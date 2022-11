Czy masz już dość złego zarządzania przy użyciu wielu programów do zarządzania? Każdy w Twoim zespole jest słusznie zdezorientowany co do najnowszego arkusza kalkulacyjnego, który należy śledzić, utrzymywać rekord klienta i współpracować z zespołem. Taki scenariusz w organizacji skutkuje brakiem komunikacji, powtarzaniem lub pomijaniem ważnych zadań i niezadowoleniem wśród klientów i pracowników. Tak więc, jest to najwyższy czas, aby wykorzystać no-code do budowy wewnętrznych narzędzi, które pomogą Ci pozbyć się wielu narzędzi zarządzania i komunikacji.

Czym jest oprogramowanie no-code?

Termin po raz pierwszy ukuty w ramach zarządzania firmą oprogramowania oznacza, że nie trzeba żadnego kodu do tworzenia aplikacji lub oprogramowania do użytku wewnętrznego. Działania te wymagają niewielkiego lub żadnego wsparcia ze strony deweloperów podczas lub po utworzeniu aplikacji. Co więcej, są one mniej kosztowne niż CRMs i wysoce zarządzalne niż arkusze Excela i kombinacja oprogramowania produktywności.

Możesz użyć operacji no-code, aby stworzyć narzędzia do komunikacji wewnętrznej i obsługi projektów. Może zautomatyzować powtarzające się zadania w organizacji. Również, można raportować analitykę w wymaganym formacie dla skutecznego podejmowania decyzji.

Rodzaje narzędzi no-code

Możemy podzielić narzędzia no-code na następujące potężne kategorie narzędzi, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy. W ramach każdej kategorii znajduje się lista najlepszych dostępnych narzędzi, które mogą pomóc w automatyzacji, aby zarządzać firmą bez większych kłopotów.

Narzędzia BPM - pomagają stworzyć ramy obracające się wokół ludzi i systemów

- pomagają stworzyć ramy obracające się wokół ludzi i systemów Konstruktorzy formularzy - tworzyli zautomatyzowane formularze do zbierania odpowiedzi

- tworzyli zautomatyzowane formularze do zbierania odpowiedzi Automatyzacja - automatyzacja różnych powtarzających się zadań

- automatyzacja różnych powtarzających się zadań Frontend builder - pomaga stworzyć front-end dla lepszego doświadczenia użytkownika

- pomaga stworzyć front-end dla lepszego doświadczenia użytkownika Konstruktorzy aplikacji - budują narzędzia, w tym aplikacje internetowe z niestandardowym kodem

- budują narzędzia, w tym aplikacje internetowe z niestandardowym kodem Aplikacje sił terenowych - pozwalają zarządzać różnymi zasobami

- pozwalają zarządzać różnymi zasobami Extension build er - można tworzyć pomocne rozszerzenia

er - można tworzyć pomocne rozszerzenia Automatyzacja testów - możliwe jest wykonywanie zautomatyzowanych operacji

- możliwe jest wykonywanie zautomatyzowanych operacji Narzędzia DB online - zarządzanie Dbs staje się łatwiejsze bez programistów

- zarządzanie Dbs staje się łatwiejsze bez programistów Website builder - pomaga w tworzeniu stron internetowych za pomocą drag-and-drop

Powody, dla których warto używać no-code w aplikacjach wewnętrznych

Nie wszystkie firmy mogą być podobne, ale nadal mogą korzystać z operacji no-code. Piękno tych platform leży w możliwości dostosowywania i elastyczności, które oferują. Możesz potrzebować koordynować swój zespół jako agencję marketingową, prawnika lub lekarza. W każdym przypadku Twoje priorytety, wewnętrzne narzędzia i wymagania dotyczące danych będą inne. Ale możesz oczekiwać, że wydajne oprogramowanie no-code obsłuży je z najwyższą szczegółowością. Narzędzia te mogą opracować niestandardowe aplikacje i zbudować aplikacje internetowe w krótkim czasie, bez konieczności zatrudniania programistów.

Oto podstawowe przypadki użycia narzędzi wewnętrznych no-code:

Ograniczenia SaaS

SaaS solutions są często kosztowne, zwłaszcza jeśli trzeba je w pełni dostosować do potrzeb organizacji. Ogólne odmiany SaaS dostępne w przystępnych cenach nie mają funkcji, których wymagasz. Możesz więc wykorzystać narzędzia wewnętrzne no-code, aby całkowicie odpuścić SaaS i zbudować aplikacje o dużej wartości dla swojej organizacji.

