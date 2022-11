Procura uma base de dados de valores chave simples mas fiável para armazenar os seus dados? Se SIM, este artigo é para si. Várias bases de dados populares e disponíveis no mercado reclamam muito mais do que merecem. Então, em quem confiar? Bem, Redis é uma das bases de dados mais populares e fiáveis com memória incorporada, a sua capacidade rápida e rentável de armazenar dados geoespaciais em maior escala, em tempo real, e com maior velocidade. Redis oferece um servidor de estruturas de dados, utilizado como base de dados de valores-chave e eficaz na gestão de cache e no trabalho como corretor de mensagens. Todos os tipos de gestão de dados não são um problema para Redis. Vamos descobrir informação aprofundada sobre esta base de dados de valores-chave Redis.

O que é uma base de dados de valores-chave?

Uma base de dados NoSQL específica é chamada de base de dados de valores-chave, comummente referida como uma loja de valores-chave. Uma base de dados de valores-chave ou de armazenamento de valores-chave utiliza uma simples string ou uma única chave ou um conjunto de chaves / apagar chaves / múltiplas chaves para aceder aos valores associados, ao contrário das anteriores bases de dados relacionais NoSQL que mantinham estruturas de dados servidas em tabelas e colunas pré-definidas. São colectivamente referidas como pares de chaves de valores. Estes valores podem variar desde objectos específicos com vários valores aninhados até tipos de dados de cadeia simples como textos ou inteiros. Cada chave de cadeia simples é um número de designação particular que coordena com um negócio ou um local onde os dados são mantidos.

Quando utilizar uma base de dados de valores-chave

A sua candidatura pode ser volátil se tiver de gerir um grande número de pequenas leituras e escritas contínuas. O acesso a bases de dados de valores-chave é rápido e in-memory. Armazenamento de páginas web com o URL como chave e a página web como valor; armazenamento de dados fundamentais, como informação de clientes; preservação do conteúdo de carrinhos de compras, categorias de produtos, e informação de produtos de comércio electrónico. Para programas que não necessitam de actualizações frequentes ou apoio para consultas sofisticadas.

Casos de utilização para bases de dados de valores-chave

Carrinho de compras

Serve como um website de comércio electrónico ou loja de valores-chave online que pode adquirir milhares de milhões de encomendas numa fracção de segundo, especificamente quando a época de férias está ao virar da esquina, o que é excelente para fazer compras. Através de processamento e armazenamento distribuído, as bases de dados de valores-chave podem escalar para suportar milhões de utilizadores concorrentes e volumes extraordinariamente elevados de mudanças de estado. A redundância já nas bases de dados de valores-chave pode lidar com a perda de nós de armazenamento.

Armazenamento de sessões

Quando um utilizador faz login, uma sessão é iniciada por um programa orientado para a sessão, tal como uma aplicação web, que dura até o utilizador existente sair da loja de valores-chave ou das bases de dados de valores-chave até o tempo de login ser prolongado até a sessão expirar. Durante este tempo, o programa mantém toda a informação relacionada com a sessão numa base de dados NoSQL ou na memória principal. Alguns exemplos de tipos de dados da sessão incluem detalhes do perfil do utilizador, mensagens, dados e temas personalizados, recomendações, promoções direccionadas e descontos. Existe um identificador específico para cada sessão de utilizador. Os armazéns rápidos de valores de chaves são mais adequados para tipos de dados de sessão porque nunca são consultados por outra coisa que não seja a chave primária / chaves de eliminação / chaves múltiplas ou uma simples string. Em geral, as bases de dados de valores de chaves podem ter uma sobrecarga por página inferior à das bases de dados relacionais.

O que é Redis?

O Remote Dictionary Server, ou Redis, é uma base de dados rápida, acessível e in-memory de valores de chaves. Salvatore Sanfilippo, o criador do servidor Redis, pretendeu aumentar a escalabilidade da sua empresa italiana, que é como o projecto começou. A partir daí, criou uma instância Redis, uma base de dados NoSQL, cache, corretor de mensagens, chaves de eliminação, chaves múltiplas, e fila de espera que está agora em uso.

