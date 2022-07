Während des Covid hat die Welt massive Verkäufer auf Freelancing-Plattformen erlebt, um Geld aus der Ferne zu verdienen. Unternehmen suchen auch nach App-Lösungen, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Daher ist die Erstellung von No-Code-Apps die beste Idee, um als Freiberufler zu beginnen. Um eine Karriere als Freiberufler ohne Code zu starten, sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Dank No-Code-Tools für schnellere und billigere Apps für das Unternehmenswachstum.

DieNo-Code-Technologie hat immense Popularität erlangt, da sie Menschen hilft, hochwertige Software wie mobile und Web-Apps ohne Entwicklungs- oder Programmierkenntnisse zu erstellen. Diese No-Code-Tools haben vielen Unternehmen geholfen, Apps zu erstellen, indem sie ihre Vorstellungen in die Realität umgesetzt haben. Mit Hilfe dieser Plattformen für die App-Entwicklung ist die Entwicklung von Apps schneller und billiger geworden. Es gibt einen riesigen Markt für diese unglaublichen No-Code-Entwicklungstools.

Sind Sie daran interessiert, Dienstleistungen als No-Code-Freiberufler anzubieten? Möchten Sie eine Karriere als No-Code-Freiberufler starten, indem Sie Apps für Ihre Kunden entwickeln? Wenn ja, sind wir hier, um Ihnen zu helfen, ein No-Code Freelancer zu werden. In diesem Artikel besprechen wir die Grundlagen, um als No-Code Freelancer erfolgreich zu sein, die für die App-Erstellung erforderlichen Fähigkeiten und die Plattformen, auf denen Sie als No-Code Freelancer Ihre Dienste anbieten können. Folgen Sie unserem Leitfaden und bauen Sie als No-Code Freelancer erfolgreich Apps für Ihre Kunden.

Warum eine Karriere in der No-Code App-Entwicklung starten?

Bevor Sie eine Karriere als No-Code-Freiberufler beginnen, sollten Sie sich über die Nachfrage nach der Erstellung von Apps in der Softwareentwicklung informieren. In den letzten Jahren hat der Beruf des No-Code Freelancers die Aufmerksamkeit von Softwareentwicklern auf sich gezogen, da Unternehmen mehr Sichtbarkeit durch die Entwicklung von Software wie Mobile Apps und Web Apps erreichen wollen. Kleine Unternehmen stehen bei der App-Entwicklung vor einer Herausforderung, da sie viel Geld und Zeit für die App-Entwicklung benötigen.

No-Code-Plattformen für die App-Entwicklung haben einen weiten Weg zurückgelegt, um kleinen Unternehmen zu helfen, mehr Publikum zu erreichen, und Freiberuflern zu helfen, eine Karriere als No-Code-Freiberufler zu starten, um Software zu einem erschwinglichen Preis zu entwickeln. Aufgrund der Popularität dieser No-Code-Tools können Unternehmen mobile Apps innerhalb von Tagen statt Wochen oder Monaten bereitstellen, und Freiberufler, die No-Code-Apps entwickeln, können in kurzer Zeit mehr Kunden gewinnen. Lohnt es sich nicht, eine Karriere als No-Code-Freelancer zu beginnen? Die Antwort ist ein klares Ja, denn No-Code-Freiberufler bieten Unternehmen schnellere und günstigere App-Lösungen.

Starten Sie ein lukratives Geschäft mit No-Code Freelancing Karriere

Die Flexjob-Umfrage zeigt, dass jüngere Generationen mehr Interesse an der Freiberuflichkeit haben als ältere Gruppen. No-Code-Freiberufler sind gefragt, weil sie es Ihnen ermöglichen, als No-Code-Freiberufler erfolgreich zu sein, ohne den üblichen Geschäftsabläufen und Verfahren zu folgen. Die Tätigkeit als No-Code-Freiberufler bietet Ihnen zahlreiche Vorteile, wie z. B. unabhängige Arbeitszeiten und die Wahl der Projekte und Kunden Ihrer Wahl.

