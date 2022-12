Jeśli czytasz ten artykuł, istnieje duża szansa, że albo zaangażowałeś się w usługi aplikacji kurierskich na żądanie, albo rozważasz rozpoczęcie ich świadczenia. Nie ma wątpliwości, że żywność na żądanie aplikacje kurierskie i przemysł dostawczy kwitną i jest to jedna z najlepszych usług dostawy żywności dla klientów usług restauracyjnych. Ale jak każde inne przedsięwzięcie, jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim przejdziesz do rozwoju aplikacji dostawczych dla aplikacji kurierskich na żądanie.

Jest wiele do poznania, ale jedna podstawowa rzecz do rozważenia w rozwoju aplikacji dostawy dla usług dostawy żywności.

Czy musisz zrozumieć proces rozwoju aplikacji dostawczej? Aby zbudować aplikację dostawczą dla klientów i kurierów restauracyjnych, co będzie potrzebne? I jak aplikacja dostawy na żądanie działa dla usług dostarczania żywności.

Podczas pandemii COVID-19, codzienne operacje ludzi zmieniły się, e-commerce rozkwitł do 200%, prawie każdy zaczął kupować online, tylko po to, aby być po bezpiecznej stronie, i tak, jest to bardziej wygodne, aby kupić z twojej strefy komfortu na całym świecie tylko z telefonem kilka stuknięć przez aplikację dostawy na żądanie.

Pandemia COVID-19 wyprodukowała więcej możliwości biznesowych, takich jak usługi dostawy żywności, artykuły spożywcze i inne dostawy artykułów eCommerce. Aplikacje do dostarczania kurierów na żądanie i aplikacje do dostarczania kurierów są osobami trzecimi między kupującymi a sprzedawcami, których zadaniem jest odbieranie przedmiotów od sprzedawców i przynoszenie ich do drzwi kupujących, a aplikacje do dostarczania kurierów na żądanie umożliwiły to.

Z powodu pandemii zamknięto restauracje, kąciki z jedzeniem i kawiarnie, które zaczęły sprzedawać online; nawiązały one współpracę z aplikacjami on-demand courier delivery. A teraz eksperci przewidują, że rynek dostaw żywności wzrośnie o 300%, co jest ogromną liczbą i idealną okazją, abyś zaczął korzystać z usług aplikacji dostawczych na żądanie jako biznesu.

I na szczęście mamy wszystko, co musisz wiedzieć, jak zbudować aplikację dostawczą, jak działa aplikacja kurierska na żądanie, proces rozwoju aplikacji dostawczej na żądanie i jak rozpocząć działalność z aplikacją kurierską na żądanie jako biznes.

Mamy również pokryte, jak zbudować aplikację dostawy i jakie technologie są wykorzystywane w rozwoju aplikacji dostawy w on-demand kurierskiej aplikacji dostawy i co wiele opcji płatności są dostępne.

Jak działa aplikacja dostawcza?

Zanim zagłębimy się w rozwój aplikacji dostawczych, zrozummy, jak działają aplikacje kurierskie na żądanie.

Klient, który chce zamówić włoską pizzę, nawiguje do aplikacji kurierskiej na żądanie i wyszukuje włoską pizzę; tam klika na jeden z wymienionych linków restauracji i zamawia pizzę. Aplikacja dostawy kuriera jest zbudowana w taki sposób, że powiadomi konkretną restaurację, że masz zamówienie. Szef zacząć przygotowywać pizzę; kiedy jest gotowy, chłopiec kurier przychodzi i odbiera pizzę i dostarcza ją do klienta w określonej lokalizacji, i pobiera wymaganą kwotę. I to jest piękno posiadania aplikacji do dostawy na żądanie dla Twojej firmy.

Te aplikacje do dostawy na żądanie mają wiele opcji płatności, takich jak gotówka przy odbiorze, zaliczka online itp.

