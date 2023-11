BioticsAI 在 TechCrunch Disrupt 2023 激烈的创业战场竞赛中取得胜利

著名的 TechCrunch Disrupt Startup Battlefield 2023 见证了一场激烈的角逐,20 家有前途的初创公司为大奖和久负盛名的 Disrupt Cup 展开了激烈的角逐。这些初创公司从 200 家富有进取心的竞争者中脱颖而出,在为期三天的激烈角逐中争夺 10 万美元的奖金,最终选出了今年的冠军初创公司:BioticsAI。

创业战场上的每家初创公司都通过现场演示展示了他们的创新解决方案。他们向受人尊敬的风险投资家和科技行业中坚力量推销自己令人兴奋的想法和颠覆性技术,而他们也面临着评判这些潜在颠覆者的艰巨任务。

TechCrunch 编辑团队运用丰富的经验和敏锐的洞察力,仔细审查了评委的反馈。他们最终将参赛者名单精简为六家创新型初创公司:Parallel Health、Magnestar、Electrified Thermal Solutions、 BioticsAI 、Allie Systems 和 Agri-Trak。

最后的六人被选中再次向最终的评委团展示他们的绝妙想法。我们衷心感谢所有小组成员:Mamoon Hamid (Kleiner Perkins)、Mar Hershenson (Pear VC)、Charles Hudson (Precursor)、Marissa Mayer (Sunshine)、Matthew Panzarino (TechCrunch) 和 Dana Settle (Greycroft),他们接受了挑战从一群杰出的候选人中选出获胜者。

当彻底改变医疗诊断领域的初创公司BioticsAI成为 TechCrunch 初创公司战场 2023 的胜利者时,悬念终于结束。

BioticsAI凭借与超声设备集成的基于人工智能的平台而脱颖而出,从而最大限度地减少了胎儿异常误诊的可能性。该初创公司拥有高精度,可以进行彻底的检查,验证扫描的质量,并整合数据以自动生成报告。

目前,主要重点是妊娠中期的异常筛查。然而,这家初创公司正着眼于拓宽视野。它可能很快就会将其开创性的人工智能诊断技术扩展到医疗保健的其他领域。他们关注的领域是妇科、泌尿科和新生儿科。凭借如此的多功能性, BioticsAI有望成为生殖健康及其他领域的首选人工智能诊断平台。

