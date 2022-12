W dzisiejszych czasach technologia no-code zyskała ogromną popularność w promowaniu idei rozwoju obywatelskiego. Technologia ta jest najbardziej wizualnym i tekstowym generatorem, który wykorzystuje narzędzia no-code, aby zrewolucjonizować całą cyfrową przestrzeń roboczą.

W 2020 roku świat obserwował ogromną zmianę we wszystkich dziedzinach ze względu na pandemię, a przestrzeń technologiczna nie jest wyjątkiem. No-code to popularny termin dla początkujących przedsiębiorców, którzy chcą budować własne oprogramowanie, ale nie mają umiejętności technicznych. Więc wolą używać narzędzi no-code, aby zbudować społeczność technologii no-code. W tym artykule podzielimy się przewidywaniami dotyczącymi przyszłości technologii no-code od najlepszych ekspertów w tej dziedzinie.

Jaka jest przyszłość no-code? Opinie ekspertów od no-code.

Branża no-code jest na wysokiej trajektorii, a eksperci sugerują, że w 2022 roku osiągnie 21 miliardów dolarów. Jason Bloomberg, prezes Intellyx, przewiduje, że branża low code/no-code przeżyje boom w 2022 roku, przyczyniając się do ich przewagi w tworzeniu oprogramowania dla sektora biznesowego. Gartner, firma zajmująca się badaniami technologicznymi i konsultingiem, przewiduje, że do 2024 roku 65% ogólnego rozwoju aplikacji będzie odbywać się za pośrednictwem narzędzi no-code. Dziś technologie no-code przeżywają rozkwit, aby zbudować społeczność deweloperów. Technologie te są na fali, aby przeniknąć do przedsiębiorstw w celu zwiększenia wydajności.

Gartner przewiduje, że do 2024 roku 75% branży biznesowej będzie korzystać z co najmniej czterech narzędzi no-code. Co więcej, platformy te będą skupiać się na rozwiązaniach napędzanych przez AI z lepszą dokładnością. Jednak rozwiązania napędzane przez AI są zbyt drogie. Jak wynika z raportu Deloitte, no-code może zapewnić najbardziej opłacalne technologie AI wykorzystujące Machine Learning.

Thomas, znany przedsiębiorca, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak ulepszone integracje między popularnymi narzędziami mogą przynieść rewolucję w społeczności w nadchodzących latach. Dla niego no-code są wartościowe, ponieważ sprawnie integrują inne narzędzia. Zapier i IFTTT są najbardziej godnym uwagi przykładem tego, jak dobrze integrują się z innymi aplikacjami. Na rok 2021 oczekiwał, że przedsiębiorcy z pierwszej linii zapewnią wykorzystanie integracji narzędzi, aby stworzyć godne doświadczenie dla swoich klientów. Co więcej, przeszliby dodatkową milę, omawiając infrastrukturę produktu i decyzje ze swoimi partnerami strategicznymi. Niezawodna integracja między platformami byłaby świetna dla klientów, ale trudno byłoby nowym narzędziom konkurować z istniejącymi, jeśli nie byłyby ściśle zintegrowane.

Według Harvard Business Review, technologia no-code zwiększyła liczbę osób, które mogą budować oprogramowanie w firmie bez umiejętności technicznych. Ta technologia jest odpowiednia dla ludzi biznesu bez wiedzy technicznej, zwanych również deweloperami obywatelskimi. Mogą oni używać narzędzi specyficznych dla funkcji, aby zautomatyzować swój biznes po zbudowaniu nowego oprogramowania przy użyciu no-code.

David Adkins, współzałożyciel Adalo, przewiduje, że technologia no code otworzy nową erę dla agencji rozwoju aplikacji freelance. Uważa, że to najwyższy czas, aby przedsiębiorcy zaczęli myśleć o aplikacjach inaczej. Dalej stwierdza, że historia no-code pozwala ludziom znaleźć rozwiązanie, które wcześniej wymagało od nich technicznego rozwiązania. Porównuje rozwój technologii no-code z powrotem z arkuszami kalkulacyjnymi do prostych stron internetowych z szablonami i bardziej złożonych stron na zamówienie. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Adalo przedstawiło kilka ciekawych statystyk dotyczących przyszłości technologii no-code, że 20% ekspertów no-code uważa, że technologia ta stanie się tak powszechna jak tworzenie prezentacji PowerPoint w ciągu najbliższych trzech lat.

