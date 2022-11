W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się platformy no-code i low-code, a technologia ta zmieniła podejście do współczesnego tworzenia oprogramowania: czyniąc je tańszym, szybszym i bardziej demokratycznym. Według Statista, W globalnym badaniu przeprowadzonym w 2021 roku, 42% deweloperów zdecydowanie zgodziło się, że zamierzają w przyszłości rozwijać wewnętrzne narzędzia przy użyciu platform o niskim lub zerowym kodzie. Ogólnie rzecz biorąc, deweloperzy twierdzą, że platformy narzędziowe no-code / low-code spełniają ich podstawowe potrzeby rozwojowe, jednocześnie pozwalając im skupić się na ulepszaniu oprogramowania.

Platformy programistyczne typu No Code przynoszą kilka korzyści. Możesz budować aplikacje bez umiejętności programowania lub kodowania za pomocą platform no-code. Obecnie wielu programistów woli używać tych platform do tworzenia przyciągających wzrok aplikacji, ponieważ są one 3x szybsze i łatwiejsze w użyciu niż tradycyjne kodowanie. Dalej zagłębiajmy się w tematy.

Jak zwiększyć produktywność w kodowaniu?

Oto kilka powszechnych problemów związanych z tradycyjnym kodowaniem:

Spędzanie zbyt dużo czasu na zrozumieniu kodu Utrzymywanie starszych wersji kodu Błędy popełniane w kodzie przez ludzką nieumyślność

Narzędzia no-code pomagają rozwiązać te problemy: pozwalają na 3x szybszy rozwój i ciągłe innowacje przy budowaniu niestandardowych aplikacji. Na przykład wiele błędów popełnionych przez nieuwagę jest ukrytych w tysiącu linii kodu, a samo ich znalezienie i przepisanie zajmuje zbyt wiele czasu. Jeśli nie ma tysięcy linii kodu, to nie ma już z tym problemu. Nie ma też potrzeby utrzymywania kodu legacy. I, oczywiście, łatwiej jest zrozumieć jak działa no-code niż uczyć się języka programowania i czytać zbyt wiele linii tradycyjnego kodu. Można opracować doskonałe oprogramowanie tylko przy użyciu bloków procesów biznesowych metodą "przeciągnij i upuść" i zmniejszyć liczbę błędów popełnianych w pisanym kodzie.

Platformy no-code są dobrodziejstwem dla programistów, którzy nie są tak wykwalifikowani w kodowaniu, jednym z powodów jest to, że no-code i narzędzia low-code. Funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwia korzystanie i szybkie rozpoczęcie pracy z ich projektami budowania aplikacji. Wreszcie, narzędzia bez kodu są doskonałym sposobem na zwiększenie produktywności i znacznie ułatwiają pracę w zakresie rozwoju.

Wspólne funkcje rozwoju bez kodu

Podejście do rozwoju bez kodu obsługuje szeroki zakres aplikacji. Aplikacje dla potrzeb małych firm są prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnione. Te aplikacje mogą być narzędziami do zarządzania zasobami ludzkimi, aplikacje do planowania lub inne doświadczenia, indywidualne potrzeby biznesowe i tak dalej. Z no-code małe przedsiębiorstwa mogą łatwo tworzyć własne aplikacje. A duże korporacje, które mogą mieć drogie pakiety lub specjalnie zaprojektowane programy przez dział IT, również używają rozwoju no-code, aby zmniejszyć koszty rozwoju i uczynić go szybszym.

Inną wspólną funkcjonalnością jest możliwość automatyzacji na małą skalę z 3x większą szybkością. Profesjonalni programiści no-code powinni digitalizować operacje przedsiębiorstw na dużą skalę. Badanie przeprowadzone przez McKinsey & Company wykazało, że wdrożenie obecnych technologii może zautomatyzować do 45% działań pracowników. W dzisiejszym cyfrowym miejscu pracy, automatyzacja i integracja są niezbędne do skalowania produkcji i wydajności przy zachowaniu jakości aplikacji. Narzędzia typu no-code i low-code oferują przyjazne dla użytkownika środowisko programistyczne, które ułatwia konfigurację reguł automatyzacji, które zmniejszają obciążenie pracą i pomagają zakończyć pracę 3x szybciej.

Zastosowania platform no-code

Platformy no-code są pomocne z różnych powodów:

Usprawnienie współpracy zespołu cross-funkcjonalnego i zarządzania przepływem pracy

Automatyzacja zadań, kolejki przypomnień i integracje z innymi aplikacjami rynkowymi

Obniżenie czasu oczekiwania i optymalizacja zasobów dzięki temu, że programiści no-code mogą tworzyć rozwiązania 3x szybciej, zamiast polegać na zespole IT

Redukcja czasochłonnych zadań, dzięki czemu więcej można poświęcić na ważną, strategiczną i kreatywną pracę

Niwelowanie luki w zakresie rozwoju oprogramowania i umiejętności technicznych deweloperów

Budowanie prototypów

Zapewnienie sposobu dla firm do budowania i wdrażania nowych aplikacji rynek szybko

