Gegevensuitvoer

Gegevensexport is beschikbaar in alle Appmaster.io tariefplannen vanaf het Startup plan.

Om gegevens te exporteren, opent u het tabblad Projectoverzicht. Het rechterdeelvenster toont de huidige Deploy Plannen. Door te klikken op "..." in de rechterbovenhoek van het plan verschijnt een menu met beschikbare acties.

Er zijn twee opties beschikbaar voor het exporteren van gegevens:



Bestanden exporteren - exporteer een zip-archief met alle projectbestanden

Export database - export van de gehele project database

Database export is mogelijk op drie verschillende manieren: