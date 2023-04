No domínio do desenvolvimento web, a interface de interface de front-end chama uma parte significativa da atenção devido ao seu apelo visual e interacção directa com os utilizadores. No entanto, é a arquitectura back-end da web que forma a espinha dorsal de qualquer plataforma em linha, assegurando um desempenho perfeito e um tratamento de dados eficiente. Como pedra angular do desenvolvimento web moderno, um sistema de back-end robusto é indispensável para apoiar as exigências de websites e aplicações cada vez mais sofisticados.

Este artigo aprofundado no blogue visa examinar minuciosamente a arquitectura back-end da web, os seus componentes integrais, e as tecnologias avançadas empregadas para a construir e manter. Iremos aprofundar os vários elementos, tais como linguagens de programação do lado do servidor, bases de dados, configurações de servidores, e mecanismos de cache, que contribuem para uma infra-estrutura back-end bem orquestrada. Adicionalmente, discutiremos práticas e metodologias líderes da indústria para optimizar o desempenho do sistema, manter a segurança dos dados, e assegurar a escalabilidade.

Dirigido a programadores experientes, profissionais de TI, e àqueles com um grande interesse nos aspectos técnicos do desenvolvimento web, este artigo oferece uma compreensão abrangente do funcionamento intrincado da arquitectura web back-end. Com um enfoque tanto nos conceitos fundamentais como nas tendências emergentes, o nosso objectivo é fornecer conhecimentos valiosos e conhecimentos práticos que possam ser aplicados a cenários do mundo real. Junte-se a nós enquanto dissecamos o funcionamento interno da arquitectura web de back-end e exploramos a força poderosa que impulsiona o desempenho das plataformas em linha modernas.

Quais são os clientes?



No domínio do desenvolvimento de software, os clientes desempenham um papel integral, uma vez que representam a camada de interface com o utilizador que interage com a arquitectura de retaguarda da web. Os clientes abrangem normalmente navegadores web, aplicações móveis, ou outras aplicações de software que facilitam a comunicação com um servidor.

Estes clientes transmitem pedidos ao servidor através do Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP), que depois processa o pedido e envia de volta uma resposta correspondente. Um aspecto vital do desenvolvimento do lado do cliente é a implementação de uma interface de utilizador (UI) e uma concepção de experiência do utilizador (UX) sem descontinuidades, assegurando que os utilizadores se possam envolver efectivamente nas características e funcionalidades da aplicação.

É importante notar que os clientes variam em complexidade e forma, desde simples páginas HTML com CSS básico e JavaScript até complexas aplicações de página única (SPAs) construídas com estruturas front-end modernas como React, Angular, ou Vue.js. Estas frameworks permitem aos programadores criar interfaces de utilizador altamente interactivas e dinâmicas, contribuindo para o sucesso geral da aplicação web.

Um cliente bem concebido melhora a experiência do utilizador e assegura uma comunicação eficiente com a arquitectura back-end. Isto é conseguido através da utilização de Interfaces de Programação de Aplicações(APIs) para enviar e receber dados, que podem assumir a forma de uma Transferência Estatal Representativa(REST) ou GraphQL API, entre outros.

O que é um back-end?



O back-end, também conhecido como o lado do servidor, é o centro de poder oculto por detrás de qualquer aplicação web. Engloba a lógica, armazenamento de dados e características de segurança necessárias para permitir uma aplicação plenamente funcional e fiável. O back-end é responsável por processar pedidos de clientes, interagir com bases de dados, e gerar respostas adequadas a serem entregues ao cliente.

Numa típica arquitectura web back-end, os programadores utilizam linguagens do lado do servidor tais como Python, Golang, Java, PHP, ou Node.js, que permitem a criação de lógica e funcionalidade personalizadas. Em conjunto com frameworks do lado do servidor como Django, Ruby on Rails, Spring, Laravel, ou Express.js, estas linguagens racionalizam o processo de desenvolvimento e facilitam a implementação de aplicações web eficientes, escaláveis, e de manutenção.

