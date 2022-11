Procura uma API para comunicação de dados entre serviços web? Deseja ligar a sua aplicação à Instagram ou a qualquer outra rede social? Se sim, é necessário compreender a diferença entre as APIs populares nomeadas SOAP e REST API. Ambos os APIs seguem contratos de comunicação muito rigorosos para transferir dados entre serviços web. Antes de seleccionar uma API para o seu projecto, precisa de compreender a diferença entre REST e SOAP API. Neste artigo, discutiremos um API, REST API, SOAP API, a melhor API para ligar a sua aplicação aos serviços web, REST v/s SOAPe os melhores exemplos de ambas as APIs. Vamos começar com a introdução de API para um serviço web.

O que é um API?

Uma API (Application Programming Interface) é uma tecnologia que liga duas aplicações a dados e serviços em excesso num modelo cliente-servidor. As APIs permitem a duas aplicações transmitir objectos de dados e são uma revolução para aplicações que seguem protocolos cliente-servidor. A utilização de uma API para serviços web pode permitir organizar a infra-estrutura informática, automatizar fluxos de trabalho, e transmitir dados entre múltiplos dispositivos móveis. Poderá estar a interrogar-se sobre a segurança dos dados transmitidos entre o software.

Assim, a utilização de uma API é uma forma segura e comprovada de conectar dois serviços web em segundos. Permite que uma aplicação melhore a funcionalidade extraindo informação de outras aplicações. Mas pode estar preocupado com a forma como uma API publica um pedido, carrega dados, e transfere-os num determinado formato de dados. Portanto, a resposta a isto é que depende de como se construiu uma API para a sua aplicação. Neste artigo, discutiremos as duas APIs comuns para ligar duas aplicações de transferência de dados. Vamos aprofundar os detalhes de SOAP vs REST:

O que é uma API REST?

REST significa Representational State Transfer e é uma API popular para serviços web. As APIs REST funcionam com protocolo HTTP e utilizam formatos de dados JSON para aumentar a compatibilidade dos navegadores. O mais notável é que a API REST também pode funcionar com SOAP protocolo para proporcionar uma comunicação fluida para serviços web. Poderá estar a interrogar-se sobre o processo de criação de uma API REST. Por vezes, construir e escalar uma API é simples, mas pode acrescentar algumas complicações com base no seu processo de construção. Poderá estar a interrogar-se sobre os cenários em que é crucial construir uma API REST para um serviço web. Assim, estamos a alistar algumas razões pelas quais pode utilizar APIs REST para comunicar dados entre aplicações:

Recursos limitados

Baixa necessidade de segurança

Para tornar o navegador compatível com o cliente

Para melhorar a saúde dos dados

Para dimensionar um serviço web

Nota: Como mencionámos acima, pode utilizar SOAP protocolo para construir um API REST. O que é notável é que REST API oferece um estilo arquitectónico para serviços web, enquanto SOAP é um protocolo. Portanto, depende de si se quer utilizar o HTTP ou SOAP protocolo para construir um API REST de acordo com as necessidades do seu projecto.

Estamos a revelar os factores cruciais sobre o REST API que precisa de conhecer antes de o seleccionar para o seu serviço web:

REST significa Representational State Transfer e é um estilo arquitectónico simples que utiliza o protocolo HTTP para comunicar dados entre serviços web num ambiente cliente-servidor.

As APIs REST trocam dados num ambiente cliente-servidor onde o cliente coloca um pedido, e REST permite ao servidor carregar dados. Assim, construir serviços web enferrujados significa que pretende que os seus serviços web transmitam objectos de dados em formato JSON, definindo um ambiente cliente-servidor. Este é apenas um padrão arquitectónico que utiliza modelos de consistência de dados para uma comunicação suave entre aplicações. Assim, esta API suporta uma funcionalidade de mensagens fiável que recebe um pedido dos clientes, e a API REST permite a transmissão dos dados do utilizador solicitados com o fluxo.

Os API REST utilizam uma única interface para simplificar o processo de comunicação tanto para o cliente como para o servidor.

As APIs REST são utilizadas para optimizar os serviços web e utilizar o formato de dados JSON para o tornar compatível com o navegador.

