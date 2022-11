L'integrità della documentazione di un'API determina la sua utilità. Quando si scrive la documentazione delle API REST, si utilizzano procedure standard per creare un manuale di più facile lettura e comprensione per tutti i lettori. La documentazione delle API REST consente di ottenere una guida di riferimento rapida che copre tutto ciò che è necessario sapere sull'API, comprese le informazioni su procedure, categorie, tipi di risultati, parametri e altro ancora. Questo articolo vi guiderà sulle API REST, su come scrivere la documentazione delle API REST e sui suggerimenti e gli strumenti per scrivere la documentazione.

Informazioni sulle API REST

Le API REST facilitano la comunicazione tra diverse applicazioni Internet. È possibile ottenere dati da un altro programma quando se ne utilizza uno. È possibile utilizzare API RESTful invece dei metodi convenzionali, che richiedono più tempo e sono meno sicuri. Utilizzando un'API, è possibile ottenere dati da un sistema senza dover utilizzare l'interfaccia utente.

REST è un approccio architettonico e di programmazione molto diffuso per le piattaforme ipermediali in rete e altre tecnologie web. Ad esempio, l'API di Instagram restituisce lo stato, l'identità, le connessioni e i tweet condivisi dell'utente quando un programmatore chiede di ottenere l'oggetto di un cliente. Grazie all'integrazione delle API, questo è possibile.

Come si scrive la documentazione delle API?

Una documentazione migliore dovrebbe fungere sia da guida che da strumento educativo, consentendo agli sviluppatori di trovare rapidamente i dettagli di cui hanno bisogno a colpo d'occhio e di imparare a incorporare la tecnica che stanno considerando esaminando la documentazione. Di conseguenza, una documentazione adeguata deve essere concisa e visibile, offrendo quanto segue:

una descrizione dettagliata di ciò che fa la tecnica o l'elemento in questione

Richiami che trasmettano dettagli cruciali agli sviluppatori, come problemi e avvertenze

un esempio di chiamata con il contenuto del tipo di media corrispondente

Una lista di controllo delle variabili utilizzate da questa tecnica, insieme a informazioni sul loro tipo, su particolari requisiti di strutturazione e sulla loro eventuale necessità.

Un esempio di risposta con il tipo di media body

Esempi di script in diversi linguaggi che contengono tutto il codice necessario (ad esempio, Java, .Net, Ruby, ecc.)

Istanze dell'SDK

Dimostrano come utilizzare l'SDK per il proprio dialetto per raggiungere il servizio o la procedura.

Attività preziose per testare e provare le richieste API (API Console, API Notebook)

Domande e situazioni con codici comunemente interrogati.

Riferimenti a siti web correlati (altri esempi, blog, ecc.)

I migliori consigli per scrivere la documentazione delle API RESTful

Pianificare la strategia di scrittura della documentazione

Quando si inizia il processo di documentazione, è necessario definire una strategia accurata. Le probabilità di successo aumenteranno di conseguenza. Prima di documentare le API REST, è necessario comprendere i lettori per i quali si crea la documentazione. Se si conosce il pubblico a cui ci si rivolge, è facile scegliere la piattaforma, lo stile e il layout giusti per la documentazione.

Sarà più facile produrre materiale pertinente che migliorerà l'uso della vostra API se avete una chiara comprensione degli obiettivi e della portata della documentazione delle API REST. È possibile organizzare la documentazione per soddisfare meglio i requisiti dell'utente, scrivendo le API REST tenendo conto di questi ultimi.

Ricordate che i consumatori hanno una rappresentazione mentale del vostro scenario operativo quando usano le vostre API. Ad esempio, è probabile che gli utenti considerino i documenti delle API come costi, resi, clienti e carte di debito se si offre un metodo di pagamento.

Pertanto, organizzare i documenti in questo modo è logico. Considerate di studiare la documentazione dell'API di Stripe. Fornisce una buona introduzione prima di raggruppare logicamente le API. GitHub offre una solida illustrazione di documentazione API RESTful ben organizzata, con sezioni per "informazioni, problemi e membri di GitHub".

GitHub consente di creare richieste di pull, rami e altro ancora. La documentazione API di GitHub è open source. La parte migliore di GitHub è che si sforza sempre di migliorare l'esperienza degli sviluppatori in modi importanti.

Includere sezioni di base

Una documentazione API RESTful eccellente deve includere un certo numero di parti. Queste parti fondamentali sono essenziali per migliorare la chiarezza e aumentare l'accettazione delle API REST quando vengono documentate. È necessario prendere in considerazione alcuni elementi essenziali durante la documentazione delle API REST.

