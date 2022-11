Aanmaken en wijzigen van gegevensmodellen

Gegevensmodel maken

Om een nieuw gegevensmodel aan te maken, klikt u met de rechtermuisknop op een lege plaats in het ontwerpersveld en selecteert u Leeg model maken. Voer een titel (verplicht) en een beschrijving (optioneel) in. Klik op Opslaan. Er is een nieuw model verschenen in het veld van de ontwerper.

Om een gegevensmodel te verwijderen, klikt u er met de rechtermuisknop op en drukt u op Verwijderen.





Gegevensmodelveld aanmaken

Om een nieuw veld aan te maken , wijst u naar de "+" onderaan het datamodel en klikt u op het opschrift Voeg veld toe dat verschijnt. Er wordt een modaal venster geopend met de instellingen voor het nieuwe model:

Veldnaam - (verplicht);

Veldtype - (verplicht; zie de lijst met gegevenstypen);

Beschrijving - (optioneel);

Meerdere waarden (Array) - of het veld een array zal zijn;

Niet null - het veld zal vereist zijn bij het creëren van een object;

Uniek - de veldwaarde moet uniek zijn voor elk object;

Index - het veld moet een index toegewezen krijgen (dit versnelt het zoeken in uw database, maar vergroot het volume ervan).

Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. De veldnaam en het veldtype worden weergegeven in het datamodel.

Om een veld te verwijderen, klikt u er met de rechtermuisknop op en drukt u op Verwijderen.





Verwante items

Bedrijfsprocesblokken

Elk datamodel voegt bij het aanmaken zijn eigen blokken bedrijfsprocessen toe. AppMaster Studio plaatst ze automatisch in de volgende blokgroepen:

Model functie - Model_naam;

Modellen.

Voorbeeld:

Maak een datamodel, noem het Mijn_model.





Ga naar de bedrijfsproces editor. In de algemene lijst ziet u de blokken van het model dat u hebt gemaakt, de naam van elk van hen zal noodzakelijkerwijs "Mijn_model" bevatten.