursos de mercado com recursos básicos do MVP e recursos personalizados e atualizáveis, ou você pode seguir uma rota alternativa e buscar o desenvolvimento sem código. Por exemplo, a plataforma AppMaster é de longe uma das soluções sem código mais poderosas.

Quanto custa construir uma plataforma de mercado de aluguel?

Os custos de desenvolvimento do mercado variam de acordo com o MVP desejado da plataforma do mercado de aluguel que está sendo construída. Se o melhor tipo de solução for uma plataforma de aluguel de produto variável mínima com recursos básicos básicos, isso afetará o orçamento geral do projeto. Para criar soluções de mercado de aluguel, os proprietários de empresas podem recorrer a soluções MVP prontas para lançar rapidamente seus negócios de mercado de aluguel.

Em poucas palavras

Você está pronto para iniciar seu negócio lucrativo no Rental Marketplace? A AppMaster tem o prazer de organizar uma demonstração que atenda às suas necessidades. Por favor, escolha entre nosso extenso conjunto de planos e soluções!