Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten in den USA verbringt etwa ein Viertel ihrer Arbeitszeit mit der Bearbeitung von E-Mails. Die Statistiken für 2019 zeigen, dass die weltweite Zahl der Menschen, die eine E-Mail-Adresse als Kontaktadresse angeben, jetzt 3,9 Milliarden beträgt. Die aktuelle Dynamik hat die Lieferkette verändert, und die meisten Menschen entscheiden sich dafür, von zu Hause aus zu arbeiten. Außerdem hat sich die Nutzung von E-Mails verändert. Die Menschen neigen dazu, mehr über E-Mails in Kontakt zu treten, selbst bei dieser intensiven Veränderung der Nachfrage nach E-Mails. Wir sind in der Regel nicht in der Lage, mit der E-Mail-Etikette und der ethischen Erstellung von E-Mails umzugehen.

Nicht nur die große Menge an E-Mails mit Marketingthemen, die ausgetauscht werden, bringt die Menschen in eine Lage, in der sie dazu neigen, unnötige Fehler zu übersehen. Diese kleinen Fehler führen zu Fehlern wie Compliance-Problemen. Diese Probleme können für Sie erhebliche berufliche Konsequenzen nach sich ziehen. In diesem Artikel werden wir fünf grundlegende E-Mail-Etiketten erörtern, die jeder Einzelne kennen sollte, bevor er auf eine Kundenanfrage antwortet:

Wie wird man in der beruflichen Kommunikation klug?

Kommunikationsfähigkeiten spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung Ihres beruflichen und persönlichen Lebens. Wenn Sie wollen, dass Sie. Angehörige mit Ihnen zusammenarbeiten sollen, müssen Sie eine effektive Kommunikation führen. Dies ist nur möglich, wenn Ihre Botschaften klar und präzise sind. Achten Sie darauf, intelligente Ziele zu entwerfen und zu entwickeln, die realistisch sind und sich auf Herausforderungen konzentrieren, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind. So sind Sie in der Lage, die E-Mail-Etikette einzuhalten.

Schreibfähigkeiten für Memos und E-Mails verbessern



Angenommen, Sie wollen die Schreibqualität Ihrer E-Mails verbessern. Das oberste Ziel sollte sein, ein SMART-Ziel festzulegen. Für die E-Mail-Etikette müssen Sie sich einen Überblick über die Idee hinter der E-Mail verschaffen. Ihr Ziel sollte es sein, prägnante Formulierungen in Ihrer E-Mail zu verwenden, wenn Sie diese Gewohnheit zu einer Form des Schreibens machen. Ihre Ziele können nur dann spezifisch und messbar sein, wenn Sie sich im Voraus für diese Strategie entschieden haben. Der erste Schritt dazu besteht darin, ein Kriterium zu entwickeln, das Ihnen hilft, Ihren Schreibprozess zu bewerten.

Verwenden Sie eine professionelle E-Mail-Adresse



Die meisten Geräte erfordern die Angabe einer E-Mail-Adresse. Daher kann die Bedeutung einer professionellen E-Mail-Adresse nicht hoch genug eingeschätzt werden. Jeder, der ein Unternehmen betreibt, muss sicherstellen, dass seine E-Mails niemals gelöscht werden. Wenn Sie jeden Umstand dieses Wortes vermeiden wollen, müssen Sie ein Konto auf einer nicht gebrandeten oder nicht beschreibenden Adresse erstellen.

Jedes Mal, wenn Sie mit einem Unternehmen arbeiten, lassen wir Sie bezüglich des Unternehmens registrieren, um eine maßgeschneiderte Antwort an Ihr Publikum zu senden. Sie erhalten Zugang zu allen Daten, Menschenrechten usw. Es wird empfohlen, diese E-Mail immer zu verwenden. Besonders wenn Sie B2B-Marketing betreiben, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Geschäfts-E-Mails Ihren Namen und eine Betreffzeile enthalten, damit Ihr Endverbraucher weiß, mit wem er spricht.

Fügen Sie eine professionelle E-Mail-Signatur hinzu



Eine professionelle Signatur in Ihrer E-Mail kann den ROI erhöhen. Wenn Sie sich aktiv an Marketingkampagnen beteiligen, können Sie das Geschäft anführen. Eine Signatur und ein Betreff liefern dem Endnutzer grundlegende Informationen über das Unternehmen.

Manchmal neigen Menschen dazu, ihre Slogans oder Schlagworte in die Signaturen einzufügen, während sie antworten. Dies trägt zur Werbung bei. Wir empfehlen Ihnen, die Unterschrift kurz zu halten, damit ein Kunde nicht mit denselben Informationen belästigt wird.

Achtung vor übermäßigen Ausrufen



Es ist verständlich, dass sie versuchen, Begeisterung und Aufregung in ihrer Nachricht zu zeigen. Ausrufezeichen sollten jedoch vermieden werden, und man sollte nicht zu viele Ausrufe in seine Aussagen einbauen. Ein übermäßiger Gebrauch von Interpunktion könnte zu unklaren Botschaften führen. Solche Botschaften wirken auf die Zuhörer übereifrig oder unreif. Wir empfehlen Ihnen, sie nur dann zu verwenden, wenn es beim Schreiben einer Antwort unbedingt erforderlich ist.

Segmentieren Sie Ihre Kommunikation



Die Segmentierung Ihrer E-Mail-Liste bietet Ihnen die bestmögliche Kommunikationsmethode im Rahmen der E-Mail-Etikette. Sobald Sie Ihre E-Mail-Liste einreichen, ist es einfacher, Ihre Kunden auf der Grundlage der Kampagne, die Sie durchführen möchten, anzusprechen.

Abschließendes Fazit:

Während viele Unternehmen verschiedene Kommunikationsmethoden verwenden, um effizient zu arbeiten, bleibt eine professionelle E-Mail-Adresse eine der effektivsten und beliebtesten Methoden. Angesichts der COVID-19-Epidemie hat die jüngste Verlagerung der Unternehmenswelt hin zu überwiegend dezentraler Arbeit den Bedarf an E-Mail für den Austausch, die Organisation und die Aufbewahrung von Informationen nur noch erhöht. Obwohl moderne E-Mail-Systeme mehr Möglichkeiten und Dienste als je zuvor bieten, um die Zusammenarbeit im Team zu unterstützen, bleiben die Grundlagen der E-Mail-Etikette dieselben: höflich, präzise und professionell sein. Mit AppMaster können Sie Marketingformulare und andere Apps erstellen, ohne einen Programmierer für Ihr Unternehmen einstellen zu müssen.

FAQs:



Was sind die fünf Höflichkeitsrichtlinien für E-Mails?



Verwenden Sie in Ihrer E-Mail die passende Anrede für Ihren Empfänger.



Es sollten korrekte Anreden und Schlussbemerkungen verwendet werden.



Verwenden Sie die richtige Formatierung in E-Mails.



Vermeiden Sie die Verwendung von ALL CAPS.



Reduzieren Sie die Größe großer Dateien.



Was ist die grundlegendste und wichtigste Regel für E-Mails, die Sie befolgen sollten?

Eine aussagekräftige Betreffzeile wird immer betont, vor allem, wenn Ihre professionelle E-Mail-Adresse auf eine Marketing-Perspektive ausgerichtet ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mails jedes Mal eine Betreffzeile enthalten, wenn sie an Ihr Geschäftspublikum gerichtet sind.

Was ist die goldene Regel der E-Mail-Etikette?

Die goldene Regel der E-Mail-Etikette. Sie basiert auf drei Worten: Manieren, Höflichkeit und der goldenen Regel selbst. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Konversation reibungslos abläuft, ohne dass es zu Fehlern oder Missverständnissen kommt. Außerdem wäre es hilfreich, wenn Sie sich immer darüber im Klaren wären, dass der übermäßige Gebrauch von Ausrufezeichen vermieden werden sollte, um eine gute E-Mail-Etikette zu erreichen.

Was ist die Definition der professionellen Etikette?

Die professionelle Etikette ist eine ungeschriebene Verhaltensregel, die regelt, wie die Mitglieder eines Unternehmens miteinander umgehen. Wenn gute Umgangsformen eingehalten werden, fühlen sich alle Beteiligten wohler, und die Dinge laufen in der Regel reibungsloser ab. Dies lässt sich direkt auf jede E-Mail anwenden.