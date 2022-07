In dieser fortschrittlichen Welt, in der sich das Technologiedesign täglich weiterentwickelt, tauchen auch neue Designtrends von UX auf. Die Designs der Benutzererfahrung (UX) und der Benutzeroberfläche (UI) sind die wichtigsten Faktoren, die ihre Rolle dabei spielen, durch UX mehr Menschen auf der Website zu sammeln. Es gibt weltweit neue Designtrends in UX-Designs (Benutzererfahrung). UX-Design ist der visuelle Effekt, der Ihre Marke einem Publikum so präsentiert, dass es nach einer Weile zu Kunden wird. Der erste Ausdruck der Produkte ist für die Marke sehr wichtig, da er die Benutzererfahrung durch das Design von UX vorhersagt.

Egal, ob Ihr Produkt wertvoll und nützlich ist, noch wenn das Design von UX/UI schlecht und veraltet ist, Sie werden nicht den gewünschten Traffic erhalten. Auf dem aufstrebenden Markt des modernen Designs ist es notwendig, sich entsprechend den Designtrends auf den neuesten Stand zu bringen. Ohne das Verfolgen und Anpassen neuer Designtrends von UX/UI werden Sie nicht in der Lage sein, sich effizient gegen Ihre Konkurrenten zu behaupten. Hier in diesem Artikel werden wir einige UX-Trends von UX-Designs besprechen, auf die Sie im Jahr 2022 achten sollten. Dies wird Ihnen helfen zu verstehen, welcher UX-Trend besser zu Ihrer Marke passt, um mehr Traffic von Benutzern zu erhalten und die Benutzererfahrung zu definieren.

Lebensgestaltung

UX/UI-Designs waren in der Vergangenheit benutzerzentrierte Designs, aber wachsende Trends der globalen Erwärmung und Umweltprobleme haben den UX-Trend entsprechend der Benutzererfahrung verschoben. Die Trends von UX/UI gehen heute und in Zukunft in Richtung lebenszentrierte Designs UX-Designs. Lebenszentrierte UX/UI-Designs sind diejenigen, die sich mehr auf die Umweltauswirkungen des Produkts konzentrieren. Benutzer, die umweltfreundlicher sind, werden leicht von dieser Art von Designs angezogen.

3D-Visuals



Einzigartige und neue Designs von UX/UI ziehen immer Benutzer an und halten sie an Ihrer Marke fest. Die Zeit der 2D-Bilder ist vorbei, und das Design von UX-Trends bewegt sich in Richtung faszinierender 3D-Erlebnisse, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Das 3D-Erlebnis ist aufgrund der Tiefe und Klarheit des Designs, das es den Benutzern bietet, fesselnder. Schatten, Animationen und Ebeneneffekte könnten in der 3D-Präsentation des Designs verwendet werden. 3D-Designs beschränken sich nicht nur auf Bilder und Bilder, sondern bewegen sich auch in Richtung Storytelling, um durch fesselndes Design mehr Traffic zu erzielen.

Luftgestensteuerung



Es sind die neuen mobilen Designtrends in der UX, die es Körpergesten ermöglichen, eine Handlung auszuführen. Als ob das Selfie durch Zeigen einer Handflächengeste vor der Kamera aufgenommen werden könnte. Die Dinge haben sich mit dem Aufkommen von Touchscreens und dem hohen Seitenverhältnis mobiler Schnittstellen stark verändert. Die Technologie hat mit dem UX-Trend zur Luftgestensteuerung mehr Leistung erhalten, da sie es den Benutzern ermöglicht, ein Mobiltelefon zu verwenden, ohne einen Bildschirm zu berühren, indem sie einfach die Handfläche zeigen, mit der Hand winken oder die Finger kneifen.

Animationen



Die durch Scrollen ausgelösten Animationen spielen eine erstaunlich aufregende Rolle dabei, die Benutzer zu fesseln und der Benutzererfahrung durch UX einen erstaunlichen Effekt hinzuzufügen. UX drückt den Inhalt wie Storytelling aus und hält die Kunden süchtig. Apple Company nutzt diesen UX-Trend auch, um mehr Attraktivität zu erzielen und den Benutzern das Gefühl zu geben, Teil der Marke und der Geschichte zu sein.

Mobile-First-Ansatz



Die Menschen wechseln heutzutage zu handlicheren Produkten und bevorzugen Mobiltelefone anstelle von Computern. Mit diesem wachsenden UX-Trend müssen Sie also auch dazu übergehen, UX-Designs für die Benutzererfahrung zu erstellen, die nicht nur für den PC geeignet sind, sondern auch auf dem mobilen Bildschirm ansprechend aussehen. Webdesigner bevorzugen diesen Mobile-First-Ansatz aufgrund der zunehmenden Nutzung von Mobiltelefonen. Die Leute buchen lieber Tickets, kaufen Waren und reservieren die Tische in Restaurants über ihre Handys. Darüber hinaus verschiebt sich auch die Präferenz, da UX-Design der einfachste Weg ist, mehr Benutzer und Kunden zu erreichen.

Typografie



Typografie ist einer der entscheidenden Faktoren, um die Aufmerksamkeit der Verbraucher zu gewinnen und die Benutzererfahrung zu verbessern. Die kluge Wahl des Schriftstils und seine angemessene Verwendung zur Darstellung der Inhalte auf der Website ist für das UX-Design von entscheidender Bedeutung. Die Leute suchen normalerweise nach Informationen auf Websites, die leicht gescannt werden können, und der Schriftstil könnte ihnen dabei helfen. Mehrere Websites verlassen sich möglicherweise auf Typografie, um mehr Verkehr von Benutzern zu erhalten.

UI/UX-Schreiben



Das Schreiben von Ausdrücken auf der Website ist sehr wichtig, da Benutzer den Tonfall beim Scannen des Inhalts bemerken. Schriftstil und Tonfall sind gleichermaßen wichtig, um die Benutzer zu packen. UI- und UX-Schreiben sollte kurze Sätze enthalten. Dies erleichtert es den Benutzern, die Informationen und den Verbleib der Richtlinien und Produkte der Marke zusammen mit der Hilfe, die die Marke bieten könnte, aufzunehmen. Einfach können Sie Ihren Standpunkt effektiv in kleineren Worten ausdrücken.

Bunter Hintergrund



Die Designtrends in UX/UI zur Verwendung von unscharfen und farbigen Hintergründen nehmen zu. Die Designer konzentrieren sich darauf, bis zu 10 Farben im Hintergrund zu verwenden, anstatt 2-3 Farben in einem linearen Farbverlauf zu verwenden, der dem UX-Design ein attraktives Aussehen verleiht.

Sicherheit und Authentifizierung



Es ist notwendig, die Mobiltelefone und PCs sicher und authentifiziert zu halten, um Missgeschicke zu vermeiden. Passwörter werden leicht vergessen, und eine Person könnte in Schwierigkeiten geraten. Heutzutage bevorzugen die Menschen eine Authentifizierung mit Fingerabdruck oder Gesichtssperre. Mobiltelefone bieten die Benutzeroberfläche mit einer Gesichtssperre oder einer Fingerabdrucksperre, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten.

Personalisierung



Die User-Experience-UX-Design-Trends, die die Bedürfnisse der Besucher erfüllen und das personalisierte UX-Design zum Ausdruck bringen, erregen mehr Aufmerksamkeit. Wenn es jedoch keine personalisierte Erfahrung im UX-Design gibt, werden sich die Kunden leicht von Ihrer Marke entfernen. Um den Kundenfluss zu Ihrer Marke zu erreichen und aufrechtzuerhalten, stellen Sie sicher, dass die Benutzer ein personalisiertes UX-Design erhalten.

