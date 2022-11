Look and Feel Instellingen:

Name (verplicht) - naam van component.

Direction (verplicht) - hoe elementen worden gerangschikt in de container, verticaal of horizontaal. Horizontaal is standaard.

Wrap (verplicht) - wrapping van inhoud wanneer deze buiten de grenzen van de container komt. Nowrap is standaard

Alignment (verplicht) - uitlijning van elementen in een container. Start standaard.

Sizes (verplicht) - afmetingen van de container. In pixels of percentage. Breedte 100% standaard

Max Width (verplicht) - maximale breedte van de container in pixels of percentage. Standaard 100%.

Margin (verplicht) - buitenste streepje. Standaard 0.

Padding (verplicht) - binnenste streepje. 0 standaard Afbeelding, Verloop of Overlay (niet verplicht) - voor achtergrond.

Background color (niet verplicht) - primaire kleur voor achtergrond.

Border (niet verplicht) - instellingen voor de rand van de component.

Visible (verplicht) - maakt de component zichtbaar indien ingeschakeld. Standaard ingeschakeld.

Workflow triggers:

onCreate - vuurt wanneer het element wordt aangemaakt op de pagina;

onClick - Vuurt wanneer de component wordt aangeklikt.





Component Acties:

Container get properties

Krijgt de eigenschappen van de container.

Input parameters:

Component Id [string] - Identifier van de containercomponent.

Uitvoerparameters :



Width [string] - breedte van components;

- breedte van components; Height [string] - components' hoogte;

- components' hoogte; Flex direction [enum] - components' richting;

- components' richting; Wrap [enum] - wrap van componenten;

- wrap van componenten; Alignment horizontal [enum] - component's uitlijning door horizontaal;

- component's uitlijning door horizontaal; Alignment vertical [enum] - component's uitlijning door verticaal;

- component's uitlijning door verticaal; Margin [string] - component's marge;

- component's marge; Padding [string] - component's padding;

- component's padding; Border [string] - component's border;

- component's border; Background color [string] - achtergrondkleur van de component;

- achtergrondkleur van de component; Visible [boolean] - zichtbaarheidsstatus van de component.





Container set properties

Verkrijgt de eigenschappen van de container.

Input parameters:

Component Id [string] - identifier van de containercomponent.

Uitvoerparameters :



Width [string] - Components' breedte;

- Components' breedte; Height [string] - components' hoogte;

- components' hoogte; Flex direction [enum] - components' richting;

- components' richting; Wrap [enum] - wrap van componenten;

- wrap van componenten; Alignment horizontal [enum] - Horizontale uitlijning van de component;

- Horizontale uitlijning van de component; Alignment vertical [enum] - component's uitlijning door verticaal;

- component's uitlijning door verticaal; Margin [string] - component's marge;

- component's marge; Padding [string] - component's padding;

- component's padding; Border [string] - component's border;

- component's border; Background color [string] - achtergrondkleur van de component;

- achtergrondkleur van de component; Visible [boolean] - zichtbaarheidsstatus van de component.





Update de eigenschappen van de container

Input parameters:

Component Id [string] - container component's identifier;

- container component's identifier; Width [string] - component's breedte;

- component's breedte; Height [string] - component's hoogte;

- component's hoogte; Flex direction [enum] - components' richting;

- components' richting; Wrap [enum] - wrap van componenten;

- wrap van componenten; Alignment horizontal [enum] - de horizontale uitlijning van de component

- de horizontale uitlijning van de component Alignment vertica l [enum] - component's uitlijning door verticaal;

- component's uitlijning door verticaal; Margin [string] - component's marge;

- component's marge; Padding [string] - component's padding;

- component's padding; Border [string] - component's border;

- component's border; Border radius [string] - de randradius van de component;

- de randradius van de component; Background color [string] - achtergrondkleur van de component;

- achtergrondkleur van de component; Visible [boolean] - zichtbaarheidsstatus van de component.





Gebruiksvoorbeeld

Een container kan worden gebruikt om elementen te groeperen. Bijvoorbeeld om een formulier samen te stellen uit verschillende invoervelden: