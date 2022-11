Met de module "Crypto" kunnen cryptografische bewerkingen worden uitgevoerd: encryptie en decryptie van gegevens, genereren van private en publieke sleutels, genereren en verifiëren van een elektronische digitale handtekening.

Aanvullende instellingen zijn niet nodig.

AES ver- en ontcijfering: CBC- en ECB-modi

RSA-versleuteling en -ontsleuteling

Elektronische handtekening en handtekeningverificatie

Private en publieke RSA-sleutels genereren

In de meeste cryptografische bedrijfsprocessen hebben we cryptografische hardwareversnelling ingebouwd, zodat u alle voordelen kunt benutten als u uw toepassing uitvoert op ondersteunde hardware (AES-NI)

Als gevolg van beperkingen in computerbronnen voor toepassingen met gratis en low-end abonnementen, is er een kans dat computerintensieve bewerkingen zoals RSA-sleutel genereren met 4096+ sleutellengte leiden tot een time-out of zeer lang wachten. Dezelfde beperkingen kunnen optreden bij low-level hardware als u uw servertoepassingen zelf host.