Optymalizacja wewnętrznego dewelopera

Uzyskanie wewnętrznych narzędzi opracowanych przez wewnętrznego dewelopera będzie wymagało opuszczenia ogólnego toku pracy i poświęcenia dodatkowego czasu na wewnętrzne narzędzia. Jest to marnowanie zasobów dla Twojej firmy, zwłaszcza gdy możesz łatwo uzyskać narzędzia wewnętrzne no-code bez deweloperów.

Konserwacja systemu

Korzystanie ze specjalnie opracowanych programów lub wyrafinowanych CMS wymaga również inwestowania w konserwację. Podobnie, aktualizacje sprzętu mogą być niezbędne w niektórych przypadkach. Ale nie jest tak w przypadku wewnętrznych narzędzi no-code. Pozwalają one na beztroską pracę, oszczędzając tym samym dodatkowe zadanie i zasoby Twojej firmy. Możesz łatwo zbudować narzędzia wewnętrzne za pomocą intuicyjnych paneli administracyjnych.

Modernizacja papieru i arkuszy kalkulacyjnych

Jeśli do tej pory korzystałeś z arkuszy kalkulacyjnych lub papieru do prowadzenia dokumentacji, narzędzia wewnętrzne no-code okażą się znaczącym przełomem w Twoim rozwoju i sukcesie. Dzięki tym narzędziom będziesz miał wszystko zdigitalizowane, zapewniając odpowiedni dostęp wszystkim zainteresowanym.

Co sprawia, że no-code do budowania narzędzi wewnętrznych jest rozwiązaniem dla firm?

No-code narzędzia biznesowe pochodzą z wieloma zaletami do budowania narzędzi wewnętrznych. Przyjrzyjmy się temu:

Niski koszt.

Nie będziesz musiał wydawać na istniejący system lub ponosić kosztów rozwoju, aby uzyskać specjalistyczne oprogramowanie dla potrzeb biznesowych. Większość platform no-code oferuje to udogodnienie w przystępnej cenie. Tak więc małe firmy mogą łatwo z nich korzystać, aby uzyskać wymaganą funkcjonalność.

Zmniejszenie zależności od zespołu inżynierów

Ciężkie oprogramowanie i CMS zaprojektowane przez programistów są często niefunkcjonalne z istniejącą infrastrukturą IT firmy. Tak więc, włączenie CMS często wiąże się z aktualizacją IT. Podobnie, koszty rozwoju w celu zbudowania narzędzi i niestandardowych aplikacji biznesowych, pod względem zasobów i czasu wewnętrznego zespołu programistów, można uniknąć dzięki platformom no-code.

Szybkie uruchomienie

Nie musisz czekać na rozpoczęcie pracy nad rozwojem, prototypami, testami i naprawą błędów. Usługi no-code są dostępne od razu, abyś mógł je stworzyć i zacząć nad nimi pracować. W ten sposób oszczędzasz dużo swojego czasu w budowaniu niestandardowych aplikacji biznesowych za pośrednictwem rozwiązań no-code.

Dostosowywanie

No-code narzędzia wewnętrzne pozwalają na opracowanie niestandardowych aplikacji biznesowych. Możesz dostosować wszystko do swoich wymagań z punktu widzenia funkcjonalności lub układu. Wszystko to jest możliwe dzięki funkcjonalności niestandardowego kodu tych narzędzi.

Wspiera skalowalność

CRMAplikacje przeznaczone dla małych firm zwykle służą do określonego poziomu; uwzględniają zmiany, gdy organizacja się rozrasta. Ale no-code wewnętrzne narzędzia są proste i zawsze do dyspozycji. To pozwala na optymalizację ich dla większej organizacji w miarę rozwoju.

Uprawnienia organizacyjne

Narzędzia no-code pozwalają cieszyć się organizacyjną władzą. Nie musisz polegać na osobie trzeciej, która załatwia procesy dla Twojej firmy. Wszystkie dane i inne wrażliwe informacje pozostają u Ciebie, podczas gdy Ty rozwijasz system lepszego zarządzania za pomocą wewnętrznych narzędzi bez programistów.

Satysfakcja pracowników

Narzędzia wewnętrzne mogą usprawnić procesy i zakres pracy dla pracowników o wiele bardziej wyraźnie niż tradycyjne środki (arkusze kalkulacyjne lub papiery). Poza tym, pracownicy nie muszą wkładać żadnego dodatkowego wysiłku, aby korzystać z wewnętrznych narzędzi opracowanych bez kodu. Zwiększa to satysfakcję i produktywność pracowników.