Designs für große Bildschirme



Die UX-Designs konzentrieren sich nicht nur darauf, die Designs für Mobilgeräte geeignet zu machen, sondern auch darauf, Apps zu entwickeln, die für größere Bildschirme geeignet sind, und die Benutzererfahrung zu verbessern. Es gibt mobile Apps, die nicht für PCs oder Tablets geeignet sind. Mit den aufkommenden UX-Trends folgt auch der Trend, ein Design zu entwickeln, das nicht nur auf Mobilgeräten, sondern auch auf Tablets und Klapptelefonen effizient funktioniert.

VR- und AR-Erlebnisse



Virtual Reality und Augmented Reality sind weltweit auf dem Vormarsch und beschränken sich nicht nur auf Gaming. Heutzutage wird es für verschiedene Zwecke verwendet, z. B. für den Einzelhandel, Reisen, die Automobilindustrie und das Bildungswesen. Die Implementierung von VR und AR in die UX-Designs könnte die Arbeitseffizienz verbessern und Fehler reduzieren.

Bewegungsdesign



Benutzer langweilen sich, wenn sie sich statische Bilder und Standbilder auf der Website ansehen. Die sich bewegenden Objekte und Bilder auf dem Bildschirm verleihen ihm jedoch durch UX und UI mehr Charme. Benutzer werden mehr von Animationen angezogen. Das Motion UX-Design verleiht der Benutzeroberfläche nicht nur ein erstaunliches Aussehen, sondern hilft auch dabei, Informationen zu erhalten, ohne sich zu langweilen.

Abstrakte Designs und Illustrationen



3D-Animationen ziehen die Aufmerksamkeit der Benutzer auf sich, aber die wachsende Nachfrage nach abstrakten Illustrationen und Designs von UX/UI zieht mehr Aufmerksamkeit auf sich. Das Hinzufügen abstrakter und leuchtender Farben zusammen mit verschiedenen Blickwinkeln verleiht Ihrem UX-Design einen fesselnden Look. Durch die Verwendung abstrakter Illustrationen und SVGs in UX können Sie sich von Mitbewerbern abheben und mehr Publikum erreichen.

Realistische Textur



Marken verwenden realistische Texturen in UX-Designs, um das Erlebnis für Benutzer realistisch zu gestalten. Die Texturen sind uneben, damit Benutzer die Objekte erleben können. Die Objekte auf dem Bildschirm vermitteln dem menschlichen Auge ein reales Gefühl und sehen authentischer aus.

Häufig gestellte Fragen

Welche Design-UX-Trends werden 2022 angesagt sein?

Die beliebten Design-UX-Trends werden Augmented Reality und Virtual Reality sein, die mehr Aufmerksamkeit von den Benutzern auf sich ziehen. Darüber hinaus sind die anderen UX-Trends in diesem Bereich Luftsteuerungsgesten und 3D-Animationen, die mehr Verkehr erhalten und einen erhöhten Kundenfluss haben. Animationen und Illustrationen sind ein weiterer UX-Trend, der der Website Storytelling-Funktionen hinzufügt, um die Dinge interessant zu machen, die Aufmerksamkeit der Besucher zu erregen und sie zu Stammkunden zu machen.

Was ist der nächste große Trend im UX-Design?

Der technologische Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz und der erweiterten Realität hat die UX-Designtrends spezialisierter gemacht. Einer der großen UX-Trends im Design, die UX, wird Augmented und Virtual Reality sein.

Wie sieht die Zukunft des UI-UX-Designs aus?

Die Zukunft des UX/UI-Designs ist heller und spezialisierter. Die Fähigkeiten und das Fachwissen von UX-Designern nehmen mit den wachsenden Designtrends von Tag zu Tag zu. Auch im kaufmännischen Bereich gibt es zahlreiche Stellenangebote für UX-Designer.

Was sind die neuesten Trends bei UI-UX-Designs?

Eines der neuesten Designs im UX-Design ist eine berührungslose Interaktion. In dieser Pandemie hat soziale Distanzierung eine entscheidende Rolle dabei gespielt, diesem UX-Trend Aufmerksamkeit zu schenken. Die Designtrends des UX-Designs, einschließlich Sprachsteuerungsschnittstelle und Luftgestensteuerung, sind bei Benutzern und in der UX/UI-Branche beliebter.