Czy w 2022 roku istnieje biznesowy powód do stworzenia aplikacji fitness? Czy na rynku jest wystarczająco dużo aplikacji fitness? Jaka jest grupa docelowa dla nowoczesnej aplikacji fitness? Jak stworzyć aplikację fitness i odnieść sukces? Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć w artykule.

Dlaczego aplikacje fitness są wciąż popularne?

Pandemia zmieniła świat. Ludzie zrozumieli, że zdrowie jest priorytetem i wymaga uwagi każdego dnia, a nie tylko raz, gdy ty lub ktoś z twojej rodziny jest już w szpitalu. W pierwszym kwartale 2020 roku aplikacje dotyczące zdrowia i fitnessu zostały pobrane 593 miliony razy.

Siłownie były zamknięte, więc ludzie potrzebowali "kieszonkowego trenera fitness", aby ćwiczyć w domu. Sytuacja pandemii jest wciąż aktualna w niektórych krajach. Mimo to, nawet bez pandemii, aplikacja fitness daje użytkownikom wiele bonusów, w przeciwieństwie do abonamentu na siłownię lub uczęszczania do trenera fitness. Główne z nich:

cena aplikacji fitness jest znacznie niższa niż cena abonamentu na siłownię czy uczęszczania do prywatnego trenera fitness; możliwość wykonywania ćwiczeń praktycznie zawsze i wszędzie (na wakacjach, podczas wyjazdów, w domu, na ulicy swojego regionu, w pracy); ogromny wybór praktyk sportowych - możesz uczyć się jogi, qigongu, ćwiczeń rehabilitacyjnych, klasycznego fitnessu, tańców sportowych i prawie wszystkiego, co chcesz, a co nie jest dostępne w Twoim regionie; aplikacja fitness jest często bardziej zrozumiała niż grupowy trening fitness na żywo - tempo pracy trenera w grupie często nie pozwala na poprawne wykonywanie ćwiczeń i powtarzanie ich tyle razy, ile potrzebujesz, aby je zapamiętać lub wykonać poprawnie; postępy w aplikacji fitness są łatwe do śledzenia - ludzie nie mają czasu, więc posiadanie aplikacji fitness, która rejestruje ich aktywność fitness i wyniki jest koniecznością. Dzięki stałej analizie danych, które są rejestrowane przez aplikację fitness, ludzie mogą tworzyć swoje codzienne harmonogramy i korygować swoją rutynę; łatwe ustalanie i osiąganie celów fitness - ludzie mogą łatwo ustawić swoje własne cele w aplikacjach fitness. Osoba, która najlepiej zna swoje ciało, wyznacza cele, które można osiągnąć.

Budowanie aplikacji fitness od podstaw nie jest łatwe. Można ją podzielić na główne zadania:

wykrycie grupy docelowej;

przeanalizować konkurencję;

określenie cech dla aplikacji;

wybrać najlepszy algorytm do wykorzystania;

aby wybrać stos technologiczny dla aplikacji fitness;

ustalić budżet;

stworzyć plan monetyzacji i skalowania.

Przeanalizujmy dokładnie wszystkie te punkty. Jeśli zdecydujesz się zająć miejsce w niszy aplikacji fitness, przygotuj się dobrze i wykonaj te kroki.

Rozwój aplikacji fitness

Proces rozwoju aplikacji wymaga dobrego przygotowania. Przed opracowaniem rzeczywistej aplikacji fitness, sprawdź i wykonaj następujące kroki.

Wykrycie docelowej publiczności

Wykrycie docelowej grupy odbiorców dla Twojej aplikacji fitness oznacza, kto będzie korzystał z Twojej przyszłej aplikacji fitness? Aby prawidłowo segmentować publiczność, możesz użyć sposobów psychometrycznych lub/i demograficznych.

Demografia i statystyki pomagają stworzyć przeciętną persona użytkownika, podczas gdy psychografia prowadzi Cię do algorytmu dopasowania.

Znajdź cechy demograficzne swojej przyszłej persony użytkownika, takie jak wiek, płeć, status rodzinny, wykształcenie, zawód, lokalizacja, główne hobby. Te informacje użytkownicy mogą wprowadzić podczas rejestracji.

