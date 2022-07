As plataformas sem código são ferramentas que desenvolvem aplicações sem necessidade de uma única linha de código a ser escrita. Estas são ferramentas com uma interface intuitiva semelhante a um editor gráfico. As plataformas actuais são baseadas em construtores de arrastar e largar com elementos visuais e blocos. A criação de uma aplicação torna-se uma questão de mover blocos no ecrã em vez de escrever uma teia de código.

Mesmo que o campo ainda não esteja tão desenvolvido e estudado, existem milhares de ferramentas sem código para diferentes fins, plataformas limitadas para criar um tipo de produto, e plataformas complexas para aplicações mais complexas. Um exemplo principal é o AppMaster.io, uma plataforma com geração automática de código, alto desempenho, e escalabilidade. Uma vasta gama de aplicações pode ser desenvolvida na plataforma. Vamos estudar a ferramenta com mais detalhe.

A plataforma AppMaster.io e as suas características

AppMaster.io é uma plataforma sem código para o desenvolvimento de aplicações server-side, web, e móveis. Com a ferramenta, é possível criar aplicações empresariais de qualquer complexidade sem conhecimentos de programação.

O AppMaster.io cria aplicações tal como um programador o faria. Todos os componentes da aplicação serão os mesmos que o software profissional.

O que é que a plataforma faz?

cria o código fonte;

compila;

consegue publicar;

Escreve a documentação.



Criar um programa com a plataforma é centenas de vezes mais rápido do que a programação padrão. O AppMaster.io gera código a 22.000 linhas por segundo. Os benefícios de tais plataformas fazem-nos pensar duas vezes na sua utilização. A implementação de ferramentas sem código dá-lhe uma vantagem competitiva em primeiro lugar. Pode pôr o seu projecto a funcionar rapidamente e reduzir os custos de desenvolvimento. Estas são talvez as primeiras razões pelas quais as empresas começam a utilizar no-code. Mas entre as vantagens mais práticas estão a automatização e a minimização de erros.

Erros e erros ocorrem no trabalho dos programadores - falta de qualificações, que nem sempre podem ser verificados quando contratados, desatenção, e o factor humano. Muitas pessoas têm pressa e não fazem revisões de código; acumulam dívidas técnicas trabalhando com peças de código separadas. Ou simplesmente não estão preparadas para assumir grandes projectos e estão constantemente em dúvida.

Como evitamos o problema?

Tomemos o AppMaster.io como exemplo. A plataforma gera um Go backend, inclui um Vue frontend dentro do binário, automatiza construções, implementações, e gere a aplicação. Faz tudo o que um grupo inteiro de programadores faria. E o número de erros é reduzido muitas vezes. Digamos que quer fazer alterações a uma aplicação, e adicionar novas funcionalidades e elementos. O programador irá a uma parte específica do código e introduzirá alterações. O que o AppMaster.io faz - com cada alteração, a plataforma gera novamente código para toda a aplicação. Há menos erros; o código é mais limpo, e o trabalho é mais rápido.

Os erros em TI são caros. O caso do foguete Ariane 5 provou-o. Uma linha errada de código levou a uma reinicialização simultânea de 114 interruptores, que foi repetida a cada 6 segundos. Como resultado, foi tomada a decisão de fazer explodir o foguete. Os danos foram de 8,5 mil milhões de dólares. Os riscos são demasiado significativos, não são?

Para além dos erros que atrasam o desenvolvimento dos projectos e causam perdas financeiras, outros problemas sobressaem:

Grandes orçamentos - o lançamento de um produto de software requer despesas significativas: uma equipa de programadores, analistas, designers, apoio adicional ao projecto, etc;

Despreparo do programador para assumir um grande projecto, tentativas de "retrabalhar e reescrever tudo

Prazos vagos: Ter um projecto pronto dentro do prazo não é uma tarefa fácil.

Todos os processos podem ser optimizados sem código. O AppMaster.io, em particular, como muitas outras plataformas, oferece termos de subscrição, o que é mais barato do que trabalhar com uma equipa inteira. A alta velocidade de codificação e a funcionalidade automatizada permitem o desenvolvimento de aplicações a partir do zero em semanas.

Flexibilidade e acessibilidade do AppMaster

As ferramentas sem código são construídas para utilizadores empresariais, tornando o desenvolvimento mais acessível. Produtores e comerciantes podem também actuar como criadores, testar as suas ideias e implementá-las. Isto é especialmente útil para os gestores de produto, que interagem directamente com os programadores e os executam. Usando AppMaster.io, podem pensar através da lógica e criar um esboço da futura aplicação no Business Process Editor, utilizando blocos visuais.

A flexibilidade que nenhum código proporciona e a vasta gama de aplicações que podem ser criadas ajudam as empresas a melhorar o serviço, poupar dezenas de horas de trabalho, e implementar as ferramentas personalizadas necessárias. Com o AppMaster.io, não tem de lidar com tarefas organizacionais típicas (carregamento de conteúdos, registo, e mais). Monta-se tudo como um construtor. Não há necessidade de verificar tudo após o lançamento, e a plataforma fará tudo por si e preparará o produto para publicação.

O que é que posso criar com o AppMaster.io?

Pode utilizar a plataforma para criar soluções prontas para serviços internos da empresa, sistemas CRM e ERP, listas de verificação, painéis administrativos, automatização do fluxo de trabalho, organização de contact centers, apoio personalizado, aplicações de formação de pessoal, e lógica complexa para o mercado empresarial.

À medida que vai lendo as análises, encontrará soluções de três categorias:

Trabalho de interface/desenhador de aplicações;

Trabalhar com integração;

Trabalhar com o backend: bases de dados, autorizações de utilizadores, etc.

No AppMaster, pode trabalhar com todas estas áreas. Pode conceber a base para o projecto, a base de dados, no editor de modelos de dados visuais. As aplicações geradas utilizam qualquer SGBD compatível com Postgres, o que é mais rápido e gerível; pode acolhê-las nos seus centros de dados. O AppMaster.io tem módulos. Pode utilizá-los para desenvolver esquemas complexos de integração e ligar serviços rapidamente.

No Business Process Editor, cria uma sequência lógica de actividades para aplicações que utilizam os mesmos blocos visuais. O desenho da aplicação ajuda-o a criar o aspecto e a sensação que deseja para as suas aplicações. No AppMaster.io, pode desenvolver aplicações móveis nativas. Estas são publicadas directamente na AppStore e PlayMarket. O AppMaster.io utiliza a sua estrutura para renderizar ecrãs de aplicações juntamente com a lógica de interacção widget on the fly.

É possível modificar a aplicação após a sua publicação nas lojas. Para alterar a lógica e os ecrãs da aplicação móvel, basta republicar o backend. A plataforma inteira é construída sobre blocos visuais. Uma interface de construção drag&drop torna a AppMaster.io acessível aos utilizadores empresariais que não têm de escrever uma única linha de código para implementar a sua ideia.

Conclusão

Actualmente, as plataformas sem código estão a entrar confiantemente no mercado da informação. O principal obstáculo continua a ser a falta de conhecimento e experiência no trabalho com as ferramentas. O não-código faz uma ponte notável entre os programadores e os utilizadores empresariais, mas não se pode passar sem a ajuda dos primeiros. Para os programadores, é uma excelente oportunidade para dominar uma nova direcção e avançar profissionalmente. A procura de novos programadores está a crescer todos os dias. Quer seja um programador ou um empresário - em ambos os casos, nenhum código ser-lhe-á útil.