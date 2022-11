Aangepaste SMTP

De module Aangepaste SMTP biedt een pakket instellingen voor het verzenden van e-mails vanaf elke externe SMTP-server.

Hebt u een mailbox op een van de e-maildiensten (bijvoorbeeld Google, Hotmail, Mail, enz.), dan kunt u de SMTP-parameters vinden in de helpdocumentatie of door via een zoekmachine "SMTP-instellingen voor (dienstnaam)" op te vragen. Heeft u mail op een aangepast domein, dan in de instellingen of technische ondersteuning van de dienstverlener.

Standaard bevatten de instellingen voor de module "Custom SMTP" de instellingen voor Gmail.

Bedrijfsprocessen

Custom SMTP: Send an email

Module-instellingen

Parameter Standaard Beschrijving Serveradres smtp.gmail.com Adres van de server. SMTP server poort 587 Poort voor verbinding. Gebruik TLS Ja Of een TLS verbinding moet worden gebruikt. SMTP server login Geen Login van de account via welke de brieven worden verstuurd. SMTP server wachtwoord Geen Het wachtwoord van het account waarmee de brieven zullen worden verstuurd.

Gmail API

De module biedt hulpmiddelen voor de integratie met de Gmail API.

Gegevens modellen

System data models

Gmail Label

Gmail Message

Gmail Draft

Gmail Message Payload

Gmail Header-Gmail Body

Bedrijfsprocessen

Gmail: Get message

Gmail: Send message

Gmail: Delete message

Gmail: Get all message

Gmail: all draft

Gmail: Get draft

Gmail: Delete draft

Gmail: Create new draft

Gmail: Delete label from message

Gmail: Add label to message

Gmail: Get all labels

Gmail: Get label

Gmail: Delete label

Gmail: Create new label

Gmail: Reply to message

Instellingen

Parameter Vooraf ingesteld Beschrijving Credentials bestand - Het pad naar het credentials.json-bestand dat wordt geleverd door het Google Cloud Platform.

E-mail (SMTP-cliënt)

De module Email levert bedrijfsprocessen voor het verzenden van e-mails met een externe SMTP-server.

Module-instellingen

Bedrijfsprocessen