Se quiser escalar os seus serviços web, REST API oferece escalabilidade com melhoria no desempenho tanto para cliente como para servidor. A API REST aceita um pedido do cliente e transmite-o ao servidor para carregar dados. Para além dos benefícios de utilizar a API REST, por vezes as suas ferramentas de segurança a nível empresarial podem comprometer a segurança dos dados da sua aplicação. Assim, linguagens de programação como GraphQL desempenham um papel na atenuação destes problemas de segurança.

O que é SOAP?

SOAP significa Simple Object Access Protocol (Protocolo de Acesso a Objectos Simples). SOAP API permite às aplicações comunicar mensagens mesmo que estas estejam escritas em diferentes linguagens de programação. É um protocolo com mais complexidade em termos de segurança e comunicação de dados. Como este protocolo trata de mensagens, o foco principal é impedir o acesso não autorizado através da segurança WS. SOAP A API utiliza protocolos incorporados que a tornam complexa a sua utilização.

Fonte de Imagem garba.org/Autor Ernesto Garbarino

As empresas que procuram características de segurança mais avançadas a nível empresarial podem implementar SOAP para os seus serviços web. A dificuldade em SOAP As APIs residem na utilização de diferentes linguagens de programação para a transmissão de mensagens. SOAP utiliza o formato XML para a comunicação, o que a torna uma API complexa. Enquanto algumas linguagens de programação requerem a construção manual de pedidos de correio HTTP, e é um problema como SOAP O API não tem tolerância a erros. No entanto, SOAP fornece atalhos para algumas linguagens de programação, tais como .NET.

Além disso, SOAP protocolo utiliza o ficheiro de outra linguagem de programação conhecida como SOAP Ficheiro API WSDL para definir o fluxo de trabalho de um serviço web. Este ficheiro irá criar uma referência através de IDE para automatizar o processo. Assim, a complexidade de SOAP Os APIs dependem do número de linguagens de programação utilizadas na transmissão de dados.

Por isso, estamos a revelar as coisas cruciais a considerar sobre SOAP APIs antes de decidir:

Pode usar SOAP API quando há necessidade de normas de segurança rigorosas com apoio SSL . SOAP A API utiliza um protocolo subjacente chamado WS-Security para segurança a nível empresarial das aplicações e para comunicar com os sistemas herdados.

API quando há necessidade de normas de segurança rigorosas com apoio . A API utiliza um protocolo subjacente chamado para segurança a nível empresarial das aplicações e para comunicar com os sistemas herdados. SOAP As mensagens são outra razão que o pode levar a escolher este protocolo. SOAP A API oferece uma funcionalidade fiável de envio de mensagens que a SOAP as mensagens são transmitidas com sucesso através de mensagens integradas e de ponta a ponta SOAP intermediários.

As mensagens são outra razão que o pode levar a escolher este protocolo. A API oferece uma funcionalidade fiável de envio de mensagens que a as mensagens são transmitidas com sucesso através de mensagens integradas e de ponta a ponta intermediários. SOAP API incorpora a conformidade ACID . ACID significa Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade, e esta conformidade reduz as redundâncias e acrescenta segurança e integridade ao SOAP mensagens. O que se nota é que ACID conformidade com SOAP mensagens é mais tradicional do que outros modelos de consistência de dados. É por isso que SOAP O API é utilizado para lidar com formatos de dados sensíveis, tais como transacções bancárias.

Decidir entre SOAP e REST

Até agora, temos discutido tudo sobre o REST v/s SOAP e como pode utilizá-los para ligar diferentes aplicações. Mas estas APIs não são a melhor opção para cada cenário. Por isso, é preciso escolher um API com cautela para poupar os seus recursos. Agora é altura de decidir entre SOAP e REST API para tornar os seus recursos acessíveis em pouco tempo. Ambas as APIs têm algumas semelhanças, tais como a utilização de HTTP post request, mas SOAP O API é mais rígido do que o REST e amplamente utilizado em sistemas antigos. Ambos os APIs têm um conjunto de regras e normas para trocar dados em qualquer formato de dados entre as aplicações. Portanto, antes de seleccionar qualquer API do seu serviço web, é crucial respeitar estas regras. O que é notável é que nem todos os serviços web suportam ambas as APIs excepto alguns serviços web, tais como a Amazon. A sua decisão de escolher uma API dependerá dos requisitos dos seus serviços web. Aqui estamos a revelar as vantagens competitivas de ambas as APIs. Comecemos com as vantagens de SOAP API:

SOAP vantagens

Ao contrário de REST API, SOAP A API suporta linguagens de programação e pode integrar qualquer protocolo de comunicação em vez de utilizar apenas o protocolo HTTP. Além disso, SOAP O protocolo funciona eficientemente num ambiente distribuído, enquanto as API REST funcionam eficientemente na comunicação directa/ponto-a-ponto.

SOAP oferece protocolos de segurança incorporados, tais como WS protocolos de segurança.

oferece protocolos de segurança incorporados, tais como protocolos de segurança. SOAP Os APIs oferecem opções incorporadas para o tratamento de erros.

Os APIs oferecem opções incorporadas para o tratamento de erros. SOAP suporta a automatização quando utilizado com uma linguagem de programação.

Depois de passar pelas vantagens de SOAP API, vamos revelar os benefícios de REST API para tornar a sua decisão mais explícita.

Vantagens do REST

Ao contrário de SOAPO REST é mais simples e flexível em termos da sua utilização.

REST API não requer ferramentas caras e linguagens de programação avançadas para ligar aplicações

REST API é fácil de aprender com uma curva de aprendizagem mais pequena.

REST é mais eficiente porque não utiliza o formato XML para a transmissão de mensagens.

A sua filosofia de concepção é semelhante a outras tecnologias web, pelo que se pode aprender sem ter de enfrentar qualquer dificuldade.

Um exemplo REST

Se falarmos de REST vs SOAPA API de Transferência do Estado de Representação (REST) é simples e requer apenas um URL para se conectar com os serviços web. Pode introduzir o URL para qualquer browser, e a saída será em formato CSV. A API REST funciona em configurações cliente-servidor onde se pode fazer um pedido, e REST ligará tanto o cliente como o servidor através do protocolo HTTP para fazer uma resposta. REST também utiliza a linguagem de descrição da aplicação Web (WADL) para identificar a tarefa e os metadados. Os pedidos REST proeminentes incluem GET, POST, PUSH e DELETE. Vejamos um exemplo de API de livraria:

Um cliente envia um pedido para GET para recuperar um livro específico da livraria.

para recuperar um livro específico da livraria. Um pedido POST irá adicionar um novo livro à livraria.

irá adicionar um novo livro à livraria. PUT O pedido actualizará o conteúdo de um livro com um ID de livro específico.

O pedido actualizará o conteúdo de um livro com um ID de livro específico. DELETE O pedido irá apagar um registo de livro da livraria.

A SOAP Exemplo

SOAP utiliza os pedidos HTTP POST no organismo de pedido. O corpo de requisição XML é um SOAP para reconhecer o API, e o SOAP corpo representa variáveis de pedido. Digamos que quer ir buscar o nome do utilizador "Smith", SOAP A API utiliza HTTP ou qualquer outro protocolo para comunicação.

Ao contrário das APIs REST, SOAP pode utilizar qualquer protocolo subjacente, tal como SMTP ou TCP. Outra coisa notável sobre SOAP mensagens é que estão sempre em formato XML e actuam como um invólucro ou Envelope neste exemplo. O Envelope cobre o cabeçalho e o corpo do SOAP mensagem. Ao mesmo tempo, Web Service Description Language (WSDL) consiste em todos os elementos restantes da mensagem.

SOAP vs. REST: As principais diferenças

Depois de passar pela visão geral de SOAP e REST APIs, é tempo de explorar as principais diferenças entre SOAP vs REST. Vamos começar:

SOAP A API funciona com SOAP (Simple Object Access Protocol), enquanto o REST API funciona com o protocolo REST (Representational State Transfer).

A API funciona com (Simple Object Access Protocol), enquanto o REST API funciona com o protocolo REST (Representational State Transfer). SOAP O API transmite SOAP mensagens em formato XML padrão devido ao seu estado, enquanto que o REST API não segue um formato de dados devido à sua ausência de estado.

O API transmite mensagens em formato XML padrão devido ao seu estado, enquanto que o REST API não segue um formato de dados devido à sua ausência de estado. SOAP trabalha com WSDL devido ao formato XML, enquanto as APIs REST utilizam pedidos como GET , PUT , POST , e DELETE .

trabalha com WSDL devido ao formato XML, enquanto as APIs REST utilizam pedidos como , , , e . SOAP podem trabalhar com qualquer protocolo de comunicação, tais como HTTP , HTTPS , TCP , SMTP , e XMPP , enquanto REST trabalha apenas com o protocolo HTTP para comunicação.

podem trabalhar com qualquer protocolo de comunicação, tais como , , , , e , enquanto REST trabalha apenas com o protocolo HTTP para comunicação. SOAP A API é mais estruturada, enquanto que REST utiliza dados em forma volumosa.