Jak w pełni wykorzystać no-code?

Cóż, jeśli zdecydowałeś się pójść z platformą no-code do wewnętrznego budowania narzędzi, musisz przyjąć kilka najlepszych praktyk, aby uzyskać jak najwięcej z tego.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w tym zakresie:

Zapewnij odpowiednie szkolenia

Korzystanie z narzędzi wewnętrznych stworzonych za pomocą rozwiązań no-code będzie proste (ponieważ działają one poprzez interfejs użytkownika typu "przeciągnij i upuść"). Musisz jednak zapewnić szkolenie członkom swojego zespołu, aby w pełni wykorzystać ich możliwości. Niektórzy ludzie nie są obeznani z technologią, a inni mogą mieć opory przed zmianami. W obu przypadkach zapewnienie szkolenia może pomóc w wypełnieniu luki.

Zachęcaj do eksploracji i eksperymentowania

Narzędzia wewnętrzne, które stworzyłeś, mogą mieć wszystkie funkcje, ale zawsze jest miejsce na rozwój i ulepszenia. Musisz więc pozwolić swojemu zespołowi na eksplorację i myślenie o innych aspektach, które mogą być zawarte w wewnętrznych narzędziach. Cała ta zachęta sprawi, że użytkownicy biznesowi w pełni wykorzystają narzędzia wewnętrzne.

Opracuj studia przypadków

Ponieważ koncepcja wykorzystania no-code do tworzenia narzędzi wewnętrznych jest nowa, Twój zespół może nie być świadomy nieskończonych możliwości, które można osiągnąć dzięki narzędziom no-code i łatwym panelom administracyjnym. Dlatego, aby rozpocząć, należy opracować kilka wewnętrznych studiów przypadku, które podkreślą potencjalne zastosowania i sposoby maksymalnego wykorzystania narzędzi wewnętrznych.

Tworzenie szablonów

Podobnie jak inne platformy produktywności, narzędzia wewnętrzne pozwalają na tworzenie swoich szablonów. Tak więc, najlepiej jest wykorzystać te szablony, aby zaoszczędzić czas i uzyskać lepsze wyniki. Możesz tworzyć swoje przepływy pracy od początku na początku, ale gdy masz rzeczy ustalone zgodnie z organizacją, ustawienie szablonów może być zbawcą. Do tego nie będziesz nawet potrzebował pomocy programistów.

Przyszłość no-code

No-code Narzędzia stają się prominentne w różnych dziedzinach życia, w tym w biznesie i inżynierii danych. Głównymi powodami nadmiernego boomu w tej branży są wysokie koszty zasobów rozwojowych i długi czas potrzebny do uzyskania pożądanych wyników.

Poza tym narzędzia no-code mogą generować korzyści, które są trudne do zarządzania za pomocą innych dostępnych platform, co znacznie zwiększa popyt. Ponieważ oferują one bezpieczny, niezawodny i łatwy w użyciu mechanizm zarządzania różnymi operacjami, firmy mają tendencję do przyjmowania go z większą łatwością. Nie potrzebujesz umiejętności kodowania ani wiedzy technicznej, aby tworzyć aplikacje internetowe i mobilne z intuicyjnym interfejsem użytkownika.

AppMaster jest najlepszym narzędziem bez kodu, które pozwala budować aplikacje i wprowadzić swój biznes w tryb automatyzacji, bez narażania się na długi czas rozwoju i wysokie koszty. Panel administracyjny został zaprojektowany z myślą o osobach nietechnicznych. Co więcej, funkcje drag-and-drop nie wymagają od użytkowników biznesowych wykorzystania wiedzy z zakresu kodowania.

Logika biznesowa, pulpit nawigacyjny i projektowanie baz danych to kilka wyróżniających się funkcji oferowanych przez AppMaster. Również budżet i czas tworzenia wewnętrznych rozwiązań biznesowych są nie do porównania, co czyni go jednym z niesamowitych narzędzi no-code dostępnych na rynku.

Podsumowanie

Korzystanie z wewnętrznych narzędzi no-code może uwolnić Cię od nadmiernego stresu związanego z zarządzaniem rutynowymi zadaniami i radzeniem sobie z interesariuszami i kwestiami administracyjnymi. Możesz oczekiwać większej możliwości dostosowania, łatwości użycia (funkcja "przeciągnij i upuść"), większej satysfakcji pracowników i zwiększonej produktywności dzięki narzędziom no-code.