Build genereren en uploaden naar TestFlight

1. Ga naar de AppMaster.io Studio en klik op het pictogram met de drie puntjes op de kaart van uw app in het tabblad Mobiele toepassingen.

2. Klik op "App publiceren" om de wizard Publiceren te openen.

3. Zorg ervoor dat u de juiste app hebt geselecteerd, selecteer "App Store" en klik op "Volgende".

4. Kies het target deployment plan waarop uw app zal worden uitgevoerd, en klik op "Next".

5. Voer uw Apple ID en Team ID in.

Volg deze stappen om uw Team ID te vinden: Log in bij Apple's Developer Center Zodra u bent ingelogd, klikt u op Account Dan Lidmaatschap Zoek onder Membership Information het veld Team ID.





6. Voer de Key ID, Issuer ID en het API Key-bestand in dat in de vorige stappen is gegenereerd.

7. Voer de App Name en Bundle ID in van de nieuwe app die u in App Store Connect in de vorige stappen hebt gemaakt. Voer ook het versie- en buildnummer van uw app in.

8. Controleer de informatie en klik op "Submit".