Spróbuj również wykryć główne problemy ze stanem zdrowia i ciała przyszłego użytkownika aplikacji za pomocą wskaźników fizycznych:

waga;

wysokość;

pomiary talii i bioder;

ciśnienie tętna;

poziom cukru we krwi;

spożycie wody w ciągu dnia;

typowa dieta lub rodzaj żywienia;

spożycie kalorii;

choroby przewlekłe i tak dalej.

A także, spróbuj wykryć parametry psychometryczne:

styl życia;

opinie;

wartości;

cele fitness/zdrowie.

Te parametry pomogą Ci zrozumieć, jak zachowują się Twoi przyszli użytkownicy i dlaczego działają w taki sposób. Możesz zbudować swoją aplikację bardziej angażującą, ergonomiczną i wartościową, a także, korzystając z tych danych, stworzyć skuteczne kampanie marketingowe. Stwórz osobisty portret swojego przyszłego klienta przed korzystaniem z aplikacji i zrób osobisty portret swojego klienta po korzystaniu z aplikacji. Obraz początkowy i końcowy użytkownika pomoże Ci zbudować kroki pomiędzy tymi stanami.

Aby zebrać te dane, rób badania, przeprowadzaj ankiety i sondaże, analizuj odbiorców konkurencji. Im więcej wiesz o potencjalnych użytkownikach Twojej przyszłej aplikacji fitness, tym lepszy produkt możesz im zaproponować.

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji to kluczowy krok w rozwoju aplikacji i tworzeniu strategii marketingowej. Przyjrzyj się swoim konkurentom i odpowiedz na takie pytania:

Jakie funkcje mają ich aplikacje fitness? Jakie opinie zostawiają ich użytkownicy? Jakie są plusy i minusy ich aplikacji fitness?

Możesz mieszać i dopasowywać cechy, tworzyć nowe mechanizmy i łączyć różne funkcjonalności, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Możesz wykorzystać wady swoich rywali, aby opracować bardziej popularne i pomocne aplikacje fitness lub zdrowotne. Przeanalizujmy kilka przykładów.

Strava

Strava może być w sam raz dla Ciebie, jeśli uwielbiasz poczucie przynależności i więzi społecznych, które wiążą się z fitnessem. Program jest przeznaczony dla biegaczy, rowerzystów i pływaków, którzy lubią trochę przyjaznej rywalizacji podczas pracy w kierunku ich najlepszej formy kiedykolwiek. Możesz dołączyć do Strava wyzwania ćwiczeń z innymi użytkownikami innych aplikacji fitness, przesłać zdjęcia z treningów i śledzić działania fitness swoich przyjaciół. Ponadto zapewnia kilka istotnych funkcji, takich jak monitorowanie dystansu treningowego, prędkości i czasu trwania.

Strava Summit, płatna wersja aplikacji, zawiera wiele funkcji, które użytkownicy lubią najbardziej. W aplikacji możesz tworzyć swoje cele treningowe fitness lub wyścigi i otrzymywać dostosowane programy treningowe oraz informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, aby Twoje treningi były bardziej efektywne.

Możesz również rywalizować z kolegami w segmentach, porównywać swoje poprzednie wysiłki i uzyskać głębsze zrozumienie swoich nawyków treningowych i wydajności, patrząc na zaawansowane statystyki wydajności.

Pros:

Łatwe mapowanie, rejestrowanie, śledzenie i analizowanie treningów;

Świetna pomoc w treningu wyścigowym;

Darmowe miesięczne wyzwania fitness utrzymują motywację;

Opisany przez użytkownika jako media społecznościowe dla ludzi, którzy chcą być aktywni.

Cons:

Brakuje integracji muzyki;

Większość funkcji wymaga płatnej subskrypcji.

Freeletics

Jeśli jesteś fanem krótkich, spoconych i bardzo wydajnych treningów, pokochasz aplikację fitness Freeletics. Kładzie ona nacisk na ćwiczenia z ciężarem ciała - takie jak burpees, przysiady i warianty przysiadów - które można łatwo wykonać w dowolnym miejscu i czasie. Zawiera również spersonalizowane procedury treningu interwałowego o wysokiej intensywności (HIIT) z instruktażem audio, aby pomóc Ci szybko dojść do formy.

