Jak stworzyć aplikację do edycji wideo?

Kiedy po raz pierwszy na rynku pojawiły się smartfony - jeśli jesteście na tyle starzy, by pamiętać) czy spodziewaliście się, że zajdą tak daleko? Rozwój tych małych urządzeń osiągnął niewyobrażalny poziom. Dziś za pomocą naszych telefonów możemy nie tylko mówić i pisać wiadomości, ale robić zakupy, poruszać się po ulicach w obcym kraju, tłumaczyć na każdy język, kodować, nagrywać, a nawet edytować zdjęcia i filmy.

Edycja wideo na smartfonach lub większych urządzeniach mobilnych (takich jak tablety, które mają ten sam system operacyjny co smartfony, ale większy ekran) staje się szczególnie popularna. Dla twórców aplikacji, aplikacje do edycji wideo są wielką szansą na zysk i sukces. W końcu pierwszą rzeczą, którą należy zadać sobie przy tworzeniu nowej aplikacji jest to, czego chcą klienci. Ponieważ dzisiejsi użytkownicy smartfonów chcą aplikacji do edycji wideo, w tym artykule dowiemy się, jak rozwijać aplikacje do edycji wideo za darmo lub przynajmniej za bardzo mały budżet.

Dlaczego edycja wideo na smartfonach staje się tak popularna?

Zrozumienie trendów na rynku jest pierwszym z każdego procesu biznesowego, a ponieważ chcesz zarabiać na swojej pracy przy tworzeniu aplikacji, musisz myśleć w kategoriach biznesowych! Rynek, który musisz przeanalizować, to oczywiście smartfony i aplikacje mobilne.

Rynek smartfonów

Aby zrozumieć, jak rósł i rośnie rynek smartfonów, nie musimy patrzeć na dane: rozglądanie się wokół jest więcej niż wystarczające. Każdy posiada smartfon; większość ludzi trzyma swój smartfon w rękach przez ponad dwie godziny każdego dnia; wiele osób używa swojego smartfona do załatwiania wszystkich najczęstszych codziennych spraw - od listy zakupów spożywczych po zakup biletów lotniczych - a rynki fizyczne i internetowe są nimi naszpikowane.

Jeśli nadal chcemy przyjrzeć się danym, możemy przyjrzeć się pewnym prognozom. Pomimo tego, że wydaje się, że każdy ma już smartfona, oczekuje się, że w 2023 roku liczba smartfonów na planecie Ziemia wzrośnie jeszcze bardziej (z 2,476 mln do 2,720 mln!).

Aplikacje mobilne

Jakie aplikacje są najczęściej wykorzystywane przez użytkowników? Do tej listy można zaliczyć wiele kategorii aplikacji: aplikacje do robienia zakupów, aplikacje do tworzenia list rzeczy do zrobienia, aplikacje do czatowania i inne, ale co z aplikacjami do edycji wideo? Wykorzystanie aplikacji do edycji wideo rośnie i rośnie, a są ku temu dwa główne powody:

Smartfony stają się coraz bardziej zaawansowane. Wyświetlacze są coraz bardziej zdefiniowane, a wydajność smartfonów (ze względu na rozwój zarówno sprzętu, jak i oprogramowania) jest coraz większa. Edycja wideo nie była czymś, z czym małe urządzenia, takie jak smartfony, mogły sobie sprawnie poradzić jeszcze kilka lat temu. Jednak dzięki nowym wydajnym procesorom, które są wdrażane, coś tak złożonego jak edycja wideo staje się możliwe również na smartfonach.

Drugim, ale głównym powodem, dla którego ludzie coraz częściej używają swoich smartfonów do edycji filmów, jest to, że smartfony stały się głównym urządzeniem nagrywającym dla zdecydowanej większości użytkowników (tylko profesjonaliści nadal używają profesjonalnych kamer, a czasami nawet oni decydują się na dobrej jakości smartfon dla lepszej wydajności). Dzięki aplikacjom do edycji wideo użytkownicy nie muszą już przenosić swoich filmów ze smartfona na komputer, aby edytować je za pomocą oprogramowania. Wreszcie mogą obsługiwać wszystko ze swojego smartfona.

Rynek edycji wideo; trochę danych

Dokonaliśmy właśnie kilku obserwacji jakościowych, ale co mówią dane? Analiza rynku mówi, że rynek mobilnych aplikacji wideo w 2021 roku był wart 25 miliardów dolarów! Oznacza to, że rynek jest ogromny, ale oznacza to również, że konkurencja jest coraz wyższa. Twórcy aplikacji, którzy chcą wejść na ten rynek, muszą to zrobić szybko!

