Wat is AppMaster.io

AppMaster.io Informatie

AppMaster.io is een next-generation no-code platform waarmee u complexe server, web en mobiele apps kunt bouwen zonder een enkele regel code. In alle stadia van de ontwikkeling maakt u gebruik van een webinterface met handige visuele programmeertools.

Het belangrijkste verschil tussen AppMaster.io en andere platforms is dat het applicaties creëert op dezelfde manier als ontwikkelaars dat doen:

genereert perfecte broncode (eindelijk!),

maakt binaries aan,

beheert de publicatie (deployment)

en schrijft technische documentatie.

Ontwikkel complete applicaties op bedrijfsniveau, en niet alleen prototypes of MVP's. Hiervoor heeft ons no-code platform alles in huis:

Creëer flexibele relationele databases in een visuele designer.

Beheer complexe bedrijfslogica met een intuïtieve drag-and-drop interface.

Configureer eindpunten en pas API-toegang aan met middleware.

Zie hoe API technische documentatie automatisch wordt gegenereerd.

Wijzig de structuur en het uiterlijk in een handige applicatieontwerpers.

Gebruik automatische generatie van pagina's (schermen) en een bibliotheek van kant-en-klare componenten.

Bouw sneller met vooraf gebouwde app-sjablonen.

Bouw native iOS- en Android-apps en publiceer ze in stores.

Deploy de app naar uw server, AppMaster.io cloud of andere repositories.

Exporteer binaire bestanden en broncode - u bent niet gebonden aan het platform.

Integreer met bronnen van derden en voeg functionaliteit toe met behulp van modules.

Wat zijn de kenmerken van het AppMaster.io-platform?

Alle applicaties zijn opgebouwd rond één backend. Als u bijvoorbeeld 2 mobiele applicaties maakt (voor een taxichauffeur en een passagier), zullen ze met dezelfde backend werken. Tientallen malen hogere backend prestaties in vergelijking met vergelijkbare oplossingen. Kan lokaal en offline gehost worden. Het is mogelijk om de broncode van de gegenereerde applicaties te downloaden (voor zakelijke klanten). API documentatie wordt automatisch gegenereerd. U kunt de backend afzonderlijk gebruiken en de door de ontwikkelaars geschreven frontend eraan koppelen.

Welke toepassingen kunnen worden gebouwd met AppMaster.io?

Bijna elke servertoepassing voor Linux, Windows en MAC; admin panels en client portals (web); native mobiele apps voor IOS en Android platforms.

Welke soorten apps worden ondersteund?

Serverapplicaties (backend), webapplicaties (admin panels en client portals - frontend), mobiele applicaties (native voor IOS en Android).

AppMaster.io-technologieën

Welke technologie wordt gebruikt om de backend te maken?

De backend wordt gegenereerd in de taal Go (Golang), alle PostgreSQL-compatibele databases worden ondersteund, waaronder Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure PostgreSQL, Elephant en anderen.

Welke technologie wordt gebruikt om webapplicaties te maken?

Vue3 met automatische koppeling naar de gegenereerde backend.

Welke technologie wordt gebruikt om mobiele toepassingen te creëren?

Eigen APMS framework dat Swift en Kotlin intern gebruikt.

Wat zijn de voordelen van AppMaster.io mobiele applicaties?

Mobiele apps gebouwd op het platform zijn native (geen HTML, JS, PWA) en zijn gebaseerd op real-time levering van schermen en logica.

De gebruiker hoeft een mobiele applicatie slechts eenmaal te publiceren in PlayMarket of AppStore, en alle interface- en logica-updates worden onmiddellijk weergegeven in de applicatie - u hoeft alleen maar wijzigingen aan te brengen en de backend opnieuw te publiceren. Backend + mobiele applicaties kunnen offline werken in bedrijfsnetwerken zonder internettoegang.

Dankzij het APMS-framework kan de gebruiker de applicatie snel en zonder publicatievertragingen wijzigen.

Functionaliteit voor zakelijke klanten