Um componente back-end essencial é a base de dados, que armazena e gere os dados dentro da aplicação. As bases de dados podem ser relacionais, tais como MySQL, PostgreSQL, ou Microsoft SQL Server, ou não relacionais(NoSQL), como MongoDB, Cassandra, ou Couchbase. A escolha de uma base de dados depende dos requisitos da aplicação, da estrutura de dados, e das necessidades de escalabilidade.

Além disso, os programadores back-end devem implementar medidas de segurança adequadas para proteger dados sensíveis e proteger contra vulnerabilidades como a injecção de SQL ou ataques de cross-site scripting (XSS). Isto inclui autenticação do utilizador, autorização e encriptação de dados durante a transmissão e armazenamento.

O que é um servidor?



Um servidor, no contexto da arquitectura back-end web, é uma máquina física ou virtual responsável pelo alojamento, processamento e gestão dos recursos necessários para executar uma aplicação web. Os servidores recebem pedidos de clientes, executam a lógica necessária, e devolvem respostas através de um protocolo de comunicação, tipicamente HTTP.

Os servidores podem ser tanto no local, num centro de dados, ou alojados em plataformas baseadas na nuvem como o Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, ou Google Cloud Platform (GCP). As soluções baseadas nas nuvens oferecem maior flexibilidade, escalabilidade, e relação custo-eficácia, permitindo aos programadores utilizar um modelo pay-as-you-go e alocar dinamicamente recursos com base na procura.

Servidores Web, tais como Apache, Nginx, ou Microsoft Internet Information Services (IIS), desempenham um papel crucial no tratamento de pedidos e respostas HTTP. Estes servidores web podem ser configurados para trabalhar em conjunto com as línguas e estruturas do lado do servidor para simplificar o processamento de pedidos de clientes.

Outro elemento-chave da arquitectura do servidor é a utilização de balanceadores de carga e mecanismos de cache para optimizar o desempenho e assegurar que a aplicação se mantém reactiva sob cargas de tráfego elevadas. Os balanceadores de carga distribuem o tráfego de entrada por vários servidores, evitando que qualquer servidor único seja sobrecarregado e assegurando uma elevada disponibilidade. Exemplos de balanceadores de carga incluem HAProxy, Amazon Elastic Load Balancing (ELB), e Google Cloud Load Balancing.

Os mecanismos de cache armazenam dados frequentemente acedidos temporariamente, reduzindo o tempo necessário para recuperar os dados e a carga no servidor. Várias estratégias de cache incluem caching in-memory caching, redes de entrega de conteúdos (CDNs), e caching de proxy reverso. As ferramentas populares de caching incluem Memcached, Redis, e Varnish.

O servidor é a espinha dorsal da arquitectura web back-end, fornecendo a infra-estrutura necessária para processar pedidos de clientes, executar lógica de aplicação, e gerir o armazenamento de dados. Ao incorporar linguagens eficientes do lado do servidor, bases de dados, medidas de segurança e técnicas de optimização de desempenho, os programadores podem construir aplicações web robustas e escaláveis que satisfaçam as exigências da paisagem digital actual.

Explorando as características essenciais de uma aplicação

Interface de fácil utilização



Uma interface de fácil utilização é crucial para o sucesso de qualquer aplicação. Envolve a criação de um layout visualmente apelativo, intuitivo e fácil de navegar que melhore a experiência do utilizador (UX). A interface deve ser concebida tendo em mente o público-alvo, assegurando que os utilizadores possam compreender e aceder rapidamente às características e funcionalidades da aplicação. A utilização de princípios de concepção estabelecidos, tais como consistência, feedback, e acessibilidade, contribuirá para uma experiência de utilizador sem descontinuidades e agradável.

Capacidade de resposta e compatibilidade entre plataformas



Com a proliferação de dispositivos e plataformas, as aplicações precisam de ser reactivas e compatíveis entre diferentes tamanhos de ecrã, sistemas operativos e navegadores. Uma concepção reactiva assegura que a disposição e os elementos da aplicação se adaptam ao tamanho do ecrã do dispositivo, proporcionando uma experiência de utilizador consistente. A compatibilidade entre plataformas assegura que a aplicação funciona de forma óptima em várias plataformas, tais como Windows, macOS, iOS, e Android.

