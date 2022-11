Look en feel instellingen

Label (niet verplicht) om het label van de component te tonen.

Placeholder (niet verplicht) te gebruiken om de plaatsaanduiding van de component te tonen.

Name (verplicht) - naam van de component.

Tooltip (niet verplicht) - tooltip string.

Min (verplicht) - minimale timestamp waarde [unix geformatteerd] om van uit te gaan. Is standaard ingesteld op 0.

Max (verplicht) - maximale tijdstempelwaarde [unix geformatteerd] die kan worden geselecteerd. Standaard gelijk aan het moment van creatie.

Step (niet verplicht) - selectie stap waarde.

Required (verplicht) - markeert of de selectie vereist is of niet. Staat standaard op false.

Allow clear (verplicht) - laat wissen toe bij selectie. Is standaard ingesteld op vals.

Validate Icon (verplicht) - toont validatiepictogram indien ingeschakeld. Is standaard ingesteld op vals.

Disabled (verplicht) - maakt de component uitgeschakeld indien ingeschakeld. Is standaard uitgeschakeld.

Visible (verplicht) - maakt de component zichtbaar indien ingeschakeld. Wordt standaard ingeschakeld.

Workflow triggers

onChange - vuurt wanneer de dropdown-optie wordt gewijzigd.

- vuurt wanneer de dropdown-optie wordt gewijzigd. onFocus - Vuurt wanneer er op de component wordt gefocust.

- Vuurt wanneer er op de component wordt gefocust. onBlur - Vuurt wanneer de component wordt vervaagd.

- Vuurt wanneer de component wordt vervaagd. onCreate - Vuurt wanneer de component wordt aangemaakt.

- Vuurt wanneer de component wordt aangemaakt. onShow - Vuurt af wanneer de component wordt getoond.

- Vuurt af wanneer de component wordt getoond. onHide - Vuurt af wanneer de component verborgen is.

- Vuurt af wanneer de component verborgen is. onDestroy - Vuurt af wanneer de component wordt getoond.

- Vuurt af wanneer de component wordt getoond. onEnterKey - Vuurt af wanneer de Enter toets wordt ingedrukt.

Component Acties

Timespan Get Properties

Krijgt de eigenschappen van de component.

Invoerparameters :

Component Id [string] - Identificatie van de component;

Uitvoerparameters :

Label [string] - label van de component;

- label van de component; Placeholder [string] - de plaatshouder van de component;

- de plaatshouder van de component; Allow Clear [boolean] - maakt het mogelijk de selectie te wissen indien waar;

- maakt het mogelijk de selectie te wissen indien waar; Disable [boolean] - schakelt component uit indien waar;

- schakelt component uit indien waar; Tooltip [string] - tooltip string;

- tooltip string; Required [boolean] - toont verplichte markering indien waar;

- toont verplichte markering indien waar; Debounce (ms ) [integer] - vertraging om de waarde te valideren;

- vertraging om de waarde te valideren; Min [datetime] - minimale tijdstempelwaarde [unix geformatteerd] om mee te beginnen;

- minimale tijdstempelwaarde [unix geformatteerd] om mee te beginnen; Max [datetime] - maximale tijdstempelwaarde [unix geformatteerd] die kan worden geselecteerd;

- maximale tijdstempelwaarde [unix geformatteerd] die kan worden geselecteerd; Value [datetime] - geselecteerde tijdstempelwaarde [unix geformatteerd];

- geselecteerde tijdstempelwaarde [unix geformatteerd]; Validate Icon [boolean] - pictogram dat moet worden getoond bij het valideren van de waarde;

- pictogram dat moet worden getoond bij het valideren van de waarde; Validate Status [Status type] - status die moet worden getoond bij het valideren van de waarde;

- status die moet worden getoond bij het valideren van de waarde; Validate Message [string] - bericht dat moet worden getoond bij het valideren van de waarde;

Timespan Set Properties

Stelt de eigenschappen van de component in.