Niektóre duże firmy spożywcze, takie jak McDonald's i KFC, zbudowały własne aplikacje do dostarczania kurierów restauracyjnych, aby służyć swoim klientom. I korzystne jest posiadanie własnych aplikacji dostaw kurierskich, dzięki czemu można uzyskać dodatkowy zysk z tego.

W jaki sposób aplikacja dostawcza zarabia pieniądze?

Mówiąc raz po raz, że aplikacje dostawcze na żądanie są bardzo opłacalne i korzystne, ważne jest, aby zbudować aplikację dostawczą. Każda firma, która sprzedaje fizyczne produkty online, wymaga zbudowania aplikacji dostawczej, aby dostarczyć produkty do swoich konsumentów. Niektóre firmy mają własne modele dostaw na żądanie, podczas gdy inne polegają na aplikacjach dostawczych kurierów i biznesie. Praca kuriera jest po prostu odebrać paczkę i upuścić go na drzwi kupującego, a ich praca jest wykonywana. A rozwój aplikacji kurierskich dostawy jest taki, że pobierają pewne kwoty jako opłaty prowizyjne, opłaty reklamowe, członkostwa i opłaty za dostarczenie paczek. Opłata prowizyjna: W większości przypadków aplikacje do dostarczania żywności i aplikacje do dostarczania kurierów pobierają procent od restauracji za połączenie ich z potencjalnymi klientami. Na przykład UberEats otrzymuje do 30% opłat prowizyjnych. 30% to ogromna liczba, ale wciąż restauracje, ale mimo to, z radością płacą 30% do UberEats, ponieważ osiągają większe zyski z klientów UberEats. Opłata za reklamę: Jest to jedno podstawowe źródło zarabiania pieniędzy dla aplikacji do dostarczania kurierów; ludzie mogą reklamować swoje produkty, aby promować je w celu zwiększenia zasięgu do większej liczby klientów. Mogą reklamować przez godziny, dni, a nawet miesiące, a w zamian będą musieli zapłacić określoną opłatę za promocję. Reklama może być w różnych formatach, jak wyświetlane na ekranie głównym, w pasku bocznym, lub w dowolnym miejscu w stopce, w zależności od wyboru użytkownika i opłaty. Członkostwa: Oferowanie członkostwa jest jedną z najnowszych metod w aplikacjach do przesyłek kurierskich. Teraz kurierskie aplikacje dostawcze i dostawcy usług oferują zniżki, bezpłatną wysyłkę, X%OFF na dostawę i inne korzyści dla swoich klientów, jeśli kupują w określonym czasie w miesiącu. Mogą kupić miesięczne członkostwo z X%OFF i innymi korzyściami. To buduje więcej dobrych relacji z klientami i zwiększa wskaźnik powracających i lojalnych klientów. Opłata za dostawę: Klient będzie płacił opłaty za dostawę, chyba że jest to darmowa wysyłka dla zamówionych przedmiotów. Opłaty mogą być w różnych modelach, niektóre aplikacje kurierskie dostawy używać płaskie opłaty za elementy dostawy jak 10 $ lub 20% całkowitego zamówienia, podczas gdy inne różni się od miejsca do miejsca i zależy od wielkości i wagi produktów, jak również. Więc to zależy od Ciebie, które modele chcesz przyjąć dla swojego biznesu usług dostawy.

Jak zbudować aplikację dostawczą?

Zrozumieliśmy, czym jest aplikacja dostawcza na żądanie, jak działa aplikacja dostawcza na żądanie i jak zarabiać na aplikacjach dostawczych kurierów na żądanie. Ważne jest również, abyś stworzył aplikację dostawczą dla swojej firmy, aby przetrwać w cyfrowym świecie.

Aplikacja dostawy na żądanie jest tylko interfejsem frontend dla ludzi do interakcji, ale za sceną w procesie rozwoju aplikacji dostawy, musi mieć odpowiedni biznes i plan logistyczny. Ważne jest również, aby wybrać odpowiednie narzędzia i technologie, gdy mamy tak wiele różnych opcji rozwoju aplikacji dostawczych.