Opracowanie aplikacji do edycji wideo: rzeczy, które należy wiedzieć przed rozpoczęciem

Planowanie jest zawsze niezbędne przed rozpoczęciem projektu, ale w przypadku rozwoju aplikacji staje się jeszcze ważniejsze. Ponieważ ten artykuł zawiera informacje o tym, jak rozwijać aplikację do edycji wideo, w pierwszej części skupimy się na planowaniu. Planowanie rozwoju aplikacji do edycji, w szczególności, może być zorganizowane w trzy główne części: planowanie ogólne, planowanie rozwoju oraz planowanie monetyzacji i marketingu.

Planowanie ogólne

Kiedy planujesz stworzyć aplikację mobilną do edycji wideo, w pewien sposób myślisz o rozpoczęciu nowego biznesu. Dlatego też, wstępnym krokiem będzie poznanie docelowej grupy odbiorców i ich potrzeb. Poza tym, chcesz się również upewnić, że masz jasne pomysły na to, jak będzie wyglądać Twoja aplikacja do edycji wideo.

Przeanalizuj swoją grupę docelową

Kto będzie korzystał z Twojej mobilnej aplikacji do edycji wideo? Bardziej niż na kwestii wieku i płci, musisz skupić się na poziomie umiejętności użytkowników. Musisz zdecydować, czy chcesz dostarczyć użytkownikom łatwą i przyjazną aplikację, z której każdy może korzystać (ale która, być może, ma ograniczone zaawansowane funkcje), czy też profesjonalną aplikację z zaawansowanymi funkcjami i wszystkim, czego profesjonalista potrzebowałby do tworzenia swoich filmów bezpośrednio z urządzenia mobilnego. Łatwo zrozumieć, że jeśli nie podejmiesz tej decyzji przed rozpoczęciem tworzenia aplikacji do edycji wideo, nie będziesz w stanie poruszać się w jasnym kierunku ze swoją pracą.

Wyjaśnij swoje pomysły

Poznanie swoich docelowych odbiorców pomoże Ci wyjaśnić pomysły na temat rodzaju aplikacji do edycji wideo, którą chcesz zbudować. Są jednak inne rzeczy do rozważenia. Głównym aspektem, który musisz rozważyć, jest osiągalność twojego pomysłu: czy masz umiejętności i budżet, aby zrealizować to, co masz na myśli?

Budżet

Na koniec musisz ustalić, jakimi zasobami dysponujesz i nie jest to tylko kwestia pieniędzy. Ilu programistów może pracować nad projektem? Ile czasu możesz poświęcić na ten proces? Pomogłoby, gdybyś narysował plan, który jest możliwy do zrealizowania i szczegółowy, tak aby nic nie zostało pozostawione przypadkowi.

Planowanie rozwoju

Teraz nadszedł czas, aby pomyśleć o tym, jak będzie wyglądać Twoja aplikacja do edycji wideo. Myślenie o tym, jak będzie wyglądać aplikacja, to myślenie o tym, jakie funkcje będzie zawierać. Jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej krytycznych aspektów planowania i rozwoju: poświęciliśmy mu osobny akapit (patrz Rozwój aplikacji do edycji wideo: funkcje poniżej).

Planowanie monetyzacji i marketingu

Kilka razy podkreślaliśmy, że kiedy tworzysz aplikację, musisz myśleć z perspektywy biznesowej (jeśli chcesz zarobić na swojej pracy nad aplikacją do edycji), co oznacza, że musisz rozważyć wybór modelu monetyzacji i strategii marketingowych. Opracowanie aplikacji, a następnie myślenie o tym, jak zarobić trochę pieniędzy z niego byłoby błędem. Wiedza o tym, jak zmonetyzować swoją aplikację do edycji wideo (czyli wybranie modelu monetyzacji) jest równie ważna jak wiedza o tym, jakie funkcje chcesz w niej zawrzeć.

Główne modele monetyzacji, z których możesz wybierać to:

Freemium model monetyzacji: możesz dostarczyć aplikację za darmo, ale zarabiać na reklamach wyświetlanych w niej.

Paymium model monetyzacji: można wymagać płatności za pobranie aplikacji

Model monetyzacji subskrypcji: jeśli nie chcesz wybrać modelu freemium, model subskrypcji jest częściej wykorzystywany niż Paymium: wymagałby od użytkowników uiszczania opłaty co miesiąc. Użytkownicy łatwiej to akceptują, ponieważ jest to model, z którego korzysta wiele aplikacji. To samo dotyczy marketingu: znasz swoją publiczność; teraz czas pomyśleć o tym, jak możesz do niej dotrzeć. Jeśli chodzi o aplikacje, musisz skupić się na marketingu cyfrowym: użyj mediów społecznościowych, filmów na YouTube i niezależnej strony internetowej, aby dać znać o swojej aplikacji docelowym odbiorcom.

