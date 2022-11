Beste praktijken voor BP-scheiding

1) Hergebruik van het bedrijfsproces

Verschillende toepassingsfuncties kunnen herhaaldelijk worden gebruikt. In dat geval verdient het aanbeveling er een apart bedrijfsproces voor te creëren en dit proces te gebruiken in plaats van steeds de combinaties van blokken te maken.



2) Correcte naamgeving

De naam van het bedrijfsproces moet overeenkomen met het doel en de functionaliteit ervan. Als het bedrijfsproces is ontworpen om te werken met bepaalde databasemodellen of specifieke gebruikersrollen, moet u dat in de naam tot uitdrukking brengen.



3) Commentaar

Soms is de naam niet voldoende om het werk van het bedrijfsproces weer te geven. Vul de beschrijving van het bedrijfsproces in voor meer gedetailleerde informatie en eventueel commentaar op de gebruiksfuncties.



4) Minimaliseren van database verzoeken

Vermijd het sturen van universele verzoeken naar de database om overbodige gegevens te verkrijgen, waarvan een belangrijk deel niet nodig is in een bepaalde BP. U moet het aantal verzoeken aan de database minimaliseren en niet onnodig _met_ gebruiken.



5) Globale variabelen voor tijdelijke bestanden

Gebruik databases niet om tijdelijke bestanden op te slaan. Het gebruik van globale variabelen zal helpen het aantal databasetoepassingen te minimaliseren en de snelheid van de applicatie te verhogen.



6) Het gebruik van de asynchrone modus

Veel taken kunnen worden uitgevoerd zonder dat de gebruiker hoeft te reageren. In dat geval is het beter om een asynchrone modus van hun blokken werking te gebruiken.



7) Scheiding van grote BP

Een groot aantal BP-blokken maakt het visueel onoverzichtelijk. Zet grote delen zo mogelijk om in aparte functies. Maar gebruik niet te veel. Splits BP alleen op als dat nodig is.