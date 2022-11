W ostatnich latach gwałtownie wzrosła popularność platform programistycznych typu low-code. Platformy programistyczne o niskim kodzie umożliwiają przedsiębiorstwom tworzenie aplikacji bez konieczności stosowania drogich i czasochłonnych tradycyjnych metod rozwoju. Platforma niskiego kodu to oprogramowanie, które umożliwia użytkownikom tworzenie i rozwijanie aplikacji przy niewielkiej ilości kodowania. Zazwyczaj jest ono wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do tworzenia wewnętrznych aplikacji, takich jak narzędzia do zarządzania przepływem pracy lub systemy CRM. Platformy programistyczne o niskim kodzie oferują kilka korzyści w stosunku do tradycyjnych metod rozwoju. Często są szybsze i łatwiejsze w użyciu, wymagają mniejszej wiedzy technicznej i mogą być wdrażane bez potrzeby rozległych testów i debugowania. Istnieje kilka różnych dostępnych platform programistycznych o niskim kodzie, a liczba ta ma wzrosnąć w najbliższych latach.

Dla właścicieli firm, wybór najlepszej platformy low-code nadal stanowi wyzwanie. Oprócz tego, że istnieje wiele dostępnych opcji platformy low-code, wiele z nich ma wysokie struktury cenowe, co czyni je nieodpowiednimi dla niektórych firm. Ten artykuł pomoże Ci w określeniu najbardziej przystępnych aplikacji low-code, które mogą cyfrowo zrewolucjonizować działania firmy bez utraty jakości.

Czym są platformy programistyczne o niskim kodzie?

Platformy programistyczne o niskim kodzie pozwalają programistom tworzyć aplikacje z niewielką ilością kodowania. W większości przypadków program wykorzystuje graficzny interfejs użytkownika oraz narzędzia typu "przeciągnij i upuść " do budowy aplikacji. Oprogramowanie do tworzenia niskiego kodu jest popularne, ponieważ umożliwia szybszy rozwój, wymaga mniej szkoleń i pomaga programistom pracować szybciej.

Korzyści płynące z platform programistycznych o niskim kodzie

Środowisko kodowania low-code development umożliwia firmom szybkie wydawanie aplikacji bez konieczności wydawania całej masy pieniędzy na dodatkowe programowanie.

Platformy low-code umożliwiają tworzenie i wdrażanie aplikacji przy mniejszej liczbie stałych pracowników.

Wreszcie, platformy o niskim kodzie pozwalają branżom na wdrażanie aplikacji do użytku na różnych oprogramowaniach i urządzeniach, w tym programach mobilnych, internetowych i opartych na chmurze.

10 Tanie platformy programistyczne o niskim kodzie

Platforma programistyczna Microsoft PowerApps

Microsoft PowerApps to aplikacja programistyczna o niskim kodzie, która pozwala użytkownikom budować aplikacje biznesowe bez pisania kodu. Działa na interfejsie "przeciągnij i upuść", umożliwiając programistom budowanie aplikacji z różnych wstępnie zbudowanych części. PowerApps jest kompatybilny z różnymi źródłami danych, takimi jak Microsoft Excel, OneDrive i SharePoint, i może być używany do łączenia się z usługami danych w chmurze, takimi jak Azure SQL. To oprogramowanie jest jednym z najwyżej ocenianych zasobów low-code dla firm, które chcą tworzyć aplikacje biznesowe na zamówienie bez ponoszenia wysokich kosztów tradycyjnego programowania na zamówienie. Daje 30-dniową bezpłatną próbę.

Cechy:

PowerApps może pomóc w szybkim i łatwym tworzeniu niestandardowych aplikacji bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu kodowania.

Możesz wdrożyć aplikacje PowerApps na urządzenia mobilne, dzięki czemu Twoi pracownicy mogą pracować z dowolnego miejsca.

PowerApps integruje się z innymi produktami Microsoft, takimi jak Office 365 i Dynamics 365, dzięki czemu można łatwo dodać dane z tych produktów do swoich aplikacji.

Platforma programistyczna Zoho Creator

Zoho Creator to jeden z najszerszych programów do tworzenia oprogramowania typu low-code. Jest to dobra opcja dla małych i średnich serwisów. Oprócz tego, że jest niskobudżetowy, oprogramowanie jest proste w użyciu i zapewnia intuicyjne usługi rozwoju aplikacji, dzięki czemu praca jest prosta. Deweloperzy nie mają wielu gotowych szablonów do wyboru, więc programiści muszą tworzyć niektóre z nich, aby zróżnicować wygląd swoich programów. Koszt premium zaczyna się od 25 dolarów miesięcznie dla profesjonalnych użytkowników.

Cechy:

Wydajne, niskokodowe IDE dla desktopów, stron internetowych i aplikacji mobilnych z możliwością funkcji narzędzi używanych podczas tworzenia, wdrażania i integracji aplikacji.

Buduj aplikacje szybciej, łatwiej i taniej niż w przypadku innych tradycyjnych metod.

Rozbudowany nadzór nad testowaniem, wdrażaniem i integracją. Używane przez tysiące organizacji na całym świecie.

Platforma programistyczna Visual LANSA

Visual LANSA jest unikalnym wpisem platformy programistycznej low code na tej liście, ponieważ zawiera zarówno tradycyjne kodowanie jak i low code w kontekście jednego IDE. Jest skuteczna w zarządzaniu czasem. Zawiera wiele technologii przyspieszających transformację cyfrową, co bardzo ułatwia szybkie projektowanie i wdrażanie w pełni funkcjonalnych biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych.

Obecnie Visual LANSA jest wiodącym środowiskiem platformy programistycznej typu low-code wspierającym zintegrowane usługi IBM. Sprawia również, że rozwój i wdrażanie skomplikowanych aplikacji jest proste dzięki wsparciu dla usług hostingowych Windows, usług opartych na chmurze oraz usług pomostowych. Kolejną godną uwagi zaletą LANSA są możliwości mostków systemowych, które pomagają firmom i użytkownikom przenieść istniejące aplikacje napisane przy użyciu innych rozszerzeń.

Cechy:

Zintegrowane środowisko programistyczne: Visual LANSA zapewnia kompletny zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji, w tym edytor wizualny, debugger i kompilator. Dzięki temu łatwo jest rozpocząć budowanie aplikacji na tej platformie.

Kompleksowy zestaw bibliotek: Visual LANSA zawiera szeroki zakres wbudowanych bibliotek, które zapewniają funkcjonalność dla typowych zadań przedsiębiorstwa, takich jak dostęp do danych, bezpieczeństwo i rozwój interfejsu użytkownika. Oznacza to, że nie musisz zaczynać od zera podczas budowania swoich aplikacji.

Platforma programistyczna OutSystems

OutSystems to omnichannelowa platforma low-code, co oznacza, że firmy mogą tworzyć aplikacje dla kilku nośników. Niektóre z najbardziej pożądanych funkcji platformy obejmują pulpity wydajności w czasie rzeczywistym i solidne pomiary bezpieczeństwa, a także możliwość szybkiego rozwoju.

Cechy:

Monitorowanie i raportowanie każdego użycia aplikacji i wydajności w czasie rzeczywistym

Interfejsy API zapewniają pełną skalowalność

Całkowicie bezpieczne funkcjonowanie

Automatyzacja DevOps w całości

Zarządzanie dostępem i uprawnieniami

Natywne wsparcie dla rozwoju Agile

Zintegrowany silnik debugowania

Platforma programistyczna Web.com

Aby Twoja firma mogła się rozwijać, Web.com oferuje najlepsze projektowanie stron internetowych, ochronę poczty elektronicznej i marki, narzędzia social media & marketing automation oraz usługi hostingowe. Twoja tożsamość online uzupełni cele Twojej firmy i zapewni jednolity wygląd i odczucia we wszystkich Twoich zasobach online, dzięki tej platformie o niskim poziomie kodu. Web.com nie zapewnia bezpłatnego okresu próbnego: najniższa cena kosztuje co najmniej 1,95 USD miesięcznie dla każdego użytkownika.

Cechy:

Ułatwia zarządzanie firmą

Może być zintegrowany z CRM i oprogramowania ERP

Zapewnia graficzne narzędzie do projektowania przepływu pracy

Produkuj formularze mobilne i witryny SharePoint

Kompleksowe rozwiązanie dla stron internetowych

Platforma programistyczna Appian

Appian jest platformą typu low-code, która pozwala firmom na tworzenie niestandardowych aplikacji szybko i z mniejszą ilością kodu. Aplikacje Appian są projektowane z wykorzystaniem podejścia opartego na modelach, które jest łatwe do nauczenia i użytkowania. Ta niskokodowa platforma pozwala użytkownikom na tworzenie wszystkiego, od aplikacji mobilnej do systemu obejmującego całe przedsiębiorstwo i umożliwia małym i średnim firmom łatwe wprowadzanie innowacji, przy jednoczesnym zarządzaniu całym cyklem rozwoju oprogramowania.

Cechy:

Dynamiczny system typu "drag-and-drop

Może integrować się z różnymi systemami biznesowymi

Jest kompatybilny z dziesiątkami innych programów firm trzecich

Platforma programistyczna Retool

Retool to platforma low-code, w której komponenty budowlane typu "przeciągnij i upuść" pozwalają na tworzenie wewnętrznych narzędzi internetowych, jednocześnie łącząc je z Twoimi bazami danych i API. Każdy plan posiada tryb edycji, który pozwala na tworzenie zapytań i akcji UI. można połączyć się z dowolną bazą danych lub API z wyjątkiem Salesforce.

Cechy:

Wysoki stopień personalizacji pozwala konsumentom na dokładniejsze dostosowanie projektu aplikacji do ich preferencji

Wydajny rozwój po stronie serwera z dużą ilością elementów typu "przeciągnij i upuść

SAML i dzienniki audytu dla najlepszego możliwego bezpieczeństwa danych

Wewnętrzne narzędzia platformy nie są idealne dla niektórych urządzeń, a użytkownicy mogą również potrzebować odrobiny wiedzy z zakresu kodowania, aby jak najlepiej wykorzystać platformę. Cena zależy od funkcji, o które proszą użytkownicy, i różni się w zależności od przedsiębiorstwa do zespołów rozwojowych. Jednak ceny są niższe dla osób fizycznych i zespołów rozwojowych niż dla pojedynczego użytkownika biznesowego.

Platforma Salesforce

Dzięki platformie Salesforce możesz budować aplikacje, aby zrobić wszystko, co chcesz, od zbierania danych po automatyzację marketingu. Salesforce to jedna z najlepszych platform do tworzenia oprogramowania komputerowego z wykorzystaniem podejścia low-code. Inteligentne aplikacje mobilne i aplikacje desktopowe można łatwo tworzyć za pomocą konstruktora platformy, co umożliwia użytkownikom dostosowanie doświadczenia klienta, które oferują i dostarczanie większej wartości.

Ta platforma o niskim kodzie umożliwia klientom tworzenie aplikacji przy niewielkim nakładzie pracy, dzięki czemu mogą oni wprowadzać nowe aplikacje w krótkim czasie. Dzięki temu firmy mogą szybko uruchomić swoje aplikacje bez konieczności poświęcania dużej ilości pieniędzy na zaangażowane zasoby programistyczne.

Cechy:

Zapewnia interfejs drag-and-drop do budowania aplikacji.

Zawiera zbiór gotowych modułów

Zawiera wybór gotowych komponentów

Mendix

Mendix wspiera rozwój aplikacji na dowolnym urządzeniu. Istnieje opcja wdrożenia w chmurze prywatnej, publicznej i on-premises. Wraz z edycją korporacyjną oferuje funkcje automatycznego tworzenia kopii zapasowych i skalowania poziomego.

Cechy:

Zarządzanie projektami zwinnymi

Oprogramowanie do modelowania wizualnego

Komponenty wielokrotnego użytku

Platforma programistyczna Kissflow

Kissflow to platforma typu low-code/no-code, która automatyzuje procesy biznesowe i śledzi wydajność. Jest ona odpowiednia dla przedsiębiorstw wszystkich rozmiarów i sektorów. Platforma ta pomaga zainicjować proces żądania, przeglądania rzeczy, które wymagają działań użytkownika, oraz zatwierdzania zadań w toku. Również, To pomaga w wielu procesach, takich jak onboarding pracowników, zarządzanie timesheet, zatwierdzenia wniosku urlopowego i pracy faktury.

Cechy:

Administracja zaległościami

Zarządzanie czasem

Ważony wskaźnik wydajności

Jak wybrać najlepszą platformę do rozwoju low-code?

Jeśli budujesz aplikację z wykorzystaniem low-code'u potrzebujesz odpowiedniej platformy. Nie wszyscy jednak są pewni, jaką platformę wybrać, gdyż jest to ostatnio popularne, ale i nowe podejście do budowania aplikacji. Konieczne jest wybranie odpowiedniej platformy oprogramowania low-code dla swoich działań. Skorzystaj z tej listy pomocnych wskazówek, które pomogą Ci wybrać opcję.

