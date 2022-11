Oorspronkelijke instelling:

Model - datamodel voor de view.

Endpoint - gegevensbron voor de view.





Look and Feel Instellingen:

Title (niet verplicht) - view titel.

Width (verplicht) - breedte van de weergave.

Direction (verplicht) - hoe de elementen in de view worden gerangschikt, verticaal of horizontaal. Horizontaal is standaard.

Size (verplicht) - grootte van de view-rij.

Border (verplicht) - weergaveranden.

Name (verplicht) - naam van de view.

Visible (verplicht) - maakt de weergave zichtbaar indien ingeschakeld. Standaard ingeschakeld.



Gegevensinstellingen:

In dit gedeelte kunt u weergaveregels beheren.



Workflow triggers:

onCreate - vuurt wanneer de component op de pagina wordt aangemaakt;

- vuurt wanneer de component op de pagina wordt aangemaakt; onShow - vuurt wanneer de status van de component verandert in zichtbaar (weergegeven op de pagina);

- vuurt wanneer de status van de component verandert in zichtbaar (weergegeven op de pagina); onHide - vuurt wanneer de status van de component verandert in verborgen (wordt niet meer weergegeven);

- vuurt wanneer de status van de component verandert in verborgen (wordt niet meer weergegeven); onDestroy - Vuurt wanneer de component wordt vernietigd;

- Vuurt wanneer de component wordt vernietigd; onDataUpdate - Vuurt door het View Update Data blok.

Component Acties:

View Get Properties:

Krijgt eigenschappen van weergave

Invoer parameters:

Component Id [string] - identifier van de view component.

Output parameters:

Title [string] - view titel;

- view titel; Style [enum] - view stijl;

- view stijl; Layout [enum] - view enum;

- view enum; Bordered [boolean] - staat van rand;

- staat van rand; Visible [boolean] - status van zichtbaar;

- status van zichtbaar; Loading [boolean] - staat van laden.

View Set Properties

Stelt alle eigenschappen van de view in

Invoer parameters:

Component Id [string] - identifier van de view component.

- identifier van de view component. Title [string] - view titel;

- view titel; Style [enum] - view stijl;

- view stijl; Layout [enum] - view enum;

- view enum; Bordered [boolean] - status van rand;

- status van rand; Visible [boolean] - status van zichtbaar;

- status van zichtbaar; Loading [boolean] - staat van laden.

Update de eigenschappen van de view

Invoerparameters :

Component Id [string] - identifier van de view component.

- identifier van de view component. Title [string] - view titel;

- view titel; Style [enum] - view stijl;

- view stijl; Layout [enum] - view enum;

- view enum; Bordered [boolean] - status van rand;

- status van rand; Visible [boolean] - status van zichtbaar;

- status van zichtbaar; Loading [boolean] - staat van laden.





View Get Data

Haalt gegevens op van de view

Invoerparameters :

Component Id [string] - identifier van de view component.

Uitvoerparameters :

Data [Data Model] - Te gebruiken gegevensmodelelement. Alleen beschikbaar in het bedrijfsproces wanneer Component ID is gespecificeerd.





View Clear Data

Wist gegevens van view

Invoerparameters :

Component Id [string] - view component's identifier.



View Refresh Data

Vernieuwt gegevens in een view

Invoerparameters :

Component Id [string] - identifier van view component.

- identifier van view component. Data [Data Model] - Te gebruiken gegevensmodelelement. Beschikbaar in het bedrijfsproces wanneer alleen Component ID is gespecificeerd.

Update gegevens in een view

Invoerparameters :

Component Id [string] - view component's identifier.

- view component's identifier. Data [Data Model] - Te gebruiken gegevensmodelelement. Beschikbaar in het bedrijfsproces wanneer alleen Component ID is gespecificeerd.





Gebruiksvoorbeeld:

Het view-element kan worden gebruikt om de gegevens van één record uit de database weer te geven. Bijvoorbeeld informatie over de gebruiker van de applicatie: