La rapida trasformazione digitale di diverse aziende, industrie e organizzazioni sta incoraggiando le imprese e gli sviluppatori a esplorare metodi di sviluppo moderni, più rapidi ed efficienti. Le aziende con risorse limitate hanno enormi difficoltà a tenere il passo con i vari strumenti e tecnologie di sviluppo per rimanere rilevanti. In confronto, anche le esigenze dei clienti e delle aziende stanno diventando più complesse, a causa della maggiore richiesta di applicazioni personalizzate per migliorare la presenza digitale.

L'aspetto positivo è che oggi lo sviluppo di siti web, applicazioni per dispositivi mobili e applicazioni web va ben oltre l'utilizzo di linguaggi di programmazione tradizionali per codificare un sistema. Al contrario, l'emergere di piattaforme no-code e di piattaforme di automazione del codice consente a tutti i tipi di aziende di utilizzare strumenti moderni no-code come i costruttori drag-and-drop per costruire applicazioni senza alcuna conoscenza e competenza tecnica significativa.

L'obiettivo finale dell'automazione no-code e dell'automazione del codice è creare soluzioni software funzionali e facilitare la trasformazione digitale. Tuttavia, è logico chiedersi quale approccio utilizzare per soddisfare le proprie esigenze. Continuate a leggere per scoprire tutte le differenze tra no-code e code automation e per trovare le risposte a tutte le vostre domande su queste tecnologie di sviluppo di facile utilizzo.

La crescente popolarità dell'approccio di sviluppo no-code

La popolarità delle piattaforme di sviluppo no-code affronta il grave problema della mancanza di sviluppatori di software a livello globale. Come suggerisce il nome, le soluzioni di sviluppo no-code significano che non è necessaria alcuna competenza o conoscenza del codice per sviluppare un'applicazione efficiente e affidabile. È facile costruire il software in base alle proprie esigenze attraverso un'interfaccia drag-and-drop. Pertanto, gli strumenti di automazione no-code hanno livellato in larga misura il campo di gioco nel settore dello sviluppo e ora chiunque abbia una grande idea può sviluppare un'app.

Le piattaforme no-code sono anche un'opzione migliore rispetto agli strumenti di sviluppo low-code, perché è necessario conoscere i linguaggi di programmazione per utilizzare le piattaforme low-code. Analizziamo le differenze tra low-code, no-code e automazione del codice per analizzarle e comprenderle più in dettaglio.

Tipi di approcci allo sviluppo

Per comprendere appieno le differenze tra le piattaforme no-code e l'automazione del codice, è importante familiarizzare con tre dei principali approcci allo sviluppo.

Approccio di sviluppo tradizionale

Lo sviluppo tradizionale del software dipende normalmente da un team di sviluppatori esperti che sviluppano innumerevoli linee di codice fin dall'inizio. Lo sviluppo tradizionale può essere paragonato, ad esempio, alla costruzione di una casa. La collaborazione con gli architetti per la scelta del progetto architettonico, l'assunzione di un'impresa di costruzioni, l'analisi approfondita dei costi e la supervisione del progetto sono essenzialmente le fasi della costruzione di una casa. Le aziende e le società di grandi dimensioni hanno spesso reparti informatici separati per lo sviluppo del software.

L'approccio di sviluppo tradizionale prevede:

Sulla base delle raccomandazioni degli esperti di software e di un esame delle esigenze dell'azienda, si decidono i requisiti e le caratteristiche del programma.

Creare un team di esperti di lunga data per il vostro reparto IT

Stabilire lo stack tecnologico adeguato, che comprende il linguaggio di programmazione scelto, i database, ecc.

Ottenere una stima iniziale dei costi da discutere con tutte le parti interessate prima di procedere con l'approccio di sviluppo tradizionale.

Questi aspetti dimostrano che lo sviluppo e la programmazione tradizionali comportano una quantità di metodi manuali costosi e dispendiosi in termini di tempo.

Sviluppo a basso codice

La storia dello sviluppo a basso codice dimostra che è stato creato per supportare gli sviluppatori professionisti nella creazione di soluzioni software rapide per diversi tipi di aziende e clienti. Il low code aiuta i professionisti a fornire e scalare più rapidamente le applicazioni per i privati e le aziende, utilizzando modelli predefiniti e semplici strumenti di progettazione drag-and-drop. Anche l'integrazione con altre applicazioni e servizi è semplice e, come ulteriore vantaggio, è possibile completare l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software in un'unica sede, dalla progettazione allo sviluppo, fino alla distribuzione e alla manutenzione. Queste tecnologie possono ora essere utilizzate per costruire applicazioni sia da sviluppatori professionisti che amatoriali. Tuttavia, per utilizzare correttamente le funzionalità degli strumenti low-code è necessario avere alcune conoscenze di codifica.