Desempenho e escalabilidade



O desempenho é um aspecto crítico de qualquer aplicação, pois tem um impacto directo na satisfação e retenção dos utilizadores. Uma aplicação deve ser concebida para carregar rapidamente, responder prontamente às interacções do utilizador, e minimizar a latência. A utilização de técnicas de optimização, tais como o caching, a minificação de código e a compressão de imagem, pode melhorar significativamente o desempenho.

A escalabilidade refere-se à capacidade de uma aplicação de lidar com utilizadores e pedidos crescentes sem comprometer o desempenho. A concepção de uma aplicação escalável envolve:

Escolher a arquitectura backend correcta



Implementação do equilíbrio de carga



Alavancar soluções baseadas na nuvem para alocar recursos de forma dinâmica com base na procura



Segurança e privacidade



A segurança é uma prioridade máxima para qualquer aplicação, particularmente para aqueles que lidam com dados sensíveis ou transacções financeiras. A implementação de medidas de segurança robustas, tais como encriptação, autenticação segura e autorização, pode ajudar a proteger os dados dos utilizadores e minimizar o risco de violação de dados. Actualizar e corrigir regularmente as dependências do software é também essencial para atenuar as vulnerabilidades de segurança.

A privacidade é outro aspecto crítico do desenvolvimento de aplicações, e os programadores devem assegurar que os dados dos utilizadores são recolhidos, armazenados e processados em conformidade com os regulamentos de protecção de dados relevantes, tais como o Regulamento Geral de Protecção de Dados (GDPR) ou a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA).

Acessibilidade



Acessibilidade refere-se à concepção de uma aplicação que possa ser facilmente utilizada por pessoas com deficiências, tais como deficiências visuais, auditivas, cognitivas, ou motoras. Ao aderir às normas de acessibilidade, tais como as Directrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG), os programadores podem criar aplicações inclusivas que atendam a uma base de utilizadores mais ampla. A incorporação de características como navegação por teclado, compatibilidade de leitores de ecrã e tamanhos de texto ajustáveis pode melhorar significativamente a acessibilidade de uma aplicação.

Tratamento eficaz de erros e relatórios



Os erros são inevitáveis em qualquer aplicação, mas a forma como são tratados e reportados pode ter um impacto significativo na experiência do utilizador. A implementação de mecanismos eficazes de tratamento de erros pode evitar o colapso da aplicação e ajudar os utilizadores a recuperar graciosamente dos erros. O fornecimento de mensagens de erro claras e informativas e orientações sobre a resolução do problema pode aumentar a satisfação do utilizador e minimizar a frustração.

O desenvolvimento de uma aplicação bem sucedida requer um enfoque na experiência do utilizador, desempenho, segurança, e acessibilidade. Ao considerar cuidadosamente estas características essenciais durante o processo de concepção e desenvolvimento, os programadores podem criar aplicações que satisfaçam as necessidades e expectativas dos seus utilizadores, garantindo o sucesso a longo prazo.

Que tipos de respostas pode um servidor enviar?

Um servidor pode enviar vários tipos de respostas a pedidos de clientes, principalmente determinados pelos códigos de estado HTTP e dados associados. Estas respostas podem ser amplamente categorizadas da seguinte forma:

Respostas de sucesso (2xx códigos de estado): Estas respostas indicam que o servidor processou com sucesso o pedido do cliente. Os códigos de estado de sucesso comuns incluem:



200 OK: O pedido foi bem sucedido, e o servidor devolveu os dados solicitados.



201 Criado: O pedido foi bem sucedido, e o servidor criou um novo recurso como resultado.



204 Sem conteúdo: O pedido foi bem sucedido, mas não há dados a devolver (frequentemente utilizados para pedidos em DELETE ).



Respostas de redireccionamento (3xx códigos de estado): Estas respostas informam o cliente de que é necessária uma acção adicional para completar o pedido, envolvendo normalmente uma alteração no URL pedido. Os códigos de estado de redireccionamento comuns incluem:



301 Movido permanentemente: O recurso solicitado foi transferido permanentemente para um novo URL, e o cliente deve utilizar esse URL para pedidos futuros.



302 Encontrado (Redireccionado Temporariamente): O recurso solicitado está temporariamente disponível num URL diferente, mas o cliente deve continuar a utilizar o URL original para pedidos futuros.



304 Não Modificado: O recurso solicitado não foi modificado desde o último pedido, e o cliente pode utilizar a sua versão em cache.



Respostas de erro do cliente (4xx códigos de estado): Estas respostas indicam que houve um problema com o pedido do cliente, tal como sintaxe incorrecta ou um recurso inválido. Os códigos comuns de estado de erro do cliente incluem:



400 Mau Pedido: O servidor não conseguiu compreender o pedido devido a sintaxe mal-formada ou entrada inválida.



401 Não Autorizado: O pedido requer autenticação, e o cliente não forneceu credenciais válidas.



403 Proibido: O cliente não tem permissão para aceder ao recurso solicitado.



404 Não encontrado: O recurso solicitado não pôde ser encontrado no servidor.



429 Demasiados pedidos: O cliente enviou demasiados pedidos num determinado período de tempo, e o servidor está a limitar os seus pedidos.



Respostas de erro do servidor (5xx códigos de estado): Estas respostas indicam que o servidor encontrou um erro durante o processamento do pedido. Os códigos comuns de estado de erro do servidor incluem:



500 Erro Interno do Servidor: Uma mensagem de erro genérica indicando que o servidor encontrou uma condição inesperada que o impediu de satisfazer o pedido.



502 Bad Gateway: O servidor, enquanto actuava como um gateway ou proxy, recebeu uma resposta inválida de um servidor a montante.



503 Serviço indisponível: O servidor é temporariamente incapaz de tratar o pedido devido a manutenção, carga elevada, ou outros problemas.



504 Tempo limite de porta de acesso: O servidor, embora actuando como gateway ou proxy, não recebeu uma resposta atempada de um servidor upstream.



Para além dos códigos de estado, os servidores podem também enviar dados em vários formatos, tais como HTML, XML, JSON, ou texto simples. A resposta pode incluir cabeçalhos que fornecem informações adicionais sobre a resposta, tais como tipo de conteúdo, duração do conteúdo, e políticas de cache.

O que é uma base de dados, e porque é que precisamos de os utilizar?

Uma base de dados é uma colecção organizada de dados estruturados que permite o armazenamento, recuperação, modificação, e gestão eficiente da informação. As bases de dados são um componente essencial das aplicações de software, particularmente aplicações web, pois fornecem uma forma sistemática e fiável de armazenar e manipular os dados gerados pelos utilizadores ou necessários para a funcionalidade da aplicação.

Há várias razões pelas quais as bases de dados são cruciais no desenvolvimento de software:

Persistência dos dados : As bases de dados permitem o armazenamento persistente de dados, assegurando que a informação não se perca quando uma aplicação é fechada ou o servidor é reiniciado. Isto é particularmente importante para aplicações que gerem contas de utilizadores, transacções, ou quaisquer dados que necessitem de ser retidos ao longo do tempo.



: As bases de dados permitem o armazenamento persistente de dados, assegurando que a informação não se perca quando uma aplicação é fechada ou o servidor é reiniciado. Isto é particularmente importante para aplicações que gerem contas de utilizadores, transacções, ou quaisquer dados que necessitem de ser retidos ao longo do tempo. Gestão Eficiente dos Dados : As bases de dados são concebidas para tratar grandes volumes de dados e fornecer mecanismos eficientes de inserção, actualização, eliminação, e recuperação de informação. Os sistemas de gestão de bases de dados (SGBD) oferecem várias capacidades de consulta e indexação que permitem aos programadores aceder e manipular dados de forma rápida e fácil.



: As bases de dados são concebidas para tratar grandes volumes de dados e fornecer mecanismos eficientes de inserção, actualização, eliminação, e recuperação de informação. Os sistemas de gestão de bases de dados (SGBD) oferecem várias capacidades de consulta e indexação que permitem aos programadores aceder e manipular dados de forma rápida e fácil. Integridade e Consistência de Dados : As bases de dados ajudam a manter a integridade e consistência dos dados, impondo restrições, relações, e regras de validação. Por exemplo, uma base de dados relacional pode definir restrições chave estrangeiras para assegurar que as relações entre tabelas sejam mantidas ou restrições únicas para evitar entradas duplicadas.



: As bases de dados ajudam a manter a integridade e consistência dos dados, impondo restrições, relações, e regras de validação. Por exemplo, uma base de dados relacional pode definir restrições chave estrangeiras para assegurar que as relações entre tabelas sejam mantidas ou restrições únicas para evitar entradas duplicadas. Controlo da simultaneidade : As bases de dados permitem a múltiplos utilizadores ou aplicações aceder e modificar dados simultaneamente, assegurando ao mesmo tempo a consistência dos dados e prevenindo conflitos. Os sistemas de gestão de bases de dados empregam vários mecanismos de controlo de concorrência, tais como bloqueio ou controlo de concorrência optimista, para gerir o acesso simultâneo e manter a integridade dos dados.



: As bases de dados permitem a múltiplos utilizadores ou aplicações aceder e modificar dados simultaneamente, assegurando ao mesmo tempo a consistência dos dados e prevenindo conflitos. Os sistemas de gestão de bases de dados empregam vários mecanismos de controlo de concorrência, tais como bloqueio ou controlo de concorrência optimista, para gerir o acesso simultâneo e manter a integridade dos dados. Segurança dos dados : As bases de dados fornecem características de segurança integradas que ajudam a proteger os dados sensíveis contra acesso não autorizado ou modificação. Estas características incluem autenticação de utilizadores, controlo de acesso baseado em funções, e encriptação de dados, que pode ser configurada para restringir o acesso e salvaguardar os dados.



: As bases de dados fornecem características de segurança integradas que ajudam a proteger os dados sensíveis contra acesso não autorizado ou modificação. Estas características incluem autenticação de utilizadores, controlo de acesso baseado em funções, e encriptação de dados, que pode ser configurada para restringir o acesso e salvaguardar os dados. Escalabilidade: As bases de dados são concebidas para escalar tanto verticalmente (adicionando mais recursos a um único servidor) como horizontalmente (distribuindo dados por múltiplos servidores) para acomodar volumes crescentes de dados e um número crescente de utilizadores. Isto permite que as aplicações mantenham o desempenho e a disponibilidade à medida que a sua base de utilizadores e os requisitos de armazenamento de dados se expandem.



Há diferentes tipos de bases de dados disponíveis, tais como bases de dados relacionais (por exemplo, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server) e bases de dados não relacionais (NoSQL) (por exemplo, MongoDB, Cassandra, Couchbase). A escolha de uma base de dados depende de factores tais como a estrutura de dados da aplicação, requisitos de consulta, e necessidades de escalabilidade. Ao aproveitar as bases de dados, os programadores podem criar aplicações de software eficientes, e fiáveis que gerem e manipulam eficazmente os dados.

O que é uma API web

Uma web API (Application Programming Interface) é um conjunto de regras e protocolos que permite que diferentes aplicações de software comuniquem entre si através da Internet. As API da Web funcionam como uma interface entre aplicações clientes (por exemplo, navegadores Web, aplicações móveis) e recursos ou serviços do lado do servidor, permitindo aos programadores aceder e trocar dados ou funcionalidades de uma forma padronizada.

As APIs Web utilizam tipicamente HTTP (Hypertext Transfer Protocol) como protocolo primário de comunicação e lidam com pedidos de clientes através de vários métodos HTTP, tais como GET, POST, PUT, DELETE, e PATCH. Estes métodos correspondem a operações padrão, como a leitura, criação, actualização e eliminação de dados.

Os dados trocados através de APIs da Web são geralmente formatados em JSON (JavaScript Object Notation) ou XML (eXtensible Markup Language), uma vez que ambos são leves, legíveis por humanos, e facilmente analisáveis pela maioria das linguagens de programação.

Há vários estilos arquitectónicos e princípios de design utilizados para construir APIs da Web, alguns dos quais incluem:

REST (Representational State Transfer): REST é um estilo arquitectónico que enfatiza uma abordagem sem estado, orientada para recursos, e escalável ao design de APIs. As APIs RESTful utilizam métodos HTTP padrão e códigos de estado, aderem a uma estrutura URL consistente, e utilizam mecanismos de caching para melhorar o desempenho. As APIs RESTful usam frequentemente JSON como o formato primário de troca de dados.



GraphQL: GraphQL é uma linguagem de consulta e tempo de execução para APIs desenvolvidas pelo Facebook que permite aos clientes solicitar apenas os dados de que necessitam e permite ao servidor consolidar vários pedidos numa única resposta. GraphQL APIs fornecem uma forma flexível e eficiente de obter e actualizar dados, particularmente para aplicações com estruturas de dados complexas ou requisitos em evolução.



SOAP (Simple Object Access Protocol): SOAP é um protocolo baseado em XML para o intercâmbio de informação estruturada na implementação de serviços web. O SOAP baseia-se em contratos pré-definidos (documentos WSDL) que descrevem as operações, tipos de dados e padrões de comunicação da API. Embora SOAP seja mais rígido e verboso em comparação com REST ou GraphQL, oferece tratamento de erros incorporado, características de segurança, e suporte para tipos de dados complexos.



gRPC: gRPC é uma estrutura RPC (Remote Procedure Call) de alto desempenho, de código aberto, desenvolvida pela Google. Utiliza Protocol Buffers como linguagem de definição de interface e formato de serialização de dados, permitindo uma comunicação eficiente e fortemente digitada entre clientes e servidores. gRPC suporta streaming bidireccional e pode aproveitar as características HTTP/2 para um melhor desempenho, tornando-o uma escolha adequada para APIs de baixa latência e alta produtividade.



As APIs Web desempenham um papel crítico no desenvolvimento de software moderno, permitindo a integração de vários serviços, fontes de dados, e plataformas para criar aplicações ricas em características e escaláveis. Ao implementar uma API web bem concebida, os programadores podem expor a funcionalidade da sua aplicação a outras aplicações, promovendo a colaboração, a interoperabilidade, e o crescimento do ecossistema de software mais vasto.

Mapeamento de um pedido

Mapear um pedido típico numa aplicação web implica compreender as várias etapas e componentes envolvidas no processamento de um pedido do cliente e devolver uma resposta apropriada. Aqui está uma visão geral de alto nível do processo:

Acção do utilizador

O utilizador interage com a aplicação cliente, por exemplo, clicando num botão ou enviando um formulário, o que desencadeia um pedido para o servidor. Este pedido pode ser iniciado utilizando JavaScript (por exemplo, AJAX, Fetch API) num navegador web ou através de um cliente HTTP numa aplicação móvel.



Pedido HTTP

A aplicação cliente envia um pedido HTTP ao servidor com as informações necessárias, incluindo o método de pedido (GET, POST, PUT, DELETE, etc.), o URL de destino ou endpoint API, cabeçalhos (por exemplo, tipo de conteúdo, fichas de autenticação), e quaisquer dados (carga útil), se necessário.



Resolução DNS

O cliente resolve o nome de domínio do servidor para um endereço IP utilizando o Sistema de Nomes de Domínio (DNS). Esta etapa envolve a consulta de um ou mais servidores DNS para obter o endereço IP associado ao domínio solicitado.



Tratamento do Servidor

O pedido chega ao servidor web, que o encaminha para a aplicação ou serviço back-end apropriado. Dependendo da arquitectura da aplicação, isto pode envolver o encaminhamento do pedido através de um proxy reverso ou equilibrador de carga.



Processamento da aplicação

O pedido de back-end processa o pedido, o que pode envolver várias etapas, como por exemplo:



Autenticação e verificações de autorização para assegurar que o cliente tem as permissões necessárias para aceder aos recursos solicitados ou executar as acções desejadas.



Análise e validação de quaisquer dados recebidos.



Execução de lógica empresarial relevante, como a criação, actualização, ou recuperação de dados de uma base de dados ou a invocação de outros serviços ou APIs.



Gerar uma resposta apropriada, tipicamente sob a forma de JSON, XML, ou HTML.



Resposta HTTP

O servidor envia a resposta HTTP de volta ao cliente, incluindo um código de estado (por exemplo, 200 OK, 404 Não encontrado) e quaisquer cabeçalhos adicionais (por exemplo, tipo de conteúdo, políticas de caching). O corpo da resposta pode conter os dados solicitados ou uma mensagem de erro, dependendo do resultado do pedido.



Renderização do lado do cliente

A aplicação cliente recebe a resposta e actualiza a interface do utilizador em conformidade. Para aplicações web, isto pode envolver renderização HTML, actualização de elementos DOM, ou exibição de dados numa tabela ou gráfico. As aplicações móveis podem utilizar componentes UI nativos para exibir os dados.



Feedback do utilizador

Finalmente, o utilizador é apresentado com o resultado do seu pedido, que pode ser uma mensagem de confirmação, uma visão actualizada, ou uma mensagem de erro, dependendo do resultado.

Esta visão de alto nível simplifica as numerosas complexidades e variações que podem ocorrer durante o ciclo de vida de um pedido. Contudo, proporciona uma compreensão geral dos passos e componentes envolvidos no processamento de um pedido numa aplicação web típica.

Arquitectura de back-end em AppMaster

O AppMaster Back-end Builder é uma ferramenta poderosa que permite aos utilizadores criar aplicações móveis e web robustas e versáteis usando um no-code, drag-and-drop abordagem. A arquitectura back-end em AppMaster está estruturado para fornecer uma ligação contínua entre o frontend (interface do utilizador) e o backend (lógica do lado do servidor e armazenamento de dados), permitindo aos programadores criar aplicações web e móveis que estão interligadas através de um back-end comum.

A arquitectura back-end foi concebida com flexibilidade em mente, permitindo aos utilizadores alojar as suas aplicações em servidores locais, AppMaster's Cloud, ou fornecedores de nuvens de terceiros, tais como AWS, Azure, e Google Cloud. O backend da aplicação é construído com base em quatro componentes principais: concepção de bases de dados, lógica empresarial, configuração de endpoint e middleware, e integração de módulos.

A concepção de bases de dados envolve a criação de modelos de dados e a definição das suas relações, enquanto a lógica empresarial trata da configuração de processos para automatizar tarefas dentro da aplicação. As configurações de endpoint e middleware servem de ponte entre os processos do servidor e o frontend, assegurando uma transferência e interacção de dados sem problemas. Os módulos permitem aos programadores acrescentar funcionalidades extra às suas aplicações, sendo algumas automaticamente integradas, tais como o módulo Auth para autorização do utilizador.

O desenvolvimento do frontend, que se concentra na interface do utilizador, é feito através do desenhador de Aplicações Web ou de Aplicações Móveis, dependendo do tipo de aplicação desejada. O editor de modelos de dados visuais da AppMaster simplifica o design e a gestão de dados da base de dados, permitindo aos utilizadores criar uma aplicação bem estruturada e eficiente.

Ao aproveitar a API do AppMaster, os programadores podem facilmente integrar as suas aplicações com outros serviços e recursos, enquanto a documentação API automática assegura um processo de desenvolvimento racionalizado. Uma vez concluída, as aplicações podem ser publicadas em várias plataformas, incluindo AppMaster Cloud, serviços de nuvem de terceiros, e servidores pessoais. O AppMaster's Back-end Builder oferece uma abordagem abrangente e intuitiva ao desenvolvimento de aplicações, permitindo aos utilizadores criar software de nível profissional sem a necessidade de uma vasta experiência em codificação.

Em conclusão

A arquitectura de retaguarda da web é o herói não celebrado do desenvolvimento da web moderna, fornecendo a infra-estrutura essencial, lógica e gestão de dados que alimentam os sofisticados websites e aplicações actuais. Compreender os meandros dos componentes back-end, tais como linguagens do lado do servidor, bases de dados, servidores, e mecanismos de cache, é crucial para o desenvolvimento, segurança e escalabilidade de plataformas em linha.

À medida que a tecnologia continua a avançar, os programadores web devem manter-se actualizados em relação às últimas tendências e melhores práticas para garantir que possam construir aplicações inovadoras e de alto desempenho que respondam às necessidades em constante evolução dos utilizadores. Ao explorar as características essenciais da arquitectura back-end, os programadores podem aproveitar o potencial de ferramentas poderosas como o AppMaster's Back-end Builder para criar soluções centradas no utilizador que conduzem ao sucesso no mundo digital.