Invoer parameters:

Component Id [string] - identifier van de component;

- identifier van de component; Label [string] - label van de component;

- label van de component; Placeholder [string] - plaatshouder van de component;

- plaatshouder van de component; Allow Clear [boolean] - staat het wissen van de selectie toe indien waar;

- staat het wissen van de selectie toe indien waar; Disable [boolean] - schakelt component uit indien waar;

- schakelt component uit indien waar; Tooltip [string] - tooltip string;

- tooltip string; Required [boolean] - toont verplichte markering indien waar;

- toont verplichte markering indien waar; Debounce (ms) [integer] - vertraging om de waarde te valideren;

- vertraging om de waarde te valideren; Min [datetime] - minimale tijdstempelwaarde [unix geformatteerd] om mee te beginnen;

- minimale tijdstempelwaarde [unix geformatteerd] om mee te beginnen; Max [datetime] - maximale tijdstempelwaarde [unix geformatteerd] die kan worden geselecteerd;

- maximale tijdstempelwaarde [unix geformatteerd] die kan worden geselecteerd; Value [datetime] - geselecteerde tijdstempelwaarde [unix geformatteerd];

- geselecteerde tijdstempelwaarde [unix geformatteerd]; Validate Icon [boolean] - pictogram dat moet worden getoond bij het valideren van de waarde;

- pictogram dat moet worden getoond bij het valideren van de waarde; Validate Status [Status type] - status die moet worden getoond bij het valideren van de waarde;

- status die moet worden getoond bij het valideren van de waarde; Validate Message [string] - bericht dat moet worden getoond bij het valideren van de waarde;

Werkt de eigenschappen van de component bij.

Invoer parameters:

Component Id [string] - identifier van de component;

- identifier van de component; Label [string] - label van de component;

- label van de component; Placeholder [string] - plaatshouder van de component;

- plaatshouder van de component; Allow Clear [boolean] - staat het wissen van de selectie toe indien waar;

- staat het wissen van de selectie toe indien waar; Disable [boolean] - schakelt component uit indien waar;

- schakelt component uit indien waar; Tooltip [string] - tooltip string;

- tooltip string; Required [boolean] - toont verplichte markering indien waar;

- toont verplichte markering indien waar; Debounce (ms) [integer] - vertraging om de waarde te valideren;

- vertraging om de waarde te valideren; Min [datetime] - minimale tijdstempelwaarde [unix geformatteerd] om mee te beginnen;

- minimale tijdstempelwaarde [unix geformatteerd] om mee te beginnen; Max [datetime] - maximale tijdstempelwaarde [unix geformatteerd] die kan worden geselecteerd;

- maximale tijdstempelwaarde [unix geformatteerd] die kan worden geselecteerd; Value [datetime] - geselecteerde tijdstempelwaarde [unix geformatteerd];

- geselecteerde tijdstempelwaarde [unix geformatteerd]; Validate Icon [boolean] - pictogram dat moet worden getoond bij het valideren van de waarde;

- pictogram dat moet worden getoond bij het valideren van de waarde; Validate Status [Status type] - status die moet worden getoond bij het valideren van de waarde;

- status die moet worden getoond bij het valideren van de waarde; Validate Message [string] - bericht dat moet worden getoond bij het valideren van de waarde;

Valideert de geselecteerde tijdstempelwaarde van de DateTime Picker component.

Invoer parameters:

Component Id [string] - identifier van de component;

Uitvoer parameters:

Success [boolean] - validatie resultaat;

- validatie resultaat; Error [string] - foutmelding;

Gebruiksvoorbeeld

Om de opgegeven tijdspanne af te trekken van de huidige datum wordt de volgende logica gebruikt:

Sleep het Timespan Get Properties blok en laat het vallen in het canvas. Component ID moet worden gespecificeerd om de waarde van de Time Span component

Dan, Current Date & Time wordt het blok gebruikt om de huidige datum en tijd te krijgen. Deze zal gelijk zijn aan de tijdstempel van je lokale pc.