Sviluppo no-code

Il movimento no-code dimostra che chiunque può costruire applicazioni web e mobili, il che è la soluzione per risolvere le preoccupazioni sulla scarsità mondiale di ingegneri informatici. Le piattaforme no-code, come suggerisce il nome, non richiedono alcuna conoscenza di codifica. Quando si utilizza lo sviluppo no-code, è sufficiente trascinare e rilasciare i componenti su una tela bianca o su un modello già pronto.

La logica di business è espressa in inglese o in altri linguaggi supportati e l'importazione e la selezione di altre specifiche è semplice. Le persone possono beneficiare di vari strumenti no-code senza alcuna conoscenza di codifica, a differenza delle piattaforme low-code in cui pagare gli sviluppatori era l'unico modo per ricevere il miglior servizio.

Automazione no-code vs automazione del codice

Ora che conoscete gli approcci di sviluppo low code / no code e tradizionale, sarete in grado di capire le differenze tra automazione no code e automazione del codice. Confrontiamo questi approcci di sviluppo in termini di caratteristiche.

Opzioni di personalizzazione

Gli strumenti che richiedono una codifica minima o nulla non offrono la stessa quantità di personalizzazione della codifica tradizionale. Gli sviluppatori di software prendono tutte le decisioni finali, fino ai più piccoli dettagli. C'è però una seconda faccia della medaglia. Questo porta a un'eccessiva dipendenza dallo sviluppatore. Indipendentemente dall'entità della modifica, i programmatori devono essere coinvolti. Questo può spingere i team IT a lavorare più duramente in mercati con aspettative in continuo cambiamento. Il coinvolgimento di un team così numeroso può rendere difficile concentrarsi su una logica aziendale specifica. L'automazione senza codice consente alle aziende di sviluppare e implementare soluzioni aziendali efficienti senza spendere troppe risorse. L'approccio no code può essere utilizzato da chiunque per costruire applicazioni scalabili e di alta qualità.

Curva di apprendimento

Sebbene oggi molte persone vogliano imparare a codificare e sviluppare applicazioni, è importante notare che imparare i metodi di sviluppo tradizionali non è così facile. È necessario impegnarsi a fondo e tenersi aggiornati su diversi linguaggi di programmazione e framework. La curva di apprendimento è molto ripida e comporta l'apprendimento e la pratica di diversi linguaggi per lo sviluppo del backend, del frontend e del database. D'altra parte, con i metodi di sviluppo no-code non ci si deve preoccupare di questi problemi. È possibile iniziare a utilizzare le piattaforme no-code e i loro strumenti di editing visivo di facile utilizzo per creare applicazioni senza dover codificare nulla.

Sofisticatezza

Va da sé che la creazione di app tramite piattaforme drag-drop e no-code è più semplice rispetto allo sviluppo tradizionale basato sulla codifica. Tuttavia, è possibile che dobbiate scegliere la strada più difficile quando sviluppate applicazioni commerciali molto sofisticate e con particolari funzionalità. Uno dei principali vantaggi delle procedure di sviluppo tradizionali è la possibilità di codificare qualsiasi funzionalità sofisticata immaginabile. Tuttavia, i progressi delle soluzioni no-code consentono anche a diversi tipi di aziende e società di creare applicazioni web e mobili in grado di soddisfare requisiti aziendali complessi.

Allocazione di risorse finanziarie

Lo sviluppo di applicazioni con l'approccio della codifica completa richiede tempo. È difficile per gli sviluppatori scrivere codice sofisticato per funzionalità e dettagli unici. Inoltre, comporta un costo elevato per l'impiego di codificatori, sviluppatori professionisti e project manager. Gli utenti possono costruire da soli applicazioni personalizzate utilizzando piattaforme di automazione senza codice. Al massimo, una startup potrebbe cavarsela con un piccolo gruppo di sviluppatori dilettanti o professionisti impegnati. È possibile sviluppare processi automatizzati, progettare e testare applicazioni e utilizzare le versioni gratuite della maggior parte delle piattaforme no-code finché non si è pronti a lanciarle. L'acquisto della versione a pagamento di tali soluzioni vi consentirà di accedere a funzioni più avanzate per gestire la vostra startup no-code.

