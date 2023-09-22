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BioticsAI تنتصر في مسابقة Intense Startup Battlefield Contest في TechCrunch Disrupt 2023

Sep 22, 2023
BioticsAI تنتصر في مسابقة Intense Startup Battlefield Contest في TechCrunch Disrupt 2023

شهدت بطولة TechCrunch Disrupt Startup Battlefield 2023 البارزة منافسة هائلة، حيث تتنافس 20 شركة ناشئة واعدة للفوز بالجائزة الكبرى وكأس Disrupt Cup المرموقة. تم اختيار هذه الشركات الناشئة من بين 200 شركة متنافسة، وتنافست للحصول على جائزة قدرها 100000 دولار أمريكي في مسابقة لمدة ثلاثة أيام، بلغت ذروتها بتتويج الشركة الناشئة البطلة لهذا العام: BioticsAI.

عرضت كل شركة ناشئة في Startup Battlefield حلولها المبتكرة من خلال عرض توضيحي مباشر. لقد طرحوا أفكارهم المثيرة وتقنياتهم الثورية أمام جمهور محترم من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية وأبطال صناعة التكنولوجيا، الذين كانت لديهم أيضًا مهمة شاقة تتمثل في الحكم على هؤلاء المبدعين المحتملين.

ومن خلال تطبيق خبرتهم الواسعة ورؤيتهم المتميزة، قام فريق التحرير في TechCrunch بفحص تعليقات الحكام بدقة. وأخيراً قاموا بتقطير قائمة المتسابقين إلى ست شركات ناشئة مبتكرة فقط: Parallel Health، وMagnestar، وElectrified Thermal Solutions، و BioticsAI ، وAllie Systems، وAgri-Trak.

تم اختيار هؤلاء الستة النهائيين لتقديم أفكارهم الرائعة مرة أخرى، وهذه المرة أمام لجنة التحكيم النهائية. نعرب عن خالص امتناننا لجميع أعضاء اللجنة: مأمون حميد (كلاينر بيركنز)، ومار هيرشينسون (Pear VC)، وتشارلز هدسون (Precursor)، وماريسا ماير (Sunshine)، وماثيو بانزارينو (TechCrunch)، ودانا سيتل (Greycroft) الذين قبلوا التحدي. لاختيار الفائز من بين مجموعة من المرشحين الاستثنائيين.

انتهى التشويق أخيرًا عندما ظهرت BioticsAI ، وهي شركة ناشئة أحدثت ثورة في مجال التشخيص الطبي، كمنافس منتصر في TechCrunch Startup Battlefield 2023.

تتميز BioticsAI بمنصة قائمة على الذكاء الاصطناعي مدمجة مع جهاز الموجات فوق الصوتية، مما يقلل من فرص التشخيص الخاطئ فيما يتعلق بتشوهات الجنين. تتميز الشركة الناشئة بالدقة العالية، ويمكنها إجراء فحوصات شاملة، والتحقق من جودة الفحص، وتوحيد البيانات لإنشاء التقارير تلقائيًا.

في الوقت الحالي، ينصب التركيز الرئيسي على فحوصات الحالات الشاذة خلال الأشهر الثلاثة الثانية من الحمل. ومع ذلك، فإن الشركة الناشئة تضع أنظارها لتوسيع أفقها. ويمكنها قريبًا توسيع تقنية التشخيص الرائدة الخاصة بها بالذكاء الاصطناعي لتشمل مجالات أخرى من الرعاية الصحية. المجالات الموجودة على رادارهم هي أمراض النساء والمسالك البولية وحديثي الولادة. مع هذا التنوع، تتمتع BioticsAI بإمكانيات واعدة لتصبح منصة تشخيص الذكاء الاصطناعي للصحة الإنجابية وما بعدها.

شهدت الصناعة منصات مماثلة منخفضة التعليمات البرمجية/ no-code مثل AppMaster, generating applications quickly with increased cost efficiency. Taking cues from such platforms, BioticsAI could pioneer a new dawn in the field of medical diagnostics by integrating similar principles.

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