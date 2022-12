Praca zdalna stała się ostatnio popularnym tematem. Zwolennicy pracy zdalnej wychwalają zalety elastyczności, autonomii i wolności, jakie ona daje. Jednak wielu przeciwników twierdzi, że praca zdalna jest nieefektywna, nieproduktywna i ostatecznie szkodliwa dla kultury pracy. Ten blog przyjrzy się obu stronom debaty i pozwoli Ci lepiej zrozumieć, czym tak naprawdę jest praca zdalna i czy może być dla Ciebie korzystna.

Rzeczy, które należy przygotować przed rozpoczęciem pracy w domu

Praca w domu brzmi jak spełnienie marzeń. Dostajesz się do opieki nad dziećmi, przygotować się do dnia, a następnie dostać się do pracy, ale to nie zawsze idzie zgodnie z planem. Praca w domu nie jest tak łatwa, jak się wydaje, i możesz zmagać się ze wszystkim. Przyjrzyjmy się niektórym rzeczom, które musisz przygotować przed rozpoczęciem pracy w domu, abyś spędził więcej czasu faktycznie pracując, a mniej czasu przygotowując się.

Co muszę wiedzieć przed rozpoczęciem pracy w domu?

Wiele osób dąży do tego, aby zostać pracownikiem zdalnym i uniknąć kłopotów związanych z przyjazdem do biura każdego ranka. Jednak nadal będzie to wyzwanie, jeśli nie znasz warunków wstępnych do pracy w domu.

Zrozum siebie

Zrozumienie siebie i swojego stylu pracy jest kluczowe w pracy w domu. W biurze nie masz swobody ustawień i czasu. W pracy zdalnej możesz wypracować swój styl pracy i rozpocząć ją zgodnie z nim. Zdecyduj, czy lepiej pracuje Ci się rano czy wieczorem. Czy lubisz ciche otoczenie, czy może lepiej pracuje Ci się z przerwami, interakcją i muzyką?

Jakie gadżety i technologie są potrzebne?

Powinieneś wiedzieć, jakich gadżetów i technologii potrzebujesz w miejscu pracy, aby efektywnie pracować w domu. Pierwszą rzeczą jest Twoje miejsce pracy i jego umeblowanie. Nowe meble lub znaczące inwestycje nie są konieczne; być może powinieneś po prostu przenieść i zmienić układ istniejących mebli. Ale kolejnym istotnym aspektem jest technologia i doskonałe połączenie internetowe. Postaraj się o dobre połączenie i czyste tło, jeśli Twoja praca wiąże się z rozmowami wideo. Dzięki temu Twoje miejsce pracy będzie wyglądało profesjonalnie.

A co z aspektem bezpieczeństwa?

Wiele biur posiada bezpieczne połączenia internetowe i inne zabezpieczenia, aby zminimalizować wszelkiego rodzaju ryzyko. Postaraj się zadbać o to bezpieczeństwo również podczas pracy w domu. Praca w domu jest łatwa i jednocześnie stanowi wyzwanie.

Przygotuj się psychicznie

Kiedy mentalnie nie pracujesz, Twoja produktywność spada. Tak więc, kiedy siedzisz przy biurku do pracy, przygotuj swój umysł, że siedzisz, aby pracować. Dlatego zminimalizuj wszystko inne i skup się na swojej pracy, aby zmaksymalizować produktywność i osiągnąć swoje cele tak szybko, jak to możliwe. W ten sposób szybciej zakończysz pracę i szybciej opuścisz swoje miejsce pracy.

Równowaga między pracą a życiem prywatnym





WFH nie oznacza, że powinieneś siedzieć przy biurku od świtu do zmierzchu. Powinieneś spróbować ukończyć swoją pracę w normalnych godzinach pracy i mieć doskonałą równowagę między pracą a życiem prywatnym. W przeciwnym razie praca w domu okaże się koszmarem.

Stwórz harmonogramy i rutyny

Aby być produktywnym i zadowolonym ze swojej pracy, powinieneś zrobić harmonogramy i rutyny na cały tydzień lub przynajmniej każdy kolejny dzień. Tak więc, gdy siedzisz przy biurku, będziesz wiedział, co mam osiągnąć do popołudnia. Po południu skreślaj wykonane zadania i przygotuj harmonogram na następny dzień lub tydzień. Małe cele i osiągnięcia każdego dnia i tygodnia pozwolą Ci iść do przodu.

Czy warto i nie należy pracować w domu?

