Migliori pratiche per la separazione dei BP

1) Riutilizzo del processo aziendale

Diverse funzioni applicative possono essere utilizzate ripetutamente. In questo caso, si consiglia di creare un processo aziendale separato per queste funzioni e di utilizzare questo processo invece di creare continuamente combinazioni di blocchi.



2) Denominazione corretta

Il nome del processo aziendale deve corrispondere al suo scopo e alla sua funzionalità. Se il processo aziendale è progettato per funzionare con determinati modelli di database o ruoli utente specifici, è necessario rifletterlo nel nome.



3) Commentare

A volte il nome non è sufficiente a rappresentare il lavoro del processo aziendale. Compilare la descrizione del BP per avere informazioni più dettagliate ed eventuali commenti sulle caratteristiche di utilizzo.



4) Ridurre al minimo le richieste al database

Evitare di inviare richieste universali al database per ottenere dati ridondanti, una parte significativa dei quali non è necessaria in un particolare BP. È necessario ridurre al minimo il numero di richieste al database e non utilizzare inutilmente _with.



5) Variabili globali per i file temporanei

Non usare i database per salvare file temporanei. L'uso di variabili globali aiuterà a minimizzare il numero di accessi al database e ad aumentare la velocità dell'applicazione.



6) Utilizzo della modalità asincrona

Molti compiti possono essere eseguiti senza dover rispondere all'utente. In questo caso, è meglio utilizzare una modalità asincrona per il funzionamento dei blocchi.



7) Separazione di BP di grandi dimensioni

Un numero elevato di blocchi BP rende il tutto visivamente poco chiaro. Se possibile, trasformare le parti più grandi in funzioni separate. Ma non bisogna esagerare. Scomporre i BP solo se necessario.