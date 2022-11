Modules gegevensmodellen

Sommige modules voegen bij aansluiting of configuratie automatisch hun eigen gegevensmodellen toe, zodat u die niet handmatig hoeft aan te maken. De meeste van deze modellen kunt u niet verwijderen of bewerken, maar u kunt wel extra velden toevoegen.

Informatie over of de module nieuwe datamodellen genereert kunt u zien in de preview van de module in het componentblok, en de details kunt u lezen op de pagina van de module in de sectie Lijst van modules.