A API é mais estruturada, enquanto que REST utiliza dados em forma volumosa. SOAP é a melhor escolha para grandes organizações que procuram segurança WS , tais como bancos, enquanto que REST trabalha eficientemente com dispositivos móveis. SOAP é um protocolo de estado que utiliza SOAP WSDL ficheiros para manter informação sobre todas as actividades de um serviço web, enquanto REST é um estilo arquitectónico sem Estado para fazer de um serviço web um serviço de confiança. REST API funciona num ambiente cliente-servidor com comunicação cacheable entre aplicações.

é a melhor escolha para grandes organizações que procuram segurança , tais como bancos, enquanto que REST trabalha eficientemente com dispositivos móveis. é um protocolo de estado que utiliza ficheiros para manter informação sobre todas as actividades de um serviço web, enquanto REST é um estilo arquitectónico sem Estado para fazer de um serviço web um serviço de confiança. REST API funciona num ambiente cliente-servidor com comunicação cacheable entre aplicações. SOAP O protocolo REST requer alta largura de banda para execução, enquanto que o REST requer uma largura de banda mínima de dispositivos móveis para execução.

O protocolo REST requer alta largura de banda para execução, enquanto que o REST requer uma largura de banda mínima de dispositivos móveis para execução. SOAP não pode REST porque é um protocolo, enquanto que REST pode usar SOAP devido ao seu estilo arquitectónico.

não pode REST porque é um protocolo, enquanto que REST pode usar devido ao seu estilo arquitectónico. SOAP tem elevados padrões de segurança e utiliza WS segurança de alto nível para organizações, enquanto que REST utiliza SSL (Secure Socket Layer) e protocolo HTTPS para segurança. As organizações que requerem protocolos de alta segurança utilizam SOAP API para proteger a informação sensível dos utilizadores. Por exemplo, os bancos utilizam SOAP para tornar os dados dos utilizadores seguros, tais como o número do cartão e os pinos.

tem elevados padrões de segurança e utiliza segurança de alto nível para organizações, enquanto que REST utiliza SSL (Secure Socket Layer) e protocolo HTTPS para segurança. As organizações que requerem protocolos de alta segurança utilizam API para proteger a informação sensível dos utilizadores. Por exemplo, os bancos utilizam para tornar os dados dos utilizadores seguros, tais como o número do cartão e os pinos. SOAP suporta o formato de dados XML, enquanto a API REST suporta texto simples, XML, HTML, JSON, etc.

suporta o formato de dados XML, enquanto a API REST suporta texto simples, XML, HTML, JSON, etc. SOAP é um protocolo padrão que transfere informação orientada por funções, enquanto que REST tem um estilo arquitectónico com uma abordagem mais orientada por dados.

é um protocolo padrão que transfere informação orientada por funções, enquanto que REST tem um estilo arquitectónico com uma abordagem mais orientada por dados. SOAP não pode armazenar as chamadas, enquanto que REST pode armazenar todas as chamadas, tornando-as mais rápidas do que SOAP .

SOAP e Alternativas REST (JSON, gRPC, GraphQL)

Ao longo dos últimos anos, SOAP e REST APIs são as escolhas populares para ligar serviços web, mas algumas outras alternativas estão sempre disponíveis. Vamos ter uma visão alargada das alternativas:

JSON

JSON significa JavaScript Object Notation e é uma óptima forma de transferir dados entre diferentes aplicações. Esta tecnologia é leve e pode ser utilizada para transferir dados de um servidor para uma página web. Esta API pode substituir SOAP devido à sua simplicidade e transmissão mais rápida.

gRPC

O Google introduziu um sistema de código aberto, gRPC (Remote Procedure Call) que utiliza HTTP para a comunicação de dados. Esta tecnologia era popular antes do desenvolvimento de REST e SOAP API. Esta tecnologia é amplamente utilizada para ligar aplicações e dispositivos móveis com os serviços de back end e microarquitectura. Esta tecnologia de transmissão tem vantagens competitivas sobre JSON devido à comunicação leve, eficiência, geração de código incorporado, e mais opções de ligação, tais como a transmissão de mensagens.

GraphQL

GraphQL é uma linguagem de programação baseada em consulta que transmite dados de forma eficiente num ambiente cliente e servidor. É uma nova tecnologia introduzida pelo Facebook que suporta múltiplas funções para modificação de dados, e os seus servidores suportam linguagens de programação tais como C++, JavaScript, Python, e muito mais.

GraphQL Funciona como REST porque utiliza formatos HTTP e JSON para comunicação de dados. É possível aceder aos dados da API numa única chamada com GraphQL, enquanto REST requer chamadas separadas para acesso aos dados. Digamos que pretende aceder a dados de clientes, tais como encomendas e estado do envio, utilizando REST, e teria de fazer pedidos separados para cada pedaço de dados. Mas utilizando GraphQL, podemos aceder aos dados num único pedido, o que o ajudaria a minimizar a carga de trabalho.

Para além destas alternativas, é possível utilizar no-code plataformas de desenvolvimento de aplicações como AppMaster para criar no-code APIs para o seu serviço web.

O API REST é mais rápido do que SOAP?

Muitas organizações de alto nível, tais como bancos e sistemas legados, podem ainda querer implementar SOAPmas o REST ainda é mais rápido do que SOAP. REST é mais flexível e oferece uma comunicação de dados mais rápida, enquanto SOAP O protocolo tem requisitos específicos de um formato XML para a comunicação de dados. Assim, a utilização do formato de dados XML faz SOAP um protocolo pesado para a transmissão de dados entre aplicações.

Tecnologias emergentes, tais como a Internet das Coisas (IoT), aplicações de IA, desenvolvimento de aplicações móveis, e computação distribuída, utilizam APIs REST em larga escala devido à sua flexibilidade e peso leve. Além disso, REST suporta texto simples e fornece tutoriais REST API. Por outro lado, o REST API, SOAP oferece protocolos de segurança incorporados para satisfazer as necessidades de segurança das organizações, mas a utilização destes protocolos subjacentes torna-o mais pesado. Devido à velocidade rápida do REST API, as API públicas, tais como o Google Maps, seguem as regras e directrizes do REST.

Como criar um no-code API?

Depois de passar por REST v/s SOAP e outras alternativas, poderá estar à procura de uma solução API que não necessite de codificação. A melhor opção para integrar a sua aplicação com uma API não é uma solução de código como AppMaster. AppMaster irá ajudá-lo a integrar o seu fluxo de trabalho com centenas de aplicações e serviços ou aceder programticamente ao seu conteúdo com API.

Aqui revelamos os principais benefícios da utilização de AppMaster para integrar o seu fluxo de trabalho com diferentes aplicações. Comecemos com o seguinte:

Integração de módulos com um único clique

Pode tornar a sua aplicação ou serviço web mais eficiente, integrando-o com um no-code Módulo API. Estes módulos contêm modelos prontos a usar que permitem aos utilizadores optimizar a velocidade da aplicação com API de terceiros. É possível adicionar estes módulos utilizando um no-code plataforma como AppMaster para integrar estes módulos com um único clique. Para este efeito, pode visitar o mercado e adicionar um módulo para aumentar a eficiência do seu fluxo de trabalho.

Documentação e exemplos

AppMaster fornece documentação e exemplos em tempo real da implementação do módulo para uma melhor compreensão.

Reflexões finais

Depois de passar por este guia, esperamos que esteja bem versado na diferença entre a Transferência de Estado Representacional (REST) e o Protocolo de Acesso Simples a Objectos (SOAP). Esperamos que todos estejam preparados para escolher uma API para ligar aplicações para uma comunicação mais rápida. Para além dos benefícios das APIs, recomendamos-lhe que tente AppMaster para reduzir o custo do seu projecto.

AppMaster é um popular no-code ferramenta que permite às empresas integrar APIs com as suas aplicações com um único clique. Esta popular ferramenta no-code tem integração com APIs de terceiros, e pode criar qualquer pedido, tal como em Postman, utilizar este pedido nas suas funções, e processar o resultado do pedido. Tente AppMaster para uma integração mais rápida com um API para optimizar a sua aplicação.