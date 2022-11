Ogni buona applicazione ha bisogno di un back-end a prova di bomba per essere supportata. Una delle parti più importanti dello sviluppo del back-end è l'integrazione di un buon sistema di database. PostgreSQL è noto anche come Postgres e si distingue per la sua estensibilità e per il grande supporto della comunità del gruppo di sviluppo globale di PostgreSQL. Inizialmente PostgreSQL si chiamava POSTGRES, in riferimento al fatto che era stato creato come sostituto del sistema Ingres dell'Università della California, Berkeley.

Il titolo del progetto è stato cambiato in PostgreSQL nel 1996 per rappresentare meglio il suo supporto SQL. Il sistema di database offre transazioni che seguono le proprietà ACID - Atomicità, Consistenza, Isolamento e Durabilità. È stato creato per gestire una varietà di carichi di lavoro, da postazioni di lavoro separate a interi magazzini di dati o applicazioni con più utenti simultanei. È accessibile su sistemi operativi come Windows, Linux, FreeBSD e OpenBSD, oltre a essere il database predefinito di macOS Server.

Che cos'è PostgreSQL?

PostgreSQL è un database relazionale open-source potente e di livello aziendale. Permette di utilizzare dati e query SQL relazionali e JSON non relazionali. PostgreSQL ha una forte comunità alle spalle. PostgreSQL è un sistema di gestione di database molto affidabile, con eccellenti livelli di supporto, sicurezza e precisione. Molte applicazioni mobili e web utilizzano PostgreSQL come database predefinito. Anche molte soluzioni geospaziali e di analisi fanno uso di PostgreSQL. La sua versione più recente è PostgreSQL 15.

PostgreSQL supporta tipi di dati sofisticati. Infatti, il database è stato creato tenendo conto di un gran numero di tipi di dati. Le prestazioni del database sono simili a quelle dei suoi concorrenti, come Oracle e SQL Server. AWS fornisce un servizio di database completamente gestito per PostgreSQL con il suo Amazon Relational Database Service. PostgreSQL è utilizzato anche nella costruzione di Amazon Aurora. Per saperne di più sulla documentazione di PostgreSQL, cliccate qui.

Caratteristiche principali di PostgreSQL

Uno dei motivi per cui PostgreSQL è così popolare è il suo set di funzionalità. Il database aiuta lo sviluppo di applicazioni preservando l'integrità dei dati. Consente agli amministratori di creare ambienti con tolleranza agli errori. Inoltre, può essere utilizzato su diverse piattaforme e sfrutta tutti i linguaggi di programmazione più comuni. Vedremo più avanti l'elenco preciso di questi aspetti.

Il database offre anche un sistema di blocco estremamente avanzato. Dispone anche di un controllo della concorrenza con diverse versioni. Il server di database PostgreSQL dispone anche di funzionalità per una programmazione lato server matura. È conforme alle specifiche ANSI SQL e l'architettura di rete client-server è pienamente supportata.

PostgreSQL ha anche un'alta disponibilità e un server di backup. È conforme a ANSI-SQL2008 e orientato agli oggetti. La possibilità di connettersi con altri data warehouse, come NoSQL, che funge da hub unificato per sistemi poliglotti, è resa possibile dal supporto JSON del database. Le informazioni di un cluster di database sono sempre gestite da un'istanza di PostgreSQL. Un cluster di database è un gruppo di record conservati nello stesso luogo del file system.

Differenza da SQL

Abbiamo visto che PostgreSQL supporta le ultime versioni di SQL. Ma in che cosa differiscono esattamente? Oracle Corporation è proprietaria del progetto MySQL, che ha diverse versioni premium a pagamento. Allo stesso tempo, PostgreSQL è un database gratuito e open-source. A differenza di PostgreSQL, MySQL è pienamente compatibile ACID solo se utilizzato con i motori NDB e InnoDB Cluster Collection.

MySQL si comporta bene quando le prestazioni in lettura sono l'unico fattore, come nelle applicazioni OLAP e OLTP. Allo stesso tempo, le prestazioni di PostgreSQL sono ottimali nelle applicazioni che richiedono l'elaborazione di ricerche sofisticate. MySQL è più dipendente quando lavora con progetti di business intelligence, che tendono a essere difficili da leggere. PostgreSQL, invece, funziona meglio con le applicazioni di analisi e warehousing.

Per cosa viene utilizzato PostgreSQL?

Diversi marchi e aziende popolari utilizzano PostgreSQL come parte del loro back-end. Tra questi figurano nomi come Netflix, Uber, Instagram e altri ancora. Trattandosi di un database, consente agli utenti di memorizzare vari tipi di dati. È particolarmente popolare perché consente di memorizzare grandi quantità di dati complessi. PostgreSQL ha diverse applicazioni software che lo utilizzano. Tra queste vi sono le seguenti.