Tempo del progetto

Il tempo del progetto gioca un ruolo fondamentale nella maggior parte dei progetti di sviluppo. La domanda e le circostanze aziendali sono sempre mutevoli a causa della natura in continua evoluzione del mercato digitale. Inoltre, gli utenti aziendali devono presumere che i rivali siano in grado di stare al passo con i rapidi cambiamenti del mercato per far progredire l'azienda. Gli utenti aziendali devono reagire in modo rapido ed efficace alle esigenze aziendali per rimanere al passo con questi mercati in continua evoluzione. Se siete alla ricerca di un'applicazione rapida ed efficiente, l'utilizzo di un approccio di sviluppo no-code è l'opzione migliore per voi. Al contrario, se scegliete l'approccio di sviluppo tradizionale, c'è un'alta probabilità di incorrere in ritardi dovuti all'evoluzione dei requisiti o alla mancanza di competenze degli sviluppatori. Tali ritardi possono essere dannosi per il successo complessivo della vostra azienda.

La sicurezza

Lo sviluppo tradizionale mira a garantire la completa sicurezza del software creato con il metodo no-code. È possibile che tutti i tipi di persone, con o senza conoscenze tecniche, creino vulnerabilità di cui non sono consapevoli, poiché la maggior parte dello sviluppo utilizza modelli e plugin predefiniti. Per determinare i ruoli degli sviluppatori e gli accessi esterni, la maggior parte delle tecnologie no-code include funzionalità di controllo dei permessi e degli accessi. Nel frattempo, è bene tenere d'occhio certificazioni come ISO 27001 e SOC2 Tipo 2. In base alle norme del settore, la loro esistenza conferma la sicurezza di uno strumento no-code. Nelle tecniche di sviluppo tradizionali, il team IT non solo ha il controllo completo sul codice, ma ha anche la possibilità di creare una particolare architettura di sicurezza. L'unico inconveniente è che gli aggiornamenti e le correzioni per gli strumenti no-code vengono installati automaticamente, mentre per gli strumenti tradizionali lo sviluppatore deve tornare al codice per risolvere eventuali falle di sicurezza.

Integrazione

Le piattaforme no-code sono le vincitrici assolute quando si tratta di fornire un'ampia gamma di opzioni di integrazione. Poiché le soluzioni no-code si basano su opzioni di trascinamento e offrono strumenti di codice di facile utilizzo, è possibile fare affidamento su di esse per apportare modifiche rapide e integrarsi con altre piattaforme. La maggior parte delle piattaforme no-code ha stretto partnership con aziende leader e soluzioni di codifica popolari per offrire strumenti di codice affidabili. Di conseguenza, potete beneficiare di questi plugin precostituiti per accelerare lo sviluppo della vostra applicazione web o mobile.

FAQ Approcci di sviluppo senza codice

Le differenze discusse in precedenza vi aiuteranno a comprendere appieno i diversi tipi di approccio allo sviluppo e alla codifica.

Il no-code ha un futuro?

Sì! Non ci sono dubbi sul fatto che gli approcci di sviluppo a basso codice o senza codice siano il futuro del settore della codifica. Diversi studi confermano queste affermazioni. Ad esempio, un'analisi di mercato completa di Business Wire mostra che il settore del no code e del low code crescerà fino a 27,23 miliardi di dollari entro il 2022, rispetto ai 4,32 miliardi di dollari del 2017. Ciò dimostra che il no-code è il futuro.

Perché il no-code è il futuro?

Un rapporto di Gartner prevede che entro il 2024 circa il 75% delle soluzioni software sarà realizzato con l'approccio no-code. Il rapporto indica che l'uso degli strumenti di trascinamento del codice continuerà ad aumentare. Ecco i principali motivi per cui il no code è il futuro:

Elevata domanda di applicazioni aziendali

La domanda di applicazioni aziendali sofisticate è cresciuta rapidamente. Molte aziende hanno bisogno di soluzioni di sviluppo rapide e le tecniche di codifica tradizionali non sono sufficienti per soddisfare tali esigenze. Le piattaforme di sviluppo no code, invece, consentono ai proprietari di aziende e agli sviluppatori professionisti di creare rapidamente una soluzione software e di iniziare a concentrarsi sulle altre attività aziendali principali.

Scalabilità

Non dovrete preoccuparvi della scalabilità, degli standard di codifica, del layout di pagina, del branding o delle dimensioni dello schermo se utilizzate strumenti automatizzati no code. Come già detto, alcune piattaforme di sviluppo no-code includono un sistema che gestisce tutti gli aspetti dello sviluppo.

Agilità

Le aziende devono adattarsi rapidamente all'ambiente commerciale in continua evoluzione e ai requisiti dei clienti. Le piattaforme no-code consentono agli utenti di modificare le applicazioni in modo rapido e semplice, a differenza dello sviluppo tradizionale. Le applicazioni possono essere facilmente aggiornate e riprogettate grazie alle funzionalità di sviluppo drag-and-drop delle piattaforme no-code. Di conseguenza, le aziende possono beneficiare delle possibilità del mercato ed eliminare i pericoli.