Najważniejszym czynnikiem w budowaniu aplikacji dostawczej jest wybór odpowiednich technologii i platformy, która spełnia specyficzne potrzeby biznesu i jego użytkowników. Niektóre platformy oferują bardzo bezpieczny rozwój aplikacji dostawczych, ale wtedy możesz nieco pogorszyć wydajność i odwrotnie. Możesz uzyskać tę samą funkcjonalność w rozwoju aplikacji dostawy z każdej platformy, ale ważne jest, aby wybrać odpowiednią platformę, która spełnia potrzeby biznesowe i poprawić doświadczenie użytkownika w budowaniu aplikacji dostawy.

Każda platforma ma swoje plusy i minusy, więc trzeba trochę kompromisów między podjęciem decyzji, który z nich wybrać do budowy aplikacji dostawy.

Dla rozwoju aplikacji dostawy, trzeba będzie wybrać jedną z poniżej zdefiniowanych platform lub wybrać dowolną inną platformę, ale rozwój aplikacji dostawy powinny wspierać cross-platform rozwoju, ponieważ aplikacja dostawy będzie używany przez użytkowników IOS, Windows lub Android.

Niektóre popularne platformy do tworzenia aplikacji dostawczych

Zawsze jest to problem, gdy istnieje wiele opcji dostępnych do budowy aplikacji dostawczej, a następnie wybór najlepszych dla rozwoju aplikacji dostawczej czasami wydaje się nieco trudny, ale ważne jest, aby wybrać odpowiednie narzędzia i technologie do budowy aplikacji dostawczej.

Oto kilka z nich, które można wykorzystać do rozwoju aplikacji dostawczej. Ponieważ aplikacja kurierska na żądanie będzie używana przez różne urządzenia z różnymi systemami operacyjnymi, więc lepiej jest zbudować aplikację dostawczą na technologii wieloplatformowej, aby zwiększyć dostępność aplikacji i uchwycić więcej odbiorców. Jest to ważna rzecz do rozważenia podczas rozwoju aplikacji dostawczej.

React Native: React Native to framework open-source opracowany przez Facebook do budowania natywnych aplikacji mobilnych. Jest to wieloplatformowy SDK, który umożliwia programistom budowanie aplikacji mobilnych, a ty możesz zbudować aplikację dostawczą to używa JavaScript jako języka backend. React Native oferuje wiele korzyści, takich jak szybki czas rozwoju, ponowne wykorzystanie kodu i wydajna wydajność. Możesz użyć React Native do zbudowania aplikacji dostawczej. Jest to jedna z dobrze znanych platform, jeśli chodzi o rozwój aplikacji dostawczych i aplikacji dostaw na żądanie.

Ponowne wykorzystanie kodu: Ponowne wykorzystanie kodu jest główną i podstawową cechą React Native. Pozwala zbudować aplikację dostawczą dla wieloplatformowych systemów operacyjnych, takich jak Android i IOS, ponieważ jest to JavaScript za, który może być używany dla obu.

Wydajny rozwój: Ponowne wykorzystanie kodu zmniejsza koszty, czas trwania rozwoju i wysiłki ludzkie. W rozwoju aplikacji dostawczych, wielokrotne wykorzystanie kodu pomaga w wydajnym i szybkim rozwoju, a programiści mogą budować aplikacje dostawcze w sposób wydajny.

Testowanie i debugowanie: Testowanie i debugowanie w procesie rozwoju aplikacji dostawczych jest niezbędnym krokiem do zrobienia, aby zbudować aplikacje dostawcze bez błędów. React pozwala na wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym na aplikacji na żywo i dokonywanie ich napraw podczas ładowania aplikacji. I tylko konkretny kawałek kodu zostanie zaktualizowany, ale nie cała aplikacja, co oznacza w procesie rozwoju aplikacji, wprowadzanie zmian w jednej części aplikacji nie wpłynie na ogólną aplikację, chyba że istnieje związek między tymi częściami. Pomaga to w testowaniu i naprawianiu błędów w aplikacjach na żywo.