Rozwój aplikacji do edycji wideo: Funkcje

Jakie funkcje może zawierać aplikacja do edycji wideo?

Biblioteki

Biblioteki to miejsca, do których użytkownicy zabierają swoje filmy i zdjęcia podczas ich edycji. Ponieważ mówimy o mobilnej edycji wideo, biblioteki są w zasadzie galerią zdjęć i filmów smartfona. Możesz znaleźć sposób, aby pozwolić użytkownikom importować filmy i zdjęcia z ich galerii lub - lepiej - zapewnić aplikacji integrację, która pozwoli użytkownikom wziąć swoje filmy bezpośrednio z bibliotek smartfona.

Edycja wideo

Głównym aspektem Twojego procesu rozwoju edycji wideo jest główne narzędzie do edycji wideo. Składa się ono z:

Ramy czasowe

Panel podglądu

Podstawowe narzędzia edycyjne, takie jak cięcie, przeciąganie i upuszczanie, odtwarzanie i wstrzymywanie i podobne.

Edycja dźwięku.

W aplikacjach do edycji wideo dźwięk może być obsługiwany na dwa sposoby:

Z dedykowaną ścieżką audio (jest to bardziej zaawansowana opcja)

W obrębie samych filmów. Jest to łatwiejsze do opracowania i bardziej odpowiednie dla aplikacji dedykowanej początkującym i amatorom (jest to jeden z przykładów tego, jak ważna jest znajomość docelowej grupy odbiorców)!

Dodawanie efektów dźwiękowych.

Aplikacja do edycji wideo może pozwolić użytkownikom na dodawanie efektów dźwiękowych. Najprostszym sposobem, aby zapewnić tę funkcję byłoby włączenie biblioteki efektów dźwiękowych w aplikacji. Ponownie, jeśli jesteś skierowany do bardziej zaawansowanych użytkowników, możesz zapewnić możliwość importowania ich efektów dźwiękowych.

Przecinanie i łączenie różnych plików wideo.

Edycja filmów często oznacza używanie różnych filmów jako źródeł. Nieco bardziej zaawansowaną funkcją byłaby ta, która pozwala użytkownikom importować więcej niż jeden plik wideo oraz wycinać i łączyć je według własnego uznania.

Naklejki

Oprócz biblioteki efektów dźwiękowych, mógłbyś również zapewnić bibliotekę naklejek. Byłaby to funkcja, którą doceniliby początkujący i amatorzy (ponownie, znajomość docelowej grupy odbiorców jest bardzo ważna).

Filtry

Filtry są jeszcze bardziej zaawansowane: są to wstępnie ustawione korekty obrazu, które mogą zmienić np. kolorowe wideo w czarno-białe.

Integracja z mediami społecznościowymi

Integracja funkcji mediów społecznościowych oznacza umożliwienie użytkownikom dzielenia się filmami, które tworzą za pomocą Twojej aplikacji, bezpośrednio na mediach społecznościowych, bez zbyt wielu przejść. Kiedy myślisz o tym, jakie funkcje chcesz włączyć, musisz się nad czymś zastanowić: dlaczego wielu użytkowników edytuje swoje filmy na swoich smartfonach? Jaki użytek zamierzają zrobić ze swoich filmów? Cóż, w większości przypadków zamierzają udostępnić swoje edytowane filmy w mediach społecznościowych. Pomiędzy dwoma dobrymi aplikacjami do edycji wideo, będą używać, preferować i wydawać pieniądze na ten, który pozwala im udostępniać filmy na portalach społecznościowych z łatwą w użyciu integracją bezpośrednio.

Orientacja obrazów i filmów

Łatwą funkcją do zintegrowania byłaby ta, która pozwala użytkownikom na zmianę orientacji obrazów i filmów.

Sztuczna inteligencja

Zastosowanie sztucznej inteligencji jest jedną z najbardziej zaawansowanych funkcji, które możesz zapewnić w aplikacji do edycji wideo. Pomimo tego, że jest to bardzo zaawansowane, byłoby to coś, co szczególnie początkujący doceniliby. Sztuczna inteligencja może być użyta do zapewnienia automatyzacji podczas procesu edycji wideo. Na przykład, biorąc pod uwagę serię zdjęć, aplikacja do edycji wideo dostarczona z funkcjami sztucznej inteligencji może tworzyć filmy automatycznie. W podobny sposób sztuczna inteligencja mogłaby być wykorzystywana do sugerowania np. przejść między klatkami.

