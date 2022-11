Uma base de dados SQL é uma base de dados relacional que utiliza a Structured Query Language (SQL) para armazenar, recuperar, e manipular dados. Qualifica-se como uma linguagem de programação. As bases de dados SQL são o tipo mais comum de base de dados relacional, e são utilizadas por uma grande variedade de empresas e organizações.

As bases de dados estruturadas em Query (SQL) são fáceis de utilizar e manter e oferecem muitas características que as tornam bem adaptadas a várias aplicações. Por exemplo, as bases de dados SQL fornecem o seguinte:

Segurança de dados robusta

Escalabilidade

Alto desempenho

Facilidade de utilização

O que é uma base de dados NoSQL (base de dados não relacional)?



Uma base de dados NoSQL é uma base de dados não relacional que não utiliza a estrutura tradicional baseada em tabelas das bases de dados relacionais. As bases de dados NoSQL são frequentemente utilizadas para o tratamento de grandes quantidades de dados que não se adequam bem ao modelo relacional.

As bases de dados NoSQL podem ser classificadas em quatro categorias principais:

Lojas de valores chave



As bases de dados NoSQL armazenam dados de uma forma sem esquema, como uma colecção de pares de valores-chave. O valor, que pode ser qualquer coisa desde um texto simples até uma estrutura de dados mais complicada, é pesquisado utilizando a chave. Exemplos de armazéns de valores-chave incluem DynamoDB e Riak.

Lojas orientadas para a coluna



Eles armazenam dados em colunas em vez de linhas. As lojas orientadas para colunas são frequentemente utilizadas para armazenamento de dados e aplicações analíticas. Exemplos de armazéns orientados para colunas incluem Cassandra e HBase.

Lojas de documentos



Os dados são armazenados em documentos em tais bases de dados NoSQL. Os documentos podem ser estruturados de qualquer forma, tornando-os muito flexíveis. Exemplos de armazéns de documentos incluem MongoDB e Couchbase.

Lojas gráficas



Estas bases de dados armazenam dados numa estrutura gráfica, com nós e bordas que ligam os dados. Os armazéns gráficos são frequentemente utilizados para aplicações que necessitam de analisar relações complexas. Exemplos de armazéns gráficos incluem Neo4j e OrientDB.

Prós da SQL



As bases de dados SQL (sistemas de gestão de bases de dados relacionais) existem há décadas e são as bases de dados mais populares utilizadas actualmente. Aqui estão algumas razões pelas quais as bases de dados SQL são tão populares:

As bases de dados SQL são fáceis de utilizar. Mesmo pessoas sem experiência prévia em bases de dados podem aprender a utilizar bases de dados SQL com apenas um pouco de formação. São muito versáteis e podem ser utilizadas para tudo, desde pequenas bases de dados pessoais a grandes bases de dados a nível empresarial que necessitam de armazenamento de dados. As bases de dados SQL são fiáveis. São concebidas para lidar com grandes quantidades de dados e transacções sem perder ou corromper a base de dados. Se utilizarem uma base de dados distribuída, esta pode proporcionar segurança. Uma base de dados distribuída tem bases de dados semelhantes em locais diferentes. Pode escalá-las. Podem ser facilmente expandidas para acomodar mais dados e utilizadores, conforme necessário. Obtém-se mais armazenamento de dados. A maioria dos principais fornecedores de bases de dados suportam bases de dados SQL. Isto significa que há muitas opções disponíveis para as empresas quando se trata de escolher uma base de dados SQL. Uma forte comunidade de programadores apoia-as. Esta comunidade fornece apoio e recursos para empresas e indivíduos que utilizam bases de dados SQL.

SQL vs NoSQL: Principais diferenças



As bases de dados SQL e NoSQL são dois dos tipos mais populares de bases de dados. São ambas poderosas e valiosas à sua própria maneira. Aqui estão as principais diferenças:

As bases de dados SQL são bases de dados relacionais. Isto significa que os dados estão organizados em tabelas, e cada tabela tem uma estrutura específica. As tabelas estão ligadas umas às outras através de relações. Isto torna as bases de dados SQL muito poderosas para armazenar dados que precisam de ser acedidos de uma determinada forma.