Xamarin: Xamarin to platforma open-source należąca do Microsoftu, która pozwala programistom budować aplikacje dostawcze i inne aplikacje mobilne przy użyciu języka C#. Używa pojedynczego kodu w całym IOS, Android, Windows i innych platformach. Proces tworzenia aplikacji i doświadczenie są dokładnie takie jak aplikacje natywne. Aplikacje dla różnych systemów operacyjnych są opracowywane za pomocą jednej wspólnej bazy kodowej .NET. Ponadto framework Xamarin obsługuje pełny dostęp do pełnego spektrum funkcjonalności według platformy bazowej i urządzenia, w tym wszystkie możliwości specyficzne dla danej platformy. Jeśli chcesz mieć czysty i nowoczesny projekt interfejsu użytkownika do rozwoju aplikacji dostawczych, to Xamarin jest właściwym wyborem, aby zbudować na nim aplikację dostawczą.

Integracja API: Programiści Xamarin mogą korzystać z dowolnych istniejących interfejsów API, a także kontrole UI w języku programowania specyficznym dla danej platformy, co zmniejsza koszty integracji i czas rozwoju aplikacji dostawczej. Dodanie wielu opcji płatności również wymaga API, a Xamarin jest bardzo przyjazny, jeśli chodzi o integrację API i rozwój aplikacji dostawczych.

Natywny interfejs użytkownika (UI): Użytkownicy zawsze oczekują spójnych doświadczeń z aplikacji mobilnych, a Xamarin tutaj umożliwia pisanie kodów, które ściśle odpowiadają natywnemu interfejsowi użytkownika (UI) każdego systemu operacyjnego. Upraszcza to dzielenie kodu między różnymi systemami operacyjnymi, takimi jak IOS, Android, Windows itp. tak łatwo jest zbudować aplikację dostawczą z Xamarin, ponieważ jeden kod jest używany dla różnych systemów operacyjnych.

Open source: Będąc frameworkiem open-source, jest stale ulepszany z czasem; oprócz tego jest wspierany przez giganta technologicznego Microsoft, który utrzymuje go stabilnym, sprzedawalnym i solidnym.

Flutter: Flutter to także open-source'owy zestaw programistyczny należący do Google, który umożliwia płynne i łatwe tworzenie aplikacji międzyplatformowych. Możesz łatwo zbudować aplikację dostawczą w Flutter. Zamiast pisać kod osobno dla Androida i IOS, Flutter jest również jedną z platform, które pozwalają budować aplikacje dostawcze z jedną bazą kodu zarówno dla Androida, jak i IOS.

SDK Fluttera jest oparty na języku programowania Dart. W przypadku aplikacji mobilnych wykorzystuje język Dart, natomiast w przypadku web, Dart jest konwertowany na JavaScript za pomocą kompilatora Drat2js Trans. Tworzenie aplikacji dostawczych za pomocą Flutter jest jedną z najlepszych opcji, ponieważ obsługuje zarówno IOS, jak i Android.

Pojedyncza baza kodowa: Wspiera również czynnik wielokrotnego użycia kodu w rozwoju; po prostu piszesz jedną bazę kodów i używasz jej w razie potrzeby dla Androida, IOS, a nawet dla sieci.

Bogate biblioteki: Flutter jest jedną z najbogatszych platform, z tonami bibliotek, które możesz zaimportować i użyć do wykonania konkretnego zadania. W rozwoju aplikacji dostawczej będziesz potrzebował wielu bibliotek, a Flutter zapewnia tony bibliotek, które ułatwiają rozwój i pomagają w budowaniu aplikacji dostawczej.