Twoja aplikacja do edycji wideo nie musi zawierać wszystkich tych funkcji. Jak widzieliśmy w trakcie tego akapitu, niektóre funkcje są bardziej odpowiednie dla profesjonalnych lub zaawansowanych edycji; inne są odpowiednie dla początkujących. W oparciu o docelową grupę odbiorców, możesz starannie wybrać funkcje, które chcesz zawrzeć w swojej aplikacji: wybór jest przydatny, aby zawęzić swoje pomysły, zaplanować budżet i zaplanować przepływ pracy.

Jak stworzyć aplikację do edycji wideo?

Nie ukrywajmy: tworzenie aplikacji do edycji wideo to złożony proces. Opisaliśmy, jak część planistyczna może być długa i wyartykułowana, a to byłby dopiero początek. Po niej następuje faktyczny rozwój i kodowanie aplikacji. Więc, jak można sobie z tym poradzić? Zamiast zaczynać od zera, najbardziej efektywnym sposobem radzenia sobie z tym jest użycie odpowiednich narzędzi rozwojowych. W szczególności istnieją narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych, które ułatwiają i upraszczają sposób, w jaki możesz kodować i rozwijać swoją aplikację.

AppMaster.io jest jednym z tych narzędzi do rozwoju edycji wideo i jest jednym z najbardziej zalecanych. Pozwala tworzyć aplikacje mobilne, w tym twoją niesamowitą aplikację do edycji wideo, bez faktycznego kodowania (ale możesz uzyskać dostęp do kodu źródłowego, jeśli chcesz lub potrzebujesz). Więc jak to działa?

Jak stworzyć aplikację do edycji wideo za pomocą narzędzia do tworzenia AppMaster.io

AppMaster.io to bardzo wszechstronne narzędzie programistyczne do rozwoju. Po pierwsze, zapewnia Ci przyjazny dla użytkownika i przejrzysty pulpit, dzięki któremu możesz wziąć wszystkie różne aspekty pod kontrolą z jednego miejsca. Główną zaletą korzystania z tego narzędzia jest to, że zapewnia Ci wstępnie zbudowane komponenty, które możesz wykorzystać jak chcesz. To może zająć Ci mnóstwo czasu, ponieważ duża część Twojej pracy jest już wykonana.

Ponadto, wszystkie inne ważne aspekty, o których wspomnieliśmy, a które nie są ściśle związane z kodowaniem - takie jak planowanie lub monetyzacja - są ułatwione dzięki dedykowanym funkcjom. Dzięki takim narzędziom, współpraca z kolegami również staje się łatwiejsza. Wreszcie, narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych są również idealne do optymalizacji budżetu. Jak zaraz się przekonamy, proces tworzenia aplikacji może być bardzo kosztowny!

Ile kosztuje stworzenie aplikacji do edycji wideo?

Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie: koszt Twojej niesamowitej aplikacji do edycji wideo zależy po prostu od zbyt wielu czynników.

Twoje umiejętności: czy miałeś tylko pomysł na biznes, czy jesteś również w stanie samodzielnie opracować aplikację do edycji wideo? Możesz zrozumieć, jak koszt aplikacji do edycji wideo może być inny w tych dwóch przypadkach: W pierwszym przypadku musisz zatrudnić dewelopera lub więcej, a koszty byłyby znacznie wyższe.

Złożoność aplikacji: prostsza aplikacja jest szybsza do opracowania, a to będzie mniej kosztowne

Czas, którym dysponujesz: czasami szybkie załatwienie sprawy może być droższe.

Ważne jest, aby podkreślić w tym względzie, że korzystanie z narzędzia programowego, takiego jak AppMaster.io, o którym wspomnieliśmy, może pomóc w optymalizacji budżetu. Dlaczego.

Ponieważ proces rozwoju edycji wideo będzie szybszy, a zatem mniej kosztowny.

Ponieważ będziesz potrzebował mniejszej liczby programistów pracujących nad projektem

Ponieważ możesz obsługiwać różne aspekty w jednym miejscu, w tym aspekty związane z biznesem i monetyzacją.

Czy możesz stworzyć aplikację do edycji wideo za darmo?

Idealnie, możesz: jeśli masz niezbędne umiejętności, rozwijanie funkcji edycji wideo samodzielnie bez użycia jakiegokolwiek narzędzia do tworzenia aplikacji jest możliwe, i możesz spróbować stworzyć aplikację do edycji wideo za darmo.

Podsumowanie

W tym artykule podaliśmy wszelkie informacje potrzebne do najbardziej efektywnego rozwoju aplikacji do edycji wideo. Wszystkie różne aspekty, które będziesz musiał obsłużyć są wymienione tutaj. Z tą wiedzą i dobrym oprogramowaniem do tworzenia aplikacji mobilnych (jak AppMaster.io, który jest tym, który poleciliśmy), możesz osiągnąć swoje cele i rozwijać swoją niesamowitą aplikację do edycji wideo z wydajnością!