Vlad Magdalin, Co-founder & CEO Webflow, uważa, że narzędzia no-code są najbardziej efektywnym sposobem na automatyzację biznesu i optymalizację przepływu pracy. W przeszłości firmy musiały spędzać miesiące lub lata na walidacji problemu przed budową oprogramowania, licząc na to, że użytkownik zweryfikuje jego cechy. Teraz, przy braku kodu, ta bariera wejścia jest o wiele niższa. Liczba interesariuszy zaangażowanych w tworzenie aplikacji znacznie się zmniejszyła dzięki narzędziom no-code, dzięki którym firmy mogą teraz walidować swoje pomysły za pomocą technologii no-code.

Mike Fitzmaurice, wiceprezes ds. Ameryki Północnej i główny ewangelista WEBCON, uważa, że firmy przyjmują technologię no-code ze względu na duże zapotrzebowanie na aplikacje biznesowe i niską podaż specjalistów. Platformy te oferują bezpieczeństwo, monitorowanie, wdrażanie i utrzymanie, aby spełnić potrzeby biznesowe. Głównym celem technologii no-code jest osiągnięcie rozwoju obywatelskiego, który próbuje się osiągnąć już od dekady.

Derek Holt, GM of Agile and DevOps w Digital.ai, wygłasza przepowiednię na temat technologii no-code, że 2022 to rok deweloperów obywatelskich i narzędzi no-code. Narzędzia te są na tyle potężne, że pomogą właścicielom firm budować produkty i usługi bez konieczności mierzenia się z narzutami związanymi z tworzeniem oprogramowania i odsłonią innowacje w zupełnie inny sposób. Dodatkowo, to nie pierwszy raz, kiedy rozwój i wdrożenie stały się łatwiejsze. Jako firma zajmująca się transformacją cyfrową, jesteśmy na ciągłym dreptaniu w kierunku łatwego kodowania każdej dekady. Ponieważ niski kod jest branżą głównego nurtu, zrobi swoją drogę, aby przynieść rozwiązania dla wielu problemów, aby uniknąć nowych pułapek oprogramowania.

Dale, założyciel Goodgigs, przewiduje, że no-code przyniesie więcej możliwości pracy dla ekspertów freelancerów. Ponieważ no-code jest na fali rozkwitu, firmy będą wolały zatrudniać ekspertów od no-code do tworzenia oprogramowania no-code. Goodgigs gości kilku ekspertów freelancerów, którzy mogą wyróżniać się w swojej karierze jako no-code'owcy i eksperci od automatyzacji. Goodgigs zapewnia przestrzeń dla freelancerów, aby połączyć się z ich klientami.

Wade Foster, Co-founder & CEO Zapier, uważa, że firmy, które zintegrowały technologię, poruszają się szybciej. Technologia no-code przenosi władzę w ręce ludzi, którzy mogą budować oprogramowanie no-code, nie wymagając wiedzy technicznej. Czy to mała restauracja, mała agencja nieruchomości, księgowość, czy branża usługowa; każda branża ma swoje specyficzne potrzeby biznesowe. Narzędzia no-code pozwalają firmom utrzymać ich cyfrową obecność, co jest niezwykle ważne dla rozwoju biznesu.

Ben Tossell, Founder & CEO of Makerpad, przewiduje, że no-code zautomatyzuje przepływ pracy w biznesie, aby uniknąć powtarzających się zadań. Pracownicy tracą mnóstwo czasu na kopiowanie danych z jednego dokumentu do drugiego. Narzędzia no-code pozwalają pracownikom skupić się na strategii i lepszych częściach ich pracy, zamiast tracić czas na powtarzalne rzeczy.

