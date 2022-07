Der Aufbau einer starken Marke erfordert wirksame Unternehmensstrategien. Der Inhalt und das Layout einer Website spielen eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer Marke. Eine starke Marke hängt von der Verbindung zwischen Ihren Mitarbeitern und Kunden ab. Betrachten Sie Ihre Marke als einen Club, den Inhalt als Design und die Erfahrung als Erzählung.

Wenn Sie das Website-Erlebnis als eine komplexe Form von Zahlen betrachten, wird es Ihnen nicht helfen, eine bessere Marke zu entwickeln. Betrachten Sie stattdessen Ihr Anwendungsdesign durch das narrative Fenster und ändern Sie Ihre Denkweise komplett. Erzählungen und Geschichten über den Inhalt Ihrer Anwendung helfen uns immer, eine Verbindung zu den Menschen herzustellen.

Wie lässt sich mit No-Code-Tools und effizienten Inhalten eine stärkere Marke aufbauen?



Versuchen Sie, den emotionalen Faden und die Konventionen zu finden, die Ihre Website darstellen sollte. Konsistenz, logischer Fluss und ein klares Ziel sollten in Ihrer Erzählung enthalten sein. Beziehen Sie außerdem Ihr Content-Design-Team von Anfang an mit ein. Auf diese Weise werden sie zusammenarbeiten und auf derselben Seite stehen. Andernfalls könnten Ihre Webdesign-Inhalte und -Grafiken nicht zusammenpassen.

Im Folgenden finden Sie einige Punkte, die Sie beachten sollten:

Inhalt als Design:



Sprechen Sie mit Ihrem Website-Content-Autor, der Ihre Website mit Worten darstellt. Wenn Sie Content Design verwenden, um einige Details als Inhalt auszufüllen, werden Sie nie eine ansprechende Erfahrung auf Ihrer Website haben. Daher ist es wichtig zu verstehen, dass Ihr Inhalt qualifiziert sein sollte, Worte als Ausdruck zu verwenden.

Geben Sie den Autoren des Inhaltsdesigns das Gefühl, frei zu sein. Wenn Sie Ihre Content-Design-Autoren einschränken, können sie das Webdesign nicht wirksam zum Ausdruck bringen. Erlauben Sie den Autoren, sich mit dem Layout der Website zu befassen, und holen Sie sich Feedback von ihnen. In ähnlicher Weise sollte sich auch Ihr Grafikteam mit dem Inhalt befassen. Sie können am besten einschätzen, ob die Überschrift des Inhalts unsere Erzählung wiedergibt oder nicht.

Die Absicht der Website:



Verwenden Sie anstelle von Sitemaps eine Gliederung der Website, um Ihren Zweck zum Ausdruck zu bringen. Die Erstellung einer Website-Gliederung hilft, das Team auf dieselbe Seite zu bringen. Sitemaps sind für technisch nicht versierte Personen schwer zu verstehen. Aus diesem Grund kann Ihr Inhaltsdesign nicht effektiv kommunizieren. Mithilfe der Sitemap können Sie dem Kunden Ihre Webdesign-Absichten leicht verständlich machen, denn Ihr Kunde versteht vielleicht nicht, wie eine Sitemap funktioniert. Infolgedessen können sie sich besser mit den Inhalten Ihrer Marke identifizieren.

Einsatz von fiktivem Design:



Fiktive Webdesign-Techniken wie Moodboards machen das grundlegende Lorem ipsum (Platzhaltertext) überflüssig. Darüber hinaus erhalten Sie einen spezifischen Orientierungstext, der die Autoren von Inhalten unterstützt. Sie finden die richtige Richtung, um effektive und dennoch ansprechende Inhalte zu entwerfen, die die Absicht Ihres Produkts genau beschreiben.