Settore finanziario

PostgreSQL è un ottimo DBMS per il settore finanziario. Come abbiamo già detto, è completamente conforme a ACID, il che lo rende la migliore opzione per l'elaborazione delle transazioni online o OLTP. Inoltre, è in grado di condurre analisi di database e di collegare programmi matematici come Matlab e R.

Memorizzare i dati del sistema informativo geografico governativo (GIS)

Il robusto GIS fornito da PostgreSQL è noto come PostGIS. Questo modulo include numerose funzioni per gestire dati geometrici in varie forme. PostGIS aderisce a molti SQL standard. Inoltre, la comunità Open Source offre il modo più semplice per gestire Geodata utilizzando sia QGIS che GeoServer.

Produzione

Le aziende industriali utilizzano attualmente PostgreSQL per ottimizzare l'intero flusso di lavoro. L'utilizzo di questo database open source come back-end dei dati consente di ottimizzare ulteriormente l'efficienza della catena di approvvigionamento. Ciò consente alle aziende di ridurre le spese operative.

Sviluppo di siti web e NoSQL

La scalabilità è senza dubbio un problema importante se il vostro sito deve gestire un gran numero di richieste al secondo. L'opzione migliore, in questo caso, è PostgreSQL. Questo database funziona con tutti i framework web contemporanei, tra cui Django, Node.js, PHP, Hibernate, e altri ancora. Inoltre, offre funzioni di replica che consentono di espandere il numero di sistemi di gestione di database desiderato.

Informazioni scientifiche

Quando si è impegnati in un'attività accademica o scientifica, è necessario produrre terabyte di informazioni. Di conseguenza, è fondamentale gestire questi dati nel modo più efficace possibile. Le fantastiche funzioni analitiche e il potente motore SQL di PostgreSQL sono ideali per questo scopo. Il database facilita la gestione di una grande quantità di dati.

Vantaggi dell'uso di PostgreSQL

PostgreSQL ha diversi vantaggi che lo rendono molto interessante per gli utenti, dalla comunità open-source alla sua affidabilità. Grazie a una licenza open-source, il codice sorgente di PostgreSQL è accessibile gratuitamente. Per questo motivo, è possibile utilizzarlo, modificarlo e impiegarlo come richiesto dalla propria azienda. Inoltre, non sono necessarie molte istruzioni per capire PostgresSQL perché è semplice da usare. Il database è facile da mantenere e da amministrare sia per uso integrato che aziendale.

Ecco alcuni dei principali vantaggi offerti dal database.

Buone caratteristiche PostgreSQL

PostgreSQL ha una serie di funzionalità molto importanti. Tra queste, la capacità di Multi-Version Concurrency Control (MVCC) e le prestazioni del database di ricattura point-in-time. Il database dispone inoltre di controlli di accesso granulari, tablespace e funzionalità di riproduzione asincrona. Sia in termini di quantità di informazioni che può gestire che di numero di clienti simultanei che può supportare, PostgreSQL è molto scalabile. Il database consente inoltre di utilizzare set di caratteri internazionali, Unicode e crittografia di stringhe a più byte. Può anche eseguire transazioni annidate, backup online e log write-ahead.

Database open-source

È possibile impiegare, modificare e utilizzare PostgreSQL in qualsiasi modo perché il suo codice sorgente è reso accessibile attraverso una licenza open-source. Non ci sono costi di licenza associati a PostgreSQL, quindi non c'è la possibilità di una distribuzione eccessiva. L'appassionata comunità di PostgreSQL scopre e corregge frequentemente i problemi, migliorando la sicurezza del database.

Rispetto delle norme e affidabilità

Come abbiamo detto sopra, una delle migliori caratteristiche del server di database PostgreSQL è il log write-ahead. Questo lo rende un database molto resistente agli errori. Grazie al gran numero di partecipanti open-source, ha un forte sistema di supporto comunitario integrato. Supporta anche chiavi esterne, chiavi primarie, join, viste e altro ancora in vari linguaggi di programmazione.

Questi termini hanno lo stesso significato di un normale database SQL. Ad esempio, una chiave primaria PostgreSQL è un campo o una combinazione di campi in grado di identificare distintamente un record. Contiene la maggior parte dei tipi di dati supportati dalle ultime versioni di SQL, in particolare tipi di dati come INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR e altri. Inoltre, facilita la memorizzazione di grandi oggetti binari come immagini, audio o video.