As bases de dados NoSQL são bases de dados não relacionais. Isto significa que os dados são armazenados numa colecção de documentos. Não existe uma estrutura específica para estes documentos, e estes não estão ligados entre si através de relações. Portanto, são mais adequadas para armazenar dados que não precisam de ser acedidos de uma forma particular.

Uma das principais diferenças entre as bases de dados SQL e NoSQL é a forma como são escaladas. As bases de dados SQL utilizam uma abordagem de escala vertical, o que significa que escalam adicionando mais poder ao servidor. As bases de dados NoSQL utilizam uma abordagem de escala horizontal, o que significa que são escaladas adicionando mais servidores.

Outra diferença é que as bases de dados SQL são tipicamente mais dispendiosas de manter do que as bases de dados NoSQL. As bases de dados SQL requerem mais administração, tais como a criação e manutenção de índices e Views. As bases de dados NoSQL são muitas vezes menos dispendiosas porque necessitam de menos administração.

As bases de dados SQL são também geralmente mais complexas do que as bases de dados NoSQL. Isto porque as bases de dados SQL devem seguir as regras ACID (atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade), o que pode torná-las mais lentas e mais complicadas. Por outro lado, as bases de dados NoSQL são frequentemente mais simples e podem ser mais rápidas porque não têm de seguir as regras de ACID .

As regras da SQL ACID :



ACID significa atomicidade, consistência, isolamento, e durabilidade. Em suma, significa que os dados são armazenados de forma segura, e as transacções são processadas de forma fiável e consistente. NoSQL, por outro lado, não segue as regras do ACID. Isto significa que é mais flexível no armazenamento e processamento de dados. Contudo, significa também que os dados nem sempre são armazenados de forma segura, e o processamento de transacções pode não ser fiável e incoerente.

Então, o que é melhor? Depende das suas necessidades. Se precisar de uma base de dados flexível que possa tratar muitos dados, então o NoSQL é uma boa escolha. Se precisar de uma base de dados fiável e consistente, então o SQL é uma melhor escolha. Se precisar de uma base de dados que seja fácil de consultar e escalar verticalmente, então uma base de dados SQL é uma boa escolha. Se precisar de uma base de dados que seja fácil de escalar horizontalmente e que seja menos dispendiosa de manter, então uma base de dados NoSQL é uma boa escolha.

MongoDB vs MySQL



MongoDB e MySQL são ambas escolhas populares no mundo das bases de dados. Mas qual delas é a escolha certa para o seu projecto? Neste artigo, vamos comparar MongoDB e MySQL em termos de desempenho, escalabilidade, e facilidade de utilização.

MongoDB é uma base de dados orientada para a documentação que é fácil de escalar. Utiliza documentos do tipo JSON com esquemas dinâmicos, o que facilita o armazenamento e consulta de dados. É também adequada para dados não estruturados, tais como ficheiros de registo e dados das redes sociais.

O MySQL é uma base de dados relacional que é mais difícil de escalar. Utiliza um esquema fixo, tornando-o mais desafiante para armazenar e consultar dados. No entanto, o MySQL é uma boa escolha para dados estruturados, tais como dados financeiros. Em termos de desempenho, o MongoDB é geralmente mais rápido do que o MySQL. É também mais escalável do que o MySQL.

Em termos de facilidade de utilização, o MongoDB é mais fácil de utilizar do que o MySQL.

Então, que base de dados é a escolha certa para o seu projecto? Depende das necessidades do seu projecto. MongoDB é uma boa escolha se precisar de uma base de dados rápida e escalável para dados não estruturados. O MySQL é adequado se precisar de uma base de dados relacional para dados estruturados.