Introduzione all'API REST

Come ottenere le credenziali dell'utente

Risorse necessarie per l'utilizzo dell'API

Messaggi di errore durante la comunicazione con l'API

Termini di utilizzo

Mantenere l'integrità e stare alla larga dal gergo

La coerenza nell'uso della terminologia in tutto il testo è un altro metodo utile per la documentazione delle API RESTful. Utilizzare uno stile di scrittura coerente, privo di incoerenze linguistiche e di codifica. Eliminate tutte le parti poco chiare o di difficile comprensione dopo un'accurata correzione dei contenuti.

Utilizzare sempre una terminologia e un vocabolario coerenti. Usate l'immaginazione quando utilizzate protocolli HTTP, codici di stato e altri nomi di elementi comuni che potrebbero dare adito a fraintendimenti. Per esempio, quando si descrivono le API REST, il verbo HTTP GET dovrebbe essere usato per interrogare i dati di una risorsa specifica. Non sarà necessario scrivere molte giustificazioni se ci si attiene a norme conosciute e il documento sarà più semplice da leggere. Sarebbe utile se si evitasse di usare un linguaggio troppo tecnico nella descrizione dell'API. Assicuratevi di utilizzare un linguaggio semplice che risponda alle esigenze del vostro pubblico di riferimento.

Aggiungere illustrazioni interattive

La maggior parte degli sviluppatori ama testare ciò che ha letto nella documentazione per determinare se è efficace. In un linguaggio di programmazione che la maggior parte degli sviluppatori conosce, includete programmi dinamici di esempio. Questo renderà lo sviluppo dell'API meno complicato.

L'inclusione di esempi dinamici di API REST è una tecnica efficace per ridurre la curva di apprendimento durante l'utilizzo della vostra API. Inoltre, è possibile includere informazioni di prova che gli utenti possono utilizzare per inviare suggerimenti ed esaminare il tipo di risposte che ricevono.

Quando si documentano le API REST, si può includere materiale diverso dagli esempi dal vivo. Questo aiuterà gli utenti a sfruttare al meglio l'API, al di là delle informazioni fornite nelle istruzioni. Una guida alla configurazione dell'account, framework, strumenti di sviluppo e seminari sono alcuni dei materiali che possono essere utilizzati per aumentare la descrizione dell'API.

Scrivere per una posizione entry level

Gli scrittori professionisti, e non gli sviluppatori, spesso generano la documentazione. Questo perché gli scrittori tecnici sono specializzati nell'interpretazione di concetti tecnici in un linguaggio comprensibile. Tuttavia, molti scrittori tecnici utilizzano un vocabolario tecnico nei loro manuali. Ogni API viene sviluppata tenendo conto di un pubblico specifico.

I documenti API hanno un'ampia audience, che comprende sviluppatori, team di valutazione e osservatori. Gli sviluppatori si confrontano con la documentazione. Il team di valutazione, come gli ingegneri e i CTO, che capiscono subito se l'API è adatta, e gli osservatori, come i redattori tecnici, i giornalisti e i vostri rivali.

Queste persone hanno compiti e talenti distinti e devono essere rilassate mentre guardano la documentazione dell'API REST. Di conseguenza, dovreste concentrarvi sui consumatori più inesperti. Applicate le tecniche di cui sopra quando documentate le API REST per garantire che la documentazione delle API REST sia comprensibile da persone con diversi gradi di conoscenza delle API.

Lo strumento migliore per generare la documentazione delle API REST

Il metodo con cui la documentazione tecnica è stata semplificata utilizzando strumenti per le API Restful. I redattori tecnici possono utilizzare questi strumenti di documentazione API REST per creare pubblicazioni tecniche se hanno familiarità con la codifica. Dal momento che l'uso dei creatori di documentazione API è molto diffuso, i produttori più famosi sono gratuiti e supportano OpenAPI v3. Gli scrittori tecnici utilizzano queste risorse per produrre documentazione API REST.

SwaggerHub

SwaggerHub è una piattaforma digitale di documentazione API creata per semplificare e velocizzare la documentazione delle API Rest, rendendola perfetta per i team e le aziende. È possibile conformarsi più rapidamente alle specifiche OpenAPI (OAS), precedentemente denominate Swagger, utilizzando l'editor API.