Storia di PostgreSQL

All'Università della California, Berkeley, il professor Michael Stonebreaker supervisionò l'inizio del programma PostgreSQL nel 1986. Il titolo iniziale del progetto, POSTGRES, era un riferimento al precedente database Ingres di Berkeley, creato nel 1977. POSTGRES, che oggi è uno dei database open-source più noti, mira a includere le funzionalità minime necessarie per servire pienamente una varietà di tipi di dati. Vuole rendere più semplice l'utilizzo di molti tipi di dati.

Anche se PostgreSQL è ancora spesso indicato come Postgres, il progetto è stato ribattezzato PostgreSQL nel 1996 per sottolineare la sua compatibilità con il linguaggio di interrogazione SQL. I database liberi e open-source continuano a ricevere periodicamente aggiornamenti significativi e minori da parte di una comunità di sviluppatori impegnata e multiculturale, nota come PostgreSQL Global Development Group. Le versioni da 7.2 a 8.2 di PostgreSQL hanno fornito funzionalità come il supporto non bloccante e il supporto agli schemi.

Casi d'uso popolari per PostgreSQL

Alcuni dei principali casi d'uso di PostgreSQL sono descritti di seguito:

OLTP database

PostgreSQL è il principale repository di dati per le applicazioni software online sul campo di applicazione di Internet. È utilizzato da soluzioni e prodotti impiegati sia da startup che da aziende consolidate.

Database geografico

PostgreSQL consente entità geografiche e può essere utilizzato come archivio di dati geospaziali per operazioni basate sulla localizzazione e sistemi informativi geografici, se combinato con il modulo PostGIS (GIS).

Gli hub federati

PostgreSQL può connettersi con altri data warehouse, in particolare con NoSQL, e fungere da centro federato per sistemi di database poliglotti grazie ai suoi Foreign Data Wrappers e alla compatibilità con JSON .

Lo stack open-source LAPP

LAPP è l'abbreviazione di Linux, Apache, PostgreSQL, PHP, Python e Perl. È possibile creare applicazioni software dinamiche e pagine web utilizzando PostgreSQL, un'alternativa affidabile allo stack LAMP.

Supporto linguistico

PostgreSQL è scritto in linguaggio C e la sua distribuzione principale è costituita da:

PL/pgSQL

PL/Tcl

PL/Perl

PL/Python

Qui, PL sta per linguaggi procedurali.

PostgreSQL supporta la maggior parte dei linguaggi di codifica e dei protocolli più diffusi, come:

Python

Java

Perl

.Net

Go

Ruby

C/C++

Tcl

ODBC

PostgreSQL e AppMaster

Lo sviluppono-code ha reso la creazione di applicazioni software più accessibile al grande pubblico. Quello che una volta era qualcosa che potevano fare solo gli ingegneri del software, ora è un processo che ha una curva di apprendimento molto più semplice. No-code consente di creare siti web reattivi, applicazioni mobili e web app.

È possibile utilizzare AppMaster per creare automaticamente il codice sorgente delle applicazioni. Gli utenti possono esportare il codice sorgente se lo desiderano. Con AppMaster potete creare fantastici progetti senza codice che sono interamente sotto il vostro controllo e la vostra proprietà.

Con il designer di database AppMaster.io è possibile progettare facilmente un complesso database di livello aziendale. Il database viene eseguito su PostgreSQL, utilizzando un sistema avanzato DBMS, che aumenta in modo significativo l'affidabilità e la tolleranza ai guasti delle applicazioni. DBMS ha una licenza aperta e non è necessario pagare alcun costo aggiuntivo per il suo utilizzo.

Distribuzione di un progetto su un servizio cloud e PostgreSQL

Il motore di database di AppMaster utilizza PostgreSQL 13, il che significa che potete caricare la vostra applicazione su qualsiasi cloud compatibile con PostgreSQL, come AWS o Azure e non solo su AppMaster Cloud.

Conclusione

PostgreSQL è senza dubbio uno dei database relazionali open-source più avanzati e gratuiti. Abbiamo analizzato le origini del database e i motivi per cui è una buona scelta per un'applicazione. La sua compatibilità con diversi sistemi e le prestazioni del database per l'utilizzo di molti linguaggi di programmazione e middleware popolari sono tra i suoi numerosi vantaggi. Il database è interessante anche perché è gratuito. Supporta anche i dati di JSON, che può essere necessario per alcuni progetti.

PostgreSQLI database open-source garantiscono inoltre una continua evoluzione. L'ampia comunità che lo sostiene vi sarà utile anche nel caso in cui vi troviate in difficoltà con il database. Se state scegliendo tra le opzioni di database disponibili per la vostra applicazione, PostgreSQL è un'opzione da prendere seriamente in considerazione.