David Adkin, CEO Adalo, uczestniczył w szczycie no-code 22 stycznia 2020 roku, tuż przed kryzysem pandemicznym. Miał okazję porozmawiać z ekspertami na temat no code. Powiedział, że wnioskiem z tych rozmów było to, jak bardzo wszyscy byli zainteresowani no code. Dalej stwierdził, że no code nie był jeszcze rozpoznawany, kiedy rozpoczął Adalo z powrotem w 2018 roku. Platforma była tylko integracją renomowanych firm (Shopify, Zapier itp.) I kilku nowych przedsiębiorców próbujących tworzyć rozwiązania bez kodu. Po roku pojawiła się rozmowa, globalny szczyt na ten temat! To był czas, kiedy ludzie zaczęli o tym mówić. W ostatnich latach technologia no-code stała się mainstreamowa i wiele firm przyjmuje ją do automatyzacji procesów biznesowych. Uważa również, że no-code stworzy wpływ na świat, jeśli firmy takie jak Adalo, Zapier, Makerpad i Webflow zaczną współpracować.

Arindam Ray Chaudhuri, CEO i Global Head of Technology Practices w AgreeYa, uważa, że brak akceptacji technologii no-code pozostawi negatywną bliznę na sytuacji finansowej firmy działającej na platformie cyfrowej. Aby sprostać zmieniającej się dynamice rynku, organizacje będą musiały zaadoptować rozwiązania no-code do szybszego tworzenia aplikacji lub mogą tracić czas na szukanie dewelopera z umiejętnościami technicznymi.

Steven Jefferson, Sr Advisory Solution Consultant w ServiceNow, uważa, że rok 2022 będzie rokiem budowania zaufania dla no-code w całym biznesie, IT i rozwoju. Gdy tylko przedsiębiorstwa będą świadkami wysokiej wydajności aplikacji no-code, wykażą się większym zaufaniem do tych aplikacji. Na przykład, dział produkcyjny firmy będzie otrzymywał natychmiastowe aktualizacje, gdy produkty będą gotowe, a dział łańcucha dostaw będzie otrzymywał aktualizacje o potrzebnych materiałach. Te małe zwycięstwa dodadzą wartości do procesu biznesowego, a więcej firm będzie integrować swój przepływ pracy z narzędziami no-code zamiast zatrudniać profesjonalistów.

Oleg Sotnikov, Co-founder & CEO AppMaster, uważa, że tym, co rozsadzi rynek, jest no-code z generowaniem kodu. Teraz jest to jedna z najbardziej niedocenianych technologii. Robisz wszystko tak samo, tylko wyjściem jest w pełni działająca aplikacja z kodem źródłowym, która może być natychmiast uruchomiona na produkcji. Przyszłość rozwoju oprogramowania jest optymistyczna i radosna. Aktywne przejście do no-code z generowaniem kodu uwolni wielu programistów od rutynowych czynności pisania kodu i zwiększy zapotrzebowanie pracodawców na architektów aplikacji. Architekci aplikacji nie muszą już znać języków programowania i podejść wewnątrz języków i frameworków. Firmy będą mogły tworzyć o wiele więcej aplikacji dla użytkowników, wewnętrznej automatyzacji, a nawet małych usług, na które kiedyś szkoda było czasu i pieniędzy.

Podsumowanie

Po przejściu przez przepowiednie ekspertów od no-code widać, że następne dziesięć lat będzie dekadą technologii no-code. Przedsiębiorstwa będą integrować aplikacje no-code, aby zautomatyzować swoje procesy i zoptymalizować przepływ pracy. Oprogramowanie no-code oferuje funkcje spełniające wymagania biznesowe niezależnie od wiedzy technicznej. Jest niedrogie, łatwe w budowie i wartościowe dla firm.

Ponadto, eksperci sugerują, że wskazane jest, aby zintegrować funkcje no-code, które spełniają potrzeby biznesowe w najlepszy odpowiedni sposób. Firmy muszą przejrzeć platformę no-code przed zintegrowaniem jej z istniejącymi aplikacjami.