Alcune delle sue caratteristiche sono:

Segnalazione efficace degli errori e autocompletamento del linguaggio

Linee guida integrate per la progettazione di API che applicano costantemente gli standard

Siti web per la memorizzazione e l'utilizzo della sintassi OAS che è universale tra le API

Tracciamento dei problemi e commenti in tempo reale

Offre un'esperienza eccellente agli sviluppatori

Redocly

Il processo di documentazione delle API REST è automatizzato grazie alle soluzioni Workflow di Redocly. È possibile gestire la documentazione come il codice del programma utilizzando documenti virtualizzati, salvandoli in un software in edizione speciale, stabilendo una procedura di verifica e consegnandoli a varie impostazioni. Redocly Le autorizzazioni per gli utenti, la verifica dei tentativi e altri meccanismi di autenticazione consentono di garantire ulteriormente che il team lavori insieme in modo efficace e sicuro. La capacità di visualizzazione di Redocly è un'altra caratteristica unica. Per garantire che le vostre modifiche siano valutate e discusse prima di inviarle al pubblico, potete visualizzare in anteprima ogni progetto e richiesta di patch.

Stoplight

Utilizzando l'utilità di scrittura di API REST di Stoplight, è possibile creare e distribuire documenti API in formato digitale. Utilizzando questo software, è possibile generare documentazione API REST dinamica da distribuire internamente ed esternamente al pubblico. È possibile incorporare articoli di istruzioni per l'uso, manuali di istruzione ed esempi di codice creati in una varietà di linguaggi di programmazione, come JavaScript, Python e Java.

Potete pubblicare la vostra documentazione su Stoplight, una delle caratteristiche principali della nostra soluzione di documentazione API REST. In questo modo, non dovrete preoccuparvi di gestire i server e potrete usare facilmente i connettori per gestire i permessi e tracciare le metriche.

ReadMe

Con ReadMe la documentazione API può diventare un centro dinamico per gli sviluppatori. In questo hub possono creare automaticamente esempi di codice, modificare il materiale nell'editor ReadMe, integrare una modifica consigliata, rispondere alle richieste nel forum di discussione e altro ancora.

Uno dei vantaggi più significativi di ReadMe è l'analisi di dati analitici come le visite alle pagine, le richieste API, i fallimenti API e le query a vari siti web, tra gli altri, in modo da poter vedere come viene utilizzata nel tempo l'interfaccia di programmazione delle applicazioni e la documentazione API REST. Grazie a queste metriche, il team può determinare dove concentrare gli sforzi per migliorare.

apiDoc

Una soluzione open-source per la documentazione delle API REST, chiamata apiDoc, genera la documentazione da una base di codice che contiene i dettagli dell'API. È compatibile praticamente con tutti i linguaggi di programmazione. Gli ingegneri possono osservare cosa è stato modificato tra un'edizione e l'altra di un'API, perché apiDoc permette di farlo. Questo facilita la gestione pulita degli aggiornamenti delle API, spesso nota come versioning delle API.

DapperDox

DapperDox è stato sviluppato da redattori di documentazione API RESTful per redattori di documentazione API REST, al fine di offrire agli autori la libertà che desiderano e agli sviluppatori la leggibilità che richiedono. Questa soluzione per la documentazione delle API web è ideale per generare una raccolta coerente di documentazione che contenga istruzioni comprensibili e standard API web, poiché consente agli autori di aggiungere materiale pertinente a un sito di descrizione prodotto. Inoltre, è possibile fare riferimenti incrociati se necessario, descrivere vari requisiti API come un gruppo di beni e selezionare temi per formattare i documenti in modo diverso.

DocGen da LucyBot

È possibile generare e gestire la documentazione dinamica delle API utilizzando LucyBot's DocGen. Questo programma crea la documentazione per ogni metodo e argomento API e risponde istantaneamente. È possibile creare una Console API per consentire a creatori e utenti di eseguire richieste API di prova per esaminare, risolvere i problemi e comprendere potenzialmente meglio la vostra API. Si possono anche creare processi che mostrano agli utenti esattamente la codifica che devono creare e le fasi che devono seguire per completare un lavoro specifico nel linguaggio software scelto.

AppMaster

A differenza di altre piattaforme, AppMaster elimina la necessità per uno sviluppatore di creare manualmente la documentazione API REST e di aggiornarla. La piattaforma genera e aggiorna automaticamente la documentazione delle API REST in formato Swagger (OpenAPI) per ogni applicazione e include anche l'interfaccia utente Swagger in ogni applicazione server per facilitare l'integrazione degli sviluppatori di terze parti con le applicazioni generate. Inoltre, la piattaforma AppMaster, quando genera la documentazione delle API REST, include automaticamente le descrizioni degli endpoint e dei relativi processi aziendali nella descrizione di ciascun endpoint, eliminando completamente la necessità per lo sviluppatore di creare o aggiornare la documentazione.

Parole finali

Tutti gli strumenti di documentazione API trattati in questo articolo sono in grado di produrre documentazione API di qualità. È impossibile dichiarare che uno strumento sia il migliore. L'intera esperienza e i criteri di un software di documentazione API sono determinati dagli standard, dai concetti, dagli obiettivi e dai requisiti di documentazione del cliente.