A nuvem e o futuro de SQL e NoSQL



A nuvem tornou-se uma parte integrante da nossa vida pessoal e profissional. Não é fácil imaginar um mundo sem ela. A nuvem permitiu-nos aceder a informação e aplicações em qualquer lugar e a qualquer momento. Permitiu-nos também armazenar e partilhar dados de forma mais eficiente. Tornou o armazenamento de dados mais fácil.

A nuvem tem tido um impacto significativo no mundo das bases de dados. No passado, a maioria das empresas utilizava bases de dados relacionais, tais como SQL. No entanto, a nuvem também tornou possível às empresas utilizarem bases de dados NoSQL. As bases de dados NoSQL são menos rígidas e mais escaláveis do que as bases de dados SQL. São também mais adequadas para o tratamento de grandes dados.

Exemplos de bases de dados SQL



As bases de dados SQL são algumas das bases de dados mais amplamente utilizadas no mundo que utilizam múltiplas linguagens SQL. São utilizadas em várias aplicações, desde pequenas empresas a grandes empresas.

São fáceis de utilizar e oferecem uma grande flexibilidade. As empresas podem utilizá-las para armazenamento, manipulação, e recuperação de dados.

Existem muitos tipos diferentes de bases de dados SQL, mas as mais comuns são MySQL, Microsoft SQL Server, MariaDB, e Oracle.

O MySQL é uma base de dados gratuita e de código aberto popular entre as pequenas empresas e aplicações web.

O Microsoft SQL Server é uma base de dados comercial que as grandes organizações utilizam. A Oracle é também uma base de dados comercial.

Exemplos de bases de dados NoSQL



A MongoDB é uma popular base de dados NoSQL. É uma base de dados orientada para a documentação que é fácil de utilizar e escalável. MongoDB é também muito flexível, permitindo uma vasta gama de tipos de dados a serem armazenados. Podem tratar de grandes dados.

A Cassandra é outra popular base de dados NoSQL. É uma base de dados orientada para colunas que foi concebida para alta disponibilidade e escalabilidade. A Cassandra é frequentemente utilizada para armazenar grandes quantidades de dados.

HBase é uma base de dados orientada para colunas que é construída em cima do sistema de ficheiros Hadoop. A HBase foi concebida para escalabilidade e desempenho. O HBase é frequentemente utilizado para análise de dados em tempo real.

Redis é uma base de dados in-memory robusta que é frequentemente utilizada para o cache. O Redis é rápido e pode ser usado para muitas aplicações.

As bases de dados NoSQL estão a tornar-se cada vez mais populares à medida que a necessidade de escalabilidade e flexibilidade cresce. Existem vários tipos de bases de dados NoSQL, cada uma com os seus pontos fortes e fracos. Este artigo examinou algumas das mais populares bases de dados NoSQL e explorou as suas características. Agora, vamos explorar quando utilizar qual delas.

Quando utilizar SQL vs NoSQL para o seu negócio



Não existe uma resposta única para a questão de quando utilizar SQL vs NoSQL para o seu negócio. A decisão de qual tecnologia de base de dados utilizar depende de vários factores, incluindo a natureza dos dados, os requisitos de desempenho, os requisitos de escalabilidade, e o orçamento.

Algumas empresas irão claramente preferir uma tecnologia de base de dados em vez da outra. Por exemplo, as empresas que lidam com grandes quantidades de dados estruturados podem descobrir que as bases de dados SQL são mais adequadas. Por outro lado, as empresas que precisam de escalar rapidamente e lidar com grandes quantidades de dados não estruturados podem descobrir que as bases de dados NoSQL são uma melhor escolha.

Outras empresas podem precisar de utilizar bases de dados SQL e NoSQL para obterem o máximo dos seus dados. Por exemplo, uma empresa pode utilizar uma base de dados SQL para dados transaccionais e uma base de dados NoSQL para análise.

O resultado final é que não existe uma resposta certa ou errada ao escolher entre bases de dados SQL e NoSQL. A melhor decisão para o seu negócio dependerá da sua posição particular.