Die Marke ist ein Club:



Wenn wir davon sprechen, Ihre Marke als einen Club zu sehen, dann geht es darum, Ihre Marke so attraktiv zu machen, dass die Menschen ihr beitreten wollen. Genau wie jeder andere Club, der weiß, wie man Menschen für sich gewinnt. Dieses grundlegende Designkonzept zu verstehen, ist sehr kompliziert. Der Einfachheit halber kann es in drei Elemente unterteilt werden - Vibe, Position und Story.

Der Vibe ist die Stimme, die Persönlichkeit und der Ton Ihrer Marke. Der Vibe hängt davon ab, wie Sie Ihre Marke betreiben und wie die Aktivitäten auf Ihrer Website sind. Die Position Ihrer Marke ergibt sich aus dem strategischen Kalkül, das Sie von Ihren Wettbewerbern, Ihrem Publikum und dem Trend erhalten. Die Geschichte erzählt von der Erzählung, die Ihr Produkt darstellt. Ziel ist es, mit diesen Faktoren zu verschmelzen und eine Geschichte zu schaffen, die Kunden anzieht.

Das Tückische daran ist, dass Marken ihre Geschichte und auch ihre Persönlichkeiten verändern. Aber leider aktualisiert die Marke dies in der Regel nicht, um ihre Entwicklung zu zeigen.

Konsistente Erzählung:



Um eine konsistente Erzählung zu haben, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Team die Forschung und die Markenstrategie bei jedem Schritt berücksichtigt. Auf diese Weise können sie Ihre Ideen besser verstehen und Ihnen Feedback geben, wie Sie Ihre Produktstrategie besser gestalten können.

Die Entwicklung eines Inhaltsdesigns hilft bei der Umsetzung eines kollaborativen Ansatzes. So kann jeder einen Beitrag leisten und sich an der Anwendungsentwicklung beteiligen. Mit der neuesten Technologie und den No-Code-Tools ist es mühelos, eine solche Denkweise zu erreichen. Bei der No-Code-Entwicklung von Anwendungen kann sich jeder an der Gestaltung der Geschichte beteiligen. Wenn Designer separat arbeiten, wird ihr Layout nicht attraktiv sein. Autoren, die sich mit der Gestaltung von Inhalten befassen, werden die Wörter füllen, anstatt die Kunden anzusprechen. Die No-Code-Designer sorgen dafür, dass jeder die Arbeit des anderen sehen kann. Das motiviert die gesamte Mannschaft, und alle werden versuchen, die gleichen Ziele zu erreichen.

Nutzung der no-code Plattform:



Die no-code Plattform ist erfolgreich, weil sie mit Blick auf die Nutzer entwickelt wurde. Vor der No-Code-Plattform wurde die meiste Software-Codierung nur für Entwickler erstellt. Diese Software-Codierung stützt sich vollständig auf die Codierung des Entwicklerteams, und der Rest des Teams, wie z. B. die Autoren, hängt von den Entwicklern ab. Die No-Code-Designer binden das gesamte Team ein und beschleunigen den Softwareentwicklungszyklus (SDLC). Dadurch wird der Lebenszyklus der Softwareentwicklung beschleunigt, da Sie nicht viel Zeit für ein Budget, die Koordination von Entwicklern und Personalressourcen aufwenden müssen.

No-Code-Software verfügt über integrierte Kodierungsfunktionen wie Drag & Drop, Vorlagen und Sofortlösungen für gängige Probleme. Mit diesen No-Code-Funktionen können Sie Ihrer Marke mehrere Funktionsebenen hinzufügen.

Vorteile von no-code



No-Code-Designer haben eine vielversprechende Zukunft. Dies liegt daran, dass sie als Brücke zwischen IT-Entwicklung, Technik und verschiedenen Codierungsanforderungen fungieren.

Abstimmung mit anderen Geschäftsprozessen:



No-Code ermöglicht es anderen Geschäftspersönlichkeiten wie Managern, sich in den Prozess einzubringen. Berufstätige Geschäftsleute verstehen die hochentwickelte technische oder Programmiersprache nicht. No-code bietet verschiedene Statistiken, die jeder Geschäftsmann verstehen kann.