Bezpłatna edycja oprogramowania zawiera 20 ćwiczeń HIIT wagi ciała, 25 indywidualnych treningów i 20 sesji treningowych opartych na dźwięku.

Freeletics Coach to zasilany przez SI osobisty trener, który łączy aktywności w oparciu o Twoje doświadczenie, cele, poziom sprawności i preferencje.

Wersja premium oprogramowania otwiera świat możliwości dla Twojego reżimu fitness i osobistych postępów. Trener napędzany sztuczną inteligencją łączy w sobie moc treningu HIIT, uważności, wiedzy o fitnessie i motywacji, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje cele. Jest również przyjazny dla początkujących i doświadczonych sportowców.

Zalety:

5-30-minutowe treningi, które możesz wykonywać w dowolnym miejscu i czasie;

Prowadzony przez trenerów ekspertów, którzy motywują Cię podczas każdego treningu;

Wysokiej jakości wideo treningi zapewniają prawidłowy trening;

14-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy na subskrypcję Freeletics Coach.

Cons:

Bank darmowych treści jest ograniczony;

Darmowym programom treningowym brakuje możliwości dostosowania;

Użytkownicy twierdzą, że część treningowa poświęcona rozciąganiu jest nieco pospieszna.

Map My Run

MapMyRun to aplikacja do biegania o długiej tradycji. Utrzymuje swoją popularność dzięki szerokim możliwościom i aktywnej społeczności użytkowników. Ponad 70 milionów tras biegowych w aplikacji zapewnia, że zawsze masz nową ścieżkę do wypróbowania, a także dokładnie śledzi dystans, prędkość, wysokość, spalone kalorie i inne dane podczas biegu. Możesz również słuchać audio coachingu w czasie rzeczywistym podczas swoich biegów śledzonych przez GPS.

Najlepszą częścią aplikacji Map My Run są doskonałe mapy wizualne, które zapewnia. Możesz zbudować mapę trasy z wyprzedzeniem za pomocą łatwego narzędzia online, a po zakończeniu treningu możesz zbadać każdy element swojego biegu bezpośrednio na mapie. Wirtualne członkostwo obejmuje również śledzenie GPS na żywo w czasie rzeczywistym, co pozwala na udostępnianie swojej lokalizacji rodzinie i znajomym w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia dodatkowej ochrony.

Pros:

Większość używanych funkcji jest darmowa;

Możliwość śledzenia ponad 600 aktywności oprócz biegania;

Śledzi przebieg butów, dzięki czemu wiadomo, kiedy należy je wymienić;

Programy treningowe prowadzone przez ekspertów są dostępne z członkostwem MVP.

Wady:

Może wyczerpać baterię telefonu podczas dłuższych biegów;

Nie obsługuje już integracji z muzyką;

Użytkownicy zgłaszają problemy z integracją z Apple Watch.

Definiowanie funkcji dla aplikacji fitness

Każda aplikacja fitness ma unikalny zestaw funkcji, aby pomóc swoim użytkownikom osiągnąć ich cele fitness i zdrowie. Jednak tutaj są najbardziej krytyczne aspekty, które każda doskonała aplikacja fitness powinna mieć:

Użytkownicy logują się, gdy zaczynają korzystać z aplikacji. Włącz logowanie za pośrednictwem popularnych źródeł, takich jak e-mail, sieci społecznościowe i numery telefonów, aby uzyskać lepsze doświadczenie użytkownika; Kolejnym kluczowym elementem są profile użytkowników. Użytkownicy powinni być w stanie zachować informacje o swoim zdrowiu i stanie ciała od pierwszego dnia ćwiczeń; Połączenie z urządzeniami zewnętrznymi. Twoja aplikacja fitness musi obsługiwać jak najwięcej trackerów. Producenci urządzeń do noszenia i platformy mobilne dają programistom możliwość zbierania i przechowywania bardziej pomocnych informacji, takich jak tętno, spalone kalorie, rodzaj ćwiczeń oraz czas trwania i intensywność aktywności fizycznej; Śledzenie aktywności sekunda po sekundzie. Funkcja ta pomaga w obliczaniu bardziej precyzyjnych potrzeb i wymagań fitness. Użytkownicy mogą używać tej funkcji do śledzenia różnych aktywności, co może pomóc im w porównywaniu postępów sprawności fizycznej w czasie; Geolokalizacja. Aplikacja może być również używana do wyboru trasy i wprowadzania jej za pomocą interfejsu dotykowego. Ta funkcja pozwala użytkownikom budować liczne trasy spacerowe, biegowe i rowerowe. Pomaga również w oglądaniu i śledzeniu odległości, gdy biegacze lub rowerzyści wykorzystują mapę dostarczoną przez oprogramowanie. Oprócz możliwości przeglądania tych danych; Powiadomienia - nie pozwól, aby użytkownicy przegapili swoje rutyny fitness i pielęgnacji osobistej. Użytkownicy aplikacji muszą otrzymywać na czas informacje o czynnościach, które muszą być wykonane. Kluczowe jest jednak, aby mogli oni modyfikować ustawienia powiadomień: włączać i wyłączać je oraz wybierać, o jakich rodzajach ćwiczeń powinni być powiadamiani; Bramki płatności są niezbędne do generowania przychodów. Pozwól klientom wygodnie zrobić to poprzez płatności internetowe, jeśli są gotowi wydać pieniądze na rutyny rdzeniowe lub bonusowe w aplikacji fitness; Rozważ ochronę. Osoby będą ujawniać wiele informacji osobistych w aplikacji, dlatego użyj weryfikacji. Zamiast haseł, użyj uwierzytelniania wieloczynnikowego.

Te podstawowe cechy są minimalną podstawą udanej aplikacji fitness lub health wellness.

Algorytmy aplikacji fitness: najlepsze praktyki

Przewodnik treningowy to podstawowa cecha każdego oprogramowania fitness. Algorytmy wymagają wstępnych danych od użytkownika, aby były bardziej precyzyjne w przewidywaniu treningów.

Na podstawie dopasowanych podejść, aplikacje można podzielić na cztery kategorie:

Oparte na danych;

Oparte na obliczeniach (algorytm matematyczny);

Analiza zachowań;

Implementacja AI i AR.

Różne funkcje aplikacji, takie jak treści edukacyjne na temat tego, jak zachować zdrowie i kondycję, sposoby poprawy nastawienia do treningu, a nawet filmy instruktażowe dotyczące ćwiczeń, utrzymują zainteresowanie użytkowników.

Ta cecha ma na celu zapewnienie większej zachęty i skusić ludzi, aby nie przestali korzystać z Twojej aplikacji. Dawanie nagród, odznak i konkursów to metody, dzięki którym użytkownicy będą mieli silną mentalność w osiąganiu swoich celów i pozostaną zmotywowani.

Dodanie funkcji mediów społecznościowych do aplikacji pozwala użytkownikom reklamować swoje odkrycia i zapewnia darmową reklamę, ponieważ mogą oni udostępniać swoje wyniki na swoich kontach w mediach społecznościowych. Kluczowe jest również utworzenie stron mediów społecznościowych dla Twojej aplikacji, aby ludzie mogli zobaczyć, o co chodzi podczas angażowania się.

Aby dostarczyć najbardziej znaczące wyniki zdrowotne dla użytkowników aplikacji, należy wziąć pod uwagę wszystkie te podstawowe i odrębne cechy.

Stos technologiczny dla aplikacji fitness

Znalezienie i zatrudnienie kompetentnych i doświadczonych pracowników jest tutaj trudnym zadaniem. Nie wspominając o tym, że będziesz potrzebował funduszy na zatrudnienie. Jeśli zamierzasz zatrudnić zespół programistów, poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się jak najwięcej o potencjalnych pracownikach:

Spójrz na ich portfolio;

Przeanalizuj ich historię zawodową;

Przeanalizuj warunki zatrudnienia i oczekiwane terminy.

Inną alternatywą jest zatrudnienie wewnętrznego zespołu programistów lub pojedynczego dewelopera. Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze, ale zajmie więcej czasu na stworzenie programu fitness.

W obu przypadkach powinieneś być świadomy najczęstszych stosów technologicznych używanych obecnie do rozwoju:

Języki programowania: Swift dla iOS, Kotlin dla Androida;

Bazy danych: PostgreSQL, MySQL;

IDE: Xcode 11+, najnowsze Android Studio;

Serwer WWW: Nginx, Apache;

Magazyn w chmurze: Amazon S3, Heroku, Rackspace;

Autoryzacja społecznościowa: Facebook SDK, Twitter SDK, Google+ SDK, Instagram SDK;

Bramka płatności: Stripe, PayPal;

Ogólne narzędzia: Optimizely, Twilio, Google Maps, Google Analytics.

Ponieważ będziesz przechowywać mnóstwo informacji i pozyskiwać je, będziesz potrzebował dużo pamięci i mocy obliczeniowej.

Jaki jest budżet na rozwój aplikacji fitness?

Według źródeł internetowych, budżet na rozwój aplikacji fitness waha się w granicach 30-70 tysięcy dolarów, a może być nawet powyżej 100 tysięcy dolarów. Ale łączny przychód generowany zarówno przez Apple App Store, jak i aplikacje zdrowotne i fitness Google Play wzrósł do 837 milionów dolarów w 2020 roku, w porównaniu do 592 milionów dolarów w 2019 roku.

Istnieje co najmniej pięć etapów rozwoju dla twoich inwestycji podczas tworzenia aplikacji fitness:

Analiza biznesowa i marketingowa;

Zarządzanie projektem;

Projektowanie UI i UX;

Rozwój i testowanie;

Utrzymanie.

Każdy etap wymaga wynagrodzenia wielu specjalistów. Złożoność aplikacji wpływa na koszt rozwoju. Oczywiście, jeśli zdecydujesz się skupić po prostu na podstawach i użyć prostego projektu, możesz niewątpliwie zmniejszyć wydatki. Dlatego zwykle lepiej jest zaplanować wszystko przed rozwojem.

Strategia monetyzacji

Oczywiście, kluczowe jest również upewnienie się, że aplikacja fitness, którą tworzysz, oferuje opłacalne wyniki. Istnieje kilka metod monetyzacji Twojej aplikacji. Możesz użyć kilku sposobów, aby zyskać lub uzyskać pieniądze ze swojego programu ćwiczeń:

Płatne aplikacje - Użytkownicy muszą zakupić Twój program fitness, aby uzyskać korzyści. Oferowanie bezpłatnej próby, a następnie pobieranie opłat lub zachęcanie użytkowników do subskrypcji, aby kontynuować korzystanie z aplikacji jest jednym z podejść, które możesz wykorzystać. In-app Purchases - Jeśli chcesz stworzyć darmowe oprogramowanie fitness dla użytkowników, możesz nadal zarabiać pieniądze, zachęcając ludzi do zakupu czegoś w swojej aplikacji, takich jak dodatkowe potężne ustawienie funkcji lub treści premium, które mogą uzyskać tylko wtedy, gdy kupią konkretną funkcjonalność. Reklamy - Firmy fitness mogą być zainteresowane współpracą z Tobą i prowadzeniem kampanii reklamowych za pośrednictwem Twojej aplikacji, za które możesz pobierać opłaty na zasadzie "koszt za milę". Darmowe aplikacje - Daj aplikację za darmo z podstawowymi funkcjami śledzenia fitness i pozwól użytkownikom płacić za dodatkowe funkcje. Użytkownicy będą zachęcani do zakupu funkcji premium, które mogą być potrzebne do osiągnięcia lepszego wyniku fitness w dłuższej perspektywie.

Końcowe przemyślenia

Wiemy, że pandemia ma datę ważności, ale jasne jest, że aplikacje fitness przetrwają. Stworzenie nowej jest dobrym i potencjalnie udanym pomysłem. Pamiętaj, aby opracować unikalną koncepcję, określić swoją grupę docelową i stworzyć plan marketingowy. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na zapłacenie 40 000 dolarów za rozwój aplikacji, spójrz na no-code.AppMaster.io. Posiada funkcje, które pozwalają na dotarcie z produktem do klientów bez kodowania czegokolwiek. AppMaster.io ma wstępnie zbudowaną funkcjonalność backendu Baza danych PostgreSQL. Zrób prototyp swojej aplikacji w ciągu kilku tygodni, a następnie rozpocznij pracę nad ostateczną wersją.