Budowanie osobistego portfolio lub firmy wymaga wyboru odpowiedniego rodzaju strony internetowej. Teraz, gdy istnieje około 1,7 miliarda stron internetowych online, może być wyzwaniem określenie, które strony będą najbardziej korzystne dla Ciebie. To dlatego, że istnieje wiele szablonów i typów do zbudowania.

Znając kilka szablonów i stron internetowych dostępnych może pomóc wybrać, który będzie najlepiej odpowiadał Twoim potrzebom jako projektant lub mały osobisty właściciel firmy. Badając, co inni ludzie wybierają i budują dla stron internetowych, masz projekt z idealnymi szablonami dla każdej firmy i jej rynku docelowego.

7 rodzajów stron internetowych i jak stworzyć właściwą

Tworzenie zawartości strony internetowej dla internetu jest znane jako projektowanie stron internetowych. Wrażenia użytkownika i treści na stronach internetowych są często w centrum uwagi projektu witryny, nawet jeśli ustanowienie witryny wymagają dodatkowych umiejętności i zasobów, takich jak rozwój algorytmów, mając różne szablony i programowanie stron internetowych. Estetyka stron internetowych, użyteczność, struktura i informacje mogą wpływać na doświadczenie klienta. Celem stron internetowych jest budowanie szablonów treści w sieci, które są tak zabawne i pomocne dla użytkowników, jak to możliwe. W zależności od celu i budowy witryny, projektanci stron internetowych często zatrudniają różne układy i szablony, aby to osiągnąć.

Różne rodzaje stron internetowych

Homepages

Strona główna różnych witryn działa jako centralny rdzeń witryny portfolio i publiczna twarz biznesu. Twoja strona główna nie tylko kieruje ruch witryny do innych stron, ale może również działać jako lejek sprzedaży. To jest, gdzie układ i szablony znaczenie najbardziej, ponieważ Twoja strona główna jest gdzie większość odwiedzających lądować.

Projekt strony głównej może przybierać różne kształty, ale najważniejsze jest, aby pamiętać, że służy jako główna nawigacja i punkt centralny dla użytkowników sieci. Zapewnić unikalną propozycję wartości (UVP) i być wyraźne o strukturze firmy. Na stronie głównej utwórz hierarchię i nawigację witryny; zbuduj logo, schemat kolorów i obrazy najbardziej odpowiednie dla twojego osobistego biznesu. Strona internetowa nadaje ton wizerunkowi firmy. Dlatego powinna przekazywać to, kim jesteś poprzez język i szablony graficzne. Znakomitą ilustracją tego rodzaju projektu strony jest Matcha Kari. Zwróć uwagę na nawigację na górze strony głównej, która nadaje ton reszcie strony. Odwiedzający mogą otrzymać osobisty voucher, dołączyć do listy mailingowej lub zobaczyć klip wideo, który jest pierwszym krokiem w lejku sprzedażowym.

Czasopisma online

Strona magazynu oferuje informacyjne i instruktażowe artykuły, zdjęcia i filmy. W ciągu ostatnich 20 lat branża magazynowa ewoluowała z medium drukowanego do takiego, które jest w przeważającej mierze cyfrowe. Strony instruktażowe korzystają z magazynu, zwłaszcza te z instytutów i organizacji. Zacznij budować prostą strukturę, gdy rozważasz rozwój stron internetowych magazynu. Niezależnie od dnia, w którym użytkownik odwiedza Twoją witrynę, powinien zobaczyć spójny szablon lub układ, a każdy fragment treści powinien mieć stałą budowę formatu i nawigację. Aby upewnić się, że treść jest czytelna zarówno na komputerach, jak i smartfonach, zastanów się, jak bardzo ogólny projekt jest responsywny na różne rozmiary ekranu.

Przykład magazynu online zawiera szablon podobny do tradycyjnej budowy. Obraz bohatera i pole zarysowujące zawartość głównego artykułu służą do zwrócenia uwagi na to, co dzieje się w bieżącym temacie. Styl siatki pod wyróżnionym kawałkiem pokazuje obraz, nagłówek kolumny i szybkie podsumowanie tego, co czytelnicy odkryją w każdym artykule.

Witryny e-commerce

Strona e-commerce to miejsce, w którym klienci mogą robić zakupy online i kupować towary lub usługi z osobistych stron biznesowych. Jest to proste, aby zbadać towary, sortować według sekcji, podkreślić specjalne sprzedaży i kupić rzeczy z niezawodnej strony e-commerce.