Jak rozpocząć aplikację do dostarczania kurierów na żądanie?

Teraz zrozumieliśmy model biznesowy aplikacji kurierskiej na żądanie, pracę aplikacji dostawczej na żądanie i różne technologie, które wspierają rozwój aplikacji dostawczej.

Plan

Pierwszą i najważniejszą rzeczą do rozważenia przed rozpoczęciem jakiegokolwiek biznesu jest odpowiedni plan. Twój plan to Twoja mapa drogowa w kierunku celu. Stwórz wizję i cele do osiągnięcia. Oblicz wszystkie wydatki, takie jak koszty operacyjne, podatki i koszty utrzymania, itp. Następnym krokiem jest ukierunkowanie swojej niszy na usługi kurierskie na żądanie; niektóre firmy są bardzo szerokie; dostarczają każdy przedmiot, ale niektóre są specyficzne dla niszy, jak aplikacje do dostarczania żywności i leków kurierskich.

Zespół i rozwój aplikacji dostawy

Teraz masz odpowiedni plan, nadszedł czas, aby zatrudnić kierowców, jeźdźców i menedżerów, aby zarządzać procesem modelu biznesowego i przeszkolić ich o nim aplikacji dostawy na żądanie i modelu biznesowego usług dostawy. Podczas rozwoju aplikacji dostawy, zintegrować wiele opcji płatności, aby ułatwić korzystanie z klientów.

Równolegle buduj aplikację dostawczą, która będzie recepcją, gdzie klienci będą wchodzić w interakcje z Tobą online.

Promuj swój biznes

Ostatnim krokiem jest poinformowanie potencjalnych klientów, że istniejesz i oferujesz usługi kurierskie na żądanie.

Siedem przykładów aplikacji na żądanie

Wraz z postępem technologii i cyfryzacji, biznes zmienił swoje procesy i modele, aby przetrwać w branży. Każdy fizyczny biznes ma cyfrowy ślad albo na platformach społecznościowych, albo prosto w sieci, więc ważne jest, aby stworzyć aplikację dostawczą dla swojej firmy.

Te ślady dostarczają nam towary i usługi, których żądamy. W prostych słowach, aplikacje dostaw kurierskich na żądanie oznaczają, że otrzymujemy to, czego chcemy, bez zależności od miejsca i czasu. Usługi on-demand delivery app sprawiły, że jest to możliwe; dostarczają nam produkty w określonym miejscu i czasie. Nie jesteśmy więc zobowiązani do odwiedzania rynków w celu zrobienia zakupów, biorąc pod uwagę godziny otwarcia centrów handlowych. Dodatkowo, te nowe modele biznesowe dostaw kurierskich na żądanie akceptują wiele opcji płatności, aby ułatwić i poprawić doświadczenie klienta.

Oto lista różnych on-demand delivery app, która jest trendy teraz i podejmowania ogromne zyski.