Dlaczego pracujesz w domu? To pytanie, które zadaje wiele osób, niezależnie od tego, czy jest to freelancer, pracownik na pół etatu, czy pracownik na cały etat. Jeśli jesteś jak większość ludzi, to twoim powodem pracy w domu jest chęć zaoszczędzenia pieniędzy. Chociaż jest to zrozumiałe, nadal musisz pamiętać o kilku rzeczach. Oto kilka rzeczy, które warto i nie należy robić pracując w domu.

Nie sprawiaj, że będzie to niekomfortowe

Jeśli jesteś pracownikiem zdalnym, to upewnij się, że jest Ci wygodnie. Jeśli praca z domu nie jest wygodna, to może nie być tego warta. Na przykład, jeśli przed WFH pracowałeś 8 godzin i spędzałeś resztę dnia bez napięcia z biura, a teraz jesteś w napięciu 24/7, to jest to problem. Najlepiej byłoby, gdybyś wypracował dla niego jakieś rozwiązanie. Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie solidnego harmonogramu, przeanalizowanie swojej rutyny pracy i naprawienie jej.

Nie przeciążaj się

Wielu pracowników oszczędza czas na dojazdach do pracy, ale psuje swoją rutynę. W końcu muszą pracować więcej i nadmiernie się obciążają. Pomogłoby, gdybyś dążył do ustalenia regularnego harmonogramu pracy, w którym zaczynasz i kończysz o tej samej godzinie i unikasz maili z pracy na telefonie w łóżku. To ma być czas dla rodziny.

Praca w kawałkach

O ile robienie przerw w pracy jest dobre, to nie należy niepotrzebnie rozpraszać czasu pracy. Jeśli jest to przerwa na lunch lub czas dla dzieci, to w porządku. Ale jeśli znajomi wciągają cię na jakąś imprezę o dziwnej porze czy coś w tym stylu, to będziesz musiał jakoś zrekompensować sobie te godziny. A to może odebrać radość z elastycznych godzin pracy.

Jak przygotować pracowników do pracy w domu?

Po pierwsze, powinien istnieć solidny powód, aby przejść z fizycznych biur do pracy w domu. Jak widzieliśmy podczas licznych Covid-19 firmy poszły zdalnie i online. I jest mnóstwo plusów dla Work From Home. Jednak pracodawcy powinni przekazać wszystkie powody i plusy pracownikom i przygotować ich do pracy w domu. Ponadto, firma lub pracodawca musi

Zapewnić wsparcie technologiczne

Ustalić długoterminowe rozwiązanie

Ustanowić skuteczną komunikację z zespołem

Pomóc w ustanowieniu cyfrowej przestrzeni roboczej

Zapewnić narzędzia cyfrowe

I ustawić doskonałe relacje robocze



Co jest najtrudniejsze w pracy z domu?

Istnieje kilka minusów pracy w domu. Największym wyzwaniem jest zatarta granica między pracą a czasem wolnym. Wielu pracowników uważa, że nie wiemy, kiedy pracujemy, a kiedy cieszymy się czasem spędzonym z rodziną. Oba te elementy mieszają się i teraz mamy wrażenie, że pracujemy 24 godziny na dobę.

Ponadto, jeśli brakuje skutecznej komunikacji i koordynacji między członkami zespołu, praca w domu staje się bólem głowy. W biurze można po prostu wstać i zobaczyć postępy innych członków. Nie byłbyś w stanie tego zrobić, aby pracować z domu, co czyni go skomplikowanym. Inne rozproszenia to dzieci i obowiązki. Wiele osób chce pracować w domu, ale jak tylko to zrobią, zdają sobie sprawę, że to nie wszystko, co jest cracked up to być. Brakuje Ci koleżeństwa/przyjaźni z innymi ludźmi, a znalezienie równowagi między domem a pracą może być wyzwaniem.

AppMaster może pomóc Ci w nawiązaniu komunikacji między współpracownikami

AppMaster to coś więcej niż tylko no-code; jego wyróżniającą cechą jest to, że tworzy kod źródłowy. Oznacza to, że klient nie musi się martwić o związanie z firmą; zawsze może usunąć swój kod źródłowy. AppMaster może pomóc Ci zbudować platformę do ustanowienia bezproblemowej komunikacji z pracownikami i członkami zespołu. Nie musisz się martwić o kodowanie lub cokolwiek innego; to jest ból głowy AppMaster. Jest szybszy, ostrzejszy i niedrogi. 22 000 linii kodu jest generowanych w każdej sekundzie przez tę technologię. Taki wynik nie jest możliwy dla człowieka. Więc, można uzyskać fantastyczną platformę w krótkim czasie.