System e-commerce z pełnym rozwiązaniem, taki jak Etsy lub Shopify, to prosty sposób na rozpoczęcie pracy nad stronami internetowymi. Twój osobisty zespół może wymienić innowacyjne marki i łatwo aktualizować zapasy online. Dodatkowo, dzięki łączności systemu pozornego, reklama, logistyka i sprzedaż są aktualizowane o to, co się udaje. Witryny e-commerce zawierają kilka szablonów projektowych, które mogą być dostosowane do prawie każdego profesjonalnego biznesu osobistego.

Przykładem tego rodzaju witryny e-commerce jest Alibaba. Oferują one dużą różnorodność rzeczy. Tak więc, ich osobista strona główna zawiera kilka różnych produktów. Zauważ, jak kategoryzują swój projekt produktu, jednocześnie podkreślając rabaty dnia na swojej stronie. Profesjonalnie wykonane i wyświetlane towary, każde zdjęcie towarzyszy krótkie wyjaśnienie, które jest następnie więcej informacji na stronie produktu.

Blogi

Blog zawiera posty, obrazy i filmy, które są często aktualizowane. W porównaniu z osobistymi magazynami, blogi zaczęły się od bardziej nieformalnych, osobistych szczegółów. Jednak od tego czasu granice się zatarły i posiadanie bloga jest obecnie bardzo typowe dla znanych marek i firm. Dodawanie materiałów eksperckich do blogów zwiększa wiarygodność firmy lub osoby. Dodatkowo, blogi oferują treści do e-maili i aktualizacji mediów społecznościowych.

Blog, tymczasem, może być czasami uciążliwy dla portfela mniejszych firm. Zanim rozważysz stworzenie bloga, upewnij się, że masz zespół i plan, aby utrzymać doskonałą pracę. Nieaktualny blog jest lepszy niż jego brak zamiast oferowania kilku filmów lub tutoriali.

Blog jest zazwyczaj prosty i napędzany treścią, tak jak Nourish Eats. Blog zawiera obracający się suwak w prawo od strony, która cyklicznie przez wiele kategorii zamiast wykorzystywać suwak na górze bloga. Skonstruuj interfejs bloga w taki sposób, aby suwak, który stale obraca świeże informacje o blogu, utrzymywał czytelników w zainteresowaniu. Strzałki mogą być używane do nawigacji do każdego poprzedniego lub następnego postu w blogu lub do poruszania się po stronie. Blogi są zazwyczaj używane z osobistym tonem.

Portfolio Strona internetowa

Osobiste portfolio to świetny sposób dla artystów, aby pokazać i omówić swoją pracę. Artyści, muzycy, pisarze, filmowcy, stolarze, itp., wszyscy mogą skorzystać z posiadania strony internetowej poświęconej ich portfolio. Podczas tworzenia strony internetowej i profilu portfolio online, nie jest konieczne wymienianie każdego zadania, które kiedykolwiek wykonałeś. Zamiast tego skup się na grupowaniu przedmiotów w kategorie i podkreślaniu najlepszych prac w każdym obszarze. Strona internetowa z portfolio jest naturalnie bardziej pomysłowa. Dlatego jest to miejsce do eksperymentowania z nietypowymi układami i włączania intrygujących funkcji w strony portfolio.

Przykładowo, strona portfolio dla dewelopera to idealna fuzja oryginalności i najlepszych osiągnięć projektowych na stronach internetowych. Zdjęcia są podświetlane w miarę jak użytkownik nawiguje w dół strony. Kampanie reklamowe projektu można obejrzeć na stronie portfolio, klikając na dowolny obraz. Kliknij ikonę nawigacyjną "o" w prawym górnym rogu, aby przeczytać więcej o deweloperze, w tym gdzie studiował, gdzie obecnie mieszka i nad jakimi projektami pracował. Ponieważ treść na stronie portfolio jest zwięzła, a nacisk położony jest na jego rzeczywistą pracę, ten układ i metoda na stronie portfolio są skuteczne. Buduj obrazy, które są bardziej przystępne dla ludzi do strawienia i zapamiętania niż tylko tekst na stronach portfolio.

Landing Pages

Portfolio landing page jest tworzone na potrzeby kampanii marketingowej, która zachęca użytkowników do wykonania określonej akcji. Zawartość landing page powinna być minimalna i kierować użytkowników do call-to-action (CTA), które chcesz, aby podjęli. Elementy niezwiązane z celem kampanii zachowaj dla innych stron i zostaw dużo białej przestrzeni wokół swojego CTA.