Umfang der No-Code App-Entwicklung auf dem Freelance-Markt

Bevor Sie Ihre Karriere als No-Code-Freiberufler beginnen, fragen Sie sich vielleicht über den Umfang der No-Code-App-Entwicklung auf dem Freiberuflermarkt. Während No-Code-Tools jedem bei der Erstellung von mobilen Apps helfen können, ist es für Kleinunternehmer und Unternehmer aufgrund des Zeitmangels schwierig. Daher ist es für sie besser, die Dienste von No-Code-Freelancern in Anspruch zu nehmen, um schneller und kostengünstiger eine App zu erstellen.

Das ist der Grund dafür, dass No-Code-Freelancer in rasantem Tempo Geld verdienen. Typischerweise bietet ein No-Code-Freelancer UX-Design und App-Erstellung, um die Sichtbarkeit des Unternehmens zu erhöhen und hilft Geschäftsinhabern, ihre Geschäftsgrafik zu erhöhen. Diese No-Code-Freiberufler sind gut darin bewandert, wie man Apps schneller und billiger erstellt.

Die meisten No-Code-Freiberufler verwenden dieselben App-Vorlagen, um unnötige Wiederholungen bei App-Erstellungsprojekten zu vermeiden. Nachdem wir den Umfang der No-Code-Freiberuflichkeit erläutert haben, möchten wir Sie ermutigen, in Ihrer Karriere als No-Code-Freiberufler erfolgreich zu sein und Unternehmen dabei zu helfen, ihr Wachstum durch qualitativ hochwertige Apps zu steigern. Sie müssen also den No-Code-Tools danken, da sie Ihnen helfen können, eine No-Code-Freiberuflichkeitskarriere ohne Programmierkenntnisse zu starten.

Tipps für den Einstieg in die No-Code-Freiberuflichkeit

Tipp 1: Informieren Sie sich über No-Code-Tools

Um als No-Code-Freiberufler erfolgreich zu sein, müssen Sie die Funktionen der No-Code-Tools, mit denen Sie arbeiten, verstehen. Ein tiefes Verständnis dieser No-Code-Plattformen für die App-Entwicklung wird Ihnen dabei helfen, hochwertige Software wie mobile Apps und Web-Apps gemäß Ihrer Vereinbarung mit Ihren Kunden zu entwickeln.

Tipp 2: Explizite Kommunikation

Kommunikation ist der Schlüssel für eine Karriere als No-Code-Freiberufler und hilft Freiberuflern, mit ihren Kunden expliziter zu kommunizieren und gute Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Darüber hinaus hilft Ihnen eine explizite Kommunikation dabei, mehr No-Code-Freiberufler-Projekte zu bekommen, indem Sie Besucher in Leads verwandeln.

Tipp 3: Solide Projektmanagement-Fähigkeiten

Wenn Sie die Erstellung von No-Code-Apps auf einem Freelance-Marktplatz anbieten, erhalten Sie möglicherweise mehrere No-Code-Projekte von verschiedenen Kunden. Um als No-Code Freelancer erfolgreich zu sein, ist es daher entscheidend, die Projektzeitpläne einzuhalten, die App-Erstellung zu managen und das Projekt pünktlich zu liefern. Die Verwaltung dieser No-Code-Freiberuflerarbeit erfordert starke Projektmanagement-Fähigkeiten, um als Top-No-Code-Freiberufler zu arbeiten.

Tipp 4: Bleiben Sie mit der Gemeinschaft der No-Code-Freiberufler in Verbindung

Auch wenn Sie ausschließlich als No-Code Freelancer arbeiten, gibt es Menschen um Sie herum, die Sie motivieren und inspirieren, qualitativ hochwertige App-Lösungen für Unternehmen zu entwickeln und Ihnen helfen, neue No-Code-Projekte zu finden. Sie können sich mit der No-Code-Community vernetzen, um gemeinsam zu arbeiten oder sich von ihr Ideen holen. Unsere Expertentipps werden Ihnen helfen, als No-Code-Freiberufler in jeder freiberuflichen Tätigkeit erfolgreich zu sein.