Zomato: Jest to aplikacja do dostaw na żądanie, którą można znaleźć w 25+ krajach na całym świecie; była to firma z siedzibą w Indiach, ale później została przejęta przez UberEats. W 2021 roku sukces platformy osiągnął nową wysokość 39X oversubscribed. UberEats: UberEats to kolejna aplikacja do dostarczania kurierów na żądanie, działa w ponad 1000+ głównych miastach na całym świecie. Jest to jedna z najlepszych aplikacji do dostawy na żądanie z dominacją na rynku, a szeroka gama restauracji jest skłonna do współpracy z UberEats. UberEats utrzymuje również sprawdzanie i bilansowanie kurierów restauracji klienta, aby zapewnić jakość i standard. Zapewnia usługi takie jak zamówienia grupowe i harmonogramy zamówień na określony czas. MercadoFresh: jest to brazylijska aplikacja do dostarczania na żądanie, która oszczędza Twój czas, dostarczając przedmioty pod Twoje drzwi za pomocą kilku stuknięć telefonu. Dzięki MercadoFresh możesz robić zakupy w sklepach ekologicznych, spożywczych, zoologicznych, mięsnych, monopolowych i supermarketach. Paliwa Booster: Paliwa Booster są jednym z czołowych dostawców usług kurierskich na żądanie, ale jest to nisza specyficzna, ponieważ dostarcza tylko paliwo. Booster fuels to startup z siedzibą w Kalifornii, który do tej pory dostarczał paliwo do flot komercyjnych, firm, uczelni i właścicieli nieruchomości. Obsługiwał 10 000+ osób w 300+ firmach, w tym Cisco, Oracle, Facebook, PepsiCo itp. Healthtap: Ta aplikacja jest związana z branżą opieki zdrowotnej, łączy lekarzy z pacjentami i jak dotąd połączyła 108000 lekarzy z pacjentami. Pacjenci rezerwują wirtualne spotkanie z lekarzem. Healthtap zapewnia prywatność i bezpieczeństwo pacjentów i lekarzy. Handy: Jest to nowojorska aplikacja do dostarczania na żądanie, która służy w całych Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Zapewnia różne usługi, takie jak sprzątanie domu i biura, montaż telewizora, montaż mebli, obsługa ścian itp. Jest to jeden z niezawodnych i najszybszych sposobów na zarezerwowanie dostawców usług domowych. Wystarczy kilka stuknięć telefonem, aby zarezerwować profesjonalnych dostawców usług domowych.

Według Handy, przetwarza 1 000 000 rezerwacji, 500 000+ klientów i ponad 50 000 niezależnych profesjonalistów. Handy współpracował z Google Home, Walmart, Nest i Wayfair.

Wype: Wype to kolejna aplikacja do dostarczania na żądanie; służy Ci usługi czyszczenia samochodu w dowolnym miejscu i czasie. Znajduje się w Los Angeles, a użytkownicy mogą korzystać z serwerów czyszczenia samochodów natychmiast, jak również mogą zaplanować je na później.

5 ważnych kluczowych wskaźników wydajności dla aplikacji on-demand.

Kluczowe wskaźniki wydajności są bardzo ważne dla każdej aplikacji do dostarczania na żądanie, ponieważ daje wgląd w wydajność biznesową. Jak wiemy, aplikacje na żądanie są szybko rozwijającym się sektorem rynku aplikacji i jako takie ważne jest, aby firmy działające w tej przestrzeni śledziły kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), aby zapewnić, że spełniają swoje cele biznesowe.

Oto kilka ważnych wskaźników KPI, które każda firma zajmująca się dostawami na żądanie powinna rozważyć.

Średni koszt na dostawę. Wskaźnik ten określa pomiar kosztów w stosunku do odległości pokonanej w celu dostarczenia paczki.

Średni czas na dostawę. Ten wskaźnik pomaga zrozumieć średni czas potrzebny do dostarczenia paczki. Ponadto daje wgląd w skuteczność sieci i efektywność zaplanowanych tras dostawy.

Dokładność zamówienia. Jest to bardzo przydatny wskaźnik; pozwala poznać procent udanych dostaw w stosunku do wszystkich dostaw. Pomaga to poznać wskaźnik sukcesu dostaw i zapewnić miejsce na dalsze ulepszenia w oparciu o podane stany.

Dostawa na czas. Ta matryca pomaga zidentyfikować udane dostawy dokładnie na czas dostarczonych paczek w stosunku do całkowitych dostaw. To może uczynić menedżerów odpowiedzialnych za późne dostawy.

Liczba dostaw. Nie jest to przydatna metryka, ale mimo to, należy ją rozważyć, ponieważ daje wgląd w swój biznes, i można łatwo zidentyfikować wzrost i spadek przez metrykę, jak całkowite dostawy w styczniu vs całkowite dostawy w lutym dla porównania, itp.