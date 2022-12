Jeśli czytałeś artykuły o projektowaniu aplikacji, to pewnie natknąłeś się na całą listę różnych terminów: layout, prototyp, mockup, wireframe, szkic. Czym one się od siebie różnią? W rzeczywistości, jeśli chodzi o no-code development, nie ma to większego znaczenia.

Możesz całkowicie zaprojektować część wizualną w edytorze, wykonać korekty i zmiany według własnego uznania w dowolnym momencie. Nawet po opublikowaniu aplikacji i rozpoczęciu korzystania z niej przez użytkowników, możesz zmieniać wygląd i układ stron bez ryzyka utraty danych!

Dlatego to, w jakiej formie przedstawisz projekt przed przejściem do edytora nie jest aż tak istotne. Może to być prototyp w Figmie lub obraz w Photoshopie, rysunek w Paint lub odręczny szkic, a nawet wykres w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Najważniejsze jest to, że masz jasny pomysł, jak to powinno działać.

Ale jest kilka ważnych punktów do rozważenia.

Zdecyduj, jakiej aplikacji potrzebujesz: webowej czy mobilnej

Możesz stworzyć dwie wersje aplikacji, które będą ze sobą połączone - część użytkowników będzie pracować z urządzeń mobilnych, część z komputerów osobistych, natomiast dane będą współdzielone. Chociaż projekt będzie się różnił.

Do budowania aplikacji mobilnych i webowych służą różne edytory, ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy zrozumieć ogólnie specyfikę ich działania. Przeczytaj rozdziały o nich w naszej dokumentacji.

Zdefiniuj grupy użytkowników

Podziel użytkowników na grupy w zależności od tego, jakie funkcje są dla nich dostępne i przeanalizuj, jak bardzo się od siebie różnią.

Nie mówimy tu tylko o podziale na użytkowników i administratorów. Jeśli z Twojej aplikacji będą korzystać klienci o różnych poziomach dostępu lub pracownicy różnych działów, możesz ukrywać lub wyświetlać poszczególne elementy, a nawet całe strony, w zależności od tego, jakie funkcje i dane są dostępne dla danego użytkownika.

Potrzebujesz ilustrujących przykładów

Znajdź jak najwięcej aplikacji, które są jak najbardziej podobne do Twojej. Być może będziesz mógł wykorzystać jedną z nich jako bazę, dodając do niej pożądane przez Ciebie funkcje lub może będziesz chciał połączyć funkcjonalność kilku aplikacji w jedną. Zrób krótką listę z opisem zalet i wad - przyda się ona nie tylko przy sporządzaniu layoutu, ale także przy kontaktach z pomocą techniczną w celu uzyskania porady, szukaniu wykonawców i inwestorów do projektu, czy po prostu przy generowaniu nowych pomysłów.

Szczegółowo opisz strony

Musisz jasno zrozumieć, jakie strony znajdą się w Twojej aplikacji i jakie informacje powinny być wyświetlane na każdej z nich.

Zazwyczaj aplikacja zawiera:

Strona główna: Na tę stronę trafią wszyscy użytkownicy, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani, czy nie.

Portal administratora: Będzie zarządzał ustawieniami i kontami.

Osobne strony dla użytkowników o różnych poziomach dostępu.

Wyskakujące strony pojawiają się po wykonaniu określonych czynności.

Nie zapomnij o komunikatach serwisowych dla użytkowników i oddzielnych oknach z potwierdzeniem działań (na przykład zgoda na wysyłanie danych).

Nie zapomnij o wymianie danych

Zastanów się, skąd Twoja aplikacja będzie brała dane i gdzie będzie je wysyłała. Czy wszystkie informacje będą pochodziły od użytkowników? Jakie procesy mogą być zautomatyzowane?

Część danych może być pobierana z witryn lub pobierana z programów księgowych. Aby uprościć logowanie do swojej aplikacji, wykorzystaj autoryzację dużych serwisów, takich jak Google czy Facebook. Wymaga to osobnych elementów interfejsu, na przykład przycisków "Prześlij dane" lub "Zaloguj się za pomocą Facebooka".

Jeśli trudno jest przemyśleć wszystko naraz, stwórz układ z minimalnym zestawem niezbędnych funkcji i osobno napisz, co chciałbyś dodać w przyszłości. Jeśli masz jakiekolwiek trudności - napisz na kanał telegramu naszego wsparcia technicznego, zawsze chętnie pomożemy!