Utilizzo corretto delle risorse

Grazie alle piattaforme no-code, gli utenti hanno la possibilità di creare applicazioni utilizzando un'interfaccia di progettazione intuitiva e facile da usare. In questo modo, chiunque può creare applicazioni senza avere una conoscenza approfondita della codifica o della programmazione. Senza dover ricorrere a personale esterno, un'azienda può assegnare a persone con una conoscenza diretta del problema lo sviluppo di applicazioni e soluzioni in modo indipendente. Le aziende possono garantire il miglior uso possibile delle risorse interne mettendo a frutto la creatività e la capacità di risolvere i problemi durante lo sviluppo delle applicazioni.

Cosa sono gli strumenti di automazione no-code?

Poiché sul mercato è disponibile un'ampia gamma di strumenti no-code, potreste avere problemi nell'identificare i migliori strumenti di automazione no-code. Ecco i 5 principali strumenti di automazione no-code che dovreste conoscere.

AppMaster

Le applicazioni no-code non richiedono all'utente alcuna conoscenza di programmazione. AppMaster è una piattaforma che consente a consumatori e imprenditori di creare applicazioni di alto livello senza dover scrivere codice. La piattaforma consente agli utenti di generare reddito creando applicazioni per i loro clienti senza l'assistenza di programmatori. Pertanto, è possibile considerarla anche da un punto di vista commerciale. È possibile pubblicare le applicazioni no-code ovunque una volta terminate. È possibile memorizzare l'applicazione su AppMaster cloud, AWS, GCS e Azure, tra gli altri servizi cloud; in alternativa, è possibile mantenerla su un cloud privato. La documentazione tecnica viene inoltre generata automaticamente e il codice sorgente è disponibile in qualsiasi momento. Grazie a questa funzione, avrete una maggiore flessibilità e non sarete più vincolati alla piattaforma.

AppyPie

Appy Pie accelera notevolmente lo sviluppo di applicazioni mobili. Permette di trascinare e rilasciare elementi nell'applicazione, consentendo di lanciarla in pochi minuti. Poiché la piattaforma consente di creare caselle di chat, siti web e altro ancora, la vostra azienda sarà avvantaggiata rispetto alla concorrenza. Inoltre, aiuta a gestire in modo efficace le attività più banali grazie all'integrazione e all'automazione intelligente del flusso di lavoro con l'impiego di trigger e azioni. È possibile collegare oltre 300 applicazioni per semplificare le attività ed eliminare il lavoro manuale.

AppSheet

Per raccogliere dati in modo efficiente, AppSheet si collega facilmente a Google Sheets ed Excel. Ciò consente di costruire diverse applicazioni e aiuta gli sviluppatori di applicazioni mobili e web a rimanere informati. Chiunque nel vostro team può utilizzare la piattaforma per progettare e distribuire istantaneamente applicazioni multipiattaforma. Non sono necessarie competenze di codifica o familiarità con i linguaggi di programmazione. Automatizza le procedure e fornisce un'esperienza utente senza soluzione di continuità grazie al suo ricco set di funzioni.

Bubble

Bubble garantisce una totale flessibilità creativa per produrre contenuti dinamici e mobile-friendly e layout di app per creare applicazioni uniche e affidabili. Non è necessaria alcuna competenza in HTML o CSS, poiché Bubble è una piattaforma no-code. La piattaforma controlla anche l'hosting dei siti web e il processo di distribuzione. L'archiviazione dei dati, il volume di traffico e il numero di utenti sono illimitati. Offre una base scalabile per programmi multiutente ed è completamente personalizzabile.

Airtable

La gestione dei dati con Airtable è disponibile per ogni organizzazione o marketer. Rende più facile la creazione di database e fogli di calcolo con caselle di controllo, collegamenti, allegati e codici a barre. Funziona quasi come uno strumento di gestione dei progetti e dei flussi di lavoro, oltre a molti altri scopi. La piattaforma consente ai team e ai singoli individui la flessibilità di categorizzare, filtrare e organizzare gli incarichi come meglio credono. Inoltre, può produrre immagini per molti casi d'uso e salvarle per un rapido accesso in qualsiasi momento.

Conclusione

In definitiva, la scelta del miglior approccio di sviluppo e della piattaforma specifica per convertire la vostra idea in un prodotto reale dipende dalle vostre esigenze specifiche. In generale, dovreste optare per una piattaforma no-code in grado di generare un backend per voi e di fornirvi opzioni drag-and-drop per costruire applicazioni facili da usare. Con AppMaster, potete contare su diversi strumenti e funzioni di editing visivo per progettare applicazioni sofisticate e generare backend efficienti con l'aiuto di potenti algoritmi AI.