Aufarbeitung des IT-Rückstands:



Mit No-Code-Tools können Sie jemanden für Ihre Backlog-Site-Tickets abstellen, oder Sie können No-Code-Entwickler bitten, die Backlog-Tickets zu verwalten. Dadurch wird Ihr IT-Team entlastet und kann sich auf wichtige Aufgaben konzentrieren.

Geringe Kosten:



Die No-Code-Tools ermöglichen es Ihnen, die Zahl Ihrer Entwickler zu erhöhen. Mit No-Code können Sie die App also mit weniger Entwicklern erstellen. Andererseits müssen Sie ohne no-code mehr Entwickler einstellen, um Ihr Budget zu erhöhen.

Projektleitung:



Die No-Code-Anwendung bietet Ihnen Projektmanagement-Tools. Diese Tools ermöglichen es Ihnen, die Aufgabe zu erfüllen und den aktuellen Stand des Fortschritts mit Ihrem Team zu teilen.

Marketing-Techniken



Marketing ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Marke. Ohne Marketing kann Ihr Produkt keinen großen Durchbruch erzielen. No-code hat mehrere Tools für verschiedene Arten von Marketing. Social Media Content Design Marketing, E-Mail Marketing und Conversational Marketing Tools.

Kundenbetreuung



Der Kundenservice ist beim Aufbau einer Marke sehr wichtig. Die No-Code-Tools verfügen über ein Kundendienst-Tool, mit dem Sie Ihren Kundendienst bequem verwalten können. Ein guter Kundenservice wird Ihnen neue Kunden bringen.

FAQ's



Was kann ich mit no-code bauen?



Die Plattform wird für die Erstellung von drei Arten von Anwendungen verwendet.

Web-Anwendung.

Mobile Anwendung.

Datenbank-Anwendung.

Wie kann ich ein technisches Unternehmen gründen, ohne Code zu schreiben?



Der Aufbau eines Technologieunternehmens ohne Kodierung ist heutzutage kein Problem mehr. Sie können jede Art von Anwendung mit no-code erstellen. Sie müssen jedoch wissen, wie die Plattform zu verwenden ist und welche Funktionen in Ihrer Anwendung erforderlich sind. Auch die Anpassung der App, um Kunden anzuziehen, ist notwendig.

Muss man programmieren, um ein Startup zu gründen?



No-Code-Tools sind hervorragend geeignet, wenn Sie Ihr Unternehmen gründen wollen. Wenn Sie jedoch eine komplexe App entwickeln, sollten Sie jemanden beauftragen, der sich mit Kodierung und Softwareentwicklungsprotokollen auskennt.

Wie kann man coden, ohne zu coden?



No-Code-Plattformen haben eine grafische Benutzeroberfläche. Eine grafische Oberfläche ermöglicht es Ihnen, eine Anwendung mit wenigen Klicks und Befehlen zu erstellen. Sie können problemlos Funktionen, Text und Videos hinzufügen und Farben bearbeiten. Alles, was Sie tun müssen, ist eine Strategie zu haben, und schon können Sie loslegen.

Sollten Unternehmer programmieren lernen?



Das Erlernen des Programmierens ist sehr schwierig. Heutzutage muss man kein professioneller Programmierer mehr sein, um eine App zu erstellen. Die Plattformen der No-Code-Designer ermöglichen es Ihnen, den Status Ihrer App zu überprüfen und dementsprechend Entscheidungen zu treffen. Wenn ein Unternehmer programmieren will, muss er dafür viel Zeit aufwenden. Stattdessen kann er eine No-Code-Anwendung nutzen und sich auf die Geschäftsentwicklung konzentrieren.

AppMaster bietet No-Code-Designern verschiedene Optionen und Tools zur Erstellung von responsiven Anwendungen. Probieren Sie es jetzt aus, um Ihre Produktstory mit einem Tool zu entwickeln, das Zugänglichkeit, Klarheit und einen zielgruppenorientierten Web-Content-Flow bietet.