Wenn Sie Artikel über App-Design gelesen haben, sind Sie wahrscheinlich auf die ganze Liste der verschiedenen Begriffe gestoßen: Layout, Prototyp, Mockup, Wireframe, Skizze. Wie unterscheiden sie sich voneinander? Tatsächlich spielt es keine Rolle, wenn es um No-Code-Entwicklung geht.

Sie können den visuellen Teil im Editor komplett gestalten, die Anpassungen und Änderungen jederzeit nach Belieben vornehmen. Auch nachdem Sie die App veröffentlicht haben und Benutzer sie verwenden, können Sie das Aussehen und das Seitenlayout ändern, ohne dass Daten verloren gehen!

Daher ist es nicht so wichtig, in welcher Form Sie das Projekt präsentieren, bevor Sie in den Editor wechseln. Dies kann ein Prototyp in Figma oder ein Bild in Photoshop, eine Zeichnung in Paint oder eine Freihandskizze oder sogar ein Diagramm in einer Excel-Tabelle sein. Hauptsache, Sie haben eine klare Vorstellung davon, wie es funktionieren soll.

Aber es gibt ein paar wichtige Punkte zu beachten.

Entscheiden Sie, welche App Sie benötigen: Web oder mobil

Sie können zwei Versionen der Anwendung erstellen, die miteinander verbunden werden – einige Ihrer Benutzer arbeiten von mobilen Geräten, andere von PCs, während die Daten gemeinsam genutzt werden. Obwohl das Design anders sein wird.

Verschiedene Redakteure sind daran gewöhnt, mobile und Webanwendungen zu erstellen. Es ist wichtig, die Besonderheiten ihrer Arbeit vor dem Start allgemein zu verstehen. Lesen Sie die entsprechenden Abschnitte in unserer Dokumentation .

Benutzergruppen definieren

Teilen Sie Benutzer in Gruppen ein, je nachdem, welche Funktionen ihnen zur Verfügung stehen, und analysieren Sie, wie unterschiedlich sie sind.

Wir sprechen nicht nur von der Aufteilung in Benutzer und Administratoren. Wird Ihre Anwendung von Kunden mit unterschiedlichen Zugriffsrechten oder Mitarbeitern unterschiedlicher Abteilungen genutzt, können Sie einzelne Elemente bis hin zu ganzen Seiten ein- oder ausblenden, je nachdem, welche Funktionen und Daten einem bestimmten Benutzer zur Verfügung stehen.

Sie brauchen anschauliche Beispiele

Finden Sie so viele Apps wie möglich, die Ihrer ähnlich sind. Möglicherweise können Sie eine davon als Basis verwenden, indem Sie die gewünschten Funktionen hinzufügen, oder Sie möchten die Funktionalität mehrerer Anwendungen in einer kombinieren. Machen Sie eine Auswahlliste mit einer Beschreibung der Vor- und Nachteile - dies ist nicht nur bei der Erstellung eines Layouts nützlich, sondern auch bei der Kontaktaufnahme mit dem technischen Support zur Beratung, der Suche nach Künstlern und Investoren für ein Projekt und einfach zur Generierung neuer Ideen.

Beschreibe die Seiten im Detail

Sie müssen klar verstehen, welche Seiten in Ihrer Anwendung enthalten sein werden und welche Informationen auf jeder von ihnen angezeigt werden sollen.

In der Regel beinhaltet die Bewerbung:

Startseite: Alle Benutzer kommen auf diese Seite, egal ob sie registriert sind oder nicht.

Admin-Portal: Es verwaltet Einstellungen und Konten.

Separate Seiten für Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsebenen.

Popup-Seiten werden angezeigt, wenn bestimmte Aktionen ausgeführt werden.

Vergessen Sie nicht Servicenachrichten für Benutzer und separate Fenster mit Bestätigung von Aktionen (z. B. Zustimmung zum Senden von Daten).

Datenaustausch nicht vergessen

Überlegen Sie, wohin Ihre Anwendung Daten nimmt und wohin sie sie sendet. Werden alle Informationen von Benutzern stammen? Welche Prozesse können automatisiert werden?

Einige der Daten können von Websites übernommen oder von Buchhaltungsprogrammen heruntergeladen werden. Um die Anmeldung bei Ihrer Anwendung zu vereinfachen, nutzen Sie die Autorisierung großer Dienste wie Google oder Facebook. Dies erfordert separate Oberflächenelemente, zum Beispiel Schaltflächen „Daten hochladen“ oder „Mit Facebook anmelden“.

Wenn es schwierig ist, alles auf einmal zu durchdenken, erstellen Sie ein Layout mit einem Minimum an notwendigen Funktionen und schreiben Sie separat Ihre Gedanken darüber, was Sie in Zukunft hinzufügen möchten. Bei Schwierigkeiten - schreiben Sie an den Telegrammkanal unseres technischen Supports, wir helfen Ihnen gerne weiter!