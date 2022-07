Fernarbeit ist in letzter Zeit zu einem beliebten Thema geworden. Befürworter der Telearbeit preisen die Vorteile der Flexibilität, Autonomie und Freiheit, die sie mit sich bringt. Viele Gegner argumentieren jedoch, dass die Fernarbeit ineffektiv, kontraproduktiv und letztlich schädlich für die Arbeitskultur ist. In diesem Blog werden beide Seiten der Debatte beleuchtet, damit Sie sich ein besseres Bild davon machen können, was Fernarbeit wirklich ist und ob sie für Sie geeignet ist oder nicht.

Was Sie vorbereiten sollten, bevor Sie von zu Hause aus arbeiten



Von zu Hause aus zu arbeiten, klingt wie ein wahr gewordener Traum. Man kümmert sich um die Kinder, bereitet sich auf den Tag vor und geht dann zur Arbeit, aber das läuft nicht immer wie geplant. Von zu Hause aus zu arbeiten ist nicht so einfach, wie es sich anhört, und vielleicht haben Sie mit allem zu kämpfen. Werfen wir einen Blick auf einige der Dinge, die Sie vorbereiten müssen, bevor Sie von zu Hause aus arbeiten, damit Sie mehr Zeit für die eigentliche Arbeit und weniger Zeit für die Vorbereitungen haben.

Was muss ich wissen, bevor ich von zu Hause aus arbeite?



Viele Menschen möchten von zu Hause aus arbeiten, um sich den morgendlichen Gang ins Büro zu ersparen. Wenn Sie jedoch die Voraussetzungen für die Arbeit von zu Hause aus nicht kennen, werden Sie es schwer haben.

Verstehen Sie sich selbst



Um von zu Hause aus arbeiten zu können, ist es wichtig, sich selbst und seinen Arbeitsstil kennenzulernen. In einem Büro haben Sie nicht die räumliche und zeitliche Freiheit. Bei der Fernarbeit können Sie Ihren Arbeitsstil herausfinden und dementsprechend vorgehen. Entscheiden Sie, ob Sie morgens oder abends besser arbeiten können. Mögen Sie eine ruhige Umgebung, oder können Sie besser mit Pausen, etwas Interaktion und Musik arbeiten?

Welche Gadgets und Technologien sind erforderlich?



Sie sollten wissen, welche Geräte und Technologien Sie am Arbeitsplatz benötigen, um effektiv von zu Hause aus arbeiten zu können. Der erste Punkt ist Ihr Arbeitsplatz und dessen Einrichtung. Neue Möbel oder größere Investitionen sind nicht notwendig; vielleicht sollten Sie einfach umziehen und Ihre vorhandenen Möbel neu anordnen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Technik und eine gute Internetverbindung. Besorgen Sie sich eine gute Verbindung und einen ordentlichen Hintergrund, wenn Ihre Arbeit Videoanrufe beinhaltet. Das lässt Ihren Arbeitsplatz professionell aussehen.

Wie sieht es mit dem Sicherheitsaspekt aus?



Viele Büros verfügen über sichere Internetverbindungen und andere Sicherheitsvorkehrungen, um alle Arten von Risiken zu minimieren. Versuchen Sie, auch bei der Arbeit von zu Hause aus für diese Sicherheit zu sorgen. Die Arbeit von zu Hause aus ist einfach und anspruchsvoll zugleich.

Bereiten Sie sich geistig vor



Wenn Sie geistig nicht bei der Sache sind, sinkt Ihre Produktivität. Wenn Sie also an Ihrem Schreibtisch sitzen, bereiten Sie Ihren Geist darauf vor, dass Sie dort sitzen, um zu arbeiten. Schalten Sie daher alles andere aus und konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit, um die Produktivität zu maximieren und Ihre Ziele so schnell wie möglich zu erreichen. Auf diese Weise werden Sie die Arbeit schneller abschließen und Ihren Arbeitsplatz früher verlassen.

Work-Life-Balance







WFH bedeutet nicht, dass Sie von morgens bis abends an Ihrem Schreibtisch sitzen sollten. Sie sollten versuchen, Ihre Arbeit während Ihrer üblichen Bürozeiten zu erledigen und eine gute Work-Life-Balance zu haben. Andernfalls wird sich die Arbeit von zu Hause aus als Albtraum erweisen.

Zeitpläne und Routinen erstellen



Um produktiv und zufrieden mit Ihrer Arbeit zu sein, sollten Sie Zeitpläne und Routinen für die ganze Woche oder zumindest für jeden folgenden Tag erstellen. Wenn Sie also an Ihrem Schreibtisch sitzen, wissen Sie, was Sie bis zum Nachmittag zu erledigen haben. Streichen Sie am Nachmittag die erledigten Aufgaben ab und erstellen Sie einen Zeitplan für den nächsten Tag oder die nächste Woche. Kleine Ziele und Errungenschaften jeden Tag und jede Woche bringen Sie weiter voran.

Was sollte man bei der Arbeit von zu Hause aus tun und nicht tun?



Warum arbeiten Sie von zu Hause aus? Diese Frage stellen sich viele Menschen, egal ob sie Freiberufler, Teilzeit- oder Vollzeitangestellte sind. Wenn Sie wie die meisten Menschen sind, dann ist Ihr Grund für die Heimarbeit, Geld zu sparen. Das ist zwar verständlich, aber Sie müssen trotzdem ein paar Dinge beachten. Im Folgenden finden Sie einige Tipps und Tricks für die Arbeit von zu Hause aus.

Machen Sie es nicht ungemütlich



Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, sollten Sie darauf achten, dass Sie sich wohlfühlen. Wenn Sie sich bei der Arbeit von zu Hause aus nicht wohlfühlen, lohnt es sich vielleicht nicht. Wenn Sie zum Beispiel vor WFH 8 Stunden gearbeitet haben und den Rest des Tages ohne Anspannung im Büro verbracht haben, und jetzt rund um die Uhr unter Anspannung stehen, dann ist das ein Problem. Am besten wäre es, wenn Sie eine Lösung dafür finden würden. Die beste Lösung besteht darin, einen soliden Zeitplan zu erstellen, Ihren Arbeitsablauf zu analysieren und ihn zu korrigieren.

Überfordern Sie sich nicht



Viele Arbeitnehmer sparen zwar Zeit beim Pendeln, ruinieren aber ihre Routine. Schließlich müssen sie mehr arbeiten und überlasten sich. Es wäre hilfreich, wenn Sie sich um einen regelmäßigen Arbeitsplan bemühen würden, bei dem Sie zur gleichen Stunde anfangen und aufhören und im Bett keine Arbeits-E-Mails auf Ihrem Telefon abrufen. Es sollte Zeit für die Familie sein.

In Stücken arbeiten



Es ist zwar gut, während der Arbeit Pausen zu machen, aber Sie sollten Ihre Arbeitszeit nicht unnötig ausdehnen. Wenn es sich um eine Mittagspause oder Zeit für die Kinder handelt, ist das in Ordnung. Aber wenn Ihre Freunde Sie zu einer ungeraden Zeit auf eine Party schleppen oder ähnliches, müssen Sie diese Stunden irgendwie kompensieren. Und das kann die Freude an flexiblen Arbeitszeiten zunichte machen.

Wie bereiten Sie Ihre Mitarbeiter darauf vor, von zu Hause aus zu arbeiten?

Erstens sollte es einen triftigen Grund für die Verlagerung von physischen Büros auf die Arbeit von zu Hause aus geben. Wie wir bei den zahlreichen Covid-19-Unternehmen gesehen haben, sind diese aus der Ferne und online tätig. Und es gibt eine ganze Reihe von Vorteilen der Heimarbeit. Allerdings sollten die Arbeitgeber den Arbeitnehmern alle Gründe und Vorteile mitteilen und sie auf die Arbeit von zu Hause aus vorbereiten. Außerdem muss das Unternehmen oder der Arbeitgeber

Technologische Unterstützung bereitstellen

Langfristige Lösung einrichten

eine effektive Kommunikation mit dem Team einrichten

Hilfe bei der Einrichtung eines digitalen Arbeitsplatzes

Digitale Werkzeuge bereitstellen

Und eine ausgezeichnete Arbeitsbeziehung aufbauen



Was ist das Schwierigste an der Arbeit von zu Hause aus?



Die Arbeit von zu Hause aus hat mehrere Nachteile. Die größte Herausforderung ist die unscharfe Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. Viele Mitarbeiter haben das Gefühl, dass wir nicht mehr wissen, wann wir arbeiten und wann wir unsere Zeit mit der Familie genießen. Beides hat sich vermischt, und es kommt uns so vor, als würden wir täglich 24 Stunden arbeiten.

Wenn es zudem an effektiver Kommunikation und Koordination zwischen den Teammitgliedern mangelt, wird die Arbeit von zu Hause aus zu einem Problem. Im Büro kann man einfach aufstehen und die Fortschritte der anderen Mitglieder sehen. Das ist bei der Arbeit von zu Hause aus nicht möglich, was die Sache kompliziert macht. Andere Ablenkungen sind Kinder und Hausarbeit. Viele Menschen wollen von zu Hause aus arbeiten, aber sobald sie es tun, stellen sie fest, dass es nicht das ist, was es zu sein scheint. Man vermisst die Kameradschaft/Freundschaft, die man mit anderen Menschen hat, und es kann schwierig sein, ein Gleichgewicht zwischen Zuhause und der Arbeit zu finden.

AppMaster kann Ihnen dabei helfen, die Kommunikation zwischen Kollegen herzustellen