Taką stronę można zobaczyć na landing page'u dla darmowej próby Shopify. Proste nagłówki i wezwania do działania, takie jak "Rozpocznij darmową próbę", są zapewnione. Każdy element na stronie zabiera odwiedzającego w tę samą podróż mającą na celu przekształcenie ich w wykwalifikowane leady. Demonstrują układ jednej z ich stron zakupowych, używając aktualnych, modnych zdjęć i dodając nutę 3D z okularami przeciwsłonecznymi w rogu.

Serwisy społecznościowe

Z tysiącami popularnych platform, na mediach społecznościowych jest około 2,77 miliarda użytkowników. Niezależnie od Twojej grupy docelowej, możesz znaleźć ludzi na Twitterze, Instagramie, Facebooku czy WhatsApp. Chociaż nie możesz zmienić platform, możesz wpłynąć na to, jak wygląda Twoja strona i tworzyć treści, które zachęcają do udostępniania w mediach społecznościowych.

Upewnij się, że Twoje strony internetowe i konta osobiste w mediach społecznościowych mają podobny projekt strony, aby użytkownicy mogli natychmiast rozpoznać Twoją markę. Użyj tego samego schematu kolorów i logo. Wybierz głos i charakter, które są spójne w całej treści.

Buduj materiały, które skupiają się na zabawnych klipach, grafikach, osobistych żartach, dogłębnych badaniach i darmowych ofertach, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną opublikowane w mediach społecznościowych. Więcej porad na temat wykorzystania mediów społecznościowych do promocji osobistego biznesu na stronie internetowej.

Na przykład, strona portfolio na Facebooku zawiera intrygujący asortyment materiałów, które uzupełniają ogólny schemat kolorów i styl wizualny marki. Zawierają one specyficzne dla mediów społecznościowych memy, takie jak "Dziś podzielę się moją osobistą Nutellą z...". Jednak dostarczają również tutoriale i sugestie dotyczące kreatywnych sposobów wykorzystania ich produktu. Zwróć uwagę, że mają również przyciski sieci społecznościowych na swoim projekcie strony internetowej, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do nich na wielu platformach.

Czy będę wymagał wiedzy technicznej?

To zależy od celu Twojej strony. Nauka programowania HTML, CSS, JavaScript i PHP - podstaw praktycznie każdej strony internetowej - będzie najtrudniejszą metodą. Jednak nie jest to jedyny sposób na zbudowanie strony internetowej; nawet jeśli nie jesteś bardzo obeznany z techniką, nadal możesz stworzyć funkcjonalną stronę. Korzystasz oczywiście z portfolio stron internetowych. Narzędzia te są proste w użyciu, jeśli wiesz, jak korzystać z Word, Facebook lub PowerPoint. Te proste platformy zapewniają one-stop-shop dla Web Hosting, edytor graficzny i nazwy domen na zamówienie.

5 kroków do rozpoczęcia tworzenia strony internetowej

Większość inicjatyw projektowych przebiega według tych kroków:

1. Stwórz projekt organizacji i zawartości swojej strony.

2. Zakup domenę internetową; najlepiej, aby była to domena a.com.

3. Do projektowania, zlokalizuj budowniczego (lub firmę zajmującą się CMS/hostingiem).

4. Zbuduj ją w sposób przyjazny dla wyszukiwarek.

5. Zbuduj projekt strony na żywo.

Wybierz najlepszy typ strony dla docelowej grupy demograficznej

Przyjemny wygląd jest tylko jednym z aspektów dobrego projektu; zachęca on do interakcji z użytkownikiem i jest dostosowany specjalnie do wymagań docelowych odbiorców na stronach internetowych. Zwróć uwagę na to, jak inne firmy budują swoje osobiste strony internetowe, abyś mógł szybko zdecydować, który styl jest najbardziej efektywny dla danej pracy. Możesz uzyskać dobre wyczucie strony, która będzie działać najlepiej dla Ciebie, ucząc się, co inni osiągnęli z różnymi stronami internetowymi. Istnieje aplikacja, która mówi, jak użytkownicy mogą jej używać do tworzenia portalu administratora dla swojej witryny. AppMaster może wygenerować aplikację do administrowania witryną bez jednej linii kodu za pomocą funkcji przeciągania na stronach internetowych. Ułatwia to użytkownikowi nawigację po stronie.