Redis A instância tem taxas de resposta inferiores a um milissegundo, permitindo milhões de consultas por segundo para aplicações em tempo real em sectores que incluem jogos, ad tech, serviços financeiros, cuidados de saúde, e IoT. Redis bases de dados de valores de chaves têm sido classificadas como uma das mais apreciadas por Stack Overflow há mais de cinco anos, o que a torna um dos motores de código aberto mais apreciados actualmente. Redis O servidor é uma excelente opção para caching, jogos, recolha de análises, gestão de sessões, quadros de líderes, conversação/video chamada, geoespacial, ride-hailing, streaming de vídeo, e aplicações de pub devido à sua imediata e rápida promulgação.

Para executar o exemplo Redis, AWS fornece dois serviços totalmente geridos. Redis bases de dados de valores-chave ou lojas de valores-chave são compatíveis, fiáveis, serviços de base de dados in-memory com desempenho rápido como um relâmpago é a Amazon MemoryDB para o servidor Redis. Com latência de microssegundos, o serviço de cache totalmente gerido Amazon ElastiCache para Redis acelera o acesso a dados de bases de dados primárias e armazéns de dados. Além disso, ElastiCache suporta Memcached, outro motor de caching de código aberto muito apreciado.

O Redis é bom como base de dados?

Redis A base de dados de valores-chave ou loja de valores-chave foi inicialmente concebida como uma base de dados de cache mas posteriormente transformou-se na base de dados central. Redis servidor é uma base de dados primária comum utilizada em aplicações modernas. A maioria dos fornecedores do serviço Redis apoia Redis instância como detentor de dados e mantenedor de cache, mas não como base de dados principal. Para além de utilizar o servidor Redis, também é necessária uma base de dados diferente, tal como DynamoDB. Isso aumenta a complexidade, reduz o tempo de resposta, e impede a utilização total da instância Redis.

Redis é uma base de dados para vários volumes de dados, desde megabytes - MB até terabytes - TB de dados, que podem ser processados e armazenados. Combinando as capacidades da Redis como base de dados principal e cache in-memory num único sistema com Redis Enterprise, é possível eliminar as complicações e o tempo de resposta da execução de duas abordagens distintas. Além disso, Redis pode ser utilizada como base de dados principal que suporta vários modelos, permitindo-lhe construir aplicações contemporâneas e construção baseada em microserviços de baixo intervalo de tempo no pico da mesma.

Utilize Redis Funcionalidade nativa da empresa (módulos) para substituir a necessidade de diferentes opções de cache e bases de dados, como por exemplo:

Redis exemplo JSON, armazenamento de documentos e fluxos JSON para recolha e divulgação de dados

exemplo JSON, armazenamento de documentos e fluxos JSON para recolha e divulgação de dados Para índices adicionais, utilizar RediSearch

Complexidade da relação com RedisGraph

RedisTimeSeries para aplicações de monitorização

para aplicações de monitorização RedisBloom para a detecção de tabelas de liderança, jogos e fraudes

para a detecção de tabelas de liderança, jogos e fraudes RedisAI para a inferência e armazenamento imediato de IA

para a inferência e armazenamento imediato de IA Utilizar o clustering corporativo, o auto-escalonamento, e Geo-Distribution ou seja Active-Active para tirar partido dos acima mencionados

A que velocidade é Redis?

Redis é uma ferramenta de avaliação bastante rápida, que seria óptimo ter. Para saber a rapidez com que a instância Redis se move. Em segundo lugar, Redis requer alguns tipos de dados de experiência da plataforma que podem ser utilizados para medir a magnitude do desempenho da Redis. Redis felizmente, oferece tal ferramenta e alguma informação de experiência para sistemas de hardware amplamente utilizados.

Redis O desempenho pode ser avaliado utilizando a referência Redis. A linha de comando pode determinar até que ponto os comandos específicos Redis funcionam em modo gasoduto, modo normal, e sob várias pressões.

Redis tem um desempenho excepcionalmente bom. O nível máximo de carga e definir e obter níveis de consumo de tempo para um sistema de base de dados de valores-chave são normalmente sub-milissegundos. A eficácia das operações Redis pode ser aumentada através da utilização de condutas.

Verifique os seguintes factores que tornaram a Redis uma instância rápida:

Memória

Redis é uma base de dados in-memory NoSQL. Por conseguinte, existe uma restrição RAM. Por conseguinte, Redis emprega uma política de despejo definida para causar despejo fora de memória ou despejo de dados quando os dados de armazenamento de memória se esgotam.

Ligações

Cada acção que uma aplicação cliente envia para Redis ocorre dentro de um contexto de ligação. Quer seja devido ao seu sistema operativo, à configuração da Redis, ou ao plano de um fornecedor de serviços, o número máximo de ligações ao servidor Redis é sempre limitado. Uma nova aplicação cliente ou sessão executiva deve ser sempre capaz de se ligar se houver recursos livres suficientes disponíveis.

Cache

O programa deve aceder aos conteúdos guardados para que a cache funcione no seu melhor.

Despejos

Se a sua taxa de sucesso de cache cair abaixo de um certo limiar, pode indicar que o despejo foi desencadeado, removendo dados de Redis e levando a falhas de cache.

Objectos expirados

Talvez não esteja a expirar os objectos da cache desde que o despejo começou quando a memória de Redis estava baixa.

É Redis melhor do que MongoDB?

Vamos tentar responder ao debate Redis vs. MongoDB. Nenhuma solução se aplica a todas as situações. Assim, a escolha deve ser feita à luz das necessidades comerciais, restrições financeiras, e outros factores indicados abaixo. Os principais critérios utilizados na comparação Redis vs. MongoDB são os seguintes:

Características:

Redis inclui capacidades como durabilidade, caching, e correcções de crash sem problemas, enquanto MongoDB tem características de redução de mapas e agregação de dados.

inclui capacidades como durabilidade, caching, e correcções de crash sem problemas, enquanto tem características de redução de mapas e agregação de dados. O controlo sobre a contabilidade usando funções está disponível com MongoDB . No entanto, não está com Redis .

Desempenho .

Em comparação com MongoDB , Redis exemplo é melhor em lidar com cargas de trabalho pesadas. Redis utiliza um fio simples, um só núcleo, e é de um só fio.

, exemplo é melhor em lidar com cargas de trabalho pesadas. utiliza um fio simples, um só núcleo, e é de um só fio. Redis Por conseguinte, supera marginalmente MongoDB em termos de desempenho. Uma vez que o CPU o restringe, MongoDB é igualmente conhecido por responder lentamente.

A escalabilidade é igualmente conhecida por responder lentamente.

Em comparação com Redis , MongoDB oferece apoio superior ao factor de escalabilidade. MongoDB optimiza a funcionalidade RAM em plataformas físicas, mas Redis restringe o consumo de RAM.

, oferece apoio superior ao factor de escalabilidade. optimiza a funcionalidade em plataformas físicas, mas restringe o consumo de RAM. Embora Redis tenha muitas funções periféricas, a escalabilidade é mais fácil com MongoDB .

Suporte de plataforma

Um servidor para estruturas de dados in-memory é Redis .; Funciona com corretores de mensagens e permite o cache. Com a ajuda de clientes Java, fornece suporte para a cache de primavera.

.; Funciona com corretores de mensagens e permite o cache. Com a ajuda de clientes Java, fornece suporte para a cache de primavera. Base de dados NoSQL independente de plataforma MongoDB tem conectores BI para análise, suporte de dados de mola, e uma interface interactiva de consulta de comandos Redis usando uma linha de comando.

Arquitectura da base de dados

Redis O servidor e o cliente Redis são ambos componentes da arquitectura da base de dados Redis. Os dados são guardados em memória pelo Servidor Redis .

O servidor e o cliente são ambos componentes da arquitectura da base de dados Redis. Os dados são guardados em memória pelo Servidor . Uma base de dados centrada em documentos NoSQL é MongoDB . Ferramentas para trazer e trazer dados binários, aproximar dados de segurança e características, e a construção de sistemas distribuídos, GridFS , e MongoDB Bússola são todas partes da construção da base de dados NoSQL.