Oczekuj zaangażowania programistów

Wybierając platformę low-code dla swojej organizacji, ważne jest, aby rozważyć poziom zaangażowania deweloperów, który będzie wymagany. Niektóre platformy są przeznaczone do użytku przez początkujących deweloperów z niewielkim doświadczeniem w kodowaniu, podczas gdy inne wymagają bardziej zaawansowanych umiejętności kodowania.

Właściwa platforma low-code dla organizacji będzie zależała od umiejętności zespołu i poziomu kontroli, jakiej potrzebujesz nad procesem rozwoju. Jeśli masz doświadczonych programistów w zespole, którzy chcą i mogą zaangażować się w proces rozwoju, prawdopodobnie będziesz chciał platformy, która oferuje większą elastyczność i możliwość dostosowania. Jednakże, jeśli nie masz doświadczonych programistów na personel lub potrzebują szybszego, bardziej usprawnionego procesu rozwoju, platforma, która wymaga mniej zaangażowania deweloperów może być lepszym wyborem lub nawet platforma bez kodu.

Oceniaj wiele przypadków użycia

Podczas oceny platform do tworzenia kodu niskiego, ważne jest, aby rozważyć wiele przypadków użycia. Na przykład, jeśli szukasz platformy, która pomoże Ci w tworzeniu aplikacji mobilnych, będziesz chciał wybrać platformę, która oferuje solidne możliwości tworzenia aplikacji mobilnych. Z drugiej strony, jeśli Twoim głównym celem jest szybkie tworzenie prototypów lub proof-of-concept, będziesz chciał wybrać platformę, która ułatwia tworzenie i iterację prototypów.

Podejście do platform low-code - FAQs

Ile kosztują platformy deweloperskie low-code?

Koszty platformy low-code mogą się różnić i często są rozliczane na zasadzie subskrypcji. Koszt wzrasta, gdy firma uruchamia więcej aplikacji. Jest on różny w zależności od firmy. Szacunki dla oprogramowania na poziomie przedsiębiorstwa wahają się od około 25 dolarów miesięcznie do ponad 5 000 dolarów.

Jak wybrać darmową platformę programistyczną low-code?

Na rynku istnieje wiele platform programistycznych low-code, ale nie ma takiej platformy, która oferuje dożywotnie lub długoterminowe darmowe platformy programistyczne low-code. Niektóre systemy zapewniają bezpłatne próby przez miesiąc, podczas gdy inne oferują je tylko przez 15 dni. Aby wybrać dobre darmowe oprogramowanie do rozwoju niskiego kodu, musisz rozważyć swoje potrzeby i cele. Niektóre rzeczy, które możesz chcieć mieć na uwadze podczas podejmowania decyzji:

Jakiego rodzaju aplikacje chcesz zrobić/stworzyć?

Jak bardzo potrzebujesz kontroli nad wyglądem i funkcjonalnością rozwoju aplikacji?

Jaki rodzaj wsparcia oprogramowanie daje użytkownikom?

Czy istnieje społeczność użytkowników, która może służyć pomocą i radą?

Po rozważeniu swoich potrzeb, możesz zacząć przyglądać się różnym darmowym platformom programistycznym low-code i wybrać najlepszą z nich dla siebie!

Czy Google posiada platformę low-code?

Google nie znajduje się w czołówce platform do rozwoju low-code lub no-code. Wiodące firmy na rynku korporacyjnych aplikacji low-code to OutSystems, Mendix, Microsoft, Salesforce i ServiceNow.

Podsumowanie

Obecnie wiele startupów, małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw wykorzystuje platformy low-code do tworzenia wewnętrznych aplikacji klasy konsumenckiej. Pomaga to zmniejszyć koszty rozwoju, ale nadal istnieje zapotrzebowanie na programistów z wiedzą o kodowaniu. Ale można odkryć łatwiejszy, tańszy i szybszy sposób tworzenia aplikacji internetowych lub mobilnych jest platforma no-code, na przykład, AppMaster. Jest to platforma bez kodu odrębność pochodzi z faktu, że tworzy kod źródłowy, a użytkownicy nie muszą się martwić o bycie ograniczonym do platformy, jeśli tak chcą, zawsze mogą wziąć swój kod źródłowy. Większość platform sprawia, że wybierasz między aplikacją internetową a mobilną. AppMaster pozwala ci mieć oba, i możesz je stworzyć bez znajomości języka kodowania. To doskonały wybór do tworzenia aplikacji internetowych lub mobilnych!