Herausforderungen in der No-Code-Freiberufler-Karriere

Abgesehen von den flexiblen Arbeitszeiten und dem unabhängigen Arbeiten hat die No-Code-Freiberuflichkeit auch ihre Herausforderungen. Es kann sein, dass Sie bei der Suche nach No-Code-Projekten auf Freelancing-Plattformen abgelehnt werden oder lange warten müssen. Außerdem ist No-Code Freelancing mehr als die Entwicklung von Apps für Unternehmen. Neben der Entwicklung von No-Code-Apps müssen Sie sich auch um Marketing, Bewertungen und ein Team kümmern, das Ihre Arbeit auf einer Freelance-Plattform betreut. Außerdem müssen Sie eine große Leidenschaft für die App-Entwicklung mitbringen, um Ihre freiberuflichen Projekte flüssiger und konsistenter zu gestalten. Das Bemerkenswerte ist jedoch, dass Sie mehrere No-Code-Projekte erhalten, mit denen Sie lukratives Geld verdienen können. Die Freiberuflichkeit bietet Ihnen also die Möglichkeit, Ihre no-code-Fähigkeiten zu verbessern, ohne zu programmieren.

Nehmen wir an, Sie sind nicht gut in der App-Erstellung, aber es gibt immer noch eine Möglichkeit, mit No-Code-Tools Geld zu verdienen. Diese No-Code-Tools helfen Anfängern bei der Erstellung von Apps ohne Programmierung, indem sie einfach Drag-and-Drop-Optionen verwenden. Wir hoffen, Sie sind motiviert genug, um eine Karriere als No-Code-Freelancer zu starten. Sind Sie es nicht? Dann lautet Ihre Antwort: Ja!

Wie fängt man mit No-Code an?

Vielleicht fragen Sie sich, wie Sie Ihre Karriere als No-Code-Freiberufler starten können. Um eine Karriere als Freiberufler ohne Code zu beginnen, müssen Sie nicht programmieren, um Anwendungen zu erstellen. Es gibt einen wachsenden Markt für No-Code-Tools, die Anfängern helfen können, mit No-Code-Freiberuflern zu beginnen, ohne zu programmieren. Auch Sie sind keine Ausnahme! Sie können als No-Code-Freiberufler beginnen, ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu benötigen.

Die wichtigsten Gründe für den Einstieg in die freiberufliche Programmierung

In den letzten Jahren sind die meisten Menschen aus verschiedenen Gründen daran interessiert, eine freiberufliche Programmierkarriere zu beginnen. Sie können eine freiberufliche Tätigkeit aufnehmen, weil sie aus der Ferne erfolgt und Sie für die Erstellung von Apps nirgendwo hinziehen müssen. Sie können freiberufliche Dienstleistungen von Südamerika, Australien und jedem anderen Teil der Welt aus anbieten. Vielleicht gefällt Ihnen die Idee der Freiberuflichkeit auch deshalb, weil Sie flexible Arbeitszeiten haben. Sie sind also Ihr eigener Chef und können frei arbeiten, ohne von einem Manager unter Druck gesetzt zu werden.

Top 7 Schritte zum Start einer Karriere als freiberuflicher Programmierer

Um Ihre Karriere als freiberuflicher Programmierer zu starten, Ihren ersten Kunden zu bekommen und Geld mit der Erstellung von Apps zu verdienen, folgen Sie diesen Schritten:

Schritt 1. Wählen Sie eine Nische

Der erste Schritt beim Start einer Programmierkarriere besteht darin, eine Nische für Apps zu wählen. Es ist wichtig, dass Sie sich für eine Nische entscheiden, die Ihnen hilft, freiberufliche Arbeit entsprechend Ihren Fähigkeiten auszuwählen. Beim No-Code-Freiberufler helfen Ihnen grundlegende Programmierkenntnisse, um das Backend und einige Frontends der Apps zu verstehen. Mit einem No-Code-Tool wie AppMaster können Sie zum Beispiel den Quellcode für No-Code-Apps erhalten und ihn anpassen, um individuellere Apps für Unternehmen zu erstellen. Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welche freiberuflichen Dienstleistungen Sie anbieten wollen, können Sie die beliebtesten Apps, die mit No-Code-Tools erstellt wurden, und die beliebtesten Programmiersprachen für die Anpassung recherchieren.

Schritt 2: Erstellen Sie ein Portfolio

Wenn Sie über die nötigen Fähigkeiten verfügen, um Ihre Karriere als freiberuflicher Programmierer zu starten, müssen Sie mobile Anwendungen erstellen, um ein Portfolio Ihrer Arbeit zu erstellen. Außerdem wäre es hilfreich, wenn Sie auch ein Programmierportfolio erstellen würden, um Ihre Glaubwürdigkeit gegenüber den Kunden zu demonstrieren.

Wenn Sie ein No-Code-Tool ausprobieren oder eine neue Programmiersprache erlernen, lohnt es sich immer, ein Portfolio zu erstellen, um ein weiteres No-Code-Projekt fließend zu starten. Außerdem möchten Ihre Kunden Ihre Arbeitsproben sehen, bevor sie eine Zusammenarbeit mit Ihnen für No-Code-Anwendungen beginnen.

Schritt 3: Erstellen Sie Ihre Website

Um als freiberuflicher Programmierer erfolgreich zu sein, müssen Sie mit Ihren Kunden über einen Online-Bereich wie eine Website in Kontakt treten. Sie können Ihre Portfolio-Website mit oder ohne Code erstellen. Diese Plattformen für die Erstellung von Websites ohne Code ermöglichen es den Nutzern, ihre Websites mit Hilfe von vorhandenen Vorlagen zu erstellen.

Darüber hinaus ist es eine ausgezeichnete Gelegenheit, Ihre No-Code-Fähigkeiten zu üben, indem Sie Ihre eigene Website erstellen. Nachdem Sie eine Website erstellt haben, stellen Sie sich vielleicht die Frage nach dem Domänennamen für Ihre Website. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Namen oder Nachnamen für Ihr persönliches Branding hinzuzufügen. Die Erstellung Ihrer Website wird Ihnen helfen, Ihre No-Code-Projekte mit Hilfe eines starken Portfolios zu präsentieren.

Schritt 4: Bauen Sie Ihre Marke auf

Ihre Präsenz in der Coding-Community macht Sie viel vertrauenswürdiger. Sie können Ihre persönliche Marke aufbauen, indem Sie einen Blog-Bereich auf Ihrer Website einrichten. Mit einem Blog können Sie ein größeres Publikum erreichen, indem Sie die besten Tags verwenden, die Ihren freiberuflichen Service definieren. Neben Blogs können Sie sich auch an beliebten Programmier-Blogs beteiligen, um die neuesten Trends in der App-Entwicklung zu diskutieren. Außerdem können Sie sich bei Quora anmelden, um anderen durch die Beantwortung von Fragen zur Programmierung zu helfen und Ihre Marke als App-Experte zu stärken. Und schließlich sollten Sie die Macht Ihrer Social-Media-Profile nicht unterschätzen und interessante Inhalte über die neuesten Trends in der App-Branche teilen.

Schritt 5: Verwalten Sie Ihre freiberufliche Arbeit

Neben dem Markenaufbau ist das Management Ihrer freiberuflichen Arbeit der Schlüssel zum Erfolg als Freiberufler. Es geht darum, Ihr No-Code-Projekt zu organisieren, und Sie müssen es als Freelancer verwalten. Außerdem müssen Sie mit Ihren Kunden in Kontakt treten, um den Fortschritt der No-Code-Projekte zu verfolgen. Vor allem aber brauchen Sie einen Vertrag für Freiberufler und eine Rechnungsstellungsmethode für die Transaktion. Sie müssen sich nicht manuell mit der Projektverwaltung herumschlagen. Es gibt großartige Tools für Freiberufler, mit denen sie die Leistung ihrer Projekte verfolgen können. Sie können zum Beispiel Google Calendar oder Stack für die Verwaltung von Freelancer-Projekten verwenden.

Schritt 6: Erstellen Sie ein Profil auf einem Freelancing-Portal

Sobald Sie über grundlegende Programmierkenntnisse, ein Portfolio und eine persönliche Website verfügen, ist es an der Zeit, Kunden für Projekte zur Erstellung von No-Code-Apps zu gewinnen. Um Ihre Karriere als No-Code-Freelancer zu starten, müssen Sie Konten auf den Freelancing-Plattformen erstellen, um Aufträge von Kunden zu erhalten. Wir stellen Ihnen die beliebtesten Freelancing-Portale vor, auf denen Sie mit No-Code-Tools Geld verdienen können:

Freelancer.com

Freelancer.com ist das beliebteste Freelancer-Portal für Freiberufler, die Kunden No-Code-Dienste anbieten. Diese Freiberuflerplattform bietet sichere Zahlungen, und Millionen von Aufträgen zur App-Erstellung werden hier veröffentlicht.

Fiverr.com

Fiverr.com ist eine Freelancer-Website, die Freiberuflern die Möglichkeit bietet, ihre Karriere als No-Code-App-Entwickler zu starten. Dies ist die beste Plattform, um ein Portfolio zu erstellen, das Sie Ihren Kunden präsentieren können.

Upwork.com

Upwork.com hilft Freiberuflern nicht nur dabei, Aufträge von privaten Kunden zu finden, sondern auch von Organisationen, um deren Unterstützung zu erhalten. Sie können Ihr Profil als Freiberufler auf dieser Freiberuflerplattform registrieren, um mit Teams auf Organisationsebene zusammenzuarbeiten.

Guru.com

Guru.com ist eines der größten Freelancing-Portale, auf dem Sie nach No-Code-Projekten mit Filterung suchen können.

Peopleperhour.com

Peopleperhour ist ein Freelancing-Portal, auf dem Sie sich registrieren können, um Ihre Karriere als No-Code-Freelancer zu starten. Sie können hochwertige Software wie mobile Anwendungen und Webanwendungen anbieten, um mehr Kunden zu gewinnen.

Schritt 7: Suchen Sie nach Kunden und beginnen Sie mit der Arbeit

Nachdem Sie Ihr Profil erstellt haben, können Sie sich auf die Suche nach Kunden machen. Dabei fällt auf, dass Sie nach der Erstellung von Freiberuflerprofilen möglicherweise keine Arbeit bekommen. Es wäre also hilfreich, wenn Sie konsequent Ihren ersten Auftrag erhalten würden. Wenn Sie diese Schritte befolgt haben, können Sie Ihre Karriere als Freiberufler ohne Code starten und Geld verdienen. Wenn Sie sich für einen Marktplatz für Freiberufler interessieren, können Sie einen beliebigen ausprobieren, um Ihr Potenzial bestmöglich zu nutzen.

Abschließende Überlegungen

Wir hoffen, dass Sie den Wert von No-Code-Tools für Ihre Karriere als Freiberufler gut kennen und wissen, wie Sie als No-Code-Freiberufler erfolgreich sein können. Wir empfehlen Ihnen, AppMaster, ein beliebtes No-Code-Tool, auszuprobieren, um Apps für Ihr Unternehmenswachstum zu erstellen. AppMaster ist das beste No-Code-Tool in seiner Liste von Tools, weil es Geschäftsinhabern ermöglicht, MVP, einfache Apps und komplexe Lösungen auf Unternehmensebene mit hoher Last zu erstellen. Die App-Erstellung mit AppMaster ist schneller und billiger als die traditionelle App-Entwicklung. Außerdem generiert es 22.000 Codezeilen pro Sekunde. Sie können No-Code-Tools verwenden, um App-Lösungen für Kerndienste, CRM- und ERP-Systeme des Unternehmens zu erstellen. Sie können den Geschäftsworkflow automatisieren und als No-Code-Freelancer Einnahmen erzielen.