Linguagem de programação de apoio

C, C#, Objective-C, Crystal, Clojure, Fancy, Haxe, Java, JavaScript (Node.js), Python, Lisp, MatLab, Lua, Elixir, OCaml, Pure Data, Swift , Dart, Pascal, Rebol, Ruby, Scheme, Tcl, Visual Basic Redis instância.

instância. C, Clojure, Java, C++, Groovy, Scala, Dart, Erlang, Haskell, Perl, Lua, Rust, Powershell, Python, PHP, R, Haskell, Prolog, Swift, Smalltalk etc., são apenas algumas das linguagens de programação que MongoDB suporta.

Apoio à Replicação

Redis apoiar tanto Master-Master como Master-Slave replicação.

apoiar tanto Master-Master como Master-Slave replicação. MongoDB apoia a replicação Master-Slave.

Segurança

Antes de implementar os comandos Redis , aderir a protocolos de autenticação sólidos. No entanto, apenas requer uma autenticação simples baseada em palavra-passe para garantir o acesso dos utilizadores, o que poderia comprometer a segurança.

, aderir a protocolos de autenticação sólidos. No entanto, apenas requer uma autenticação simples baseada em palavra-passe para garantir o acesso dos utilizadores, o que poderia comprometer a segurança. A segurança é algo que MongoDB leva a sério. Utiliza tipos de dados encriptados Redis e procedimentos de autenticação para verificar o utilizador. A capacidade de especificar o acesso e comando em MongoDB permite aos utilizadores atribuir contas com base em responsabilidades de papel, reforçando a segurança.

Apoio à documentação

Poderá obter documentos técnicos, instruções, e apoio de programação para Redis bases de dados de valores-chave.

bases de dados de valores-chave. Pode encontrar documentos técnicos e o manual expandido para MongoDB .

Preço: .

O preço da Redis' Enterprise Cloud mudou dependendo de quanto Redis tipos de dados precisavam de ser armazenados. O seu licenciamento baseia-se num sistema de subscrição - a opção de preço básico gratuito da Redis. O preço das versões superiores começa com uma taxa mensal de $7 .

tipos de dados precisavam de ser armazenados. O seu licenciamento baseia-se num sistema de subscrição - a opção de preço básico gratuito da Redis. O preço das versões superiores começa com uma taxa mensal de . O plano Basic para MongoDB é igualmente gratuito. O custo de adicionar outra licença para comercial custaria mensalmente $57.

Em poucas palavras

Após discutir Redis - bases de dados de valores-chave, todos os tipos de dados fundamentais Redis operavam em Redis bases de dados de valores-chave, e os comandos padrão Redis utilizados para a sua gestão. Deve ter conhecimentos relativamente adequados das bases de dados de valores-chave Redis e pode começar a utilizar Redis para uso pessoal e empresarial. Recapitulando, Redis bases de dados de valores-chave contribuem favoravelmente para optimizações autênticas e sistemáticas com as suas características essenciais e utilizadores gerais para estruturas de dados, armazenamento em servidor, e para fins de cache. Pode seguir a documentação em linha disponível no sítio Redis que irá delinear mais informações sobre a plataforma.

Da mesma forma, uma vez iniciada a sua utilização, poderá explorá-la com componentes avançados adicionais como transacções, oleodutos, etc., e muito mais. Estas características avançadas, contudo, não são normalmente utilizadas na interface de linha de comando dos consumidores da base de dados de valores-chave Redis, mas são mais geralmente utilizadas nas diferentes aplicações criadas com codificação através de várias linguagens de programação.

Não só para as aplicações que são feitas com codificação, mas também benéficas para as aplicações que são desenvolvidas utilizando um no-code plataforma como AppMaster. AppMaster é uma plataforma de desenvolvimento de aplicaçõesno-code que lhe permite construir as suas aplicações web e móveis com uma drag-and-drop interface.

AppMaster tem um módulo Redis. Os programadores podem utilizar uma ligação de valor chave a qualquer base de dados Redis para sincronização entre micro-serviços e nos casos em que é utilizado o equilíbrio de websocket.