Bezproblemowe integracje z aplikacjami innych firm

Platformy no-code umożliwiają programistom budowanie aplikacji 3x szybciej niż kodowanie. Poniżej znajduje się kilka przykładów tego, co można zbudować za pomocą platform no-code:

Strony e-commerce Aplikacje marketplace Katalogi ofert Aplikacje do przesyłania wiadomości Planowanie wizyt Strony blogowe Aplikacje wideo Strony i aplikacje informacyjne

Jednym z częstych nieporozumień na rynku aplikacji bez kodu jest to, że są one tylko dla prostych aplikacji. To nie jest prawda. Konstruktorzy aplikacji bez kodu stali się niezwykle wyrafinowani, aby wspierać bogatą funkcjonalność we wszystkich aplikacjach, aby sprostać wymaganiom przedsiębiorstw, gdy technologia szybko się rozwija. Wiele kompleksowych aplikacji dla przedsiębiorstw można teraz zbudować za pomocą platformy bez kodu.

Jakie jest najlepsze oprogramowanie bez kodu?

Świat porusza się szybko i trudno jest nadążyć za wszystkimi innowacjami. Istnieje wiele opcji dla platform bez kodu tam. Jak podjąć decyzję z tak wieloma produktami, które twierdzą, że są najlepsze? Lepszym sposobem jest porównanie zalet dla swoich potrzeb, ale istnieje kilka wspólnych cech, że najlepsza platforma bez kodu powinna mieć. Elastyczność, łatwość użycia i zdolność do nie bycia związanym przez platformę. Wszystkie te cechy posiada AppMaster. AppMaster to oprogramowanie no-code, które daje Ci całą moc programowania bez kłopotów i ryzyka. Z AppMaster, no-code nie jest problemem! Wszystko, co musisz zrobić, to przeciągnąć i upuścić bloki, eliminując potrzebę uczenia się na pamięć, długie godziny i drogie kursy, które zajmują lata, aby zakończyć.

Najlepszą rzeczą w AppMaster jest to, że możesz wziąć swój kod źródłowy i dokumentację techniczną, która jest napisana automatycznie i nie jest związana z platformą. Jest to bardzo elastyczne i wygodne! Pozwala stworzyć aplikację mobilną bez żadnego doświadczenia w kodowaniu. Oferuje interfejs drag-and-drop do projektowania układu aplikacji, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze - swojej kreatywności i pomysłach. Ponadto aplikacje, które tworzysz za pomocą AppMaster, są porównywalne pod względem rozmiaru i szybkości działania z aplikacjami stworzonymi za pomocą tradycyjnego kodowania: są również szybkie i małe.

Przyszłość no-code

Tworzenie oprogramowania pochłania czas, pieniądze i wysiłek. Czasami potrzeba lat potu i łez, zanim zobaczymy zwrot z naszych inwestycji. Najnowsza generacja no-code development's próbuje zredukować punkty bólu w tym procesie poprzez dostarczanie gotowych komponentów, które można dostosować do swoich potrzeb. Według ekspertów, ta fala technologii zmieni to, jak myślimy o kodowaniu, programowaniu i rozwoju. Omówmy jeden główny czynnik, który wyjaśni, jak narzędzia no-code zmienią przyszłość.

Agility

Przy stale zmieniających się warunkach biznesowych i zmieniających się potrzebach klientów, firmy muszą stać się bardziej zwinne. W przeciwieństwie do tradycyjnego rozwoju, platformy no-code pozwalają użytkownikom biznesowym na szybkie i łatwe wprowadzanie zmian w aplikacjach. Prosta możliwość tworzenia aplikacji metodą "przeciągnij i upuść" ułatwia aktualizowanie i przeprojektowywanie aplikacji. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą wykorzystać szanse rynkowe, unikając jednocześnie ryzyka.

No-code jest najlepszą w historii alternatywą dla tradycyjnego rozwoju. No-code zyskuje w ostatnich latach coraz większą popularność. Podejście no-code będzie nadal rosło w popularności, ponieważ zmniejsza zależność od specjalistów IT i zapewnia łatwy sposób tworzenia własnych aplikacji przez przedsiębiorstwa. No-code pozwala również na integracje z innymi platformami, aby zaoszczędzić czas i koszty. Można je wykorzystać do automatyzacji powtarzalnych zadań i uproszczenia procesu rozwoju.

Wniosek

No-code to przyszłość rozwoju, ponieważ zapewnia wiele korzyści zarówno programistom, jak i firmom. Platformy no-code zwiększają produktywność poprzez zmniejszenie ilości kodu, który musisz napisać. Dzieje się tak dlatego, że możesz zautomatyzować proces testowania i wdrażania dzięki integracji narzędzi no-code. Możesz także zmniejszyć ryzyko błędów w swoim kodzie, gdy używasz tych narzędzi. Platforma no-code jest najwyższej klasy narzędziem rozwojowym, z którego korzystają przedsiębiorstwa w wielu branżach.